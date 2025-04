Column: Eia mai nö kahi “köna” ke küla’i kauhale nei

From as low as $12.95 /mo.

Synopsis: Should the possessive pronoun “kona” be spelled with a macron over the “o”?

Aloha mai nö käkou e nä hoa heluhelu e hoæomanaw-anui nei i ka huikau o ka pela æana i nä hua Hawaiæi. I këlä pule aku nei, ua puka aku koæu manaæo no ka pela æana i ka inoa o kahi makani kaulana o ka æäina, æo ia hoæi ka makani Kona. æO ka nïnau i kupu mai ma laila, ua pili nö i kona pela æia me ka hua maæaka a i æole ka hua naæinaæi. Noæu iho, hilinaæi nö au i ka æaoæao o ka maæaka. Iaæu naæe e noiæi ana i ia nïnau, kupu maila kahi mea hilu loa. Ma loko o ka puke wehewehe æölelo, æaæohe wahi höæike no ka pela æia o “kona” me ka hua naæinaæi. æO ka hua i loaæa maila, nona ka hua naæinaæi, æo ia nö æo “köna,” me ke kahakö. He papani hupua ia nona nä manaæo “His, her, hers, its” — wahi a Pukui mä läua me Elbert. æAkahi nö au a æike i ke kahakö ma ia hua æölelo. He püæiwa nö a lohe mai i ke aæo! Nunenune ihola au no koæu mea i æike æole ai i ia pela æana ma mua.

I këia mau lä a käkou e hoæöla hou nei i ka æölelo Hawaiæi, æaæole paha nui ka poæe e käkau nei i nä palapala Hawaiæi me ka hoæolaha aku i mua o ke äkea, a no laila, æaæole paha e lawa nä laæana nona ka pela æia o “köna” me ke kahakö, i mea e käkoæo ai ia pela æana. I koæu hoæomaopopo æana, æo “kona” ka hapanui loa loa o kaæu mau laæana i æike ai. Ua æike æia kekahi mau puke kaulana loa, e laæa æo Hawaiian Grammar, a i loko nö o ka paipai æana iä “köna,” ua æike æia kauwahi laæana no “kona.” Eia hou, i loko o nä puke wehewehe æölelo Hawaiæi kahiko a Pukui a me Elbert, ua höæike æia ma lalo o “Kona” ë he hua naæinaæi ke “k” inä nona ka manaæo æo “His, her, hers, or its,” a æaæohe ona kahakö. I ka MH 1989, häæawi maila koæu makuahine i kekahi puke wehewehe æölelo hou (he pukana no ka MH 1986), a æaæohe kahakö o ia hua æölelo. Eia naæe ka mea æäpiki, i këia manawa, he puke wehewehe hou kaæu (he pukana hou paha nona pü ka MH 1986) a he kahakö kä hoæi ko ka hua æölelo æo “köna.” æAæohe wahi æölelo no ia loli æana. He keu kä hoæi ka hana malü!

Ua æike au i ia æano hana malü ma mua; no ka hua æölelo æo “computer” hoæi. I loko o ka pukana mua o ka Hawaiian Dictionary i ka makahiki 1986, ua käkau æia kona unuhi æana ma ka æölelo Hawaiæi penei: mïkini hoæonohnoho æikena. A ma ka æaoæao Hawaiæi naæe, æaæole wahi æöæili mai o ia hua. Eia naæe, ma nä æaoæao i loko o ka æölelo o mua (preface), ua höæike æia ma ke æano he laæana no nä hua æölelo hou i haku æia ma loko mai o kekahi hua haole. I loko naæe o ia pukana hou, nona pü ka makahiki 1986, ua käpae æia æo “mïkini hoæonohonoho æikena” ma nä æaoæao mua, a ua pani æia me ka hua æölelo æo “lolo uila.” Ma ka æaoæao haole naæe, ua käkau æia æo “lolo uila” a me “kamepiula” no ka wehewehe æana i ka hua haole æo “computer.” Na wai hoæi ka æole o ka huikau? He mau laæana hou aku paha, æaæole naæe e hihi. Koe aku ka makaæala i ka pela æia o “kona.”

Ua kuhi aku æo Elbert mä i ka pilina o ia hua me nä hua Polenekia kahiko, a he mea ia pilina e käkoæo ai i ka pela æia o ke kahakö. Ua hiki ke kuhi æia kekahi mau æölelo æë aæe, e laæa æo “Tamehameha” a me “Rihoriho,” i æokoæa ka pela æana ma nä palapala mua a æokoæa ka pela æia i këia au. æAæole naæe käkou e hoæololi i ka pela æana. Eia hou, ma ka hoæolohe æana i nä küpuna i kipa i ka polokalamu lëkiö æo Ka Leo Hawaiæi, nui ka puana æia æo “kona” me ke kahakö æole. æO ka æoiaæiæo, he nui nä laæana no nä æölelo i pela æokoæa æia a puana æokoæa æia. æAæole paha käkou e hoæololi i ka pëlä æia o “këia” a loaæa mai ai æo “keæia” ­­­— a i æole “chia.” E aho ka waiho æia me ia nö e paæa nei i ka lehulehu.