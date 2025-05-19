Honolulu Star-Advertiser

Monday, May 19, 2025 76° Today's Paper

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Vital Statistics: May 9-15, 2025

Today

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health.

MARRIAGES

Filed on Oahu, May 9-15

>> Tamlyn Nicole Tabernilla Alba and Anthony James Doyaoen

>> Trisha Kimie Arashiro and Tyler Kenji Kanoa

>> Rylie James Barto and Mahea­lani Alexandra-Yisel Ramirez

>> Tiara Nyree Boyd and Emman­uel Bentil Asare Adusei

>> Donny Ray Brock and Stacey Roxanne Chen

>> Paul Frank Calabretta and Nikki Taylor Exline

>> Warren Keaomalamalama Caulk-Crabbe and Skye Sovonne Waimakalea Oyamot

>> Ricardo Cendejas Jr. and Brenda Enid Cruz

>> Israel James Cullett and Hosanna Mariedyne Palazo Diocares

>> Megan Amanda Remular Dalmacio and Brandon Matthew Chew

>> Charleen Apolonio Degala and Jake Andrew Ragudos

>> Earl Charles Ford and Beverly Alani Huddy

>> Priscilla Angelisa Fuentes and Andreas Michael Duron

>> Lindsay Victoria Gacnik and Brandon Alexander Wallace Williams

>> Anna Danielle Gambardella and Connor Mitchell Barbato

>> Yariana Marissa Garcia and Colby Karl Castillo

>> Alexandre Georges Jean-Claude Guerre and Nina Yasmina Amghar

>> Jenny Ha and Khaled Sami Mohamed Elhafez Mostafa Deeban

>> Aaron Isao Hashimoto and Vichelle Marie Luangkhoth Smith

>> Erin Grace Helmick and Cody Robert Brackett

>> Adrian Hernandez Melendez and Andrew James Bryden-Larin

>> Jacob Allen Jakovenko and Alyssa Mei Menina

>> Kawehi Kelailani Kaaialii and Adam Kalani Kalilikane

>> Alexia Danielle Kitlen and Ryan Christopher Chase

>> Kanieala Kaleopumehanaokalani Kuhia and Kaleialiionalani Kuliaikaui Akeakamai Seno

>> Harley Robert Lundberg and Nicole Renee Hoffmann

>> Mark Christopher Acosta Ma­cadangdang and Krizel Pauline Raneses Monje

>> Patrick Ryan Maldonado and Sandy Adelina Franco

>> Lanae Michelle McKinney and Quinten Latrail Blanchard

>> Raymond Yui Kai Ng and Feiya Zu

>> Nika Pavlenko and Yevhen Kuchma

>> Shannon Michael Punahou Gohier Pichay and Chip Deanna Xayavong

>> Melanie Katrin Rauch and Daniel Heggl

>> Barbara Taahitua Rodgers and Anthony Michael Messina

>> Naimah Brandy Spann and Simeon Kwame Yeboah

>> Michael Sa Tanuvasa and Taela Isabel Laufiso

>> Sherrie Lynn Taylor and Jeremy Lee Savage

>> Yi-Hang Tung and Wan-Ting Zhao

>> Zyer Leona Lilaleomalie Vailu‘u and Bryson Keith Pascua Quisano

>> Morgan Ruen Wolf and Bryce Lee Reaume-Ballard

>> Anthony Rocco Zekas and Diana A Alzaid

BIRTHS

Filed on Oahu, May 9-15

>> Dawson Orion Madrid Acob

>> Hope Amina Madrid Acob

>> Finn-Joseph Kalaniki‘eki‘eloa Adolpho-Manaba

>> Savannah Cali Ansagay

>> Cyrus Ho‘omau Arikitau

>> Margo Mae Pilialoha Armstrong

>> Kalel Zion Peredo Barbosa

>> Ruby Louise Barger

>> Erin Kailani Shizue Brede

>> Leila Sadie Call

>> Sawyer Clyde Camp

>> Tommy Hiro Lumabao Caoili

>> Noah Michael Coon

>> Alden Cruz Cui-Boncales

>> Ethan Gabriel Diego

>> Halston Joseph Kapua‘alameaokealoha Evangelista

>> Kiteau Keoni Fotu

>> Atlas McKinley Fountain

>> Rey McKinley Fountain

>> Declan Trent Fuller

>> William James Hanisch

>> Brayzlee Makanalei Ethel Mei Ling Hee

>> Sara Higashiwaki

>> Krew Kaena Kamakanamaika­lani Ho‘okano

>> Jonah Kaualanipilioke‘anae Kaauamo

>> Ezekiel Onipa‘a Kaeo

>> Nash Edward Keoki Kaopuiki

>> Moses-Kamanawa Hirahara Kawelolani

>> Kaleopa‘a Kamakanaokalani Kalena Keopuhiwa

>> Lucas Titus Kirkham Pinzon

>> Levi Quinn Maka‘alaikapaio Maikapiliokahemameka‘akau Kunitomo

>> Lyla Reiko Lam

>> Gabriel Walker Lind

>> Liliana James Guido Longley

>> Valerie Amay Lucero

>> Hermivico Carimin Farin Martin

>> Royce Etti Namelo Eport

>> Dylan Tyler Masako Nguyen

>> Sol Kelia Papenfuss

>> Liam Ford Paula

>> Saylor Jack Pinkowski

>> Liam Taiga Sugiyama Poblete

>> Yara Kiana Pasco Prijic

>> Haola Makana Joseph Puha Vierra

>> Aria Mahealani Putman

>> John Jackson Ranbarger

>> Lucas Albert Rowzee

>> David Kukuikuikahohonu Selby

>> Liam Daniel Seligman

>> Elias Patrick Makaio Siaris

>> Brodie James Smith

>> Roxanne Noelle Stanz

>> Iliana Katherine Torres

>> Lochlan Jude VanDriel

>> Nathan Waiwaipono Verkerke

>> Kade Joseph Villafania

>> Leni June Williams

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