Scoreboard – May 29, 2025

CALENDAR

TODAY

No local sports events scheduled

FriDAY

No local sports events scheduled

SOFTBALL

Makua Alii

Wednesday

Sons of Hawaii 13, Makules 11

Ho’o Ikaika 22, Kupuna Kane 10

Praise The Lord 13, Na Pueo 9

Hui Ohana 23, Sportsmen 11

Na Kahuna 12, Go Deep 11

P.H. Shipyard 13, Yankees 5

Bad Company 14, Action 3

Aikane 16, Golden Eagles 9

Lokahi 17, Kool Katz 5

Firehouse 10, Waipio 3

Fat Katz 7, Islanders 0

Kanaks 15, Zen 1

VOLLEYBALL

UH WOMEN’S SCHEDULE

AUGUST

Hawaiian Airlines Wahine Volleyball Classic (29—Marquette. 30–Utah State. 31—San Diego, 5 p.m.)

SEPTEMBER

Outrigger Invitational (4—San Jose State. 5—Utah Valley. 7—St. John’s, 5 p.m.). 11—Portland. 12—Portland.

Stanford Tournament (19—at Stanford, 3:30 p.m. 20—UCLA, 11 a.m. 21—Texas State, 8 a.m.). 26—*UC Riverside. 27—*UC Davis.

OCTOBER

3—*at CSU Bakersfield, TBA. 4—*at CSUN, 3 p.m. 10—*Cal Poly. 12—*UC Santa Barbara. 17—*at Long Beach State, 4 p.m. 18—*at UC San Diego, 3 p.m. 21—*at UC Irvine, 3 p.m. 25—*Cal State Fullerton. 30—*at UC Davis.

NOVEMBER

1—*—at UC Riverside. 7—*CSUN. 9—*CSU Bakersfield. 14—*at UC Santa Barbara,

5 p.m. 15—*at Cal Poly, TBA. 21—*UC San Diego. 22—*Long Beach State. 26-29: Big West Championship, at Long Beach, Calif.

Home matches at 7 p.m. at SimpliFi Arena

at Stan Sheriff Center

*—Big West Conference match

MOANALUA ATHLETIC AWARDS

Fall Sports

Most Outstanding/Most Inspirational/

Scholar-Athlete

Air Rifle Boys

Ian Sloman/Tysen Trinh/Eliott Shimoda

Air Rifle Girls

Chloe Lee/Jazmin Ramos/Mikayla

Hashimoto

Bowling Boys

Kaeo-Kawewehi Grant/Oziah Mendiola,

Kai Murata/Hawaiki Grant, Kai Matsuura

Bowling Girls

Akaecia Mateo/Jayla Agdeppa/Shiwen Feng

Cheerleading

Jewelia Madriaga, Jaine Pabalan/Cayla-Ann

Catekista/Jazmine Bilog-Mina

Cross Country Boys

James Millare/Evan O’Connor/Brody Tod

Cross Country Girls

Sadie Krueger/Madeline Grant/Catherine

Football

Jayce Bareng/Nakoa Orlando/Colt

Faradineh

Soft Tennis Boys

Evan Youn/Evan Youn/Evan Youn

Soft Tennis Girls

Alia Willingham/Annika Chen/Callie

Yonemoto

Volleyball Girls

Natalie Fukumoto, Zaria Queen, Jerney

Tang-Silva/Kaila Kalama-Bajet/Zaria

Queen

Winter Sports

Most Outstanding/Most Inspirational/

Scholar-Athlete

Basketball Boys

Tramir Ladipo/Brent Campbell/Nichika

Tsang

Basketball Girls

Rhea Nobleza, Shailoh Li’ili’i/Akilah Bell/

Catherine O’Connor

Paddling Boys

Joseph Kahoali’i/Kaliko Kaholi/La’akea

Tapaoan

Paddling Girls

Kalina Allan/Kaya Panoke/Kiki Tamashiro

Soccer Boys

Kaison Simmons/Ryan Nakayama/Parker

Okamoto

Soccer Girls

Marisa Lam, Taylor Thomas, Ryah

Echavaria/Kai’a Borje-Peeples, Erin Lam/Sammantha Williamson

Swimming Boys

Nathaniel Wilson/Christian Del Orbe/Hoyt

Fujihara

Swimming Girls

Silas Buryak/Ellie Dallas/Ellie Dallas

Wrestling Boys

Tyger Taam/Quincy Corpuz/Yuto Wang

Wrestling Girls

Nahenahe Kalamau, Kaleialohamaikalani

Yasumura, Zaira Sugui/Nohilani Kukonu/

Keira Niupulusu

Spring Sports

Most Outstanding/Most Inspirational/

Scholar-Athlete

Baseball

John Ganske, Kyler Shojinaga/Tad

Kobashigawa/Tanner Nagamine

Flag Football

Zaira Sugui/Jodie Keo, Kaia Borje-Peeples/

Marisa Lam, Iaorana Simanu

Golf Boys

Gunnar Lee/Austin Koki, Weien Chang/

Dylan Sakasegawa

Golf Girls

Lia Choi/Paige Sur, Payton Hayashi/Dori

Chang

Judo Boys

Tyger Taam, Kota Hase/Rylan Yasuda,

Payton Lee/Tyger Taam, Kota Hase

Judo Girls

Esabella Kukonu, Adriana Daoang/Taegan

Escaba/Adriana Daoang, Kaci Tomomitsu

Softball

Kaylah Sato, Hunter Jackson/Emily Tome/

Raean Bumagat

Tennis Boys

Ethan Chun/Matthew Oshiro/Evan Youn

Tennis Girls

Kealohilani Ramos/Cameryn Kimura/

Natanya Nakano

Track Boys

Jayden Grevious, James Millare, Rahieum

Lee II/Brady Kerr, Ethan Reed/Alexander

Tran

Track Girls

Sadie Krueger/Reese Pascua, Madeline

Grant, Erin Lam, Cami Furutani/Robin

Dallas

Volleyball Boys

Draider Malu Wilcox, Ezekiel Afalava-

Sablan/Maddix Saelua/Lionel Gannon

Water Polo Girls

Ellie Dallas/Silas Buryak/Ellie Dallas



Overall Award Winners

Most Outstanding Athletes: Tyger Taam

(boys); Marisa Lam (girls)

Most Inspirational Athletes: Draider

Malu Wilcox (boys): Nohilani Kukonu (girls)

Scholar Athletes: Ryan Nakayama (boys);

Zaria Queen (girls)

FLAG FOOTBALL

BIIF All-Stars

>> Eastside

Offensive Player of the Year: Hi’ilani

Perreira-Gaspar (Sr., KS-Hawaii)

Defensive Player of the Year: Kiara

Patterson (Fr., Waiakea)

Coach of the Year: Casey-Leigh Sabate-

Hauanio (Hilo)

Offense

First Team

WR: Carly Akaka (So., Hilo); Sariah

Ka’apana-Suzuki (Fr., Hilo); Hi’ilani Perreira-

Gaspar (Sr., KS-Hawaii); Azan’yah Brown

(Sr., Pahoa); Ariana Kobayashi (Sr., Pahoa)

C: Alajshae Barrios (Jr., Ka’u)

QB: Kaya Texeira (Sr., Waiakea)

QB/WR: Lenzy Adlawan (Sr., Kea’au)

RB: Alyssa Solomon-Ho’opai (So.,

KS-Hawaii); Lindsey Xavier (Jr., Pahoa)

Defense

M: Carly Akaka (So., Hilo)

LB: Peyton Reis (Fr., Hilo); Brystol Parker

(Fr., Hilo); Kenlyn Turner (So., KS-Hawaii);

Kiara Patterson (Fr., Waiakea)

CB: Kyra Ebanez (Fr., Ka’u)

Safety: Joslynn Eder (Fr., Ka’u); Ariana

Kobayashi (Sr., Pahoa)

S/WR: Anastasia Fely (Jr., Kea’au)

DB: Aiyanna Moniz (Jr., Pahoa)

DL: Giela Rincon (Jr., Pahoa)

Honorable Mention

Hilo: Kai’ulani Kahanu (Fr.); Hulali Torres (Sr.); Kapeka Boisey (Sr.); Kiani Kanae (Fr.). Kau: Sky Pritchard (Jr.). KS-Hawaii:

Aisyss Respicio-Ragocos (So.); Bryanna Kamari-Chang (Sr.); Kea Weddle (So.); Kalen Pasco-Pilayo (So.).

>> Westside

Offensive Player of the Year: Ki’ilei

Leleiwi (Jr., Konawaena)

Defensive Player of the Year: Lehia

Akau (Jr., HPA)

Coach of the Year: Lauren Prutow

McKenna (Hawaii Prep)

Offense

First Team

WR: Lehia Akau (Jr., HPA); Madie Buczyna

(Jr., HPA); Terongomau Kawe (Jr., Kohala);

Kayzia James (Fr., Konawaena)

RB: A’lycea Akima (Kanu ‘O Ka Aina);

Nateila Rivera (So., Konawaena)

RB/SB: Ayla Miyamoto (Jr., Kohala)

C: Baylee Lewis (Sr., Konawaena)

QB: Ki’ilei Leleiwi (Jr., Konawaena)

RB/WR: Jalyssa Castaneda (Sr., Parker).

Defense

First Team

CB: Madi Buczyna (Jr., HPA)

FS/LB: Lehia Akau (Jr., HPA)

C: Ciani Macias (Sr., Kanu ‘O Ka Aina)

DB: Leila Brarkett (Sr., Kealakehe); Tehia

Rivera (Jr., Kealakehe); Bria Hao (Fr.,

Konawaena)

LB: Terongomau Kawe (Jr., Kohala);

Natalie Wipp (Sr., Parker)

Honorable Mention

Hawaii Prep: Adriana Carrion (Jr.);

Juniper Gonzales (Jr.): Tae Detwiler (Jr.). Honokaa: Aubrie Tabiesa (Fr.); Kanoelani Langan (Fr.); Leola Kekuewa (Sr.):

Kaleikaumaka Moniz (Fr.); Kilikina Correia-

Tavoi (So.). Kealakehe: Kiana Rivera (Sr.); Joy Halualani (Fr.). Kohala: Alyssa Bautista (Jr.); Kaleilani Ancheta-Demello (So.).

Konawaena: Iolani Campbell (So.); Kylie Denis (Fr.). Parker: Danica Castaneda-

Petrowski; Kennedi-Grace Magaoay (Sr.).