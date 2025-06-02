Vital statisics: May 23-29, 2025
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health.
MARRIAGES
Filed on Oahu, May 23-29
>> Clark Xavier Aguinaldo and Clarisse Jane Agcaoili
>> Leahi Nohealani Akao and Wesley Laurence Kapo‘o Piena
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>> Venna Rea Ann Allen and William Lionel Kinder
>> Obeth Bahena Gutierrez and Nikki Deng Rousslang
>> Andriana Lynn Bribiesca and Jerry Don Landers
>> Earl Christian Keoluokolanakila Britos Jr. and Madeline Elizabeth Carlson
>> Billy Paul Byrne and Jessica Ann Kyranides
>> Michael Choe and Mae Ying Waite
>> George Christopher Kaanapuokalani Correa and Christey Kuuipo Lapitan Morn
>> Kristine Abungan Cristobal and Andrew Shun Yu
>> Tatyana Lomor Dickson and Nicholas Isaiah Spratlin
>> Nicholas Edward Easterling and Hannah Jade Flannery
>> Richard Jessie Fale and Miranda Victoria Marie Rojas
>> Amanda Therese Fisher and Nelson Sanchez
>> Nevada Anaid Foskit and Mitchell Matt Thompson
>> Micah Lee Fujita and Kristyn Kimi Iwane
>> Kendrick Okeith Gilstrap and Jordan Racquell Taylor
>> Gino Luciano Giovannini Marin and Yoselin Josefina Alvarez Maurera
>> Anthony Joel Hall and Serene Angelie Odilao Ramas
>> Maile Emma Hardisty and Tyler Michael James
>> Alexandra Josephine Hawk and Jacob William Faron
>> Alexander Helmut Horn and Vivien Lee Ho
>> Timothy Shannon King and Sharwayne Puanani Rapoza Kim
>> Marius Christopher Kokualani Jr. and Kori Kaipo Haruko Palencia
>> Geoffrey Lasry and Darian Gail Davis
>> Bradly Albert Leahy and Baby Dennette Banaag Toraldo
>> Sosaia Tuipulotu Leka and Johnette Leialoha Kalama Nava-Cocoletzi
>> ani Likar and Iva Budimli
>> Maria Kathrina Rigor Lim and Bienvenido Jr. Bolhayon Velecina
>> Justin Toshio Matoi and Crystal Wing Yi Lu
>> Mark Andrew McNeal and Tricia Ruth Sanders
>> Krystofer Anthony Kole Mistler and Alejandro Javier Perez-Torres
>> Paula Muller and Yenniffer Altagracia Pena
>> Aaron Hideo Nagamine and Arilyn Sachiko Au
>> Devin Toyomasa Nakasone and Marinella Leoncio Quingua
>> Kaelynne Elizabeth Nill and Ashlee Chantel Irby
>> Abigail Victoria May Noyes and Nathaniel Christopher Trudeau
>> Juliana Kay Osgood and Jimmy Truong Nguyen
>> Shaun Thomas Patrick and Laytena Marie Emery
>> Christopher Michael Phillips and Ellen Redell Ashford
>> Rebecca Jayne Phillips and Mitchell Robert Lee
>> Allana Nicole Pinoliar and Romeo Malacas Acupido III
>> Cameron Aolani Kiyomi Race and Justin Robert Cabato-Yacapin
>> Samuel Christopher Rea and Li Zhu
>> Evelin Yasuly Reyes Atayde and Kenneth Eugene Hoover III
>> David Estuardo Reyes Ortega and Nicole Mary Prokup
>> Mia Louise Rodriguez and Sean Michael Duggan
>> Diego Sanchez Fabelo and Hannah Kathryn Reed
>> Jaden Carl Siemonsma and Hayley Marie Troyer
>> Ikaiah Pa‘a Kahili O Lanakila Simeona and Krizia Rochelle Farah
>> Jamie Lee Stanley and James Wallace Richter III
>> Kenan Kaipo Suzumu and Mary Mar Reyes Pinili
>> Heng Tan and Haolin Luo
>> Isabelle Ruth Ury and Benjamin Alfred Cuddy
>> Therese Agnes Vaughan and Taylor Kalae Chun Voeller
>> Micah Louisa Veron and Johnn Imerson Angeles
>> Victoria Lee Williamson and John Anthony Stepp
>> Keevin Kawailani Winchester and Victoria Alexis Hamrick
>> Camille Wines and Fredrick Cleon Hess
>> Rui Wu and Yipeng Cui
>> Christian Michael Ziegler and Polen Hew On
BIRTHS
Filed on Oahu, May 23-29
>> Zanxzli Ilihia Ka Piuke a lokomaika‘i e ha‘awi mau ke aloha Pili ma na kupuna ‘o Pila Midori Aipia-Arizo
>> Neo Timaeus Alcaraz
>> Kahiau Kaleli Keoni Banasihan
>> Hali‘a Ke‘alanoe Louis Barrios
>> Chloe Noelani Cox
>> Seven Dash Kupa‘a De Lima
>> Azaria Jessica- Hemakanananiloamaikeakua- Keliiholokai Garcia
>> Lucca Mario Gonzalez
>> Keonaona Kanu‘uokapali Johnson
>> Laione Kaimalanaomololani Alama Lakalaka
>> Ryle Paxton Limos
>> Kasen-James Kamakanaokalaninui Maku‘e-Pascual
>> Hailey Tue An Haruko Nakagawa
>> Marrley Teresa-Lynn Ostrowski
>> Masen Jay Koa Pascua
>> Kinzlee Ku‘uleianionaona Tanele Quihano-Walker
>> Ruby Naleoona‘anuenu‘ulani Robinson
>> Alama Hetau Keawe‘aimoku Uluave
>> Sakura Inti Mae Urbano
>> Eloise Rae Velasquez
>> Nora Parker Vinluan
>> Kruz Mauli Ola Waiki-Luke