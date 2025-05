Scoreboard – May 28, 2025

From as low as $12.95 /mo.

ILH ALL-STARS

BASEBALL

Position Player of the Year: Kaimana

Lau Kong (‘Iolani, Sr.)

Pitcher of the Year: Kainoa Kaneshiro

(Kamehameha, Sr.)

Coach of the Year: Skyler Tengan

(Damien)

First Team

Catcher: Taj Uyehara (Kamehameha, Sr.)

First Base: Dillon Andres (Kamehameha,

Sr.)

Second Base: Mana Heffernan (Saint

Louis, Sr.)

Shortstop: Bruin Agbayani (Saint Louis,

Sr.)

Third Base: Treyden Chong Kee (‘Iolani,

Sr.)

Outfield: Judah Ota (‘Iolani, Jr.); Chase

Thompson (‘Iolani, So.); Allin Yap

(Maryknoll, Sr.)

Designated Hitter: Jake Tripp (Punahou,

Jr.)

Utility: Maximilian De Trinis (Damien, So.);

Ryden Toyama (Pac-Five, Sr.)

Pitcher: Elai Iwanaga (Kamehameha, Sr.);

Colten Amai Nakagawa (Pac-Five, Jr.)

Second Team

Catcher: Chase Sutherland (Saint Louis,

Sr.)

First Base: Adam Kobayashi (Mid-Pacific,

Sr.)

Second Base: Logan Akaka

(Kamehameha, Sr.)

Shortstop: Cole Sylvester (Kamehameha,

Sr.)

Third Base: Kahanu Martinez (Saint Louis,

Jr.)

Outfield: Nainoa Begonia (Damien, Sr.);

Logan Sanchez (Kamehameha, Sr.);

Cade Wehrsig (Kamehameha, Sr.)

Designated Hitter: Ayden Keanini

(Maryknoll, Sr.)

Utility: Jonah Brub (Saint Louis, So.)

Pitcher: Greyson Osbun (Kamehameha,

Sr.); Luke Takakuwa-Holtey (Mid-Pacific, Jr.)

Honorable Mention

Damien: Cade Lurito (Sr.); Aaron Rapoza (Sr.); Kekona Begonia (So). ‘Iolani: Oni Dawson (Jr.); Jadon Anzai (So.); Cade

Nakama (So.). Mid-Pacific: Brayden Shizuru (Jr.); Ezekiel Asato (So.); Eli Iopa (Fr.). Maryknoll: Tanner Fujino (Sr.); Chase Hokama (Sr.); Kaui Kekauoha (Sr.). Pac-Five: Ethan Lee (Sr.); Alika Ahu (Jr.); Jaxson Cadiz (Jr.); Austen Ahu (Fr.).

Punahou: Cade Watson (Sr.). Saint Louis: Laakea Correa (Sr.);

Kamakanikailialoha Kane (Sr.); Cole Antone (Jr.).

FLAG FOOTBALL

Offensive Player of the Year: Hailey

Fernandez (‘Iolani, Jr.)

Defensive Player of the Year: Kulia

Heffernan (Punahou, So.)

Coach of the Year: Justin Chun (Punahou)

First Team

Receiver: Jacqueline Sur (‘Iolani, Fr.);

Kapri Friel-Lacar (Kamehameha, Jr.); Kylee

Sivertsen (Kamehameha, So.); Alethea

Hayashi (Punahou, Jr.)

Offensive Specialist: Naila Abraham

(Kamehameha, Jr.); Evelyn Kilisi (Punahou,

So.)

Quarterback: Maryah Puletasi (Punahou,

So.)

Defensive Back: Kaylie Pang (‘Iolani, Jr.);

Alexiarae Medeiros (Kamehameha, Sr.);

Makayla Albano (Punahou, So.); Brooke

Brennan (Sacred Hearts-CT, Sr.)

Defensive Specialist: Callie Pieper

(‘Iolani, Sr.); Jolie Taura (Mid-Pacific, So.);

Sierra Ramos (Sacred Hearts-CT, Sr.)

Kick Specialist: Ayanah Soon (‘Iolani, Sr.)

Return Specialist: Alethea Hayashi

(Punahou, Jr.)

Second Team

Receiver: Kylena Paredes (Mid-Pacific, Sr.);

Kourtney Marcos (Mid-Pacific, So.); Hali’a

Hoapili (Punahou, So.); Braelynn

Respicio-Riturban (Punahou, Fr.)

Offensive Specialist: Nico Tanabe

(‘Iolani, Fr.); Neira Grace Alabastro

(Punahou, Fr.)

Quarterback: Hayden-Elyzabeth Kaahanui-

Cera (Kamehameha, So.)

Defensive Back: Ceishalynn Buffet

(Damien, Jr.); Kyra-Leigh Ward

(Kamehameha, Jr.); Malia McCoy

(Punahou, Jr.); Brooke Asato (Punahou, So.)

Defensive Specialist: Hayden Catrett

(Damien, Jr.); Ayanah Soon (‘Iolani, Sr.);

Harmony-Marie Gonzales (Kamehameha,

Jr.)

Kick Specialist: Kailla Miller (Kamehameha,

So.)

Return Specialist: Alexiarae Medeiros

(Kamehameha, Sr.)

Honorable Mention

Damien: Cristazia Cristobal (Sr.); Mary Ann Shores Salas (So.); Alynna Arquero

(Fr.). ‘Iolani: Haley Balantac (Sr.).

Kamehameha: Aidden Murray (Jr.);

Lindyn-Aiko Arakawa (So.); Mahina

Napoleon (Fr.). Mid-Pacific: Tori Tokuda (Sr.); Kaitlyn Dela Cruz (Jr.); Lexey Wong-

Barboza (Jr.); Ever Kaspo (So.). Punahou: Emma Chochol (Fr.). Sacred Hearts-CT: Lauren Okuda (Jr.); Joy Lisabeth Gora-Aina (So.); Jackie Miyazawa (So.).

SOFTBALL

>> Varsity I

Player of the Year: Kasi Cruz (Maryknoll,

Sr.)

Coach of the Year: John Uekawa

(Maryknoll)

First Team

Catcher: Bobbi Cambra (Kamehameha,

Jr.)

First Base: Hunter Salausa-Galletes

(‘Iolani, Sr.)

Second Base: Reyni Hiraoka (Maryknoll,

So.)

Shortstop: Taryn Ho (Punahou, Sr.)

Third Base: Chloe Tepraseuth (Mid-Pacific,

Sr.)

Outfield: Maia Mastumoto (‘Iolani, Fr.);

Karly Sapolu (Maryknoll, Fr.); Tara Gojo

(Mid-Pacific, So.)

Designated Hitter: Maika Kiakona

(Kamehameha, Sr.)

Utility: Kaiya Miller (Maryknoll, Sr.)

Pitcher: Peahi Grilho-Armitage

(Kamehameha, So.); Paige Brunn

(Punahou, Sr.)

Second Team

Catcher: Palehua Silva (Maryknoll, Jr.)

First Base: Austen Kinney (Punahou, Sr.)

Second Base: Paige Maeda (Mid-Pacific,

So.)

Shortstop: Kyla Abad (Maryknoll, Fr.)

Third Base: Sheyzhelle Iokia (Maryknoll,

So.)

Outfield: Naleonahenahemaikalani Kelley

(Kamehameha, Sr.); Haylie-Sean Reiny

(Kamehameha, Sr.); Kristie Kagawa

(Mid-Pacific, Sr.); Sera Tokumaru

(Punahou, Sr.)

Designated Hitter: Chaselyn Mokiao

(Punahou, Jr.)

Utility: Alexi Takazawa (‘Iolani, So.)

Pitcher: Lehua Acoba (‘Iolani, Sr.); Rylie

Teramoto (Kamehameha, So.)

Honorable Mention

‘Iolani: Natalie Ching (Sr.); Madisyn Ueyama (Jr.); Baileigh-Ann Aldosa-Kalaola (So.). Kamehameha: Alexis Ahlo-Garcia (Sr.); Jade Kiyan (Sr.); Addison Wong (So.). Mid-Pacific: Alyssa Umemoto (Sr.); Emi Kano (Jr.); Liya Siu (Jr.). Punahou: Sydney Capello (Sr.); Lexi Hinahara (Sr.);

Kealohalani Cox (Jr.); Taimane

Mata’afa-Alferos Sr.).

>> Varsity

Player of the Year: Sierra Hao

(Kamehameha, Sr.)

Coach of the Year: Sara Souza

(Maryknoll)

First Team

Catcher: Naomi Emi Yamane (Pac-Five,

So.)

First Base: Logan Oda-Bunag

(Kamehameha, Sr.)

Second Base: Aulii Chong (Kamehameha,

Sr.); Nanea Du Pont (Pac-Five, So.)

Shortstop: Kaimana Siu (Pac-Five, Jr.)

Third Base: Jaylee-Rose Penitani

(Kamehameha, Fr.)

Outfield: Clarice Hutchison (Kamehameha,

Sr.); Kally Adachi (Kamehameha, Jr.); Jaelyn

Natividad (Pac-Five, Sr.)

Designated Hitter: Filinga Tuifua

(Pac-Five, So.)

Utility: Dahlia Gangano (Pac-Five, Jr.)

Pitcher: Kylie Oshita (Pac-Five, Sr.);

Mauliola Zuttermeister (Pac-Five, So.)

Second Team

Catcher: Brazhelya Tadaki (Sacred Hearts,

Jr.)

First Base: Kate Iida (Pac-Five, Jr.)

Second Base: Chloe Wolfert (Sacred

Hearts, So.)

Shortstop: Melina Cudiamat (Sacred

Hearts, Jr.)

Third Base: Samantha Conde (Punahou,

So.)

Outfield: Bailey Ishii (Kamehameha, Sr.);

Sofia Chiavetta (Pac-Five, So.); Catherine

Makaiau (Punahou, Fr.); Melody Miranda

(Sacred Hearts, Fr.)

Designated Hitter: Reese Ann Gray

(Kamehameha, Jr.)

Utility: Peyton Manning (Sacred Hearts,

So.)

Pitcher: Weslyn Fuijiyama (Sacred Hearts,

Sr.); Destiny Tautofi (Sacred Hearts, Jr.)

Honorable Mention

Kamehameha: Anuhea Sibayan (Jr.);

Aulani Sibayan (Jr.); Aariah Goo (Fr.);

Gabrielle Ho (Fr.). Pac-Five: Emily Aikau (Jr.). Punahou: Cayley Chung (Sr.); Grace Washington (So.); Lilly Ann Kelleher (Fr.);

Kyla Morimoto (Fr.); Khloe Yamada (Fr.).

Sacred Hearts: Kylee Maene-Kido (Sr.); Madison Eusebio (So.); Leilani Kai Freitas (So.); Brielle Nakoa (So.); Chanel Trantham (So.).

WATER POLO

>> Girls Division I

Player of the Year: Synnove Robinson

(Punahou, Jr.)

Co-Coach of the Year: Kent “Kaz”

Yoshiwara (Mid-Pacific); Ken Smith

(Punahou)

First Team

Center: Ava Carlson (Kamehameha, Jr.)

Attacker: Laikuakamahina Wong

(Kamehameha, Jr.); Lexi Roberts

(Mid-Pacific, Sr.)

Center/CD: Leihiwa McElheny

(Mid-Pacific, Fr.)

Center: Ava Aguilera (Punahou, Jr.)

Center Defender: Hope McCarren

(Punahou, Jr.)

Goalie: Reia Kimi (Punahou, Sr.)

Second Team

Utility: Capri Matthyssen (‘Iolani, Jr.)

Attacker: Kawena Neumann

(Kamehameha, So.); Siena Settle

(Le Jardin, Sr.); Zoe Wiechmann

(Le Jardin, Sr.).

Center Defender: Norah Dodson

(Le Jardin, Jr.)

Center: Zsuzsa Horvath (Mid-Pacific, Sr.)

Attacker: Kailoa Kerber (Punahou, Sr.);

Zoe Pang (Punahou, So.)

Goalie: Taua Kimsel (Kamehameha, So.)

Honorable Mention

Kamehameha: Kaialea Tanner (Sr.);

Charlotte Nakagawa (Jr.); Lailai Kaopua-

Winchester (So.). Le Jardin: Gwen Melish (Jr.); Eden Waqainabete (Jr.); Leila Chergui (So.); Karly Dias (Fr.). Mid-Pacific: Claire Martin (So.); Punahou: Jayden Ching (Sr.).

>> Girls Division I-AA

Player of the Year: Olivia Cluney

(Punahou, So.)

Co-Coach of the Year: Lillie Jones

(Punahou)

First Team

Center: Kaheaolohena Miskella (‘Iolani, Fr.)

2m: Leona Gormley (Kamehameha, Fr.)

Center: Karly Dias (Le Jardin, Fr.); Isabella

Lee (Punahou, Sr.)

Center Defender: Pohaikealoha Meyham

(Le Jardin, Fr.)

Attacker: Emma Kimura (Punahou, Fr.)

Goalie: Genevieve Lida (Punahou, So.)

Second Team

Attacker: Maile Camaganacan

(Kamehameha, Jr.)

Center Defender: Carissa Carroll

(Mid-Pacific, Jr.)

Attacker: Koral Pestana (Mid-Pacific, Fr.);

Anolani Leafchild (Punahou, Sr.); Olivia

Singer (Fr.)

Center Defender: Lauren Nobriga

(Punahou, So.)

Goalie: Jordan Lee Stant (Le Jardin, So.)

Honorable Mention

‘Iolani: Ellie Horita (Sr.); Kendra-Ray

Nishikawa (So.); Keani Inoue (Fr.).

Kamehameha: Kayana Tanaka (Jr.); Anela Suapaia (So.). Le Jardin: Nola Khan (Fr.); Noelle Wethe (Fr.). Mid-Pacific: Sirena Gentry-Balding (Jr.).