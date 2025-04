Scoreboard – April 23, 2025

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Double-Elimination Tournament.

Winner’s bracket: Maryknoll vs.

Kamehameha, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 1. Elimination bracket: Punahou vs. ‘Iolani, 3 p.m. at Ala Wai Field; Mid-Pacific vs. Saint Louis,

3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 2.

OIA Division I: Tournament, first round, Kalani at Campbell, 3 p.m.; Waipahu at Moanalua, 3 p.m.; Castle at Pearl City,

3 p.m.; Aiea vs. Roosevelt, 3 p.m. at

Stevenson Intermediate School field.

SOFTBALL

ILH Varsity II: Punahou I-AA vs. Sacred Hearts, 3:30 p.m. at Sand Island Park.

OIA Division I: Tournament, quarterfinals, Waianae vs. Mililani, 3 p.m. at McKinley; Kapolei vs. Kalani, 3 p.m. at Kilauea District Park field; Leilehua at Kaiser, 3 p.m.; Moanalua vs. Campbell, 7 p.m. at

McKinley.

OIA Division II: Tournament, first round, Kalaheo at Kailua, 3 p.m.; Waialua at

Radford, 3 p.m.

TENNIS

ILH boys and girls: Clay Benham

Postseason Tournament, Day 3, 2 p.m. at Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity I: Tournament, Round 5, University at Kamehameha, 6 p.m.

ILH boys Varsity II: Hawaiian Mission at Le Jardin, 6 p.m.

OIA boys, Division I: Tournament,

First Round. At Kahuku, Kalani vs. Waipahu, 5:30 p.m.; Waialua vs. Kahuku, to follow.

At Campbell, Leilehua vs. Roosevelt,

5:30 p.m.; Kailua vs. Campbell, to follow.

OIA boys, Division II: Tournament,

First Round, Kapolei vs. Kaiser, 5:30 p.m.; Kalaheo vs. Pearl City, to follow. Matches at Pearl City.

WATER POLO

OIA girls: Tournament, first round, Moanalua vs. Mililani, 5 p.m.; Kalaheo vs. Kahuku, 6:15 p.m. Games at Kaimuki.

THURSDAY

BASEBALL

PacWest: Hawaii Pacific vs. Chaminade,

2 p.m. at Central Oahu Regional Park.

OIA Division I: Tournament, quarterfinals, Kalani/Campbell winner at Kaiser, 3 p.m.; Waipahu/Moanalua winner vs. Leilehua,

3 p.m. at Wahiawa Middle School field; Castle/Pearl City winner at Kailua, 3 p.m.; Aiea/Roosevelt winner at Mililani 3 p.m.

OIA Division II: Tournament, first round, Kalaheo vs. Farrington, 3 p.m. at Lanakila District Park field; Kahuku at Radford, 3 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Double-Elimination

Tournament. Winner’s bracket: Maryknoll vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Sand Island Park field. Elimination bracket: Kamehameha at

Punahou, 4 p.m.

OIA Division I: Tournament. Semifinals at McKinley, Kapolei/Kalani winner vs. Waianae/Mililani winner, 5 p.m.; Moanalua/Campbell winner vs. Leilehua/Kaiser

winner, 7 p.m. Fifth-Place Semifinals,

Kapolei/Kalani loser vs. Waianae/Mililani loser, 3 p.m. at higher seed; Moanalua/Campbell loser vs. Leilehua/Kaiser loser,

3 p.m. at higher seed.

OIA Division II: Tournament. Semifinals, Waialua/Radford winner at Pearl City,

3 p.m.; Kalaheo/Kailua winner vs. Aiea,

3 p.m. at Aiea Annex field. Fifth Place,

Kalaheo/Kailua loser vs. Waialua/Radford loser, 3 p.m. at higher seed.

VOLLEYBALL

Big West men: Tournament, first round, UC Santa Barbara vs. UC San Diego, 4:30 p.m.; Cal State Northridge vs.

UC Irvine, 7 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys Varsity II: Round Robin

Tie-Breaker, if needed.

OIA boys, Division I: Tournament,

Quarterfinals. At Moanalua, Waialua/

Kahuku winner vs. Mililani, 5:30 p.m.;

Kalani/Waipahu winner vs. Moanalua, to follow. At Aiea, Kailua/Campbell winner vs. Castle, 5:30 p.m.; Leilehua/Roosevelt

winner vs. Aiea, to follow.

OIA boys, Division II: Tournament,

Semifinals, Kapolei/Kaiser winner vs.

Radford, 5:30 p.m.; Kalaheo/Pearl City winner vs. Farrington, to follow. Matches at Farrington.

WATER POLO

ILH girls Varsity I: Mid-Pacific vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Punahou; Kamehameha at

Punahou, 5 p.m.

OIA girls: Tournament, Semifinals, Moanalua/Mililani winner vs. Kaiser, 6 p.m.; Kalaheo/Kahuku winner vs. Roosevelt, 7:15 p.m. Games at Central Oahu

Regional Park.

GOLF

ILH

Open Division Championships

First Round held at Pearl at Kalauao

on April 10

Final Round held at Hoakalei Country

Club on Monday

Boys

Jordan Takai (Pun) 75–75–—150

Ryder Obrero-Ueno (IPA) 77-75–—152

Taylor George (Mary) 76-80–—156

Marcus Takahama (Iol) 77-81–—158

Ethan Nouchi (HBA) 79-80–—159

Aidan Sugihara (Iol) 78-83–—161

Braylon Yamada (Mary) 82-80–—162

Maximus Waki (HBA) 83-79–—162

Coel Berardy (Pun) 81-86–—167

Braydn Sato (KS) 82-85–—167

Thomas Kim (Iol) 84-83–—167

Girls

Alexa Takai (Pun) 74-72—146

Jessica Lee (Pun) 74-76—150

Samantha Monroe (Pun) 75-78—153

Jacey Kage (HBA) 77-80—157

Bri-Ela Nakagawa (Pun) 80-78—158

Sydney Fuke (Pun) 79-79—158

Alyssa Kauleinamoku (HBA) 80-83—163

Megan George (HBA) 86-84—170

Rylee Elizaga (MPI) 86-88—174

U.S. Open Local Qualifier

At The King Kamehameha Golf Club

Monday

71——Anson Cabello, Kyle Suppa. 72–—James Whitworth. 73-—Narutoshi Yamaoka, Alex Ching, Tyler Loree. 76—Jed Enomoto, Justin Keiley. 77-—Jeffrey Hall. 78—Landon Long, Reagan James Miles, Alex Downing.

Note: Cabello won on the first playoff hole

to advance to the final qualifying event.

WATER POLO

Big West WOMEN

Tournament

At Irvine, Calif.

Quarterfinals

Friday

No. 8 Cal State Fullerton vs. No. 1 Hawaii,

7 a.m.

No. 5 UC Davis vs. No. 4 UC San Diego,

9 a.m.

No. 7 Cal State Northridge vs. No. 2 Long

Beach State, 11:30 a.m.

No. 6 UC Santa Barbara vs. No. 3 UC

Irvine, 1:30 p.m.

Semifinals

Saturday, April 26

UC Davis/UC San Diego winner vs.

Cal State Fullerton/Hawaii winner, 9 a.m.

UC Santa Barbara/UC Irvine winner vs.

Cal State Northridge/Long Beach State

winner, 11 a.m.

Final

Sunday

Semifinal winners, 9 a.m.

Note: Semifinals and finals will be

broadcast on ESPN+

UH Women’s Schedule

(Record: 18-4, 7-0 Big West)

Sat., Jan. 18 vs. San Jose St.# W, 15-6

Sat., Jan. 18 vs. Stanford# L, 7-12

Fri., Jan. 24 vs. L. Marymount@ W, 11-9

Sat., Jan. 25 vs. Biola@ W, 20-4

Sat., Jan. 25 vs. Arizona State@ W, 14-7

Fri., Jan. 31 CS Fullerton+ W, 19-4

Sat., Feb. 1 Fresno St.+ W, 11-10 (OT)

Sat., Feb. 1 USC L, 9-17

Sun., Feb. 2 UC Irvine+ W, 18-17

Fri., Feb. 21 Indiana^ W, 10-6

Sat., Feb. 22 California^ W, 12-11

Sat., Feb. 22 USC^ L, 7-14

Sun., Feb. 23 UCLA^ W, 8-5

Fri., Mar. 7 at UCSB! W, 15-7

Sun., Mar. 9 at CS Northridge! W, 14-9

Sat., Mar. 15 vs. LBSU! W, 9-8 (OT)

Sat., Mar. 22 vs. Pacific W, 15-8

Sat., Mar. 29 vs. UC Davis! W, 17-10

Sat., Apr. 5 vs. UC Irvine! W, 16-11 (OT)

Thu., Apr. 10 at UC San Diego! W, 12-7

Sat., Apr. 12 at UCLA L, 9-16

Sun., Apr. 13 at CS Fullerton! W, 14-4

The Big West Tournament is Friday

through Sunday at Irvine, Calif.

#—Fresno State Polo-Palooza

@—Rainbow Invitational

+—Triton Invitationl at La Jolla, Calif.

^—Barbara Kalbus Invitational at Irvine,

Calif.

!—Big West game

BASEBALL

pacwest

Monday

At Irvine, Calif.

Concordia Irvine 7, Hawaii Hilo 6

Leading hitters–—Hilo: Cody Min 2-5, 2b Mason Cook 2b, 2 runs; Noah Lane 2-4, 2b, 2 RBIs; Braeden Mondeau 2b; Arthur Soto 2b.

Concordia Irvine 5, Hawaii Hilo 3

Leading hitters–—Hilo: Tui Ickes 4-4;

Nate Gray Jr. 2b; Noah Lane 2b.

ILH

Tuesday

Double-Elimination Tournament

Winner’s bracket

At Ala Wai Field

Maryknoll 5, ‘Iolani 4, 10 inn.

W-—Jayden Fuchigami. Note: Jace Asato (two innings) and Fuchigami combined for six scoreless innings of relief.

Leading hitters-—Mary: Allin Yap 2-5; Luke Swartman 2-5; Kau’i Kekauoha 2-5, 2b, 2 RBIs; Tanner Fujino 2b. Iol: Chase

Thompson 3b, 2 RBIs; Mana Lau Kong 2b.

Note: The Spartans took the lead in the top of the 10th inning on Ayden Keanini’s

two-out single, which scored Tanner Fujino.

At Central Oahu Regional Park

Kamehameha 5, Mid-Pacific 2

W-—Greyson Osbun. S—Kainoa Kaneshiro. Note: Osbun (5 2/3 innings) and Kaneshiro combined on a four-hitter. Leading hitters-—KS: Dillon Andres 2 runs; Cade Wehrsig 2b. MPI: Adam Kobayashi 2-3.

Elimination bracket

At Central Oahu Regional Park

Punahou 2, Pac-Five 1

W-—Aidan Okano. S—Micah Bennett. Note: Four Buffanblu pitchers combined on a three-hitter. Leading hitters-—Pun: Owen Rappe 2-2. P5: Alika Ahu 2b.

BIIF

Monday

Kamehameha-Hawaii 5, Konawaena 4,

8 inn.

W—Noah Palea. Leading hitters—KSH: Justin Kubojiri 2 runs; Keagan Pacheco

2-4, 2b; Kamaka Ili 2-3; Shiloh Santos 2b. Kona: AJ Blanco 3-4, 2b, 2 RBIs; Aycen Blanco 2-4.

MLB CALENDAR

July 12 — Futures Game, Atlanta.

July 13-15 — Amateur draft, Atlanta.

July 14 — Home Run Derby, Atlanta.

July 15 — All-Star Game, Atlanta.

July 27 — Hall of Fame inductions,

Cooperstown, N.Y.

July TBA — Last day during the season to trade a player.

Aug. 17 — New York Mets vs. Seattle at Williamsport, Pa.

Aug. 31 — Last day to be in organization to be postseason eligible.

Sept. 1 — Active rosters expand to 28 players.

Sept. 28 — Regular season ends.

Dec. 7 — Hall of Fame and Contemporary Baseball Era Players Committee vote

announced, Orlando, Fla.

Softball

ILH

Tuesday

Varsity I

Double-Elimination Tournament

Elimination bracket

At Kamehameha

Kamehameha 13, Mid-Pacific 8

W-—Rylie Teramoto. S–—Peahi Grilho.

Leading hitters-—KS: Alexis Ahlo-Garcia 2-4, 2 runs; Haylie Reiny 2-5, 2b, 2 runs; Bobbi Cambra 2-4, 2b, 3b, 2 RBIs; Jade Kiyan 2-3, HR, 3 runs, 2 RBIs; Teramoto

2 RBIs; Anela Pau 2-3, 2b, 2 runs; Naleo Kelley 2b. MPI: Tara Gojo 2-4, 2b, 3 runs; Ally Umemoto 3-3, 2 2bs, 2 runs; Chloe Tepraseuth 2 RBIs; Paige Maeda 2-4, HR, 2 RBIs; Anuhea Wong-Barboza 2b; Emi Kano 2b.

Varsity II

At Sand Island Park field

Kamehameha I-AA 11, Pac-Five 10

W-—Sierra Ha’o. Leading hitters-—KS: Kally Adachi 2-4, 2 runs; Auli’i Chong 4-5, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Jaylee Penitani 2-4, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Ha’o 2 RBIs; Gabby Ho

2 runs; Aariah Goo 2b. P5: Jaelyn Natividad 2-4, 2 runs; Kylie Oshita 3-3, 3b, 2 RBIs; Mauiola Zuttermeister 2-4, 3b; Titi Tuifua 2-4, 3b, 2 runs; Nanea Dupont 3-4, 2 RBIs; Kate Iida 2b.

OIA

Tuesday

Division I Tournament

First Round

At Castle

Waianae 19, Castle 1, 4 inn.

W-—Hurley-Rae Ah Chong-Kane. Note:

Ah Chong-Kane (two innings) and Karma Pestana combined on a no-hitter with four strikeouts. Leading hitters-—Wain: Brylee-Rose DeMello 3-3, 2b, HR, 4 runs, 2 RBIs;

Pestana 2-2, 4 runs; Hayden Viela 2-2, 2b, HR, 3 runs, 5 RBIs; Bailey Chee 3-3, 2b,

2 3bs, 2 runs, 4 RBIs; Lyric Palu 2-4, 2b,

2 runs, 2 RBIs; Caylee Isham HR, 3 runs,

2 RBIs; Ry-N Uyeda 2-2, 2 RBIs.

At Kaala Elementary School field

Leilehua 17, Kaimuki 0, 4 inn.

W-—Breeann Leong. Note: Leong (two

innings) and Meadow Tammarine combined on a one-hitter with five strikeouts.

Leading hitters-—Lei: Leong 2-2, 2b, 3b,

3 runs, 3 RBIs; Tammarine 2 runs, 2 RBIs; Haley Sylva 2-3, 2b, 2 runs, 2 RBIs;

Isabella Mercado 2 runs; Arria Vierra 2-4; Shaleea Ancheta-Ballesteros 3 runs, 2 RBIs; Jah-zirae Figueroa-Nelson 2 runs; Nalani

Freitas 3-3, 2 runs, 4 RBIs.

At Moanalua

Moanalua 9, Nanakuli 4

W-—Jolie Mochizuki. Leading hitters-—Moan: Alia Anzai 3-4, 3b, 2 RBIs; Kaylah Sato 2-2, HR, 3 RBIs; Karah Pasion 2-3,

2 2bs, 2 runs; Kenani Kido 2 runs. Nan: Jhanz Kaawa-Kawai 2b; Jaisha Barrozo 3b; Tiare Miura HR.

UH schedule

(Record: 26-15, 12-7 Big West)

Thu., Feb. 6 vs. Santa Clara# W, 7-2

Fri., Feb. 7 vs. Saint Louis# W, 5-2

Fri., Feb. 7 vs. So. Indiana# W, 7-2

Sat., Feb. 8 Southern Indiana# W, 6-0

Sat., Feb. 8 Santa Clara# L, 0-3

Thu., Feb. 13 vs. West. Illinois% W, 11-5

Fri., Feb. 14 vs. Utah Tech% W, 3-2

Sat., Feb. 15 vs. Sac. State% W, 2-1

Sun., Feb. 16 vs. CSU Bakers.% L, 2-7

Sun., Feb. 16 vs. Utah Tech% W, 8-6 (8)

Wed., Feb. 19 at Cal Baptist W, 2-1

Fri., Feb. 21 vs. BYU@ L, 3-4

Fri., Feb. 21 vs. Nevada@ W, 4-0

Sat., Feb. 22 vs. Saint Mary’s@ L, 7-9

Sun., Feb. 23 vs. LMU@ L, 4-5

Sun., Feb. 23 vs. SDSU@ L, 0-8 (5)

Wed., Feb. 26 vs. Howard^ W, 3-0

Thu., Feb. 27 vs. Jackson State^ W, 7-0

Fri., Feb. 28 vs. Jackson St.^ W, 10-1 (6)

Fri., Feb. 28 vs. Washington^ L, 2-8

Sat., Mar. 1 vs. Howard^ W, 8-0

Sat., Mar. 1 vs. Washington^ L, 3-8

Fri., Mar. 7 vs. Long Beach St.! W, 6-1

Sat., Mar. 8 vs. Long Beach St.! L, 3-8

Sat., Mar. 8 vs. L. Beach St.! L, 1-9 (6)

Fri., Mar. 14 at CS Northridge! ppd.

Sat., Mar. 15 at CS Northridge! L, 1-4

Sat., Mar. 15 at CS Northridge! W, 4-3

Sat., Mar. 22 vs. UC Davis! L, 4-12

Sat., Mar. 22 vs. UC Davis! W, 6-0

Sun., Mar. 23 vs. UC Davis! W, 3-2

Fri., Mar. 28 at CS Fullerton! W, 11-6

Sat., Mar. 29 at CS Fullerton! L, 0-5

Sat., Mar. 29 at CS Fullerton! W, 6-2

Fri., Apr. 4 vs. UC Riverside! L, 2-4

Sat., Apr. 5 vs. UC Riverside! W, 4-3

Sat., Apr. 5 vs. UC Riverside! W, 3-2

Fri., Apr. 11 at CS Bakers.! W, 9-0 (5)

Sat., Apr. 12 at CS Bakers.! W, 8-5

Sat., Apr. 12 at CS Bakers.! W, 8-6

Fri., Apr. 18 vs. UCSB! ppd.

Sat., Apr. 19 vs. UCSB! W, 4-3

Sat., Apr. 19 vs. UCSB! L, 3-5

Today at CS Northridge! 9 a.m.

Friday at Cal Poly! 2 p.m.

Saturday at Cal Poly! 11 a.m.

Saturday at Cal Poly! 1:30 p.m.

Fri., May 2 vs. UC San Diego! 6 p.m.

Sat., May 3 vs. UC San Diego! 2 p.m.

Sat., May 3 vs. UC San Diego! 4 p.m.

The Big West Championship is May 7-10

at Fullerton, Calif.

Home games at Rainbow Wahine Softball

Stadium

#—Bank of Hawaii Paradise Classic

%—Spring Fling Tournament

@—Mary Nutter Collegiate Classic at

Cathedral City, Calif.

^Outrigger Invitational

!— Big West game

UH STATISTICS

BATTING Avg OPS AB R H 2B 3B HR RBI SLG BB SO OBP

Martinez .356 .914 132 16 47 10 0 1 12 .455 24 14 .459

Thomas .272 .748 125 19 34 5 0 5 25 .432 8 23 .316

Ah Yat .276 .841 116 14 32 6 0 5 22 .457 21 27 .384

Murakami .296 .696 115 19 34 3 0 0 13 .322 15 20 .374

McGaughey .327 1.114 113 22 37 8 1 10 30 .681 18 18 .433

Borges .243 .789 103 18 25 5 1 5 23 .456 14 18 .333

Yamamoto .203 .641 64 10 13 2 2 1 7 .344 5 13 .297

Tuiloma .182 .613 55 12 10 0 1 2 9 .327 8 18 .286

Gibbs .278 .768 54 12 15 3 2 0 6 .407 5 16 .361

Cinzori .222 .596 54 9 12 3 0 1 8 .333 3 15 .263

Fidge .179 .470 39 2 7 0 0 1 9 .256 2 14 .214

Kochi .243 .614 37 3 9 2 1 0 5 .351 1 8 .263

Goshi .394 .818 33 10 13 1 0 0 4 .424 0 3 .394

Nakagawa .188 .376 16 1 3 0 0 0 1 .188 0 2 .188

Thompson .182 .490 11 4 2 0 0 0 0 .182 2 5 .308

Telles .143 .286 7 3 1 0 0 0 0 .143 0 4 .143

Kahanu .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 .000 0 3 .000

Ichimura .000 .000 2 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000

Kai .000 .000 1 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000

Totals .272 .769 1081 190 294 48 8 31 175 .417 126 221 .352

Opponents .281 .789 1094 154 307 55 6 39 144 .449 84 129 .340

Sacrifce Flys: Borges (4), Thomas (2)

Stolen Bases: Goshi (4), Murakami (4) Gibbs (3)

Sacrifice Bunts: Murakami (6), Gibbs (2), Thomas (2)

PITCHING ERA WHIP W-L G-GS SV IP H R ER BB SO

Brandl 3.55 1.30 13-5 24-19 2 118.3 119 63 60 35 67

Kostrencich 3.28 1.38 11-9 22-21 0 115.3 135 59 54 24 45 Fidge 4.27 1.63 1-1 15-1 0 41.0 46 28 25 21 15

Borges 6.00 2.36 1-0 2-0 0 4.7 7 4 4 4 2

Totals 3.58 1.40 26-15 63-41 2 279.3 307 154 143 84 129 Opponents 4.16 1.58 15-26 76-41 4 265.7 294 190 158 126 221

Wild Pitches: Kostrencich (5), Fidge (4)

Hit Batters: Brandl (10), Kostrencich (4), Fidge (3)

VOLLEYBALL

BIg West MEN

Championship

At SimpliFi Arena at Stan Sheriff

Center

Thursday

First Round

No. 5 seed UC Santa Barbara vs. No. 4

seed UC San Diego, 4:30 p.m.

No. 6 seed Cal State Northridge vs. No. 3

UC Irvine, 7 p.m.

Friday

Semifinals

UC Santa Barbara/UC San Diego winner

vs. No. 1 seed Long Beach State,

4:30 p.m.

Cal State Northridge/UC Irvine winner vs.

No. 2 seed Hawaii, 7 p.m.

Saturday

Final

Semifinal winners, 7 p.m.

UH MEN’S SCHEDULE

(Record: 24-5, 7-3 Big West)

Mon., Dec. 30 vs. B. Columbia (exb.) W, 3-0

Fri., Jan. 3 vs. McKendree W, 3-1

Sun., Jan. 5 vs. McKendree W, 3-0

Wed., Jan. 8 vs. Harvard W, 3-0

Fri., Jan. 10 vs. Harvard W, 3-2

Wed., Jan. 15 vs. Princeton W, 3-1

Fri., Jan. 17 vs. Princeton W, 3-0

Fri., Jan 31 at BYU W, 3-2

Sat., Feb. 1 at BYU W, 3-1

Wed., Feb. 5 vs. Stanford W, 3-2

Fri., Feb. 7 vs. Stanford L, 1-3

Thu., Feb. 20 at Belmont Abbey W, 3-0

Fri., Feb. 21 at Queens Charlotte W, 3-0

Sat., Feb. 22 at Catawba W, 3-1

Sat., Feb. 22 at Queens Charlotte W, 3-1

Fri., Feb. 28 vs. UC Irvine! W, 3-0

Sun., Mar. 2 vs. UC Irvine! W, 3-0

Wed., Mar. 5 vs. Lindenwood W, 3-0

Fri., Mar. 7 vs. Lindenwood W, 3-1

Thu., Mar. 13 vs. Ball State@ W, 3-0

Fri., Mar. 14 vs. Penn State@ W, 3-0

Sat., Mar. 15 vs. USC@ L, 1-3

Fri., Mar. 28 vs. UC San Diego! W, 3-0

Sat., Mar. 29 vs. UC San Diego! W, 3-1

Fri., Apr. 4 at CS Northridge! L, 0-3

Sat., Apr. 5 at CS Northridge! W, 3-0

Fri., Apr. 11 vs. LBSU! L, 1-3

Sat., Apr. 12 vs. LBSU! W, 3-2

Fri., Apr. 18 at UCSB! W, 3-1

Sat., Apr. 19 at UCSB! L, 0-3

The Big West Championship is Thursday

through Saturday at SimpliFi Arena at

Stan Sheriff Center.

Home matches at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

!—Big West match

@—Outrigger Invitational

ILH

Tuesday

Boys Varsity II

Damien def. Assets 25-15, 25-9, 25-18

BIIF

Tuesday

Boys Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Connections

25-13, 25-11, 25-16

Hawaii Prep def. Kohala 25-5, 25-20, 25-19

Waiakea def. Christian Liberty 25-23,

25-18, 26-24

Boys JV

Hawaii Prep def. Honokaa 25-15, 25-10

Monday

Boys Varsity

Konawaena def. Kealakehe 23-25, 25-23,

25-17, 27-25

Boys JV

Konawaena def. Kealakehe 19-25, 25-16,

15-9

FLAG FOOTBALL

OIA PLAYOFFS

Monday

Third Place

At Campbell

Campbell 6, Nanakuli 0 (completion of

Thursday’s suspended game)