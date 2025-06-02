Honolulu Star-Advertiser

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Vital statisics: May 23-29, 2025

Today Last updated 11:04 p.m.

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health.

MARRIAGES

Filed on Oahu, May 23-29

>> Clark Xavier Aguinaldo and Clarisse Jane Agcaoili

>> Leahi Nohealani Akao and Wesley Laurence Kapo‘o Piena

>> Venna Rea Ann Allen and William Lionel Kinder

>> Obeth Bahena Gutierrez and Nikki Deng Rousslang

>> Andriana Lynn Bribiesca and Jerry Don Landers

>> Earl Christian Keoluokolana­kila Britos Jr. and Madeline Elizabeth Carlson

>> Billy Paul Byrne and Jessica Ann Kyranides

>> Michael Choe and Mae Ying Waite

>> George Christopher Kaa­na­puo­kalani Correa and Christey Kuuipo Lapitan Morn

>> Kristine Abungan Cristobal and Andrew Shun Yu

>> Tatyana Lomor Dickson and Nicholas Isaiah Spratlin

>> Nicholas Edward Easterling and Hannah Jade Flannery

>> Richard Jessie Fale and Miranda Victoria Marie Rojas

>> Amanda Therese Fisher and Nelson Sanchez

>> Nevada Anaid Foskit and Mitchell Matt Thompson

>> Micah Lee Fujita and Kristyn Kimi Iwane

>> Kendrick Okeith Gilstrap and Jordan Racquell Taylor

>> Gino Luciano Giovannini Marin and Yoselin Josefina Alvarez Maurera

>> Anthony Joel Hall and Serene Angelie Odilao Ramas

>> Maile Emma Hardisty and Tyler Michael James

>> Alexandra Josephine Hawk and Jacob William Faron

>> Alexander Helmut Horn and Vivien Lee Ho

>> Timothy Shannon King and Sharwayne Puanani Rapoza Kim

>> Marius Christopher Kokualani Jr. and Kori Kaipo Haruko Palencia

>> Geoffrey Lasry and Darian Gail Davis

>> Bradly Albert Leahy and Baby Dennette Banaag Toraldo

>> Sosaia Tuipulotu Leka and Johnette Leialoha Kalama Nava-Cocoletzi

>> ani Likar and Iva Budimli

>> Maria Kathrina Rigor Lim and Bienvenido Jr. Bolhayon Velecina

>> Justin Toshio Matoi and Crystal Wing Yi Lu

>> Mark Andrew McNeal and Tricia Ruth Sanders

>> Krystofer Anthony Kole Mistler and Alejandro Javier Perez-Torres

>> Paula Muller and Yenniffer Altagracia Pena

>> Aaron Hideo Nagamine and Arilyn Sachiko Au

>> Devin Toyomasa Nakasone and Marinella Leoncio Quingua

>> Kaelynne Elizabeth Nill and Ashlee Chantel Irby

>> Abigail Victoria May Noyes and Nathaniel Christopher Trudeau

>> Juliana Kay Osgood and Jimmy Truong Nguyen

>> Shaun Thomas Patrick and Laytena Marie Emery

>> Christopher Michael Phillips and Ellen Redell Ashford

>> Rebecca Jayne Phillips and Mitchell Robert Lee

>> Allana Nicole Pinoliar and Romeo Malacas Acupido III

>> Cameron Aolani Kiyomi Race and Justin Robert Cabato-Yacapin

>> Samuel Christopher Rea and Li Zhu

>> Evelin Yasuly Reyes Atayde and Kenneth Eugene Hoover III

>> David Estuardo Reyes Ortega and Nicole Mary Prokup

>> Mia Louise Rodriguez and Sean Michael Duggan

>> Diego Sanchez Fabelo and Hannah Kathryn Reed

>> Jaden Carl Siemonsma and Hayley Marie Troyer

>> Ikaiah Pa‘a Kahili O Lanakila Simeona and Krizia Rochelle Farah

>> Jamie Lee Stanley and James Wallace Richter III

>> Kenan Kaipo Suzumu and Mary Mar Reyes Pinili

>> Heng Tan and Haolin Luo

>> Isabelle Ruth Ury and Benjamin Alfred Cuddy

>> Therese Agnes Vaughan and Taylor Kalae Chun Voeller

>> Micah Louisa Veron and Johnn Imerson Angeles

>> Victoria Lee Williamson and John Anthony Stepp

>> Keevin Kawailani Winchester and Victoria Alexis Hamrick

>> Camille Wines and Fredrick Cleon Hess

>> Rui Wu and Yipeng Cui

>> Christian Michael Ziegler and Polen Hew On

BIRTHS

Filed on Oahu, May 23-29

>> Zanxzli Ilihia Ka Piuke a loko­maika‘i e ha‘awi mau ke aloha Pili ma na kupuna ‘o Pila Midori Aipia-Arizo

>> Neo Timaeus Alcaraz

>> Kahiau Kaleli Keoni Banasihan

>> Hali‘a Ke‘alanoe Louis Barrios

>> Chloe Noelani Cox

>> Seven Dash Kupa‘a De Lima

>> Azaria Jessica- Hemakanananiloamaikeakua- Keliiholokai Garcia

>> Lucca Mario Gonzalez

>> Keonaona Kanu‘uokapali Johnson

>> Laione Kaimalanaomololani Alama Lakalaka

>> Ryle Paxton Limos

>> Kasen-James Kamakanaokalaninui Maku‘e-Pascual

>> Hailey Tue An Haruko Nakagawa

>> Marrley Teresa-Lynn Ostrowski

>> Masen Jay Koa Pascua

>> Kinzlee Ku‘uleianionaona Tanele Quihano-Walker

>> Ruby Naleoona‘anuenu‘ulani Robinson

>> Alama Hetau Keawe‘aimoku Uluave

>> Sakura Inti Mae Urbano

>> Eloise Rae Velasquez

>> Nora Parker Vinluan

>> Kruz Mauli Ola Waiki-Luke

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