Vital Statistics: May 9-15, 2025
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health.
MARRIAGES
Filed on Oahu, May 9-15
>> Tamlyn Nicole Tabernilla Alba and Anthony James Doyaoen
>> Trisha Kimie Arashiro and Tyler Kenji Kanoa
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>> Rylie James Barto and Mahealani Alexandra-Yisel Ramirez
>> Tiara Nyree Boyd and Emmanuel Bentil Asare Adusei
>> Donny Ray Brock and Stacey Roxanne Chen
>> Paul Frank Calabretta and Nikki Taylor Exline
>> Warren Keaomalamalama Caulk-Crabbe and Skye Sovonne Waimakalea Oyamot
>> Ricardo Cendejas Jr. and Brenda Enid Cruz
>> Israel James Cullett and Hosanna Mariedyne Palazo Diocares
>> Megan Amanda Remular Dalmacio and Brandon Matthew Chew
>> Charleen Apolonio Degala and Jake Andrew Ragudos
>> Earl Charles Ford and Beverly Alani Huddy
>> Priscilla Angelisa Fuentes and Andreas Michael Duron
>> Lindsay Victoria Gacnik and Brandon Alexander Wallace Williams
>> Anna Danielle Gambardella and Connor Mitchell Barbato
>> Yariana Marissa Garcia and Colby Karl Castillo
>> Alexandre Georges Jean-Claude Guerre and Nina Yasmina Amghar
>> Jenny Ha and Khaled Sami Mohamed Elhafez Mostafa Deeban
>> Aaron Isao Hashimoto and Vichelle Marie Luangkhoth Smith
>> Erin Grace Helmick and Cody Robert Brackett
>> Adrian Hernandez Melendez and Andrew James Bryden-Larin
>> Jacob Allen Jakovenko and Alyssa Mei Menina
>> Kawehi Kelailani Kaaialii and Adam Kalani Kalilikane
>> Alexia Danielle Kitlen and Ryan Christopher Chase
>> Kanieala Kaleopumehanaokalani Kuhia and Kaleialiionalani Kuliaikaui Akeakamai Seno
>> Harley Robert Lundberg and Nicole Renee Hoffmann
>> Mark Christopher Acosta Macadangdang and Krizel Pauline Raneses Monje
>> Patrick Ryan Maldonado and Sandy Adelina Franco
>> Lanae Michelle McKinney and Quinten Latrail Blanchard
>> Raymond Yui Kai Ng and Feiya Zu
>> Nika Pavlenko and Yevhen Kuchma
>> Shannon Michael Punahou Gohier Pichay and Chip Deanna Xayavong
>> Melanie Katrin Rauch and Daniel Heggl
>> Barbara Taahitua Rodgers and Anthony Michael Messina
>> Naimah Brandy Spann and Simeon Kwame Yeboah
>> Michael Sa Tanuvasa and Taela Isabel Laufiso
>> Sherrie Lynn Taylor and Jeremy Lee Savage
>> Yi-Hang Tung and Wan-Ting Zhao
>> Zyer Leona Lilaleomalie Vailu‘u and Bryson Keith Pascua Quisano
>> Morgan Ruen Wolf and Bryce Lee Reaume-Ballard
>> Anthony Rocco Zekas and Diana A Alzaid
BIRTHS
Filed on Oahu, May 9-15
>> Dawson Orion Madrid Acob
>> Hope Amina Madrid Acob
>> Finn-Joseph Kalaniki‘eki‘eloa Adolpho-Manaba
>> Savannah Cali Ansagay
>> Cyrus Ho‘omau Arikitau
>> Margo Mae Pilialoha Armstrong
>> Kalel Zion Peredo Barbosa
>> Ruby Louise Barger
>> Erin Kailani Shizue Brede
>> Leila Sadie Call
>> Sawyer Clyde Camp
>> Tommy Hiro Lumabao Caoili
>> Noah Michael Coon
>> Alden Cruz Cui-Boncales
>> Ethan Gabriel Diego
>> Halston Joseph Kapua‘alameaokealoha Evangelista
>> Kiteau Keoni Fotu
>> Atlas McKinley Fountain
>> Rey McKinley Fountain
>> Declan Trent Fuller
>> William James Hanisch
>> Brayzlee Makanalei Ethel Mei Ling Hee
>> Sara Higashiwaki
>> Krew Kaena Kamakanamaikalani Ho‘okano
>> Jonah Kaualanipilioke‘anae Kaauamo
>> Ezekiel Onipa‘a Kaeo
>> Nash Edward Keoki Kaopuiki
>> Moses-Kamanawa Hirahara Kawelolani
>> Kaleopa‘a Kamakanaokalani Kalena Keopuhiwa
>> Lucas Titus Kirkham Pinzon
>> Levi Quinn Maka‘alaikapaio Maikapiliokahemameka‘akau Kunitomo
>> Lyla Reiko Lam
>> Gabriel Walker Lind
>> Liliana James Guido Longley
>> Valerie Amay Lucero
>> Hermivico Carimin Farin Martin
>> Royce Etti Namelo Eport
>> Dylan Tyler Masako Nguyen
>> Sol Kelia Papenfuss
>> Liam Ford Paula
>> Saylor Jack Pinkowski
>> Liam Taiga Sugiyama Poblete
>> Yara Kiana Pasco Prijic
>> Haola Makana Joseph Puha Vierra
>> Aria Mahealani Putman
>> John Jackson Ranbarger
>> Lucas Albert Rowzee
>> David Kukuikuikahohonu Selby
>> Liam Daniel Seligman
>> Elias Patrick Makaio Siaris
>> Brodie James Smith
>> Roxanne Noelle Stanz
>> Iliana Katherine Torres
>> Lochlan Jude VanDriel
>> Nathan Waiwaipono Verkerke
>> Kade Joseph Villafania
>> Leni June Williams