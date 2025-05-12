Honolulu Star-Advertiser

Monday, May 12, 2025 75° Today's Paper

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Vital Statistics: May 2-8, 2025

Today

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health.

MARRIAGES

Filed on Oahu, May 2-8

>> Kiana Yoshimura Austria and Skye Haruo Saito

>> Heather Michelle Barnes and Shyen Andrew Hebert Jr.

>> Michael David Brady and Renee Christine LaChapelle

>> Cadence Elora Turney Buffington and Andrew Blake Ruble

>> Mark Anthony Tacadena Cabida and Meilani Lei Mayo Galace

>> William Allen Calhoun and Isabella Suzanne Howat

>> Paola Nahir Castro-Rosado and Anthony Paul Iglesias

>> Zixu Chen and Kejing Huang

>> Nathan Mark Corr and Joshua Christian Redmond

>> Geneva Marie Cuff and Curtis Ryan MacDonald

>> Christina Marie Del Carmen and Andrew Eugene Lee

>> Chance Pohaku Edrado and Shelbee Napuanenehiwa Setsuko Ito

>> Ryan Leigh Foster and Hilary Brooke Schwab

>> Felix Maximilian Freitag and Vanessa Utz

>> Michelle Marie Gray and Jonathan Michael Dube

>> Valerie Diane Gray and Daniel Anthony Castro

>> Thomas Roy Hale and Maura Del Carmen Ardon De Rodas

>> Xzavyer Ke Ola Kai Nalu Kum Choy Tuasivi Tino Jiku Ku Kahi Ikaika Kawiwaole Nui Na Paia O Ia I Le Fatu E Loto Tele Harada-Meafou and Kai Arian Gamble

>> Skyler Jeremy Herrera and Victoria Antonette Javier Angeles

>> Ladoshie Dior Holman and William Karsten Wheeler

>> Alexess Christine Holt and Logan Daniel Nichols

>> Elsa Corpuz Ismael and Laakea Kiyoshi Yoshida

>> Brandon Mitchell Johnson and Taylor Renea Barnes

>> Aaron Iwikauikaua Kaohiai Kaahanui and Dawn Ronnet Manarang Tolentino

>> Marlin Joseph Kinack and Johannah Capiral Caruz

>> Keano Akahi Kuia and Andie Hannah Carpenter

>> Laam Alexandre Laurin- Trehearne and Ioana Raikova

>> Kristalynn Kealohaokalani Lewis and Kory Akira Valenzona

>> Kurtis Eugene Lewis and Kevinna Rena Jones

>> Wing Chiu Ma and Christina Fong Yun Namba

>> Selman Markovic and Ashley Michelle Sox

>> Joseph Raymond Matich and Noel Angelina Bush

>> Breanna Marie Moore and Allen Lee Cleary

>> Nicole Toyomi Murakami and Jonathan William Bridge

>> Rachel Ann Natal and Ori Ovadia Nichko

>> Sandra Martha Evelina Nilsson and Daniel James McCutchion

>> Orion Ryuki O’Connor and Leia Lai Wah Aki

>> Diamond Penina Olsen-Galeai and Ipulasi Kaulupapalani Jacob Eselu

>> Jennie-lyn Hermoso Pamintuan and Mark Anthony Domingo

>> Angelei Jan Benitez Pananganan and Nathanael Amos Gommesen

>> Mallorie Rogel Papin and Anson Toshimi Ichiyama

>> Joshua Ramiro Paz and Anaiah Adoration Ofiera Tanuvasa

>> Timothy James Phillips and Jennifer Lynn Cap

>> Sheldon Dean Poirier and Josie Marie Castro

>> Miranda Marie Powell and Blake Louis Lukert

>> Kameron Gordon-Guy Ehukai Rasmussen and Mycah Kalyn Carr

>> Blaze Kaleoaloha Richards and Shayna Kauionalani Kamana

>> Sierra Nicole Ruffin and Arman Alexander Valdez-Evans

>> Daniel Ruiz and Nancy Sucely Orellana Guerra

>> Carsen Elise Rushing and Jacob Andrew Rieker

>> Darren Keith Scott and Holly Marie Zesiger

>> Joshua Benjamin Swearingen and Kayley Breann Johnson

>> Joao Luiz Tayar Siqueira and Claudia Regina dos Santos Pifer

>> Kristina Rose Togafau and Taylor Simone Lewis

>> Brenden Michael Wagner and Zoe ChrisAnn Evans

>> Yihong Wang and Chuyang Ke

>> Jared Tadashi Yim and Tanya Tamboa Pescador

BIRTHS

Filed on Oahu, May 2-8

>> Reece Kamea‘i‘omakamae Aquino-Lin Kee

>> Armando Radoslaw Dzialek-Adan

>> Dhalia Jean Irvin

>> Kamaha‘o Kalahikiola Kaohiai Kaonohi

>> Royalty-Rheign Kealohalani Kawaihalau-Liliu

>> Ace Ho‘opono Kekona Madrona

>> Landen Balanay Salvosa

>> Saint Keona Kaukana Torres-Leopoldo

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