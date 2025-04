Scoreboard – April 13, 2025

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Vanguard vs. Chaminade, 1 p.m. and 4 p.m. at Les Murakami Stadium.

BEACH VOLLEYBALL

College: Senior Weekend, California vs. Grand Canyon, noon; California vs. Hawaii, 3 p.m.; Grand Canyon vs. Hawaii, 6:30 p.m. Matches at Clarence T.C. Ching Complex.

MONDAY

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Point Loma vs. Hawaii Pacific, 2 p.m. and 5:30 p.m. at Hans L’Orange Park.

ILH: Maryknoll vs. ‘Iolani, 3 p.m. at Ala Wai Field; Damien vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1.

FLAG FOOTBALL

OIA: Tournament, first round. At Farrington, McKinley vs. Campbell, 5:30 p.m.; Waianae vs. Kaimuki, 7 p.m. At Leilehua, Aiea vs. Kahuku, 5:30 p.m.; Kaiser vs. Leilehua, 7 p.m.

GOLF

OIA: Championships, 7 a.m. at Pearl at

Kalauao.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Kamehameha at Mid-Pacific, 4 p.m.

OIA West: Mililani at Waianae, 3 p.m.

OIA Division II: Radford at Kahuku, 3 p.m.

TENNIS

ILH girls: Team Tournament. Final, ‘Iolani at Punahou, 4:30 p.m. Third place, Sacred Hearts at Mid-Pacific, 4:15 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity I: Tournament, Round 1,

‘Iolani at Hawaii Baptist; University at Mid-Pacific; Saint Louis at Kamehameha. Matches start at 6 p.m.

ILH boys Varsity II: Kamehameha I-AA at Hawaiian Mission, 6 p.m.; Island Pacific at Le Jardin, 6 p.m.

OIA East boys: McKinley at Kalaheo;

Kailua at Kaimuki; Kalani at Kahuku;

Roosevelt at Kaiser; Farrington at Castle. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow. Also:

Anuenue at Moanalua (varsity only at

5:30 p.m.).

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m.; Le Jardin vs. Kamehameha, 6 p.m. at ‘Iolani. Varsity I-AA, Mid-Pacific at

Punahou, 5 p.m.

ILH

Friday

Girls Varsity I

Punahou 13, Le Jardin 3

Saturday

Girls Varsity I

Mid-Pacific 11, ‘Iolani 10, 3OT. Goal scorers—MPI: Leihiwa McElheny 4, Alexia Roberts 3, Leila Chinn 2, Lucy Lovett,

Gigi Kiyabu. Iol: Kaya Pestana 4, Capri Matthyssen 3, Maiken Andryeyev 2,

Lia Hunsaker.

Punahou 14, Kamehameha 1. Goal scorers—Pun: Synnove Robinson 4, Kailoa Kerber 2, Ceila Aguilera 2, Hope McCarren 2, Ava Aguilera 2, Zoe Pang, Jayden Ching. KS: Ava Carlson.

Girls Varsity I-AA

Mid-Pacific II 8, ‘Iolani II 3. Goal

scorers—MPI: Koral Pestana 3, Leina

Sunada 3, Sirena Gentry-Balding, Sara Wilcox. Iol: Ellie Horita, Keani Inoue,

Kendra-Ray Nishikawa.

Punahou 7, Kamehameha 3. Goal

scorers—Pun: Izzy Lee 3, Ollie Cluney,

Olivia Singer, Emma Kimura, Anolani. KS: Olivia Hirayama 2, Bethani Kaleleiki.

OIA

Saturday

Kahuku 18, Kailua 4. Goal scorers—Kah: Lilyanna Newton 3, Savannah Porter 3, Meilia Norton 2, Eden Smith 2, Tiana

Campana, Madylin Wiser, Ginger Maletta, Tessa Haye, Amberly Kalahua-Fleming,

Capri Jolley, Makana Boinville-Emery,

Jaedon Harris. Kail: Kalena Mak 3, Haley Jeong.

Mililani 12, Kalaheo 10. Goal scorers—Mil: Morgan Russell 5, Cassidy Pong 3, Oakley Sare 2, Kiana Lee, Carolyn Diliberti. Kalh: Kiana Feeney 8, Meleana Macdonald, Olivia Henderson.

Roosevelt 5, Kalani 0 (forfeit)

FLAG FOOTBALL

ILH STANDINGS (FINAL)

W L

Punahou 5 1

‘Iolani 5 1

Kamehameha 5 1

Mid-Pacific 3 3

Sacred Hearts 2 4

Hawaiian Mission 1 5

Damien 0 6

Saturday

Kamehameha 51, Mid-Pacific 0

Pigeon Racing

Hawaii Flyers

From Honokaa, Hawaii Island to Oahu

Saturday

1, Norman Lewellen 169.988 miles/55.48 mph. 2. Bruce Figueira 172.484/54.60.

3. Jay Alameida 176.464/51.75. 4. Bert Toyooka 179.859/51.69.

BEACH VOLLEYBALL

COLLEGE

Senior Weekend

At UH Clarence T.C. Ching Complex

Saturday

No. 10 California 3, No. 16 Hawaii 2

Emma Donley/Portia Sherman (CAL) def. Amirah Ali/Alana Embry (UH) 21-19, 21-18

Gia Fisher/Sierra Caffo (CAL) def. Sarah Burton/Caprice Lorenzo (UH) 21-18, 21-18

Jesse Mann/Jasmine Wandeler (UH) def. Christine DeRoos/Ella Dreibholz (CAL)

23-21, 18-21, 19-17

Ella Sears/Alexand Young-Gomez (CAL) def. Sophie Buschmann/Sydney Miller (UH) 21-12, 21-15

Sydney Amiatu/Kristen Serrano (UH) def. Marilu Pally/Jenna Colligan (CAL) 23-21, 19-21, 15-9

Non-counting: Mila Vugrincic/Maile

Somera (CAL) def. Ayva Moi/Kendall Kaelin (UH) 21-14, 21-11

No. 13 Grand Canyon 4, No. 16 Hawaii 1

Amirah Ali/Alana Embry (UH) def. Adriana Ferro/Ines Piret (GCU) 21-15, 21-19

Becca Drake/Jessica Drake (GCU) def. Sarah Burton/Caprice Lorenzo (UH) 21-12, 17-21, 15-9

Katie Keefe/Rhea Kohl (GCU) def. Jesse Mann/Jasmine Wandeler (UH) 21-13, 21-13

Karynn Garrow/Sophie Hladyniuk (GCU) def. Sophie Buschmann/Sydney Miller (UH) 16-21, 21-19, 15-11

Madi Bogle/Regan Holmer (GCU) def. Sydney Amiatu/Kendall Kaelin (UH) 21-13, 21-16

Non-counting: Sarah Edler/Mae Manthe (GCU) def. Kasen Rosenthal/Tessa

Marocco (UH) 21-12, 21-14

TRACK AND FIELD

HIGH SCHOOL

Velasco Invitational

At Radford

Friday

Boys

100: Amari Branch (Campbell) 11.07. 200: Amari Branch (Campbell) 21.75. 400: Luke Hendricks (‘Iolani) 49.90. 800: Keon Preusser (‘Iolani) 1:54.15. 1,500: Ari Smith

(Campbell) 4:05.70. 3,000: Stephen

Kozuma (Radford) 9:15.55. 110 hurdles: Hezikiah Guidry (Radford) 16.12. 300

hurdles: Maddan-Rush Ahuna (Saint Louis) 41.85. 4×100 relay: Saint Louis (Braeden Hanalei Heresa, Xavier Brown, Sytyn Lasconia, Jahren Altura) 42.16. 4×400 relay: Campbell (Zayden Alviar-

Costa, Tyler Bogsangit, Ari Smith, King Pridgen) 3:31.01. Shot put: Kalei

Harbottle (Kamehameha) 53 feet, 8 inches.

Discus: Blaze Hedani (‘Iolani) 139-08. High Jump: Richard Windsor (Campbell) 6-0. Pole Vault: Brady Awakuni (‘Iolani) 14-01. Long Jump: Braeden Hanalei

Heresa (Saint Louis) 20-04. Triple Jump: Amari Branch (Campbell) 43-04.

Girls

100: Myesha Graham (Leilehua) 12.70. 200: Alexis Loftin (Leilehua) 25.85. 400: Aileah Villatora (Kauai) 59.50. 800: Peyton Basilio (‘Iolani) 2:22.76. 1,500: Precious Ponce (Farrington) 5:11.40. 3,000: Stella Lynn (Hanalani) 11:10.02. 100 hurdles: Kanoe Haneberg (Kapaa) 16.74. 300

hurdles: Abigail Solis (Radford) 51.42. 4×100 relay: Leilehua (Naobi Oxendine-

Degree, Myesha Graham, Kamren Kingston, Alexis Loftin) 49.53. 4×400 relay: Leilehua (Azaria Miller, Naobi Oxendine-Degree, Alexis Loftin, Myesha Graham). 4:04.33. Shot put: Sariah Tavale (Campbell) 33 feet, 8 inches. Discus: Cassera Togia White (Farrington) 142-0. High Jump: Kanoe Haneberg (Kapaa) 5-02. Pole Vault: Zoey McClure (Radford) 10-04. Long Jump: Kanoe Haneberg (Kapaa)

17-02.75. Triple Jump: Madelyn Wong (‘Iolani) 36-05.

BASEBALL

PacWest

Saturday

At Les Murakami Stadium

Chaminade 11, Vanguard 10

W—Mac Elske. S—Joseph Perez. Leading hitters—CU: Cade Fujii 2-5, 2 runs; Casey Kudell 2b, 3 runs; Andrew Karns 3-5, 2 runs, 3 RBIs; Jackson Dorn 2-3, 2 RBIs.

At Hans L’Orange Park

Hawaii Pacific 12, Point Loma 11

W—Cristian Padilla. Leading hitters—HPU: Kan Taguchi 3-5, HR, 4 RBIs; Skyler Agnew 2-4, HR, 2 runs; Noah Blythe 2-5, 2b, HR, 2 runs; Daniel Johnson 2-5;

Bronson Rivera 2-5; Andrew Nykoluk 2-4, 2b, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Noah Hata 2-3.

Note: The Sharks won it in the bottom of the ninth inning on Kan Taguchi’s one-out, bases-loaded single, which scored Owen Wessel.

Hawaii Pacific 11, Point Loma 3, 7 inn.

W—Brennan Kettle. Leading hitters—HPU: Bronson Rivera 3 RBIs; Skyler

Agnew 3 runs; Noah Blythe HR, 2 RBIs;

Daniel Johnson 2-3, 2b, 2 runs; Tyler

Arnold 3-4, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs; Frankie Peralez 3-4, 2 2bs.

At Francis Wong Stadium

Westmont 8, Hawaii Hilo 6

Leading hitters—Hilo: Vance Oshiro 3-5, 2 runs; Mason Cook 2 RBIs; Kalei Alana 2b; Noah Lane 2 runs.

ILH

Saturday

At Les Murakami Stadium

Damien 4, ‘Iolani 2

W—Makana Freitas (five-hitter). Leading hitter—Iol: Judah Ota 2b.

At Ala Wai Field

Kamehameha 14, Punahou 3, 6 inn.

W—Elai Iwanaga. S—Kainoa Kaneshiro. Leading hitters—KS: Logan Sanchez 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Kia’i Sylvester 2-3,

2 runs; Dillon Andres 2 runs; Cade Wehrsig 2b, 2 RBIs; Greyson Osbun 3 runs; Isaiah Aliksa 2 RBIs. Pun: Cade Watson 2-3;

Raidan Shibayama 2-2; Jake Hiromoto 2b; Zak Komeiji 2b.

Note: The Warriors scored eight runs in the top of the sixth innig.

At Mid-Pacific

Maryknoll vs. Mid-Pacific, ppd. Game will be made-up Wednesday at

Mid-Pacific.

At Ala Wai Field

Pac-Five 7, Saint Louis 0

W—Colten Amai Nakagawa (five innings, five hits, one walk, six strikeouts). Leading hitters—P5: Ryden Toyama 3 runs; Alika Ahu 3-3, 3b, 3 runs, 3 RBIs; Ethan Lee 2-4, 2 RBIs; Ahu 2-4, 2 RBIs. StL: Chase Sutherland 2-3.

OIA East

Saturday

At Castle

Kalani 1, Castle 0

W—Joseph Yamauchi. Note: Colby

Taniguchi (three innings) and Yamauchi combined on a three-hitter.

Leading hitters—Kaln: Warner Ishii 3-4, 2b. Cast: La’akea Smith 2-2.

Note: The Falcons scored in the first

inning on Colby Taniguchi’s ground out to first base, which scored Evan Cavaco.

OIA West

Saturday

At Campbell

Campbell 10, Aiea 0, 5 inn.

W—Riley Rosal. Note: Brian Diggs (two

innings) and Rosal combined on a

two-hitter. Leading hitters—Camp:

Kalaeloa Kalua 2-4, 2b, 3b, 2 runs, 3 RBIs; Jonah Yacap 2-4; Ezra Kanakaole 2 RBIs; Christian Maiava 2-2; Rosal 2b.

VOLLEYBALL

ILH

Boys Varsity I Final Standings

W L GB

Punahou 12 0 —

Kamehameha 8 4 4

University 8 4 4

Hawaii Baptist 6 6 6

‘Iolani 4 8 8

Mid-Pacific 4 8 8

Saint Louis 0 12 12

Saturday’s Varsity I Result

Kamehameha def. University 25-13, 25-7,

25-13

Friday

Boys Varsity II

Damien def. Hanalani 25-19, 25-17, 25-19

Boys JV I Tournament, Round 3

Punahou-Gold def. Kamehameha-Blue

25-15, 25-19

Punahou-Blue def. Kamehameha-White

25-19, 25-21

OIA West

Friday

Boys Varsity

Aiea def. Waialua 25-5, 25-14, 25-16

Boys JV

Waialua def. Aiea 21-19, 21-13

SOFTBALL

PacWest

Saturday

At Sand Island Park

Chaminade 10, Vanguard 1, 5 inn.

W—Ava Walker. Leading hitters—CU:

Vanessa Pena 2-3, 2b, 2 runs; Bailey

Jacobsen 3-3, 2b; Larchelle Tuifao 2-3, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Mikala Jacobsen 2-3, 3b,

2 RBIs; Summer Buck 2-3, 2b, 3b, 2 runs.

At Vulcan Field

Hawaii Hilo 4, Biola 1

W—Madi Lee (seven-hitter. Leading

hitters—Hilo: Lexie Tilton 2-2, HR, 2 runs;

Mariah Antoque 2-3; Janessa Santos 2b.

ILH

Saturday

Varsity I

At Kamehameha

Punahou 14, Kamehameha 0, 5 inn.

W—Paige Brunn (one-hitter). Leading

hitters—Pun: Taryn Ho 2-4, 2 runs, 2 RBIs; Lexi Hinahara 2-4; Austen Kinney 2 runs; Sydney Capello 4-4, 2 2bs, HR, 4 runs,

6 RBIs; Taimane Mata’afa-Alferos 2-4,

2 RBIs; Kealoha Cox 2-2; Maddie Pitts

2 runs; Paisley Sue Aoki 2-3.

Varsity II

At Punahou

Punahou I-AA 15, Sacred Hearts 13

W—Kyla Morimoto. S—Khloe Yamada. Leading hitters—Pun: Morimoto 2 runs; Cappy Makaiau 2-6, 2b, 2 runs; Sam Conde 2-4, 2 RBIs; Cayley Chung 2b,

2 runs; Mia Matsumoto 2 runs; Riley Joe 2b, 2 runs; Jayli Franklin 2 runs 2 RBIs. SHA: Peyton Manning 2-3, 2 runs;

Brazhelya Tadaki 2 runs; Destiny Tautofi 4-5, 2 2bs, 2 runs, 3 RBIs; Chloe Wolfert 2-5; Leilani Freitas 2 runs; Melina Cudiamat

2 runs; Melody Miranda 2-3; Brielle Nakoa 2b.

At Kamehameha

Pac-Five 11, Kamehameha I-AA 5

W—Mauiola Zuttermeister. Leading

hitters—P5: Jaelyn Natividad 3-5, 3 runs; Zuttermeister 2-4, 3 RBIs; Kate Iida 4-4, 2b, 2 HRs, 3 runs, 4 RBIs. KS: Auli’i Chong 3-4; Jaylee Penitani HR, 2 RBIs; Logan Oda-Bunag HR.

OIA East

Saturday

At Castle

Castle 16, Kaimuki 8

W—Kylie Paris. Leading hitters—Cast: Paris 4 runs; Kalei Guila 4-4, HR, 4 runs,

4 RBIs; Tehane Miyamoto 2-5, 2 runs; Aiko Yoshizumi 2-5, 2b, 4 RBIs; Kirstin Laulu 2-5; Harlynn Lemn 2 runs; Zyleigh Aquino 2 runs; Roxy Gagarin 2 RBIs. Kaim: Ilona Letuli

2 runs; Finau Taualupe 2 runs; Kealani Mike 2 RBIs.

OIA West

Saturday

At Kapolei

Kapolei 11, Nanakuli 1, 5 inn.

W—Kandi Malama-Ahlo (five-hitter).

Leading hitters—Kap: Malama-Ahlo 2-4, 2 2bs; Kendalyn Cordeiro-Felise 3-4, 2b,

3 runs; Skyla Saito 3-3, 2 2bs, 3 RBIs;

Liana Dela Pena-Pihana 2b, 2 RBIs;

Kamaha’o Seminavage 2-2, 2b; Kaylisa

Nakoa 2-3, 2 2bs, 2 RBIs. Nan: Jaisha Barrozo 2b; Jhanz Kaawa-Kawai 2b.

At Waianae

Mililani vs. Waianae, ppd. Game will be made-up Monday at 3 p.m. at Waianae.

OIA Division II

Saturday

At Waialua

Waialua 16, Kahuku 10

W—Harlee Dicion. Leading hitters—Wail: Dicion 2b, 3 runs, 2 RBIs; Blessany

Meehan 2 runs; Jadyn Miller 2-5, 3 runs,

2 RBIs; Aika Guzman 4-4, 2 runs, 3 RBIs; Sandrine Agtarap 3-4, 4 RBIs; Irish

Crowley 3-5, 2b, 3 runs. Kah: Kalena Welch-Hutchins 2-4, 2 runs; Ginger Moore 3-5, 3 runs, 2 RBIs; Kulani-Welch-Hutchins 2-4, 2b; Raeana Wayas-Heffernan 2-4,

2 runs; Mariana Fonoimoana 2-4; Leacy Mark 2-4.



At Aikahi Community Park field

Pearl City 13, Kalaheo 2, 6 inn.

W—Haley Shinjo (five-hitter). Leading

hitters—PC: Phoenix Sky Lumabao 3-5,

2 2bs, 2 runs, 3 RBIs; Maile Oda 2-4, 2b, 2 RBIs; Aleia-Lyn Tonaki-Sagucio 2b,

2 runs; Lilyanni Mata 2b, 3 runs; Shinjo 2-3, 2b; Giselle Enriquez 3-4, 2b, 3 RBIs; Saunette Oshiro 2b. Kalh: Tehani Kepaa 2-3; Laiken Waller 2b; Madison Uehara 3b.

At Lanakila District Park field

Kailua vs. Farrington, ppd. Game will be made-up Tuesday at 3 p.m. at Lanakila District Park field,

At McKinley

Radford 8, Aiea 4

W—Karlee Cordeiro. Leading hitters—Rad: Cordeiro 3-4, 2 2bs, 3 RBIs; Si’itia Baughn 2 RBIs; Aubryanna Benjamin

2 runs; Bella Futch 2b, 2 RBIs. Aiea: Taja Souza 2 runs; Madison Misaki 3-4; Cayleigh Naito HR.

MIL

Saturday

Lanai 22, Molokai 18

W—Myah Doolin. Leading hitters—Lanai: Sega Ozoa 3 runs; Doolin 2b, 4 runs,

2 RBIs; Malia George 2b, 3 runs, 3 RBIs; Aryanna Medriano 2 runs; Leihiwa Siliga 2-5, 3 runs, 4 RBIs; Mahealani Esteban

2 RBIs; Trinity Simon 2-5, 2 runs; Katelyn Bello 3 runs. Mol: Christine Hanapi 3-5, HR, 5 runs, 5 RBIs; Maya Ignacio 2-6, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Natalia Pastrana 3-6,

2 runs; Leila Hooper-Phifer 3 runs; Kioralyn Kaulia-Makaiwi 2-5, 3 RBIs; Kelce Molina

2 runs; Kaiya Dunnam-Enos 2-2, 2b, 2 runs.

Note: Lanai wins MIL Division II title.