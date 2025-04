Scoreboard – April 19, 2025

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Point Loma vs. Chaminade, 3 p.m. and 6 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: Vanguard vs. Hawaii Pacific, noon at Hans L’Orange Park.

ILH: Double-Elimination Tournament, Punahou at Mid-Pacific, 9 a.m.; Pac-Five vs. ‘Iolani, 10 a.m. at Ala Wai Field; Maryknoll vs. Saint Louis, 3 p.m. at Ala Wai Field.

JUDO

OIA: Divisional tournaments, East at McKinley, 10:30 a.m.; West at Pearl City, 10:30 a.m.

SOFTBALL

Big West: doubleheader, UC Santa Barbara vs. Hawaii, 2 p.m. and 4 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Hilo, noon at Vulcan Field.

ILH Varsity I: Double-Elimination Tournament, Kamehameha vs. Maryknoll, noon at Sand Island Park field; ‘Iolani at Punahou, 1:30 p.m.

OIA East: Castle at Kaiser; Kalani vs. Moanalua, 5 p.m. at McKinley.

OIA West: Waianae at Nanakuli, 10 a.m.; Mililani vs. Leilehua, 7 p.m. at McKinley.

OIA Division II: Pearl City at Waipahu, 10 a.m.; Radford vs. Kalaheo, 10 a.m. at Aikahi Community Park field; Kahuku vs. Farrington, 10 a.m. at Lanakila District Park field; Kailua vs. McKinley, 3 p.m. at Stevenson Middle School field.

TENNIS

OIA: Divisional Championship, 9 a.m. at Central Oahu Regional Park.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Punahou at ‘Iolani, 11 a.m.

Varsity I-AA, Tournament, Semifinals, Le Jardin vs. Punahou, 11 a.m. at Kamehameha; Mid-Pacific at Kamehameha, noon.

OIA girls: At Central Oahu Regional Park, West vs. Kailua, 10 a.m.; Kalani vs. Kaiser, 11:05 a.m. At BYU-Hawaii, Kalaheo vs. Kahuku, 11 a.m.

SUNDAY

No local sporting event scheduled.

SOFTBALL

BIG WEST

Friday

At Rainbow Wahine Softball Stadium

UC Santa Barbara vs. Hawaii, canceled, inclement weather

PACWEST

Friday

At Vulcan Field

Hawaii Hilo 3, Chaminade 0 W—Madi Lee (four-hitter).

Leading hitters— Hilo: Victoria Macias 2-3, 2b; Lexie Tilton 2 RBIs.

Hawaii Hilo 4, Chaminade 0

W—Madison Rabe (five-hitter).

Leading hitters—Hilo: Jayda Favela 2-4; Janessa Santos 2-2; Kiani Nakamura 2b; Chenoa Cainglit 2-3, 2b, 2 RBIs. CU: Taryn Fujioka 2-4.

At San Rafael, Calif.

Hawaii Pacific 4, Dominican 0

W—Taylor Thompson (six-hitter, one walk, five strikeouts).

Leading hitters—HPU: Taryn Hirano 2-4, 3b; Alexis Oshiro 3-4; Danielle Cote 3-3, HR.

Dominican 8, Hawaii Pacific 3

Leading hitters—HPU: Alexis Oshiro 2-4, 2b; Makayla Pagampao 2-3, HR, 2 runs, 2 RBIs; Angel Ching 2-3, 2b; Danielle Cote 2b.

VOLLEYBALL

ILH

Thursday

Boys Varsity I Tournament, Round 3

Kamehameha def. ‘Iolani 25-19, 25-12, 23-25, 25-17

Boys Varsity II

Le Jardin def. Maryknoll 25-23, 25-27, 25-15, 22-25, 15-10

Boys JV I

Maryknoll vs. Le Jardin 25-11, 25-18

OIA

Friday

JV Division I Final

Campbell def. Moanalua 25-10, 25-13

JV Division II Final

Nanakuli def. Radford 25-22, 25-18

Thursday

JV Division I Semifinals

Campbell def. Kalani 25-13, 25-20

Moanalua def. Waipahu 25-23, 25-18

BIIF

Friday

Boys Varsity

Konawaena def. Parker 25-19, 25-18, 25-11

Boys JV

Konawaena def. Parker 25-17, 25-8

FLAG FOOTBALL

OIA PLAYOFFS

Monday, April 13

First Round

At Farrington

Campbell 40, McKinley 0

Waianae 25, Kaimuki 6

At Leilehua

Kahuku 20, Aiea 19

Leilehua 27, Kaiser 7

Tuesday

Quarterfinals

At Castle

Mililani 28, Waianae 6

Campbell 21, Castle 13

At Nanakuli

Moanalua 32, Leilehua

6 Nanakuli 30, Kahuku 12

Wednesday

Semifinals

At Moanalua

Mililani 25, Campbell 14

Moanalua 20, Nanakuli 0

Fifth-Place Semifinals

At Pearl City

Waianae 7, Castle 6

Leilehua 12, Kahuku 6

Thursday

At Mililani

Final

Moanalua 25, Mililani 6

Third Place

Campbell 6, Nanakuli 0, game suspended at halftime due to lightning. Game will resume Monday at 5 p.m. at Campbell.

At Farrington

Fifth Place

Leilehua 7, Waianae 6

Seventh Place

Kahuku 27, Castle 0

Note: The OIA will have seven teams in the Hawaii Dental Service/HHSAA State Tournament, which starts April 30.

BASEBALL

PACWEST

Friday

At Hans L’Orange Park

Vanguard vs. Hawaii Pacific, first game postponed

At Les Murakami Stadium

Point Loma 19, Chaminade 5, 7 inn.

Leading hitters—CU: Brayden Braga 2 runs; Andrew Karns 4-4, 2b, 2 RBIs; Alex Greb 2 RBIs.

Thursday

At Hans L’Orange Park

Hawaii Pacific 12, Vanguard 2, 7 inn.

W—Jacob Vanek.

Leading hitters—HPU: Skyler Agnew 3-5, 3b, 2 runs; Noah Blythe 3-3, HR, 2 runs, 3 RBIs; Daniel Johnson 4-4, 2b, 2 runs; Bronson Rivera 2-4, 2 runs; Troy Harding 2 runs, 3 RBIs; Tyler Arnold 3-4; Frankie Peralez 2 RBIs; Noah Hata 2-4.

BIIF

Friday

Kamehameha-Hawaii 9, Hilo 2

W—Dayton Hanson.

Leading hitters—KSH: Justin Kubojiri 2 runs; Shiloh Santos 2-3. Hilo: Braden Oda 2-2; Brennan Woods 3b.

TENNIS

PACWEST MEN

Championships

At Surprise, Ariz.

Friday

Semifinals

No. 1 Azusa Pacific 4, No. 4 Hawaii Pacific 2

Singles

Elias Emilio Walter (AP) def. Jakub Beran (HPU) 6-2, 6-3

Soeren Grandke (AP) def. Mile Matic (HPU) 6-7 (8), 6-4, 6-2

Miha Velicki (AP) def. Adam Vasir (HPU) 6-1, 6-2

Finnegan Heber (HPU) def. David James Brownlee (AP) 6-2, 6-2

Joan Crespo (AP) def. Yannick Heitzeberg (HPU) 6-3, 6-2

Arthur Pery (HPU) vs. Brody Bohren (AP) 7-6 (5), 5-7, 2-2, unfinished

Doubles

Heitzeberg/Beran (HPU) def. Walter/ Grandke (AP) 7-6 (4)

Matic/Heber (HPU) def. Brownlee/Bohren (AP) 6-4

Velicki/Crespo (AP) def. Jon William Karlstad/Vasir (HPU) 6-3

Consolation

No. 5 Fresno Pacific 4, No. 8 Hawaii Hilo 2

Singles

Jaime Paquet (Hilo) def. Ravi Nelson (FP) 6-4, 6-2

Brodie Sodersten (FP) def. Filippo Di Perno (Hilo) 7-5, 3-6, 6-3

Martin Ramirez (FP) vs. Sergi Tintore (Hilo) 7-5, 4-6, 1-4, unfinished

Cedric Kaufman (FP) def. Agustin Gentile (Hilo) 6-4, 3-6, 6-4

Ben Cronau (FP) def. Yu Jhe Du (Hilo) 2-6, 6-3, 6-2

Iori Furuhata (Hilo) def. Pablo Zubieta (FP) 6-1, 6-0

Doubles

Sven Bangert/Cronau (FP) vs. Gentile/ Tintore (Hilo) 5-2, unfinished

Gregor Kliimask/Ramirez (FP) def. Paquet/ Coby Pearce (Hilo) 6-0

Sodersten/Emilio Seelbach (FP) def. Du/ Di Perno (Hilo) 6-3

PACWEST WOMEN

Championships

At Surprise, Ariz.

Friday

Semifinals

No. 2 Point Loma 4, No. 6 Hawaii Pacific 1

Singles

Alina Kupfer (PL) vs. Evi Roobol (HPU) 6-4, 3-6, 4-5, unfinished

Sayda Hernandez (HPU) def. Arianna Audelo (PL) 6-3, 6-4

Antonia Barth (PL) def. Emily Castillo (HPU) 6-3, 6-0

Quin Brady (PL) vs. Jayanne Palma (HPU) 6-7 (5-7), 6-1, 5-0, unfinished

Emely Valencia (PL) def. Rosa Viller Moller (HPU) 7-5, 7-6 (7-5)

Anna Pallencaoe (PL) def. Annika Hakovirta (HPU) 7-5, 3-6, 6-1

Doubles

Audelo/Brady (PL) def. Castillo/Roobol (HPU) 7-5

Hakovirta/Hernandez (HPU) def. Barth/ Kupfer (PL) 6-3

Pallencaoe/Valencia (PL) def. Lynn Kader/ Palma (HPU) 6-1

GOLF

COLLEGE MEN

Western Intercollegiate

At Santa Cruz, Calif.

Pasatiempo Golf Course; par 70

Monday through Wednesday

Team

San Diego State………338-358-348—1044

Stanford……………………345-354-350—1049

Pepperdine ………………352-342-362—1056

Nihon ……………………….345-354-358—1057

UNLV………………………..346-360-352—1058

Brigham Young…………357-347-355—1059

California …………………. 351-357-354—1062

Oregon……………………..358-357-348—1063

Arizona ……………………..345-352-366—1063

Washington ………………356-356-362—1074

San Jose State ………..367-359-368—1094

UC Irvine……………………353-372-370—1095

Chattanooga …………….363-373-372—1108

Hawaii………………………367-369-372—1108

Individual

Filip Jakubcik (Ariz) ……………65-66-66—197

Caden Fioroni (UNLV)………66-66-71—203

Peter Kim (BYU)………………..70-66-68—204

Mahanth Chirravuri (Pepp)…69-65-70—204

Nathan Wang (Stan)…………69-65-71—205

Finn Koelle (Wash) ……………68-66-71—205

Daniel Heo (Cal)…………………67-70-68—205

R. Chantananuwat (Stan)….66-72-68—206

Masato Sumiuchi (Nihon)….68-72-67—207

C. Chokprajkcht. (SDSU)….67-69-71—207

Hawaii golfers

T42, Tyler Ogawa……………….72-70-74—216

T60, Garrett Takeuchi……….. 73-74-74—221

T70, Nathan Szpakowicz …..73-75-75—223

T70, James Whitworth……….73-75-75—223

T79, Dane Watanabe…………76-75-74—225

81, Anson Cabello …………….76-77-75—228