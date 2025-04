Scoreboard – April 10, 2025

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Damien vs. Maryknoll, 3 p.m. at

Central Oahu Regional Park field No. 4.

OIA Division II: Kalaheo at Radford, 3 p.m.

FLAG FOOTBALL

ILH: Damien vs. ‘Iolani, 5 p.m.; Hawaiian Mission vs. Kamehameha, 6:30 p.m. Games at Kamehameha.

GOLF

ILH: Open Semifinals, 6:30 a.m. at Pearl at

Kalauao.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Punahou vs. Maryknoll,

3:30 p.m. at Sand Island Park.

ILH Varsity II: Punahou I-AA at

Kamehameha I-AA, 4 p.m.

OIA East: Moanalua at Castle; Kaimuki vs. Kalani at Kilauea District Park field. Games start at 3 p.m.

OIA West: Leilehua at Kapolei; Nanakuli vs. Mililani at Central Oahu Regional Park; Campbell at Waianae. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kalaheo at Kailua, 3 p.m.; Waialua at Pearl City, 3 p.m.; Radford vs. Kahuku, 3 p.m. at Hauula Playground field; Farrington vs. McKinley, 6 p.m. at

Stevenson Intermediate School field.

TENNIS

ILH boys: Maryknoll vs. Hawaii Baptist,

4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Punahou I-AA at Kamehameha, 4:15 p.m.; Le Jardin at ‘Iolani, 4:30 p.m.; Mid-Pacific at

Punahou I, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity II: Le Jardin vs.

Kamehameha I-AA, 5 p.m. at Hawaiian

Mission; Assets (PBA) at Hanalani, 6 p.m.; Damien at Maryknoll, 6:30 p.m.; Island

Pacific at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA West boys: Leilehua at Mililani; Campbell at Waianae; Waialua at Aiea; Radford at Waipahu; Nanakuli at Kapolei. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Le Jardin vs. Mid-Pacific, 5 p.m. at ‘Iolani. Varsity I-AA, Le Jardin at

‘Iolani, 6 p.m.

FRIDAY

BASEBALL

PacWest: Vanguard vs. Chaminade, 3 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: doubleheader, Westmont vs. Hawaii Hilo, 3 p.m. and 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

JUDO

ILH: Individual Tournament, 5 p.m. at

Punahou.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Vanguard vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Sand Island Park.

PacWest: doubleheader, Biola vs. Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Vulcan Field.

OIA Division II: Waipahu at McKinley,

6 p.m.

TENNIS

OIA girls: Team Championships, Kaiser at Mililani, 1:30 p.m. (completion of suspended match).

TRACK AND FIELD

ILH: 3:30 p.m. at Radford.

VOLLEYBALL

Big West men: Long Beach State vs.

Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys Varsity I: University at

Kamehameha, 6:30 p.m.

ILH boys Varsity II: Hanalani at Damien, 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls Varsity I: Le Jardin at Punahou, 6 p.m.

FLAG FOOTBALL

ILH

Tuesday

‘Iolani 20, Sacred Hearts 0

Punahou 20, Damien 0

OIA

Tuesday

Pearl City 12, Radford 6

Mililani 27, Leilehua 6

Aiea 37, Waialua 6

Kapolei 13, Waipahu 6

Nanakuli 32, Dreamhouse 0

Campbell 7, Waianae 6

Kalaheo 13, Kailua 7

Castle 33, Kalani 13

Roosevelt 12, Anuenue 6

Kahuku 31, Kaiser 24

Moanalua 46, Kaimuki 7

McKinley 19, Farrington 6

Teams that qualified for the playoffs

East Group 1: Castle (5-0), Kahuku (4-1),

Kaiser (3-2)

East Group 2: Moanalua (5-0), Kaimuki

(3-2), McKinley (3-2)

West Group 1: Nanakuli (4-1), Campbell (4-1), Waianae (4-1)

West Group 2: Mililani (5-0), Leilehua

(4-1), Aiea (3-2)

Games will be held each day from Monday through Thursday, April 17. The top team in each division will receive a first-round bye.

WATER POLO

OIA

Wednesday

Girls Varsity

Moanalua 15, West 6. Goal scorers—Moan: Ellie Dallas 6, Maya Correa Garcia 3, Kaitlyn Asiata 2, Rosalyn Olsen, Silas Buryak, Lala Wang, Julienne DuBois. West: Maria Kimitch 2, Ellie Dees 2, Brooke

Tabigne, Marley Iraha.

Kaiser 16, Kailua 2. Goal scorers—Kais: Elliana Schiffner 3, Maile Judd 3, Cheyenne Van Bronckhorst 3, Malia Judd 2, Catherine Laffey, Pu’uwai Paresa, Alyssa Tongg, Kiley Freitas, Tara Ho. Kail: Kalena Mak 2.

BASEBALL

OIA East

Wednesday

At Stevenson Intermediate School Kailua 10, Roosevelt 0, 5 inn.

W—Jayden Hunt (no-hitter, walk, six

strikeouts). Leading hitters—Kail: Ka’alekahi Kuhaulua 2 runs; Masao Minami 2 RBIs; Kalama Carreira 2-3, 2 RBIs; Zayne Hookala 2-3, 2b; Ryce Aoki 2b, 2 runs.



At Kaiser

Kaiser 10, Moanalua 7

W—Poata Pratt-Faitu (four scoreless

innings of relief, no walks, four strikeouts).

Leading hitters—Kais: Hayzen Inouye

2 runs; Jesse Shinagawa 2-4, 2 runs,

2 RBIs; Caleb Hamasaki 2-4, 2b; Brennan Higa 2-4, 2b, 2 runs; Tanner Kagimoto 2-2; 13 2b. Moan: Brayden Kaya 2 runs; Reyn Ikenaga 2-3, 2b; Dustyn Hashimoto 2 RBIs; John Ganske 2b.

At Castle

Kalani vs. Castle, ppd. Game will be made-up Saturday at Castle.

OIA West

Wednesday

At Aiea

Aiea 3, Waipahu 0

W—Dylan Wong (three-hitter). Leading hitters—Aiea: Caden Schaefer 2-3; Kailer Gervacio 2b; Kamu Ohia-Pratt 2b; Zion Ishikawa 2b.

At Wahiawa Middle School field

Leilehua 10, Campbell 0, 5 inn.

W—Zayden Winter (two-hitter, five strikeouts). Leading hitters—Lei: Keola Hanoa 2-4, 2b, 3 runs, 2 RBIs; Ryden Sasaki 2-2; Kysen

Kobashigawa 2 RBIs; Blaze Manutai 2-3, 2b, 2 RBIs; Hurley Awana 2-3, 2 runs; Kaimi Canyon 2-2, 3 runs. Camp: Riley Rosal 2b.

At Hans L’Orange Park

Pearl City, 6, Mililani 5

W—Noah Bernal. Leading hitters—PC: Jayson Au Hoy 2-2; Cohen Adaro 2-3.

Mil: Malosi Mata’afa-Alferos 2-3, 3b; Kaleb Wada 2 RBIs.

Note: Jodi Takara won it for the Chargers in the bottom of the seventh inning on a two-out single, which scored Talon Pa’ahao. Jace Noda, the previous batter, tied it with a single, which scored Noah Bernal.

OIA Division II

Wednesday

At Nanakuli

Kahuku 19, Nanakuli 0, 5 inn.

W—Zennon Alo-Rosa. Note: Alo-Rosa (four innings) and Orion Ramie combined on a four-hitter with six strikeouts.

Leading hitters—Kah: Ramie 2-4, 2b,

3 runs; Cayden Castillo 3 runs; Malakai Vendiola 3-3, 3 runs; Kainoa Davis 2 runs;

DeAngelo Chun 2 runs; Alo-Rosa 3-3, 2b, 2 runs, 4 RBIs; Kalaheo Kanae-Oliveira

2 runs. Nan: Sonny Ramos 2-2.

At Kapolei

Kapolei 14, McKinley 1, 5 inn.

W—Brock Pamatigan. Note: Pamatigan (two innings), Ekolu Kamaile (two) and

Kajih Rego combined on a two-hitter with 12 strikeouts). Leading hitters—Kap: Keaka Alana 2-3, 3b, 2 runs; Pamatigan

2 runs; Ezra Ha’o 2-3, 2 runs, 2 RBIs;

Caleb Rellin 2 runs; Chance Rellin 2-2,

2 RBIs. McK: Michael Murata 2-3, 2b.

At Waianae

Waianae 9, Waialua 1

W—KamrenJ Atanes. S—Rico Gazelle. Leading hitters—Wain: Atanes 2 runs; Kyson Rosa 4-4, 2 runs, 3 RBIs; Gazelle 2-3, 2b, 2 RBIs; Kamakoa Grace 2-3, HR, 2 runs. Wail: Nixon Oga 2-3; Konan

Riddleberger.

At Radford

Kalaheo vs. Radford, ppd. Game will be made-up today at 3 p.m. at Radford.

At Kaimuki

Farrington vs. Kaimuki, ppd. Game will be made-up Saturday at 10 a.m. at Kaimuki.

BIIF

Tuesday

Kamehameha-Hawaii 17, Keaau 0, 5 inn.

W—Braden Gomes. Note Gomes (two

innings) and Hunter Yamamoto combined on a two-hitter with six strikeouts).

Leading hitters—KSH: Justin Kubojiri 2-2, 2 runs; Noah Palea 3 runs; Shiloh Santos 2-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Kamaka Ili 2 runs; Iokepa Martines 2 runs, 3 RBIs; Kaikoa Nobriga 3-3, 2 RBIs; Kanai Nettrour 2b; Dayton Hanson 2b.

SOFTBALL

PacWest

Wednesday

At Sand Island Park

Hawaii Pacific 2, Vanguard 1

W—Taylor Thompson (seven-hitter, seven strikeouts). Leading hitters—HPU: Taryn Hirano 2-2, 2 runs; Layla Molina 3-3, 2b,

2 RBIs.

ILH

Varsity II

Wednesday

At Sand Island Park

Pac-Five 17, Punahou I-AA 5, 5 inn.

W—Kylie Oshita (four scoreless innings, no hits, six strikeouts). Leading hitters—P5: Jaelyn Natividad 2-3, 2 runs; Oshita 2-3,

2 RBIs; Dahlia Gangano 3-4, 2b, 2 runs,

4 RBIs; Mauiola Zuttermeister 2-3, 2b,

3 runs; Kaimana Siu 2 runs, 3 RBIs; Kate Iida 2-3, 2 3bs, 2 runs; Nanea Dupont

2 runs; Emi Yamane 2 runs. Pun: Khloe

Yamada 3b, 3 RBIs.

VOLLEYBALL

ILH

Wednesday

Boys Varsity I

Punahou def. Kamehameha 25-14, 15-25,

25-18, 25-21

Mid-Pacific def. Saint Louis 24-26, 25-14,

25-20, 25-23

Boys JV I Tournament

Round 2

Punahou-Blue def. Hawaii Baptist-Black,

25-19, 25-16

Kamehameha-White def. Hawaii Baptist-

Gold 25-21, 19-25, 25-19

Punahou-Gold def. Mid-Pacific 25-8, 25-14

Kamehameha-Blue def. ‘Iolani 25-13,

26-28, 26-24

Tuesday

Boys Varsity II

Kamehameha def. ‘Iolani 25-17, 21-25,

25-8, 25-21

Maryknoll def. Hanalani 20-25, 25-13,

24-26, 25-17, 15-10

Boys JV II

Damien def. Le Jardin 25-13, 25-9

OIA EAST

Wednesday

Boys Varsity

Castle def. Roosevelt 25-21, 25-19, 25-22

Boys JV

Roosevelt def. Castle 20-21, 21-10, 15-8

OIA WEST

Tuesday

Boys Varsity

Radford def. Kapolei 25-20, 25-19, 25-16

Boys JV

Radford def. Kapolei 21-12, 21-12

BIIF

Wednesday

Boys Varsity

Kealakehe def. Hawaii Prep 25-20, 22-25,

25-15, 25-23

Konawaena def. Honokaa 25-16, 25-8,

29-27

Boys JV

Hawaii Prep def. Kealakehe 25-15, 25-19

Konawaena def. Honokaa 25-22, 25-6

Tuesday

Boys Varsity

Pahoa def. Connections 25-8, 25-8, 25-14

BASKETBALL

ILH All-Stars

BOYS

>> Varsity I

Player of the Year: Tanoaalofa Scarlan

(Punahou, So.)

Coach of the Year: Daniel Hale (Saint

Louis)

First Team

Nixis Yamauchi (Maryknoll, Sr.); Logan

Mason (Mid-Pacific, Sr.); Zion White

(Punahou, So.); Pupuali’i Sepulona (Saint

Louis, Sr.); Trey Ambrozich (University, Jr.).

Second Team

Ayden Goo (‘Iolani, Jr.); Makai Barr

(Kamehameha, Sr.); Caelan Fernando

(Saint Louis, Sr.); Shancin Revuelto (Saint

Louis, Sr.); Alika Ahu (University, Jr.).

Honorable Mention

‘Iolani: Aidan Wong (Sr.); Declan Beckette (So.). Kamehameha: Nahiku Nahale-a Sr.); Shyne Salvador (Jr.). Maryknoll: Jerome Lilio (Sr.). Mid-Pacific: Darius Chizer (Jr.). Punahou: Dash Watanabe (Sr.); Ethan Chung (Jr.). University: Koa Laboy (Sr.); Todd Mckinney (Jr.).

>> Varsity II

Co-Players of the Year: Kainoa Santos

(Damien Jr.); La’akea Kamahele (Le Jardin,

Jr.)

Coach of the Year: Keith Spencer

(Damien)

First Team

Levi Damo-Agcaoili (Damien Jr.); Mycah

Lucas (Hanalani, Sr.); Matthew Shigetani

(Hawaii Baptist, Sr.); Espn Bennett (Le

Jardin, Jr.); Beckson Pierce (Le Jardin, Jr.).

Second Team

Wyatt Ho-Williams (Damien Sr.); Matthew

Parker (Damien Sr.); Alani Tuifua (Damien

Jr.); Kahikina Keaulana (Hanalani, Sr.);

Colton Wong (Hawaii Baptist, Sr.).

Honorable Mention

Assets: Keaka Farias (Assets, Sr.); Taichi Makai (So.). Hanalani: Trevor Klemp (Jr.). Hawaii Baptist: Samuel Lim (Sr.);

Kai Toyofuku (Sr.); Connor Wong (Sr.).

Hawaian Mission: Marcellus McCullah (Sr.); Zion Slade (Sr.); Kailana Tavares (Jr.).

>> Varsity I-AA

Player of the Year: Keith Carroll

(Kamehameha, Sr.)

Coach of the Year: James Chee

(Kamehameha)

First Team

Cobin Peleiholani-Kuhns (‘Iolani, Sr.);

Lopaka Owan (Kamehameha, Sr.); Chase

Tamashiro (Kamehameha, Sr.); Drew

Ogata (Punahou, Sr.); Lawrence Robello

(Saint Louis, Jr.); Elijah Salanoa (Saint

Louis, Jr.).

Second Team

Elijah Morita (‘Iolani, Sr.); Galen Kaohi

(Kamehameha, Sr.); Taylor Pasion

(Kamehameha, Jr.); Emmitt Kawai (Saint

Louis, Sr.); Hunter Reich (Saint Louis, Jr.).

Honorable Mention

‘Iolani: Doulgas Hu (Sr.); Kailen Poepoe-

Johnson (Sr.). Maryknoll: John Flores (Sr.); Normandy Mistica (Sr.). Punahou: Troy Sarsuelo (Sr.); Edward Zhang (Sr.); Hunter Bond (Jr.). Saint Louis: Magnus Ochoco (Sr.).

GIRLS

>> Varsity I

Player of the Year: Nihoaokealii Dunn

(Kamehameha, Jr.)

Coach of the Year: Alexis Straight

(Kamehameha)

First Team

Justice Kekauoha (‘Iolani, So.); Arayah

Soriano (‘Iolani, Fr.); Kapomaikai Nakakura

(Kamehameha, Sr.); Rylee Paranada

(Kamehameha, Jr.); Puaena Herrington

(Maryknoll, Jr.).

Second Team

Hailey Fernandez (‘Iolani, Jr.); Makenzie

Alapai (Kamehameha, Sr.); Rylee

Cabuyadao-Caswell (Kamehameha,

Jr.); Hailey Perez (Maryknoll, Sr.).;

Kuupamaikalani Saole (Punahou, Jr.).

Honorable Mention

‘Iolani: Mia Frye (Sr.), Chelsea Lee (Jr.). Maryknoll: Rebekah Lum Kee (Sr.);

Skylyn Moore (Jr.). Punahou: Ahnastaziah Wright (Jr.), Jaedyn Koshiba (Fr.), Zaraiyah Wright (Fr.).

>> Varsity II

Player of the Year: Ellana Klemp

(Hanalani, Jr.)

Coach of the Year: Charles Hiers

(Hanalani)

First Team

Christazia Cristobal (Damien, Sr.); Brielle

Nueku (Damien, Sr.); Piha’ea “Piha” Akiona

(Hanalani, Sr.); Sierra Ramos (Hawaii

Baptist, Sr.); Kristie Kagawa (Mid-Pacific,

Sr.).

Second Team

Tamlyn Celestino (Hanalani, Jr.); Sienna

Lamblack (Hawaii Baptist, Jr.); Emma

Mangalao (Sacred Hearts, Sr.); Cayeelah

Semisi-Hunkin (Sacred Hearts, Sr.); Kylie

Oshita (University, Sr.).

Honorable Mention

Damien: Filinga Tuifua (So.). Hanalani: Ezra Komine-Bolosan (Sr.); Jayda Okuhara (Sr.). Hawaii Baptist: Ally Ann Low (Sr.); Lauren Okuda (Jr.); Hallie Chock (Fr.). Mid-Pacific: Tori Tokuda (Sr.). Sacred Hearts: Melina Cudiamat (Jr.). University: Myla Suapaia (Sr.).

>> Varsity I-AA

Player of the Year: Lanakila Nitta

(Kamehameha, Sr.)

Coach of the Year: Jadine Urasaki

(Kamehameha)

First Team

Jasmine Williams (‘Iolani, Sr.); Kaydence

Sampaio (Kamehameha, Sr.); Shanelle

Tasaka (Kamehameha, Sr.); Reile Yoshimoto

(Kamehameha, Sr.); Sofia Kaufusi

(Punahou, Sr.).

Honorable Mention

‘Iolani: Ashlyn Ito (Jr.); Kierra Kaneshiro (Jr.); Kaylie Pang (Jr.); Ava Yoshimura (Jr.). Kamehameha: Sidney Reyes-Sugitaya (Jr.). Punahou: Malia Morioka (Jr.).

>> Varsity III

Player of the Year: Kelis Tavares

(Hawaiian Mission, Fr.)

Coach of the Year: Mark Matsumoto

(St. Andrew’s)

First Team

Kassidy Kaneshiro (Hawaiian Mission, Sr.);

Brooklyn Barrett (Le Jardin, Jr.); Audrey

Zwicker (Le Jardin, Jr.); Gianna Burks (Le

Jardin, So.); Kaya Blum (St. Andrew’s, Sr.).

Second Team

Love Gurrola (Hawaiian Mission, So.);

Colbie Nakamura (Hawaiian Mission, So.);

Juliette Conklin (La Pietra, Fr.); Sophia

Arguijo (St. Andrew’s, Sr.); Kahealani

Gleason (St. Andrew’s, Sr.).

Honorable Mention

Hawaiian Mission: Mia Bechard (So.). Island Pacific: Thayleah Hall (Jr.); RiAnn Martin (Jr.); Adelynne Banquil (So.).

La Pietra: Lucia Welch (Sr.); Lyla

Greenberg (Fr.); Alessandra Toba (Fr.).

St. Andrew’s: Nicolette Eto (So.); Nicole Jiang (So.).

NBA CALENDAR

Friday — All 30 teams to play

Sunday — NBA regular season ends. All 30 teams to play.

Monday — Rosters set for NBA Playoffs

April 15-18 — SoFi Play-In Tournament

April 19 — NBA Playoffs 2025 begin

May 5-6 — Conference Semifinals begin (possible move up to May 3-4)

May TBD — Western Conference Finals games will air on ESPN and/or ABC.

Eastern Conference Finals games will air on TNT.

June 5 — NBA Finals, Game 1 (KITV)

June 8 — NBA Finals Game 2 (KITV)

June 11 -— NBA Finals, Game 3 (KITV)

June 13 — NBA Finals, Game 4 (KITV)