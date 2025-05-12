Vital Statistics: May 2-8, 2025
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health.
MARRIAGES
Filed on Oahu, May 2-8
>> Kiana Yoshimura Austria and Skye Haruo Saito
>> Heather Michelle Barnes and Shyen Andrew Hebert Jr.
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>> Michael David Brady and Renee Christine LaChapelle
>> Cadence Elora Turney Buffington and Andrew Blake Ruble
>> Mark Anthony Tacadena Cabida and Meilani Lei Mayo Galace
>> William Allen Calhoun and Isabella Suzanne Howat
>> Paola Nahir Castro-Rosado and Anthony Paul Iglesias
>> Zixu Chen and Kejing Huang
>> Nathan Mark Corr and Joshua Christian Redmond
>> Geneva Marie Cuff and Curtis Ryan MacDonald
>> Christina Marie Del Carmen and Andrew Eugene Lee
>> Chance Pohaku Edrado and Shelbee Napuanenehiwa Setsuko Ito
>> Ryan Leigh Foster and Hilary Brooke Schwab
>> Felix Maximilian Freitag and Vanessa Utz
>> Michelle Marie Gray and Jonathan Michael Dube
>> Valerie Diane Gray and Daniel Anthony Castro
>> Thomas Roy Hale and Maura Del Carmen Ardon De Rodas
>> Xzavyer Ke Ola Kai Nalu Kum Choy Tuasivi Tino Jiku Ku Kahi Ikaika Kawiwaole Nui Na Paia O Ia I Le Fatu E Loto Tele Harada-Meafou and Kai Arian Gamble
>> Skyler Jeremy Herrera and Victoria Antonette Javier Angeles
>> Ladoshie Dior Holman and William Karsten Wheeler
>> Alexess Christine Holt and Logan Daniel Nichols
>> Elsa Corpuz Ismael and Laakea Kiyoshi Yoshida
>> Brandon Mitchell Johnson and Taylor Renea Barnes
>> Aaron Iwikauikaua Kaohiai Kaahanui and Dawn Ronnet Manarang Tolentino
>> Marlin Joseph Kinack and Johannah Capiral Caruz
>> Keano Akahi Kuia and Andie Hannah Carpenter
>> Laam Alexandre Laurin- Trehearne and Ioana Raikova
>> Kristalynn Kealohaokalani Lewis and Kory Akira Valenzona
>> Kurtis Eugene Lewis and Kevinna Rena Jones
>> Wing Chiu Ma and Christina Fong Yun Namba
>> Selman Markovic and Ashley Michelle Sox
>> Joseph Raymond Matich and Noel Angelina Bush
>> Breanna Marie Moore and Allen Lee Cleary
>> Nicole Toyomi Murakami and Jonathan William Bridge
>> Rachel Ann Natal and Ori Ovadia Nichko
>> Sandra Martha Evelina Nilsson and Daniel James McCutchion
>> Orion Ryuki O’Connor and Leia Lai Wah Aki
>> Diamond Penina Olsen-Galeai and Ipulasi Kaulupapalani Jacob Eselu
>> Jennie-lyn Hermoso Pamintuan and Mark Anthony Domingo
>> Angelei Jan Benitez Pananganan and Nathanael Amos Gommesen
>> Mallorie Rogel Papin and Anson Toshimi Ichiyama
>> Joshua Ramiro Paz and Anaiah Adoration Ofiera Tanuvasa
>> Timothy James Phillips and Jennifer Lynn Cap
>> Sheldon Dean Poirier and Josie Marie Castro
>> Miranda Marie Powell and Blake Louis Lukert
>> Kameron Gordon-Guy Ehukai Rasmussen and Mycah Kalyn Carr
>> Blaze Kaleoaloha Richards and Shayna Kauionalani Kamana
>> Sierra Nicole Ruffin and Arman Alexander Valdez-Evans
>> Daniel Ruiz and Nancy Sucely Orellana Guerra
>> Carsen Elise Rushing and Jacob Andrew Rieker
>> Darren Keith Scott and Holly Marie Zesiger
>> Joshua Benjamin Swearingen and Kayley Breann Johnson
>> Joao Luiz Tayar Siqueira and Claudia Regina dos Santos Pifer
>> Kristina Rose Togafau and Taylor Simone Lewis
>> Brenden Michael Wagner and Zoe ChrisAnn Evans
>> Yihong Wang and Chuyang Ke
>> Jared Tadashi Yim and Tanya Tamboa Pescador
BIRTHS
Filed on Oahu, May 2-8
>> Reece Kamea‘i‘omakamae Aquino-Lin Kee
>> Armando Radoslaw Dzialek-Adan
>> Dhalia Jean Irvin
>> Kamaha‘o Kalahikiola Kaohiai Kaonohi
>> Royalty-Rheign Kealohalani Kawaihalau-Liliu
>> Ace Ho‘opono Kekona Madrona
>> Landen Balanay Salvosa
>> Saint Keona Kaukana Torres-Leopoldo