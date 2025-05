Scoreboard – May 13, 2025

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled.

WEDNESdAY

No local sporting events scheduled.

WATER POLO

Kyoya Hotels/HHSAA girls

State Championships

Saturday

At Kamehameha

Final

Punahou 12, Kamehameha 3. Goal scorers-—Pun: Kailoa Kerber 3, Synnove Robinson 3, Ava Aguilera 2, Jayden Ching, Ceila Aguilera, Hope McCarren, Zoe Pang. KS: Charlotte Nakagawa, Kawena

Neumann, Kaialea Tanner.

Note: Punahou won its 16th state title in

20 overall tournaments. Sunday’s Sports section had incorrect numbers.

All-Tournament Team

(as selected by the media and HHSAA)

Most Outstanding Player:

Synnove Robinson, Punahou

Lehiwa McElheny, Mid-Pacific

Laikuakamahina Wong, Kamehameha

Ava Carlson, Kamehameha

Taua Kimsel, Kamehameha (goalie)

Ava Aquilera, Punahou

Kailoa Kerber, Punahou

Reia Kimi, Punahou (goalie)

Hope McCarren, Punahou

Note: The initial list issued by the HHSAA and run in Sunday’s Sports section was incomplete.

BASEBALL

UH STATISTICS

BATTING Avg OPS AB R H 2B 3B HR RBI SLG BB SO OBP

Zeigler-Namoa .319 .884 185 35 59 15 0 5 44 .481 29 35 .403

Miura .326 .898 184 42 60 13 2 2 29 .451 41 19 .447

Sakaino .324 .896 179 45 58 8 0 4 30 .436 35 32 .460

Quandt .308 .853 169 30 52 12 2 2 33 .438 33 35 .415

Nahaku .288 .927 146 36 42 4 1 9 31 .514 19 34 .413

Nushida .293 .721 123 16 36 6 0 1 26 .366 11 35 .355

Takemoto .282 .715 110 10 31 8 0 1 21 .382 10 25 .333

Donahue .255 .626 110 20 28 3 0 0 10 .282 14 15 .344

Ickes .284 .784 95 20 27 7 1 1 17 .411 10 22 .373

Lancaster .221 .581 95 11 21 3 1 1 11 .305 6 19 .276

Palmeira .172 .550 64 9 11 3 0 1 10 .266 10 14 .284

Faildo .206 .566 63 13 13 1 0 1 8 .270 4 24 .296

Kinzie .245 .709 49 6 12 2 0 1 6 .347 8 9 .362

Kuni .143 .462 35 3 5 2 0 0 4 .200 3 12 .262

Salmon .250 .775 24 2 6 1 1 0 5 .375 5 11 .400

Bowen .214 .818 14 3 3 0 0 1 1 .429 3 6 .389

Vrgl. de Dios .077 .327 13 3 1 0 0 0 0 .077 1 6 .250

Ferguson .571 1.339 7 3 4 1 0 0 2 .714 1 2 .625

Beeson .333 1.000 3 1 1 1 0 0 0 .667 0 0 .333

Nielsen .500 1.000 2 3 1 0 0 0 0 .500 0 1 .500

Totals .282 .783 1670 311 471 90 8 30 288 .399 243 356 .384

Opponents .246 .707 1670 240 411 70 7 38 211 .365 189 432 .342

PITCHING ERA WHIP W-L G-GS SV IP H R ER BB SO

Takemoto 5.10 1.48 2-5 13-13 0 65.3 75 45 37 22 56

Walls 3.54 1.35 3-3 13-11 0 53.3 58 24 21 14 43

Magdaleno 2.88 1.00 4-1 20-0 6 50.0 42 17 16 8 65

O’Brien 2.23 1.08 4-2 15-9 0 48.3 18 14 12 34 54

Gonzalez 4.31 1.44 3-1 15-8 0 48.0 53 26 23 16 35

Rodriguez 3.52 1.17 5-1 22-1 2 38.3 31 19 15 14 43

Ronan 4.85 1.54 2-2 13-3 0 26.0 16 14 14 24 32

Tenn 8.69 1.78 1-1 16-1 0 19.7 18 20 19 17 13

Thomas 3.32 1.00 1-1 15-0 3 19.0 15 9 7 4 25

Adamson 4.15 1.50 0-1 16-0 0 17.3 21 10 8 5 13

Jones 2.12 1.35 2-0 12-1 0 17.0 14 4 4 9 14

Andrews 4.82 1.61 0-0 9-0 0 9.3 12 7 5 3 6

Dobyns 10.13 1.25 0-0 10-0 0 8.0 6 9 9 4 8

Urban 2.45 1.50 0-0 8-0 0 7.3 7 4 2 4 8

Veloz 8.10 1.65 1-0 7-0 0 6.7 11 6 6 0 4

Waite 2.45 2.18 2-0 8-1 0 3.7 4 1 1 4 3

Barton 4.91 1.36 1-0 5-0 0 3.7 4 2 2 1 4

Raineri 30.37 3.38 0-0 6-1 0 2.7 5 9 9 4 2

Surigao 0.00 1.80 0-0 2-0 0 1.7 1 0 0 2 4

Totals 4.24 1.35 31-18 225-49 11 445.3 411 240 210 189 432

Opponents 5.62 1.65 18-31 211-49 7 434.0 471 311 271 243 356

Wild Pitches: Rodriguez (6), Takemoto (6), O’Brien (5), Thomas (5), Gonzalez (4),

Ronan (4)

Hit Batters: O’Brien (10), Walls (10), Takemoto (9), Rodriguez (5)