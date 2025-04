Scoreboard – April 30, 2025

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

FLAG FOOTBALL

Hawaii Dental Service/HHSAA State Championships: First Round. At Mililani: Punahou vs. No. 5 Waimea, 3:30 p.m.; Hilo vs. No. 4 Kamehameha-Maui, 4:45 p.m.; Leilehua vs. Hawaii Prep, 6 p.m.; Kahuku vs. No. 1 Moanalua, 7:30 p.m. At Pearl City: Campbell vs. Baldwin, 3:30 p.m.; Waianae vs. Mililani, 4:45 p.m.; Nanakuli vs. No. 3 Konawaena, 6 p.m.; Waiakea vs. No. 2 Kamehameha, 7:30 p.m.

GOLF

David S. Ishii/HHSAA Girls State Championship: final round, 7 a.m. at Mauni Lani North Golf Course.

SOFTBALL

ILH: Championship, Maryknoll at Punahou, 4 p.m.

TRACK AND FIELD

ILH: Championships, Trials, field events

at 3 p.m.; running events at 4 p.m. at

Kamehameha.

VOLLEYBALL

OIA boys Division I: Tournament. Final,

Campbell vs. Moanalua, to follow D-II final, at Moanalua.

OIA boys Division II: Tournament. Final, Radford vs. Pearl City, 5:30 p.m. at Moanalua.

THURSDAY

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Hawaii Pacific vs. Chaminade, 5 p.m. at Hans L’Orange Park. Note: The first game is the completion of Sunday’s supspended game. Situation: Top of the 10th, score 5-5, HPU has

runners at first and second with one out.

FLAG FOOTBALL

Hawaii Dental Service/HHSAA

State Championships: At Mililani: Consolation Quarterfinals, Punahou/Waimea loser vs. Hilo/ Kamehameha-Maui loser, 3:30 p.m.; Leilehua/Hawaii Prep loser vs. Kahuku/Moanalua loser, 4:45 p.m. Quarterfinals, Punahou/Waimea winner vs. Hilo/Kamehameha-Maui winner, 6 p.m.; Leilehua/Hawaii Prep winner vs. Kahuku/Moanalua winner, 7:30 p.m. At Pearl City: Consolation Quarterfinals, Waianae/Mililani loser vs. Nanakuli/Konawaena loser,

3:30 p.m.; Campbell/Baldwin loser vs. Waiakea/Kamehameha, 4:45 p.m.

Quarterfinals, Waianae/Mililani winner vs. Nanakuli/Konawaena winner, 6 p.m.; Campbell/Baldwin loser vs. Waiakea/Kamehameha, 7:30 p.m.

GOLF

David S. Ishii/HHSAA Boys State Championship: first round, 7 a.m. at Mauni Lani North Golf Course.

GOLF

BIG WEST MEN

Championship

At La Quinta, Calif.

La Quinta Country Club; par 72

Sunday through Tuesday

Team

Long Beach State 281-281-280-—842 CS Fullerton 279-280-288—847 UC Davis 290-285-281—856 UC Irvine 290-285-281—856

Idaho 285-288-289—862

UC Santa Barbara 297-282-287—866

UC San Diego 295-285-289—869

CSU Northridge 295-293-281—869 Hawaii 295-289-287—871

Sacramento State 294-290-287—871

Cal Poly 296-290-287—873

UC Riverside 304-299-284—887

Individual

Krishnav Chopraa (LBSU) 63-66-71-—200

Dylan Ma (UCSB) 73-68-66-—207

Zack Tarter (UCD) 70-72-66—208 Charlie Forster (LBSU) 74-73-63—210 William Tanaka (CSF) 72-69-70—211 Giacoma Comerio (CSF) 71-71-69 211 Tegan Andrews (CSF) 68-69-74—211 Josh McCartain (Idaho) 70-69-73—212 Liam Judkins (CSUN) 74-71-67—212

Rei Harashima (UCI) 72-68-72—212

Hawaii golfers

T15, Josh Hayashida 75-68-72—215

T29, Anson Cabello 71-73-75—219 T40, Dane Watanabe 75-74-72—221 T47, Tyler Ogawa 76-74-73—223 James Whitworth 74-78-SUB

Nathan Szpakowicz SUB-SUB—70

HIGH SCHOOL GIRLS

David S. Ishii/HHSAA State

Championship

At Mauni Lani North Golf Course;

par 72

Tuesday

First Round

Team

220—Punahou. 230—Mililani. 233-—Maui Prep. 239—Hawaii Baptist. 247—Kalani, Moanalua. 256—‘Iolani, Maui High.

258—Baldwin. 261—Waiakea. 309—Kapaa.

Individual

69—Alexa Takai (Pun). 72—Ava Cepeda (Kah). 74—Kate Nakaoka (Mil). 75—

Samantha Monroe (Pun). 76—Kieran

Florino (Mil), Sydney Fuke (Pun).

77—Sacha Salem (Maui Prep), Lia Choi (Moan), Jessica Lee (Pun). 78—Tehya Chumley (Maui Prep), Ava Kawahara (Maui Prep), Mia Nakaoka (Mil), Kady Matsumoto (Mil), Kira Uno (Roos), Megan George (HBA). 79—Lynea Kelsey (Camp), Madelyn Awaya, (Waik), Khloe Nakagawa (HPA), Rylee Hara-Shimabuku (Kaln). 80—Kaylee Palakiko (Keal), Naiya Hamasaki (KSM), Sofia Mallari (Maui Prep), Lauren Kozohara (Hilo), Alyssa Kauleinamoku (HBA), Anessa Riglos (Bald).

Mid-Pacific Open

At Mid-Pacific Country Club; par 72

Thursday thorugh Sunday

Professional Flight

Jared Sawada 67-71-70-73—281

Cory Oride 68-70-68-76—282

Isaiah Telles 68-73-74-71—286

Alex Ching 71-70-76-70—287

Kyle Suppa 71-71-72-73—287

Tyler Ota 74-73-72-70—289

Evan Kawai 72-73-70-76—291

Naratoshi Yamaoka 74-76-73-69—292

Nicholas Gomez 78-75-72-73—298

Andrew Ka-ne 77-71-76-74—298

Championship Flight

Matthew Ma 74-69-72–73-—288

Kolbe Irei 71-71-75-73—290

Remington Hirano 72-74-71-74—291

Ryan Terry 74-72-72-76—294

Chance Wilson 74-76-74-71—295

Leo Saito 73-76-73-73—295

K. Kamelamela-Dudoit 76-76-74-70—296

Zachary Sagayaga 78-72-75-78—303

Andrew Otani 76-77-76-75—304

Landon Banks 71-73-81-79—304

A Flight

x-Tomomasa Nakamura 81-80-76-86—323-

Zachary Kaneshiro 80-77-82-84—323

Tad Lawson 83-81-78-83—325

Chase Nam 80-85-83-78—326

Lon Yamaguchi 85-80-80-84—329

B Flight

Cyrus Tran 75-86-88-84—333

Phillip Anamizu 84-83-84-88—339

Sean O’Neill 86-89-89-85—349

Joshua White 86-86-81-96—349

Tomi Yamada Sr. 86-84-85-95—350

x-won first playoff hole

VOLLEYBALL

COLLEGE MEN

NCAA Championship

At Indianapolis

Friday

Opening Round

Daemen vs. Penn State, 1 p.m.

Thursday, May 8

Quarterfinals

No. 3 UCLA vs. No. 6 Belmont Abbey,

5 a.m.

No. 2 Hawaii vs. Daemen/Penn St. winner,

7:30 a.m.

No. 1 Long Beach State vs. No. 8 Fort

Valley State, 11 a.m.

No. 4 Loyola-Chicago vs. No. 5 Pepperdine, 1:30 p.m.

Saturday, May 10

Semifinals

Long Beach State/Fort Valley State winner

vs. Loyola-Chicago/Pepperdine winner,

11 a.m.

Hawaii/TBD winner vs. UCLA/Belmont

Abbey winner, 2 p.m.

Monday, May 12

Final

Semifinal winners, 1 p.m.

OIA

Boys Division I Tournament

Monday

At Moanalua

Semifinals

Campbell def. Aiea 25-18, 25-21, 18-25,

25-16

At Aiea

Fifth-Place Semifinals

Kahuku def. Kalani 25-13 28-26 25-15

Castle def. Leilehua, score NA

BASEBALL

ILH

Double-Elimination Tournament

Final

Tuesday

At Moanalua

Kamehameha 9, ‘Iolani 3

W-—Kupono Barkdull. L-eading hitters—KS: Kia’i Sylvester 2 RBIs; Dillon Andres 2-3, 2b, 2 RBIs; Cade Wehrsig 2-4, HR,

3 RBIs; Logan Akaka 4-4; Eleu Colburn

2 runs. Iol: Oni Dawson 2 RBIs; Judah Ota HR.

Note: Completion of Monday’s suspended game.

MLB CALENDAR

July 12 — Futures Game, Atlanta.

July 13-15 — Amateur draft, Atlanta.

July 14 — Home Run Derby, Atlanta.

July 15 — All-Star Game, Atlanta.

July 27 — Hall of Fame inductions,

Cooperstown, N.Y.

July TBA — Last day during the season to trade a player.

Aug. 17 — New York Mets vs. Seattle at Williamsport, Pa.

Aug. 31 — Last day to be in organization to be postseason eligible

WATER POLO

COLLEGE WOMEN

NCAA Championship

At Indianapolis

Opening Round

May 7

Wagner (21-8) vs. McKendree (21-7), noon

Quarterfinals

May 9

No. 1 Stanford (22-1) vs. Wagner/

McKendree winner, 6 a.m.

No. 4 Hawaii (21-4) vs. California (19-5),

8 a.m.

No. 2 UCLA (19-5) vs. Loyola Marymount,

(20-11), 10 a.m.

No. 4 USC (27-4) vs. Harvard (26-6), noon

Semifinals

May 10

Stanford/TBD winner vs. Hawaii/California

winner, 6 a.m.

UCLA/Loyola Marymount winner vs.

USC/Harvard winner, 8 a.m.

Final

Semifinal winners, 6 a.m. (ESPNU

ILH

Tuesday

Girls Division I

Playoff For Third Place

Mid-Pacific 6, ‘Iolani 4. Goal scorers—MPI: Leihiwa McElheny 4, Lexi Roberts, Leila Chinn. Iol: Capri Matthyssen 2, Maiken Andryeyev, Mayasol Camp.

SOFTBALL

ILH

Tuesday

Varsity II

At Sand Island Park

Pac-Five 16, Sacred Hearts 4, 6 inn.

W-—Kylie Oshita. Note: Oshita (four innings), Jaelyn Natividad and Samantha Kela (two) combined on a two-hitter with nine

strikeouts. L-eading hitters—P5: Natividad 4-5, 4 runs; Oshita 3-5, HR, 2 runs, 4 RBIs; Dahlia Gangano 3-3, HR, 2 runs, 3 RBIs; Sophia Chiavetta 2b, 3 RBIs; Mauiola

Zuttermeister 2-3, 3b, HR, 3 runs, 2 RBIs; Kate Iida 2-3, 3b; Angelina Facchini 2-4,

3 runs; Titi Tuifua 3b. SHA: Destiny Tautofi 2 RBIs.