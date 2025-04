Scoreboard – April 20, 2025

CALENDAR

TODAY

No local sporting event scheduled.

MONDAY

BASEBALL

ILH: Double-Elimination Tournament, Pac-Five vs. ‘Iolani, 3 p.m. at Ala Wai Field; Mid-Pacific vs. Punahou, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 2; Maryknoll vs. Saint Louis, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 1.

FLAG FOOTBALL

OIA: Tournament. Third place: Nanakuli at Campbell, 5 p.m. (completion of Thursday’s suspended game; Campbell led 6-0 at halftime).

GOLF

ILH: Open Championships, 7 a.m. at Hoakalei Country Club.

SOFTBALL

ILH: Double-Elimination Tournament, ‘Iolani at Punahou, 4 p.m.

TENNIS

ILH boys and girls: Clay Benham Postseason Tournament, Day 1, 8 a.m. at Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity I: Tournament, Round 4, Hawaii Baptist at Kamehameha, 6 p.m.; University at Punahou, 6:30 p.m.

ILH boys Varsity II: Hawaiian Mission at Maryknoll, 6 p.m.; Hanalani at Le Jardin, 6 p.m.

WATER POLO

ILH girls Varsity I-AA: Tournament. Third Place, Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m. Final, Punahou vs. Kamehameha, 6 p.m. Games at Kamehameha.

BASEBALL

PACWEST

Friday

At Les Murakami Stadium

Point Loma 6, Chaminade 0

Leading hitter—CU: Safea Villaruz-Mauai 2-2.

At Hans L’Orange Park

Hawaii Pacific 11, Vanguard 1, 7 inn.

W—Jayden Gabrillo (five innings, four hits, six strikeouts).

Leading hitters—HPU: Bronson Rivera 3b, 2 RBIs; Skyler Agnew 2-4; Noah Blythe 2-3, 2b, HR, 2 runs, 2 RBIs; Daniel Johnson 2-2, 2 runs; Tyler Arnold 2-3, 2b, 2 runs; Tyler Harding 2 RBIs; Andrew Nykoluk 2b, 2 RBIs; Frankie Peralez 3-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs.

Saturday

At Les Murakami Stadium

Point Loma 8, Chaminade 6

Leading hitters—CU: Brayden Braga 2 RBIs; Cade Fujii 2-5, 2b; Casey Kudell 2b; Andrew Karns 2-4, 2b; Jackson Dorn 2-4; Trysten Mooney 3b; Evon Williams 2-3, 2b, 3 RBIs.

At Hans L’Orange Park

Vanguard 7, Hawaii Pacific 2, 7 inn.

Vanguard 10, Hawaii Pacific 4, 7 inn.

Leading hitter—HPU: Bronson Rivera 2-4, 3b, 2 RBIs.

At Irvine, Calif.

Hawaii Hilo 12, Concordia Irvine 2, 7 inn.

W—Logan Groff (six-hitter).

Leading hitters—Hilo: Vance Oshiro 2-4, 2 2bs, 3 runs; Nate Gray Jr. 3-5, 2b, 2 runs; Cody Min 3-5, HR, 3 runs, 4 RBIs; Braeden Mondeau 2-3, 2b, 5 RBIs; Mark Fedro 2 RBIs; Mason Cook 2b.

Concordia Irvine 8, Hawaii Hilo 4

Leading hitters—Hilo: Mason Cook HR; Noah Lane 2-3, 2 RBIs.

ILH

Saturday

Double-Elimination Tournament

At Mid-Pacific

Punahou vs. Mid-Pacific, ppd. Game will be made-up Monday.

At Ala Wai Field

Pac-Five vs. ‘Iolani, ppd. Game will be made-up Monday.

At Ala Wai Field

Maryknoll vs. Saint Louis, ppd. Game will be made-up Monday

TENNIS

BIG WEST WOMEN

At Irvine, Calif.

Saturday

Hawaii 5, UC Irvine 2

Singles

Ana Vilcek (UH) def. Kayla Meraz (UCI) 6-3, 6-3

Nikola Homolkova (UH) def. Carolyna Fowler (UCI) 6-2, 7-5

Peppi Ramstedt (UH) def. Amanda Perez (UCI) 6-4, 6-0

Yen Nhi Huynh (UCI) def. Hannah Galindo (UH) 6-1, 6-1

Makeilah Nepomuceno (UH) def. Haily Huynh (UCI) 5-7, 6-3, 6-4

Joelle Lanz (UH) def. Maily Huynh (UCI) 7-5, 6-7 (4), 6-4

Doubles

Meraz/Haily Huynh (UCI) def. Ramstedt/ Sheena Masuda (UH) 6-4

Ana Vilcek/Homolkova (UH) def. Fowler/ Yen Nhi Huynh (UCI) 6-3

Maily Huynh/Perez (UCI) def. Galindo/ Nepomuceno (UH) 6-1

PACWEST MEN

Championships

At Surprise, Ariz.

Saturday

Third Place

Point Loma 4, Hawaii Pacific 3

Singles

Alexander Leischner (PL) def. Jakub Beran (HPU) 2-6, 7-6 (3), 7-6 (8)

Mile Matic (HPU) def. Niclas Goltz (PL) 7-5, 7-5

Andrew Suver (PL) def. Adam Vasir (HPU) 6-1, 6-1

Finnegan Heber (HPU) def. Finn Kirschner (PL) 6-3, 0-6, 7-5

David Fisinger (PL) def. Yannick Heitzeberg (HPU) 6-4, 7-5

Elias Weeks (PL) def. Arthur Pery (HPU) 3-6, 6-2, 6-4

Doubles

Heitzeberg/Beran (HPU) def. Leischner/ Weeks (PL) 7-6 (6)

Heber/Matic (HPU) def. Kirschner/Suver (PL) 6-2

Goltz/Nabeel Khan (PL) def. Vasir/Jon William Karlstad (HPU) 6-3

Seventh Place

Hawaii Hilo 4, Biola 1

Singles

Jaime Paquet (Hilo) def. Alejandro Flores Monteverde (Biola) 6-0, retired

Patricio Larrea (Biola) vs. Filippo Di Perno (Hilo) 6-4, 3-6, 0-3, unfinished

Thiago Canessa (Biola) vs. Sergi Tintore (Hilo) 6-2, 6-6, unfinished

Agustin Gentile (Hilo) def. Mateo Rivas (Biola) 7-6 (7), 6-1

Yu Jhe Du (Hilo) def. Tanner Summers (Biola) 6-2, 6-2

Coby Pearce (Hilo) def. Carter Magistad (Biola) 6-1, 6-4

Doubles

Flores Monteverde/Jules Zanarelli (Biola) def. Gentile/Tintore (Hilo) 6-4

Santino Serrallonga/Larrea (Biola) def. Paquet/Pearce (Hilo) 6-3

Rivas/Canessa (Biola) vs. Du/Di Perno (Hilo) 5-3, unfinished

PACWEST WOMEN

Championships

At Surprise, Ariz.

Saturday

Third Place

No. 6 Hawaii Pacific 4, No. 1 Azusa Pacific 2

Singles

Stina Larsson (AP) def. Evi Roobol (HPU) 6-0, 6-1

Sayda Hernandez (HPU) def. Julia Jordan (AP) 2-6, 6-3, 6-4

Emily Castillo (HPU) def. Katherine Nguyen (AP) 6-2, 6-2

Jayanne Palma (HPU) vs. Karola Suviste (AP) 7-5, 3-6, 3-3

Rosa Viller Moller (HPU) def. Tina Moser (AP) 6-1, 6-1

Shannele Lopez (AP) def. Annika Hakovirta (HPU) 6-3, 6-4

Doubles

Castillo/Roobol (HPU) def. Jordan/Vini Bautista (AP) 6-0

Hakovirta/Hernandez (HPU) def. Suviste/ Larsson (AP) 6-3

Lynn Kader/Palma (HPU) vs. Moser/Lopez (AP) 5-2, unfinished

JUDO

OIA

Saturday

Eastern Division Championship

At McKinley

108 pounds: 1. Ronson Murillo (Moan). 2. Vincent Metzko (Roos). 3. Kent Murai (Kaln).

114: 1. Draezyn Tanaka (Moan). 2. Brewce Im (Moan). 3. Aaron Look (Roos).

121: 1. Justyn Lazo (Moan). 2. Rylan Yasuda (Moan). 3. Tyler Tran (McK).

132: 1. Tanner Hiromasa (McK). 2. Payton Lee (Moan). 3. Brandon Ahquin (Cast).

145: 1. Casey Iwata (Roos). 2. Naliko Keliihoolmalu (McK). 3. Jaden Morey (Moan).

161: 1. Kota Hase (Moan). 2. Wyatt Lee (Kais). 3. Jake Kuwabara (Roos).

178: 1. Tyger Taam (Moan). 2. Kaimalu Kukonu (Moan). 3. Pierce Yamada (Kaim).

198: 1. Daigo Tokunaga (Kaln). 2. Jedrek Pagador (Moana). 3. Johnson Wang (Kaim).

220: 1. Andy Sisiam (Kaim). 2. Tyson Paoa (Moan). 3. Zyler Garana (McK).

285: 1. Rio Ramos (Moan). 2. Aliiula Kekauoha-Lono (Roos). 3. Tevin Hwang (Kaln).

Western Division

At Pearl City

108: 1. Eli Oshiro (PC). 2. Kainoa Taflinger (Kap). 3. Ty Marcello-Vina (Aiea).

114: 1. Brayden Nakamura (PC). 2. MarcelloVina Tanner (Aiea). 3. Caleb Cabuhat (Kap).

121: 1. Virgilio Martinez (PC). 2. Aaron Saito (Waip). 3. Jayden Kekoa (Kap).

132: 1. Jaden Thai (PC). 2. Braxton Shimabukuro (Kap). 3. Tyrhel Santos (Camp).

145: 1. Ezekiel Fukui (PC). 2. Bryce Young (Kap). 3. Seth Shimoda (PC).

161: 1. Nicholas Nishimura (Waip). 2. Semisi Mafi (PC). 3. Daniel Tauyan (Lei).

178: 1. Baigazy Bagyshbekov (Camp). 2. Koki Taylor (Kap). 3. Jonathan Teramoto (PC).

198: 1. Steele Mahi (Waip). 2. Mordechai Mokiao (Kap). 3. Cayden Sabas (PC).

220: 1. Travis Tanaka (PC). 2. Isaiah Thomas (Kap). 3. Braysen Kamaunu (Camp).

285: 1. Ku Miner (PC). 2. Josiah Castro (Waip). 3. John Polmal (Lei).

VOLLEYBALL

MIL

Boys Varsity

Friday

Seabury Hall def. Lanai 25-19, 29-27, 25-15

Saturday

Seabury Hall def. Lanai 25-15, 25-22, 25-17

WATER POLO

ILH

Saturday

Girls Varsity

Punahou 14, ‘Iolani 1.

Goal scorers— Pun: Synnove Robinson 6, Hope McCarren 2, Kailoa Kerber, Lauren Weldon, Lauren Teruya, Ava Aguilera, Abigail Yang, Logan Davidson. Iol: Capri Matthyssen.

Girls Varsity I-AA Tournament

Punahou 10, Le Jardin 7.

Goal scorers— Pun: Olivia Singer 3, Izzy Lee 3, Ollie Cluney 2, Lauren Tay, Gemma Canevari. LeJ: Karly Dias 3, Pohaui Meyham 2, Noey White, Melody Jones.

Kamehameha 1, Mid-Pacific 0 (forfeit)

OIA

Saturday

Girls Varsity

West 12, Kailua 8.

Goal scorers—West: Marley Iraha 5, Juliana Fliss 2, Brooke Tabigne, Eleina Moleta, Ellie Dees, Jaedys Agdinaoay, Kayla Robinson. Kail: Alani Mierzwa 3, Siena Wong 2, Kalena Mak 2, Ava Booker.

Kaiser 18, Kalani 1.

Goal scorers—Kais: Cheyenne Van Bronckhorst 3, Pu’uwai Paresa 3, Tara Ho 2, Catherine Laffey 2, Daphne Chua-Chiaco 2, Elliana Schiffner 2, Tara Chua-Chiaco, Malia Judd, Alyssa Tongg, Maile Judd. Kaln: Nellie Stowers.

Kahuku 22, Kalaheo 7.

Goal scorers— Kah: Eden Smith 6, Lilyanna Newton 5, Ginger Maletta 4, Tiana Campana 3, Ava Cepeda 2, Lilikoi DeMartini, Meilia Norton. Kalh: Kiana Feeney 5, Lina Boland, Olivia Henderson.

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

SOFTBALL

PACWEST

Saturday

At Vulcan Field

Hawaii Hilo 3, Chaminade 2

W—Chloe Sales.

Leading hitters—Hilo: Victoria Macias 2-4, 2b, HR, 2 RBIs; Ke‘alohi Markham 2-3, 2b. CU: Larchelle Tuifao 2-3, 2 runs; Lex Lopez 2-2, 2 RBIs.

Note: The Vulcans won it in the bottom of the seventh inning on Victoria Macias’ two-out double, which scored Jayda Favela.

At San Rafael, Calif.

Dominican 13, Hawaii Pacific 6

Leading hitters—HPU: Taryn Hirano 3-4, 2b; Alexis Oshiro 2-3; Angel Ching 2-4, HR, 2 runs, 3 RBIs; Tiari Hernandez 2b.