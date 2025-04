Scoreboard – April 8, 2025

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Pac-Five vs. ‘Iolani, 3 p.m. at Ala Wai Field; Punahou vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Goeas Field; Mid-Pacific vs. Saint Louis, 3:30 p.m. at Hans L’Orange Park;

Kamehameha vs. Damien, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 2.

FLAG FOOTBALL

ILH: Punahou at Damien, 5 p.m.; Sacred Hearts at ‘Iolani, 5 p.m.

OIA: At Leilehua: Radford vs. Pearl City, 5:30 p.m.; Mililani vs. Leilehua, 6:45 p.m.

At Waipahu: Aiea vs. Waialua, 5:30 p.m.; Kapolei vs. Waipahu, 6:45 p.m. At Waianae: Nanakuli vs. Dreamhouse, 5:30 p.m.;

Campbell vs. Waianae, 6:45 p.m. At Castle: Kalaheo vs. Kailua, 5:30 p.m.; Kalani vs. Castle, 6:45 p.m. At Kahuku: Roosevelt vs. Anuenue, 5:30 p.m.; Kaiser vs. Kahuku, 6:45 p.m. At Farrington, Moanalua vs. Kaimuki, 6 p.m.; McKinley vs. Farrington, 7:30 p.m.

SOFTBALL

PacWest: Biola vs. Chaminade, noon at Sand Island Park.

PacWest: doubleheader, Vanguard vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3:30 p.m. at Sand Island Park.

ILH Varsity I: Maryknoll at Mid-Pacific,

4 p.m.

OIA West: Campbell vs. Leilehua, 3 p.m. at Kaala Elementary School field.

TENNIS

ILH boys: Punahou I vs. Hawaii Baptist,

4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Maryknoll at Kamehameha, 4:15 p.m.; Le Jardin at Punahou I-AA, 4:30 p.m.; Mid-Pacific at

‘Iolani, 4:30 p.m.

ILH girls: Hawaii Baptist vs. Hanalani, 4:15 p.m. at Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity II: Maryknoll at Hanalani, 6 p.m.; ‘Iolani I-AA at Kamehameha I-AA,

6 p.m.; Damien at Le Jardin, 6:30 p.m.

OIA West boys: Kapolei at Radford; Waipahu at Waialua; Aiea at Campbell; Waianae at Leilehua; Mililani at Pearl City. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Mid-Pacific at

Kamehameha, 6 p.m. Varsity I-AA,

Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m. at

Kamehameha.

WEDNESDAY

BASEBALL

OIA East: Kailua vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate School field; Moanalua at

Kaiser; Kalani at Castle. Games start at

3 p.m.

OIA West: Campbell vs. Leilehua, 3 p.m. at Wahiawa Middle School field; Mililani vs. Pearl City, 5:30 p.m. at Hans L’Orange Park.

OIA Division II: Kahuku at Nanakuli; McKinley at Kapolei; Waialua at Waianae; Kalaheo at Radford; Farrington at Kaimuki. Games start at 3 p.m.

SOFTBALL

PacWest: Vanguard vs. Hawaii Pacific,

3 p.m. at Sand Island Park.

ILH Varsity II: Punahou I-AA vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Sand Island Park.

TENNIS

ILH girls: Team Tournament. Semifinals: TBD at Punahou, 4:30 p.m.; TBD at ‘Iolani 4:30 p.m. Consolation: 2 matches, TBD.

OIA: Team Championship, Semifinals. Boys: Mililani at Kalani, 9 a.m.; Kaiser vs. Waipahu, 1 p.m. at Mililani. Girls: Campbell at Kalani, 1 p.m.; Kaiser at Mililani, 1 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity I: ‘Iolani at Hawaii

Baptist; Punahou at Kamehameha;

Mid-Pacific at Saint Louis. Matches start at 6 p.m.

OIA East boys: Roosevelt at Castle; Kaimuki at McKinley; Kalaheo at Kalani;

Kahuku at Moanalua; Kaiser at Kailua. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow. Also: ; Anuenue at Farrington (varsity only, 5:30 p.m.).

WATER POLO

OIA girls: Moanalua vs. West, 5 p.m.;

Kailua vs. Kaiser, 6:05 p.m. Games at

Central Oahu Regional Park.

GOLF

Hawaii State Junior Golf

Association

Maui Spring Classic/12 and Under

Junior World Qualifier

At Wailea Blue Golf Course

Saturday, Sunday

Boys

7-10

180—Ashwin Patel. 187—Samuel Lee. 207—Kolo Manutai. 302—Kasen Helle.

11-12

152—Rush Teshima. 153—Kellen Nogawa. 157—Carter Crouse. 161—Jason Uno, Aiden Chang.

Girls

11-12

154—Olivia Oh. 166—Lucy Cui, Sienna Si. 171—Kono Kishida. 174—Madison Sur.

13-14

167—Makena Yonemura. 175—Lauryn Lee. 190—Liliana Elleby. 209—Madilyn Coker.

Note: Manutai (boys 7-8); Lee and Patel (boys 9-10); Nogawa, Crouse and Teshima (boys 11-12); and Si, Cui and Oh (girls

11-12) qualified for the Junior World Championship in July at Torrey Pines Golf Course in San Diego.

FLAG FOOTBALL

ILH STANDINGS

W L

Punahou 4 1

Kamehameha 3 1

‘Iolani 3 1

Mid-Pacific 3 2

Sacred Hearts 2 3

Hawaiian Mission 1 4

Damien 0 4

Monday

‘Iolani 22, Mid-Pacific 0

OIA Standings

East 1 East 2

Castle 4-0 Moanalua 4-0

Kaiser 3-1 Kaimuki 3-1

Kahuku 3-1 McKinley 2-2

Kailua 1-3 Roosevelt 2-2

Kalani 1-3 Farrington 1-4

Kalaheo 0-4 Anuenue 0-4

West 1 West 2

Waianae 4-0 Leilehua 4-0

Nanakuli 3-1 Mililani 4-0

Campbell 3-1 Waialua 2-2

Kapolei 1-3 Aiea 2-2

Waipahu 1-3 Radford 0-4

Dreamhouse 0-4 Pearl City 0-4

Note: The division winners will receive a first-round bye in the playoffs. The second- and third-place teams also will advance.

TENNIS

COLLEGE WOMEN

At UHH Tennis Courts

Sunday

Hawaii Pacific 4, Hawaii Hilo 0

Singles

McKenna Mountain (Hilo) led Sayda

Hernandez (HPU) 7-6 (7), unfinished

Mila Srebro (Hilo) led Evi Roobol (HPU)

6-1, 5-3, unfinished

Emily Castillo (HPU) def. Akari Ichikawa

(Hilo) 6-1, 6-1

Jayanne Palma (HPU) led Marie Cordonnier

(Hilo) 6-3, 4-1, unfinished

Rosa Viller Moller (HPU) def. Lehua Jordan

(Hilo) 6-4, 6-2

Annika Hakovirta (HPU) def. Cami Oyama

(Hilo) 6-0, 6-1

Doubles

Srebro/Cordonnier (Hilo) def. Roobol/

Castillo (HPU) 6-3

Hakovirta/Hernandez (HPU) def. Mountain/

Ichikawa (Hilo) 6-4

Lynn Kader/Palma (HPU) def. Jordan/

Oyama (Hilo) 7-6 (4)

BASEBALL

PacWest

Sunday

At Hans L’Orange Park

Hawaii Pacific 16, Hawaii Hilo 14

W—Cristian Padilla. Leading hitters— HPU: Kan Taguchi 2-5, HR, 4 RBIs; Noah Blythe 4-6, 2b, HR, 3 runs; Bronson Rivera 3-4, HR, 3 runs, 2 RBIs; Tyler Arnold 5-6, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs; Troy Harding 2 runs;

Andrew Nykoluk 2-4, 2b, 2 RBIs; Noah Hata 3-4, 2b, HR, 2 runs, 3 RBIs. Hilo: Vance Oshiro 2 runs; 2 RBIs; Cody Min 3-5, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs; Brandon Wada 2-6, 2b; Braeden Mondeau 2-5, 2b, 2 runs; Noah Lane HR, 2 runs, 4 RBIs; Tyrus

Stephens 2-5, 2 runs; Nate Gray Jr. 3-5, 2b, 2 RBIs; Mason Cook 2b.

Note: The Sharks won it on Tyler Arnold’s one-out grand slam in the bottom of the ninth inning, which scored Bronson Rivera, Owen Wessel and Noah Blythe. The

Vulcans led 14-7 after 4 1/2 innings.

VOLLEYBALL

COLLEGE MEN

AVCA National Poll

Pts Rec PV

1. Long Beach St. (23) 460 22-1 1

2. UCLA 424 17-4 2

3. Southern California 414 19-3 3

4. Hawaii 383 22-3 5

5. UC Irvine 376 16-6 4

6. Loyola-Chicago 344 21-2 6

7. BYU 314 17-7 7

8. Pepperdine 299 15-7 8

9. Cal State Northridge 274 16-8 9

10. UC San Diego 257 17-7 10

11. Grand Canyon 221 15-9 13

12. McKendree 209 17-7 11

13. Stanford 183 9-12 12

14. Lewis 152 20-8 14

15. Ohio State 141 14-10 18

16. Lincoln Memorial 112 18-1 17

17. Ball State 104 17-11 15

18. UC Santa Barbara 90 11-11 16

19. Princeton 42 11-9 19

20. Mount Olive 21 18-3 20

Other receiving votes and listed on two or more ballots: Harvard 7.

ILH

Monday

Boys Varsity I

Punahou def. Saint Louis 25-17, 25-20,

25-13

Hawaii Baptist def. Mid-Pacific 25-13,

25-23, 25-16

University def. ‘Iolani 25-16, 25-20, 14-25,

25-23

Boys JV I

Mid-Pacific def. Saint Louis 25-8, 26-24

OIA East

Monday

Boys Varsity

Castle def. Kaimuki 25-14, 25-12, 25-18

Roosevelt def. Kalani 20-25, 25-23, 25-23,

16-25, 15-13

Boys JV

Castle def. Kaimuki 21-16, 21-19

Kalani def. Roosevelt 14-21, 21-13, 15-11

BIIF

Monday

Boys Varsity

Konawaena def. Hawaii Prep 25-20, 25-23,

25-20

Waiakea def. Kau 25-20, 25-21, 26-28,

26-24

Boys JV

Hawaii Prep def. Konawaena 25-23, 25-20

SOFTBALL

BIG WEST STANDINGS

Conference Overall

UCSB 11-4 .733 — 22-17 CS Northridge 10-4 .714 1⁄2 17-18 CS Fullerton 10-5 .667 1 24-14

Hawaii 8-6 .571 21⁄2 22-14 Long Beach St. 8-7 .533 3 18-16 UC Riverside 7-8 .467 4 16-22 CSU Bakersfield 6-9 .400 5 15-23 UC Davis 6-9 .400 5 12-26 UC San Diego 6-9 .400 5 8-24 Cal Poly 2-13 .133 9 7-28

Friday

Hawaii at CSU Bakersfield, 11:30 a.m.

UC San Diego at UC Davis (2)

Cal State Northridge at Cal State Fullerton

Saturday

Hawaii at CSU Bakersfield (2), 9 a.m.

UC San Diego at UC Davis

Long Beach St. at UC Santa Barbara (2)

Cal Poly at UC Riverside (2)

CS Northridge at CS Fullerton (2)

Sunday

Cal Poly at UC Riverside

Long Beach State at UC Santa Barbara

PacWest

At Sand Island Park

Monday

Biola 11, Chaminade 1, 5 inn.

Leading hitters—CU: Taryn Fujioka 2-3, 2b; Vanessa Pena 2b; Bailey Jacobsen 2b.

Biola 6, Chaminade 0

Leading hitter—CU: Summer Buck 2-2.

ILH

Varsity I

Monday

At ‘Iolani

Punahou 11, ‘Iolani 0, 5 inn.

W—Paige Brunn (six-hitter). Leading

hitters—Pun: Austen Kinney 3-3, HR,

2 runs, 3 RBIs; Fa’atamali’i Brown 3-4,

2 runs; Paisley Sue Aoki 3 runs; Taimane Mata’afa-Alferos 2b, 2 RBIs; Sera Tokumaru 3b; Chase Mokiao 2-3, 3 RBIs; Lexi

Hinahara 2b. Iol: Maia Matsumoto 2-3; Lexi Muramoto 3b; Madisyn Ueyama 3b.

WATER POLO

BIG WEST STANDINGS

Conference Overall

Hawaii 5-0 1.000 -— 16-3 Long Beach St. 5-1 .833 1⁄2 14-10 UC Irvine 4-1 .800 1 13-10 UC San Diego 3-2 .600 2 14-12 UC Davis 2-3 .400 3 12-12 UCSB 1-4 .200 4 15-11 CS Northridge 1-5 .167 41⁄2 16-10 CS Fullerton 0-5 .000 5 11-18

Thursday

Hawaii at UC San Diego, 3 p.m.

Saturday

x-Hawaii at UCLA, 3 p.m.

UC Irvine at UC Davis

Cal State Northridge at UC Santa Barbara

Sunday

x-UC Irvine at California

Hawaii at Cal State Fullerton, 9 a.m.

x-non-conference game

BULLETIN BOARD

Kailua High School

Kailua is seeking a bowling coach and boys soccer coach. Minimum requirements: previous coaching experience (high school level preferred) and NFHS Fundamentals of Coaching certified. Deadline for both

positions: April 25. Mail resume to Kailua High School; Attn: Athletic director Ivan

Tamura; 451 Ulumanu Drive; Kailua, Hawaii 96734 or e-mail Ivan.Tamura@k12.hi.us

SOCCER

ILH All-Stars

BOYS DIVISION I

Offensive Player of the Year: Azis

Cammerer (Kamehameha, Jr.)

Defensive Player of the Year: Kyler

Ching (Kamehameha, Sr.)

Coach of the Year: Uri Barron-Silva

(Kamehameha)

First Team

Forward: Brody Awaya (‘Iolani, Jr.);

Madden Aquino (Kamehameha, Sr.); Keli

Fisher (Kamehameha, Jr.); Brady Lau

(Punahou, Jr.)

Midfielder: Anthony Ancheta (‘Iolani, Jr.);

Devin Lee (‘Iolani, Jr.); Riley Blake

(Kamehameha, Jr.); Kawika Miyamoto

(Kamehameha, Jr.); Maxamus Miller

(Mid-Pacific, Sr.); Thompson Cheever

(Punahou, So.)

Defender: Austin Ancheta (‘Iolani, Jr.);

Nevin Briones (Kamehameha, Sr.); Micah

Yamato (Kamehameha, Jr.); Blaze Bailey

(Punahou, Jr.)

Goalkeeper: Kama Medeiros

(Kamehameha, So.)

Second Team

Forward: Bron “Kahi” Apao (‘Iolani, Sr.);

Asa Hironaka (‘Iolani, So.); Tyler Fujimoto

(Kamehameha, So.); Odin Kiyabu

(Punahou, Sr.).

Midfielder: Daniel Arima (‘Iolani, Sr.);

Duke Scobie (Kamehameha, So.); Shey

McElroy (Mid-Pacific, Sr.); William Ruotola

(Punahou, So.).

Defender: Kekama Kane (‘Iolani, Jr.);

Nathanael Shuai (‘Iolani, Jr.); Kaleb Santos

(Kamehameha, So.); Tyler Tom (Mid-Pacific,

Jr.).

Goalkeeper: Carson Beard (Punahou, Sr.).

Honorable Mention

‘Iolani: Nicolas Moses (Jr.); Braydon Obrero (Jr.); Reef Kutaka (Fr.); Chase

Yamashita (Fr.). Kamehameha: Kylen Watson (Sr.). Mid-Pacific: Carter

Alexander (Sr.); Hunter Tomlinson (Jr.);

Marcial Hutton (So.). Punahou: Eli Ford (Sr.); Elias Inouye (Sr.); Talan Kuroiwa (Sr.); James Barlag (Jr.); Noah Gayagas (Jr.); Sean Markham (So.); Evan Chen (Fr.).

GIRLS DIVISION I

Co-Offensive Player of the Year: Kerys

Palmer (‘Iolani, Jr.); Kulia Montgomery

(Kamehameha, So.); Maya Yoshimura

(Punahou, Jr.)

Defensive Player of the Year: Ella Chun

(‘Iolani, Jr.)

Coach of the Year: Melissa Moore

(Kamehameha)

First Team

Forward: Abigail Hironaka (‘Iolani, Sr.);

Mya Pasion (Kamehameha, Sr.); Shelby

Aoki (Kamehameha, So.); Kaiaomalie

Zoller (Punahou, Sr.); Olivia Schiel

(Punahou, Jr.).

Midfielder: Perri Rose Victorino (‘Iolani,

Jr.); Paisely Yamashita (‘Iolani, Jr.); Camryn

Gouveia (Kamehameha, Sr.); Sarah Naumu

(Kamehameha, Sr.); Madison Sharrer

(Kamehameha, Sr.); Ayva-Ray Malepeai

(Kamehameha, So.); Judd Eldredge

Sagapolutele (Punahou, Sr.); Kelsey

Yoshikawa (Punahou, Sr.); Ryah Wong

(Punahou, So.); Kylie Tang (Punahou, Fr.).

Defender: Logan Pang (‘Iolani, Jr.); Brooke

Peiler (Kamehameha, Sr.); Kircha Cayetano

(Kamehameha, Jr.); Kaya Leslie

(Kamehameha, So.); Erika Marciel

(Punahou, Sr.); Haley-Scott Recarte

(Punahou, Sr.); Emily Sparks (Punahou, Jr.).

Goalkeeper: Kailia Miller (Kamehameha,

So.).

Honorable Mention

‘Iolani: Ayanah Soon (Sr.); Brooke Harris (So.). Kamehameha: Shanti Ng (Sr.); Cassie Jenkins (So.). Punahou: Mailana Malaythong (Sr.); Xeyana Salanoa (Sr.).

BOYS DIVISION II

Co-Offensive Player of the Year:

Maxton Molzhon (Le Jardin, Sr.); Landon

Dimaya (Saint Louis, Sr.)

Defensive Player of the Year: Andrew

Howell (Le Jardin, Sr.)

Coach of the Year: Joel Saito (Le Jardin)

First Team

Forward: Shad Manini (Damien, Jr.);

Jonathan Ellman (Le Jardin, Sr.); Kanoa

Gloy (Pac-Five, Sr.); Keanu Keomaka

(Saint Louis, Sr.).

Midfielder: Tyler Kala’i Grounds (Le Jardin,

Sr.); Jaden Horton (Le Jardin, Jr.); Wayne

Tsukayama-Hirakawa (Pac-Five, Jr.);

Brayden Wolff (Saint Louis, So.).

Defender: Micah Cress (Le Jardin, Sr.);

Stephen Kalei Soares (Le Jardin, Sr.);

James Finley (Le Jardin, Jr.); John-Kacey

Ferreira-Sala (Saint Louis, So.).

Goalkeeper: Lucas Onzuka (Damien, Jr.).

Second Team

Forward: Oliver Whitley (Pac-Five, Sr.);

Jaxson Bryce Cadiz Pac-Five, Jr.); Braiden

Baquero Pac-Five, Fr.).

Midfielder: Samuel Kawakami (Damien,

Jr.); Alex Michibata (Pac-Five, Sr.); Madan

Abe (Pac-Five, So.); Aidan Woodman

(Saint Louis, Sr.).

Defender: Braxton Tomisa (Damien, So.);

Omari Harris (Le Jardin, Fr.); Evan

Tamashiro (Pac-Five, Sr.); Sytyn Lasconia

(Saint Louis, Sr.); Trent Paleka (Saint Louis,

Sr.).

Goalkeeper: Kemohe Naiwi (Pac-Five, So.).

Honorable Mention

Pac-Five: Micah Combs (Jr.); Ryan Lee (Jr.); Aiden “Kawena” Wilson (Fr.). Saint Louis: Makenna Kauai (Sr.).

GIRLS DIVISION II

Offensive Player of the Year: Kylena

Paredes (Mid-Pacific, Sr.)

Defensive Player of the Year: Tevaea

Wolfe (Punahou I-AA, Sr.)

Coach of the Year: Elaina Paredes

(Mid-Pacific)

First Team

Forward: Ella de Coligny (Le Jardin, Sr.);

Ashley Ragain (Pac-Five, Jr.); Addyson

Hamamoto (Pac-Five, Sr.); Ameila

Guenther (Punahou I-AA, Sr.).

Midfielder: Eva Hand (Mid-Pacific, Sr.);

Kwynn Tanita (Pac-Five, Jr.); Madison

Heatherly (Punahou I-AA, Sr.); Kalia

Shimozono (Punahou I-AA, Sr.).

Defender: Chloe Quan (Mid-Pacific, So.);

Lexie Tepraseuth (Mid-Pacific, So.);

Cheystine Tavares (Pac-Five, Sr.); Colby

Small (Punahou I-AA, Sr.).

Goalkeeper: Chloe Tepraseuth

(Mid-Pacific, Sr.); Alyssa Murakami

(Punahou I-AA, Sr.).

Second Team

Forward: Elyse Barra (Le Jardin, Fr.);

Kaycie Hayashi (Pac-Five, Fr.); Caitlin

Jaimes (Pac-Five, So.); Zahra Fernandez

(Punahou I-AA, Jr.).

Midfielder: Anyah Pedro (Mid-Pacific, Sr.);

Destiny Look (Mid-Pacific, Jr.); Leah

Nishibun (Pac-Five, Fr.); Madilyn Kuba

(Punahou I-AA, Sr.).

Defender: Ever Kaspo (Mid-Pacific, Fr.);

Leah Ogasawara (Pac-Five, So.); Addison

Hernandez (Pac-Five, Sr.); Ellie Madden

Vieira (Punahou I-AA, Jr.).

Goalkeeper: Camryn Chu (Damien, Jr.).

Honorable Mention

Damien: Curyssa Yoshimoto (Sr.); Camryn

Chu (Jr.); Kyrie Brown (Fr.). Le Jardin: Kai

maile Medeiros (Sr.). Mid-Pacific: Avery

Highuchi (Jr.); Janey Chang (Fr.). Pac-Five:

Stephany Galicinao (Jr.); Ryley Dwiggins

(So.); Kana’i Gundaker (So.); Miu Nakazawa

(Fr.). Punahou I-AA: Penny Pak (Sr.).