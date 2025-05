Scoreboard – May 14, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled.

THURSDAY

BASEBALL

Big West: UC San Diego vs. Hawaii,

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

BASEBALL

UH schedule

(Record: 31-18, 14-13 Big West)

Fri., Feb. 14 vs. Marshall W, 9-8

Sat., Feb. 15 vs. Marshall W, 6-2 (7)

Sat., Feb. 15 vs. Marshall W, 7-6

Sun., Feb. 16 vs. Marshall W, 10-2

Thu., Feb. 20 vs. Wichita St. W, 4-3 (10)

Fri., Feb. 21 vs. Wichita State L, 4-11

Sat., Feb. 22 vs. Wichita State W, 4-2

Sun., Feb. 23 vs. Wichita State W, 7-1

Fri., Feb. 28 vs. Northeastern W, 11-5

Sat., Mar. 1 vs. Northeastern L, 1-7

Sun., Mar. 2 vs. Northeastern W, 11-3

Mon., Mar. 3 vs. Northeastern W, 3-2 (12)

Fri., Mar. 7 at UC Riverside! W, 17-5

Sat., Mar. 8 at UC Riverside! L, 3-4 (13)

Sun., Mar. 9 at UC Riverside! L, 4-7

Tue., Mar. 11 vs. Chaminade W, 9-4

Fri., Mar. 14 vs. UCSB! L, 1-2

Sat., Mar. 15 vs. UCSB! W, 15-7

Sun., Mar. 16 vs. UCSB! W, 1-0

Sat., Mar. 22 vs. UC Davis! W, 7-2

Sun., Mar. 23 vs. UC Davis! W, 16-0

Mon., Mar. 24 vs. UC Davis! W, 2-1 (13)

Tue., Mar. 25 vs. Hawaii Hilo W, 9-8 (10)

Fri., Mar. 28 at CS Northridge! L, 10-15

Sat., Mar. 29 at CS Northridge! W, 9-3

Sun., Mar. 30 at CS Northridge! W, 14-10

Tue., Apr. 1 vs. Hawaii Pacific W, 10-8

Fri., Apr. 4 vs. LBSU! W, 10-5

Sat., Apr. 5 vs. LBSU! L, 2-3

Sun., Apr. 6 vs. LBSU! L, 4-5

Tue., Apr. 8 at Santa Clara W, 5-3

Fri., Apr. 11 at Cal Poly! W, 4-2 (10)

Sat., Apr. 12 at Cal Poly! L, 5-12

Sun., Apr. 13 at Cal Poly! L, 2-5

Tue., Apr. 15 at USC W, 5-4

Thu., Apr. 17 at UC Irvine! L, 1-3

Fri., Apr. 18 at UC Irvine! L, 0-4

Sat., Apr. 19 at UC Irvine! L, 0-5

Tue., Apr. 22 vs. Chaminade W, 14-7

Fri., Apr. 25 vs. CS Bakersfield! L, 6-7 (10)

Sat., Apr. 26 vs. CS Bakersfield! W, 5-4

Sun., Apr. 27 vs. CS Bakersfield! W, 11-4

Fri., May 2 vs. Oregon State L, 4-11

Sat., May 3 vs. Oregon State L, 2-3

Sun., May 4 vs. Oregon State W, 5-0

Mon., May 5 vs. Oregon State L, 3-7

Fri., May 9 at CS Fullerton! W, 8-7

Sat., May 10 at CS Fullerton! L, 1-9

Sun., May 11 at CS Fullerton! W, 10-2

Thursday vs. UC San Diego! 6:35 p.m.

Friday vs. UC San Diego! 6:35 p.m.

Sunday vs. UC San Diego! 1:05 p.m.

The Big West Tournament is May 21-25 at

Fullerton, Calif.

Home games at Les Murakami Stadium

!—Big West game

Wally Yonamine Foundation/HHSAA State Championships All-Tournament Teams

(as selected by the media and HHSAA)

DIVISION I

Most Outstanding Player:

Bruin Agbayani, Saint Louis

Infield

Mana Heffernan, Saint Louis

Bransyn Hong, Kamehameha-Maui

Ka‘ili Kane, Saint Louis

Kahanu Martinez, Saint Louis

Outfield

Hurley Awana, Leilehua

Laakea Correa, Saint Louis

Drake Kenui, Saint Louis

Pitcher

Lincoln Pang, Saint Louis

Jayden Perry-Waikiki, Baldwin

Catcher

Chase Sutherland, Saint Louis

Utility

Hurley Soong, Waiakea

DIVISION II

Most Outstanding Player:

Aaron Rapozo, Damien

Infield

KamrenJ Atanes, Waianae

Makana Freitas, Damien

Kaitin Mundon, Kapaa

Chaesten Rice, Waianae

Outfield

Nainoa Begonia, Damien

Kai Keesee, Waianae

Sonny Thomas, Kapaa

Pitcher

Kimo Kupihea, Kapaa

Tanaloa Seguancia, Damien

Catcher

Pierce Rosario, Kapaa

Utility

Max DeTrinis, Damien

SOFTBALL

Datahouse/HHSAA State Championships

ALL-TOURNAMENT TEAMS

(as selected by the media and HHSAA)

DIVISION I

Most Outstanding Player:

Kahiau Aina, Mililani

Taylor Adriano, Mililani

Sophia Alo, Campbell

Kodi Ancheta, Mililani

Kamryn Aoki, Mililani

Hinano Bautista, Mililani

Reyni Hiraoka, Maryknoll

Taryn Ho, Punahou

Sheyzhelle Iokia, Maryknoll

Jerrell Mailo, Mililani

Palehua Silva, Maryknoll

DIVISION II

Most Outstanding Player:

Sienna Yamashita, Kapaa

Karlee Rose Keale, Kapaa

Charlize Kenney, Kapaa

Phoenix Sky Lumabao, Pearl City

Jacie Martinez, Kapaa

Lilyanni Mata, Pearl City

Samantha Nakamatsu, Pearl City

Saunette Oshiro, Pearl City

Haley Shinjo, Pearl City

Kamaile Valente, Waimea

Mauliola Zuttermeister, Pac-Five

Water Polo

UH Women’s Schedule

(Record: 22-5, 7-0 Big West)

Sat., Jan. 18 vs. San Jose St.# W, 15-6

Sat., Jan. 18 vs. Stanford# L, 7-12

Fri., Jan. 24 vs. L. Marymount@ W, 11-9

Sat., Jan. 25 vs. Biola@ W, 20-4

Sat., Jan. 25 vs. Arizona State@ W, 14-7

Fri., Jan. 31 CS Fullerton+ W, 19-4

Sat., Feb. 1 Fresno St.+ W, 11-10 (OT)

Sat., Feb. 1 USC L, 9-17

Sun., Feb. 2 UC Irvine+ W, 18-17

Fri., Feb. 21 Indiana^ W, 10-6

Sat., Feb. 22 California^ W, 12-11

Sat., Feb. 22 USC^ L, 7-14

Sun., Feb. 23 UCLA^ W, 8-5

Fri., Mar. 7 at UCSB! W, 15-7

Sun., Mar. 9 at CS Northridge! W, 14-9

Sat., Mar. 15 vs. LBSU! W, 9-8 (OT)

Sat., Mar. 22 vs. Pacific W, 15-8

Sat., Mar. 29 vs. UC Davis! W, 17-10

Sat., Apr. 5 vs. UC Irvine! W, 16-11 (OT)

Thu., Apr. 10 at UC San Diego! W, 12-7

Sat., Apr. 12 at UCLA L, 9-16

Sun., Apr. 13 at CS Fullerton! W, 14-4

Big West Tournament

At Irvine, Calif.

Quarterfinals

Fri., Apr. 25 vs. CS Fullerton W, 16-6

Semifinals

Sat., Apr. 26 vs. UC San Diego W, 11-9

Final

Sun., Apr. 27 vs. Long Beach St. W, 8-6

NCAA Championship

At Indianapolis

Quarterfinals

Fri., May 9 vs. California W, 8-7

Semifinals

Sat., May 10 vs. Stanford L, 4-13

#—Fresno State Polo-Palooza

@—Rainbow Invitational

+—Triton Invitationl at La Jolla, Calif.

^—Barbara Kalbus Invitational at Irvine,

Calif.

!—Big West game

VOLLEYBALL

UH MEN’S SCHEDULE

(Record: 27-6, 7-3 Big West)

Mon., Dec. 30 vs. B. Columbia (exb.) W, 3-0

Fri., Jan. 3 vs. McKendree W, 3-1

Sun., Jan. 5 vs. McKendree W, 3-0

Wed., Jan. 8 vs. Harvard W, 3-0

Fri., Jan. 10 vs. Harvard W, 3-2

Wed., Jan. 15 vs. Princeton W, 3-1

Fri., Jan. 17 vs. Princeton W, 3-0

Fri., Jan 31 at BYU W, 3-2

Sat., Feb. 1 at BYU W, 3-1

Wed., Feb. 5 vs. Stanford W, 3-2

Fri., Feb. 7 vs. Stanford L, 1-3

Thu., Feb. 20 at Belmont Abbey W, 3-0

Fri., Feb. 21 at Queens Charlotte W, 3-0

Sat., Feb. 22 at Catawba W, 3-1

Sat., Feb. 22 at Queens Charlotte W, 3-1

Fri., Feb. 28 vs. UC Irvine! W, 3-0

Sun., Mar. 2 vs. UC Irvine! W, 3-0

Wed., Mar. 5 vs. Lindenwood W, 3-0

Fri., Mar. 7 vs. Lindenwood W, 3-1

Thu., Mar. 13 vs. Ball State@ W, 3-0

Fri., Mar. 14 vs. Penn State@ W, 3-0

Sat., Mar. 15 vs. USC@ L, 1-3

Fri., Mar. 28 vs. UC San Diego! W, 3-0

Sat., Mar. 29 vs. UC San Diego! W, 3-1

Fri., Apr. 4 at CS Northridge! L, 0-3

Sat., Apr. 5 at CS Northridge! W, 3-0

Fri., Apr. 11 vs. Long Beach St.! L, 1-3

Sat., Apr. 12 vs. Long Beach St.! W, 3-2

Fri., Apr. 18 at UCSB! W, 3-1

Sat., Apr. 19 at UCSB! L, 0-3

Big West Championship

At SimpliFi Arena at Stan Sheriff

Center

Semifinals

Fri., Apr. 25 vs. UC Irvine W, 3-1

Final

Sat., Apr. 26 vs. Long Beach St. W, 3-1

NCAA Tournament

At Columbus, Ohio

Quarterfinals

Thu., May 8 vs. Penn State W, 3-1

Semifinals

Saturday vs. UCLA L, 0-3

Home matches at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

!—Big West match

@—Outrigger Invitational

UH MEN’S STATISTICS

MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A SA SE

Roure 32 32 405.0 3.65 344 3.10 114 704 .327 54 33 98

Titriyski 23 23 383.5 5.05 322 4.24 122 615 .325 17 34 74

Sakanoko 29 21 269.5 2.99 215 2.39 91 479 .259 39 27 63

Nusterer 32 32 209.5 1.96 137 1.28 27 233 .472 4 13 44

Rosenthal 32 32 184.0 1.57 104 0.89 19 194 .438 1229 38 76

Kearney 32 9 180.0 1.76 140 1.37 55 320 .266 14 21 38

Todd 28 20 175.0 2.16 119 1.47 18 192 .526 6 17 22

Wieter 18 11 91.5 2.18 71 1.69 20 155 .329 18 8 26

Hazan 20 13 89.5 1.66 66 1.22 20 124 .371 4 2 4

Wade 30 3 76.0 0.86 63 0.72 29 165 .206 5 9 18

Parks 3 1 11.0 1.83 6 1.00 1 10 .500 0 1 1

Lowe 1 1 4.0 1.00 2 0.50 2 5 .000 45 2 1

Taylor 21 0 4.0 0.09 0 0.00 0 0 .000 0 4 14

Choy 33 0 1.0 0.01 1 0.01 0 2 .500 38 0 0

Hong 13 0 1.0 0.04 0 0.00 0 1 .000 2 1 5

Thompson 1 0 1.0 1.00 1 1.00 0 2 .500 0 0 1 Total 33 2,085.5 17.24 1591 13.15 518 3201 .335 1475 210 485

Opponents 33 1,832.0 15.14 1414 11.69 570 3199 .264 1339 148 466

Dig leaders: Choy (205), Rosenthal (178), Roure (159), Sakanoko (108), Titriyski (84)

Block leaders: Nusterer (106), Rosenthal (76), Todd (74), Roure (53), Sakanoko (50),

Titriyski (48), Hazan (39)

BULLETIN BOARD

SOFTBALL

McKinley High School is seeking a head varsity softball coach. Duties include: teaching/coaching of softball techniques, administrative duties such as staffing, monitoring of grades and character

development, and helping to maintain the softball field and some parts of the stadium. Minimum requirements: college degree, previous coaching experience (high school level preferred) and NFHS Fundamentals of Coaching Certified. Deadline: May 30. Send resume to McKinley High School, Attn: athletic director Bob Morikuni, 1039 South King St., Honolulu, Hawaii 96814 or e-mail Bob.Morikuni@k12.hi.us