Scoreboard – June 8, 2025

CALENDAR

TODAY

GOLF

Hawaii State Amateur Stroke Play Championship: final round, 7 a.m. at Pearl at Kalauao.

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: King Kamehameha Day Regatta, 8:30 a.m. at Kailua Beach.

MONDAY

No local sporting events scheduled.

BULLETIN BOARD

ROOSEVELT HIGH SCHOOL

Roosevelt is seeking head coaches for baseball and softball. Send resumes to Roosevelt High School, Attn: John Chung, 1120 Nehoa St., Honolulu, HI 96822, or email john.chung@k12.hi.us. Deadline for both positions is June 27.

GOLF

HAWAII STATE AMATEUR STROKE PLAY CHAMPIONSHIP

At Pearl at Kalauao

Saturday

Third Round

Men’s Open

Tyler Loree………………………….72-70-71—213

Anson Cabello…………………..75-73-71—219

Joshua Hayashida……………..74-76-75—225

Dane Watanabe ………………..71-77-77—225

Jacob Torres ……………………… 77-76-76—229

Nate Choi…………………………..75-79-77—231

K. Kamelamela-Dudoit………76-74-81—231

Remington Hirano……………..74-76-82—232

Dysen Park…………………………76-82-76—234

Jake Otani ………………………….79-79-76—234

Jordan Takai……………………….78-79-77—234

Bret Kiyuna…………………………76-79-79—234

Shion Suzuki…………………….. 74-81-80—235

Yuki Kamimura…………………..76-80-80—236

Zachary Sagayaga…………….81-76-79—236

Dylan Sakasegawa……………78-82-77—237

Women’s Open

Ava Cepeda……………………….77-80-75—232

Leia Chung ………………………..77-77-80—234

Alexa Takai …………………………77-84-74—235

Kara Kaneshiro…………………..81-79-75—235

Jacey Kage…………………………81-76-80—237

Jasmine Wong ………………….83-80-75—238

Mia Nakaoka………………………83-79-79—241

Shuiyun He ……………………….80-82-80—242

Kelsie Inouye ……………………. 80-86-78—244

Nicole Iniakov ……………………80-84-82—246

Men’s Mid-Amateur

Shawn Sakoda ………………….75-76-80—231

Joe Phengsavath……………… 74-80-82—236

David Nagatori…………………. 76-82-83—241

Steven Cable……………………. 84-80-77—241

Zachary Kaneshiro…………….81-78-86—245

Colby Gunderson ……………. 77-88-81—246

Ryan Foley………………………….85-78-84—247

Pono Tokioka……………………. 86-79-83—248

Owen Ryan……………………….83-82-84—249

Brandan Kop …………………….84-82-83—249

Team Hawaii

Boys

Jake Otani ………………………….79-79-76—234

Jordan Takai……………………….78-79-77—234

Bret Kiyuna…………………………76-79-79—234

Drew Tom…………………………..80-79-79—238

Taylor George……………………76-81-82—239

Keola Silva…………………………80-80-80—240

Ethan Nakatsukasa………….. 74-83-83—240

Team Hawaii

Girls

Alexa Takai …………………………77-84-74—235

Jacey Kage…………………………81-76-80—237

Mia Nakaoka………………………83-79-79—241

Kady Matsumoto………………83-86-80—249

PADDLING

NA ‘OHANA O NA HUI WA‘A

Kalihi Kai Regatta

At Keehi Lagoon

Team Standings

AAA Divison (29-44 events): 1. Manu O Ke Kai 190. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 129.

AA Division (15-28 events): 1. Kaneohe 105. 2. Lahui O Koolauloa 94. 3. ‘Alapa Hoe 81.

A Division (1-14 events): 1. Waikiki Yacht Club 40. 2. Waikiki Beach Boys 32. 3. Kamehameha 31. 4. Windward Kai 25, Lokahi 25. 6. Hale‘iwa Outrigger 23. 7. Kalihi Kai 21. 8. I Mua 20. 9. Kai Poha 18. 10. Kumulokahi-Elks 17. 11. Team Olelo 14. 12. Kamaha‘o 12. 13. Ka Mamalahoe 10. 14. Pukana O Ke Kai 5.

¼ mile

Male

10: 1. Lahui O Koolauloa (Steven Brandau, Ni‘o Iese, Ezra Miller, Michael Rabaino III, Hokuikekai Ramirez, Makoa Ramolete) 2:51.59. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 2:54.14. 3. Kaneohe 3:01.01. 12: 1. Kaneohe (Loa‘a Albinio, Pono Durlacher, Koiawe Jones, Kevesi Malufau, Kilinahe Park, Ocean Silva) 2:34.98. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 2:37.52. 3. Lahui O Koolauloa 2:52.33. 13: 1. Lahui O Koolauloa (Graydon Dimaria, Kalawai’a GlascoKamauoha, Garrett Ida Jr., Kamakani Ponciano, Mataio Pula, Terrik Rabaino) 2:23.56. 2. Kaneohe 2:33.61. 3. Manu O Ke Kai 2:51.47.

14: 1. Kaneohe (Tanner Featheran, Kyson Malufau, Ocean Silva, Karter Smith, Enzo Turner, Iokepa Wong) 2:15.06. 2. Manu O Ke Kai 2:16.09. Novice B: 1. Kaneohe (Nick Lautieri, Tailoa Ngaluola, Alex Rogers, Austin Sabado-Stamm, Nate Sato, Calvin Todd) 1:55.39. 2. Lahui O Koolauloa 2:05.87.

Female

10: 1. Manu O Ke Kai (Kaira Dow, Azurae Escorzon, Kealia Griffin, Summer Oros, Mehanaokala Thomson, Presley Toki-Andrade) 2:56.31. 2. Kaneohe 3:00.54. 3. Lahui O Koolauloa 3:08.72. 12: 1. Lahui O Koolauloa (Jade Fa‘amaile, Charise Narvaez, Elyn Reid, Neriah Seau-Fonoti, Skylah Siri, Penny Stephens) 2:29.75. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 2:34.92. 3. Kaneohe 2:38.09. 13: 1. Lahui O Koolauloa (Shylah Akina, Mystic Carr, Terina Maiava, Mercy Narvaez, Teisha-Lei Perez, Ina Unga) 2:33.16. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 2:37.88. 3. Manu O Ke Kai 2:42.44.

14: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Tiare Ah Nee-Weaver, Kalena Cueto, Lillia Keesee, Aza, Liah Manaku-Lave, Miyu Palmer, Domirie Pelen-Lopez) 2:33.78. 2. Manu O Ke Kai 2:37.33. 3. Lahui O Koolauloa 2:37.69. Novice B: 1. Kaneohe (Erica Bonilla, Moana Cho, Miracle Dela Cruz, Sarah Forst, Keawa`iki Jones, Valentina Santana) 2:17.62. 2. Ka Mamalahoe 2:20.49. 3. ‘Alapa Hoe 2:21.18.

Mixed

12: 1. Kaneohe (Loa‘a Albinio, Taylor Featheran, Koali Jones, Koiawe Jones, Kevesi Malufau, Ela Olivry) 2:37.08 7. 2. Lahui O Koolauloa 2:46.85. 3. Kalihi Kai 2:55.92. Novice B: 1. Kaneohe (Sarah Forst, Ahtoo Jones, Keawa`iki Jones, Tailoa Ngaluola, Austin Sabado-Stamm, Valentina Santana) 2:04.19. 2. ‘Alapa Hoe 2:10.65. 3. Lahui O Koolauloa 2:12.16.

½ mile

Male

15: 1. Manu O Ke Kai (Ez Fitzsimmons, Shea Green, Hayden Kaaialii, Kyler Murray, Luke Nakashima, Kaliko Sellesin) 4:27.77. 2. ‘Alapa Hoe 4:29.17. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:43.30. 16: 1. Manu O Ke Kai (Kekai Amantiad, Noah Begley, Colt Gomersall, Tapu Kamauoha, Kingston Kealoha, Alec Pao) 4:09.90. 2. Kumulokahi-Elks 4:30.82. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:32.05. 18: 1. Manu O Ke Kai (Nyah cuellar, Saige Estaniqui, Tevai Foster-Blomfield, Van Gormley, Zy Tilo, Noah Wohler) 4:01.22. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:03.17. 3. Waikiki Yacht Club 4:03.35. 40: 1. Waikiki Beach Boys (Dave Bandy, Carl Bayaca, Steve Gerwig, Eric Ichinose, Sean Quigley, Lale Turcan) 3:57.09. 2. Manu O Ke Kai 4:05.32. 3. Kaneohe 4:13.21. 50: 1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Ken Capes, Smash Grodzin, Moku Sanborn, Tim Vierra, Kevin Wilson) 4:09.91. 2. Kamehameha 4:12.36. 3. Team Olelo 4:13.52. 55: 1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Dominic Amantiad, Richard Kamikawa, Doug Osborn, Moku Sanborn, Scott Vierra) 4:09.75. 2. I Mua 4:11.43. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:11.60.

60: 1. Kamehameha (Troy Branstetter, Ron Gridley, Dirk Neal, Bert Sing, Goran Streng, Boyd Yap) 4:15.21. 2. Team Olelo 4:18.56. 3. Waikiki Yacht Club 4:25.89. 65: 1. Windward Kai (Bill Cooper, Dave Krahe, Chico Kualapai, Jack Laufer, Leonard Lepine, Thomas Vinigas) 4:30.08. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:35.19. 3. Kalihi Kai 4:35.40. 70: 1. Kai Poha (Michael Bacoro, Dickie Chow, Colin Galang, Shaka Madali, Kamu Magno, Kawika Ramler) 4:21.01. 2. Lokahi 4:33.34. 3. Kalihi Kai 4:34.43. Novice A: 1. Kaneohe (Jafet Bazaldua, Chevas Kam, Russ Kimokeo, Steven McKnight, Kainalu Medeiros-Judd, Israel Santana) 3:58.12. 2. Manu O Ke Kai 4:03.35. 3. Lokahi 4:42.27.

Freshman: 1. Manu O Ke Kai (Fernando Carvalho Pacheco, Tevai Foster-Blomfield, David Fuga, Jaycee Guerrero, Thomas Pule, Ben Wilkinson) 3:49.64. 2. Lahui O Koolauloa 3:50.13. 3. ‘Alapa Hoe 4:04.43. Open 4: 1. Kaneohe (Keoni Anderson, Jafet Bazaldua, Alex Nehajenko, Alex Rogers) 4:00.83. 2. ‘Alapa Hoe 4:02.95. 3. Manu O Ke Kai (CLL) 4:07.30.

Female

15: 1. Manu O Ke Kai (Pualiliawai Clarke, Leona Gormley, Kalyssa Ogawa, Alex Petree, Anaiah Rowe, Eliana Stultz) 5:13.57. 2. Kamehameha 5:13.79. 3. Waikiki Yacht Club 5:14.05. 16: 1. Manu O Ke Kai (Ez Fitzsimmons, Shea Green, Hayden Kaaialii, Kyler Murray, Luke Nakashima, Kaliko Sellesin) 4:27.77. 2. ‘Alapa Hoe 4:29.17. 3. Na Keiki O Ka Mo`i. 18: 1. Manu O Ke Kai (Ihilani Chang, Kaydence Freitas, Mia Gomersall, Pomaikai Ikalani, Maluhia Kamauoha-Borges, Jerzie McEnroe) 4:47.03. 2. Kamehameha 4:54.28. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:57.45. 40: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Chrystal Haia, Nani Haia, Tini Jardine, April Polite, Bloss Pontes, Myrnz Resep) 4:28.28. 2. Manu O Ke Kai 4:28.94. 3. Hale‘iwa Outrigger 4:44.22. 50: 1. Manu O Ke Kai (Monique Cole, Catharine Griffin, Gordean Kaluahine, Dana Okano, Michele Sales, Carla Vierra) 4:37.74. 2. Haleiwa Outrigger 4:47.03. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:47.97. 55: 1. ‘Alapa Hoe (Leslie Alstad, Fran Cabigon, Marsha Kaleikau, Maile Kaohi-Demello, Bernie Moniz, Charmaine Vergara) 4:51.40. 2. Manu O Ke Kai 4:54.46. 3. Waikiki Yacht Club 5:00.15.

60: 1. ‘Alapa Hoe (Leslie Alstad, Karen Cheatham, Lei Cunningham, Maria Holley, Gina LeTourneur, Lilinoe Yong) 5:13.52. 2. Kaneohe 5:21.82. 3. Windward Kai 5:22.88. 65: 1. Manu O Ke Kai (Kay Burgoyne, Cindy Covell, Linda Cox, Cindy Fuentes, Charlyn Sales, Isabelle Yao) 5:26.86. 2. Kai Poha 5:38.92. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 5:53.28. 70: 1. Manu O Ke Kai (Gloria Butterworth, Susan Luehrs, Judy Myers, Dawn Peerson, Yolanda Racca, Pua Ruane) 5:16.60. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 5:25.27. 3. Kai Poha 5:45.93. Novice A: 1. Waikiki Beach Boys (Kaitlin Allen, Kaitlyn Jacobs, Justina Leach, Lauren Mark, Emily Steward, Olesya Valieva) 4:41.18. 2. Lahui O Koolauloa 4:42.27. 3. Kaneohe 4:42.72.

Freshman: 1. Manu O Ke Kai (Kahanu Amantiad, Evonne Amantiad-Williams, Monet Bisch, Riley Kealoha, Jenna Kiejko, Bree Thuston) 4:23.55. 2. Waikiki Beach Boys 4:37.72. 3. Lahui O Koolauloa 4:44.27. Open 4: 1. Manu O Ke Kai (Ivy Blomfield, Danielle Cretsinger, Barbara Souki, Lili Taliulu) 5:02.76. 2. Lahui O Koolauloa 5:07.63. 3. Kaneohe 5:12.33.

Mixed

18: 1. Waikiki Yacht Club (Aki Ching, Niki Inayoshi, Drew Lohr, Ha akea Ortiz, Jayden Prak, Dylan Rayno) 4:32.30. 2. Manu O Ke Kai 4:32.69. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:38.81.

40: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Del Angeles-Eli, Gail Beckley, Marites Carin, Mana Kamakele, Kelii Keaweehu, Matt Vossen) 4:26.49. 2. Manu O Ke Kai 4:27.36. 3. ‘Alapa Hoe 4:34.58.

55: 1. Hale‘iwa Outrigger (Chana L. Dimmitt, Deidre M. Erickson, Randy Johnson, Scott McIntire, Folly Murdock, Yago Yago) 4:29.47. 2. Manu O Ke Kai 4:31.79. 3. Windward Kai 4:35.12. Men and women: 1. Kaneohe (Keoni Anderson, Grace Ching, Alex Nehajenko, Israel Santana, “Kamaka” Silva, Kaohu Smith) 4:03.92. 2. Lahui O Koolauloa 4:14.98. 3.

‘Alapa Hoe 4:15.70.

1 mile

Male

Junior: 1. Manu O Ke Kai (Richard Kamikawa, Rob Pactol, Thomas Pule, Makana Schlotman, Tim Vierra, Ben Wilkinson) 8:08.47. 2. Lahui O Koolauloa 8:27.52. 3. Kamaha‘o 8:43.30.

Female

Junior: 1. Manu O Ke Kai (Ivy Blomfield, Kelly Godwin, Jenna Kiejko, Molly O Keefe, Sami Palhano, Jackie Reiser) 9:50.28. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 10:28.63. 3. Lahui O Koolauloa 10:40.63.

1½ mile

Male

Senior: 1. I Mua (Kalae Chung, Ty Dempsey, Mattias Namur, Joel Olegario, Kennedy Sales, Neil Yamamoto) 13:23.94. 2. Manu O Ke Kai 13:25.54. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 13:46.03.

Female

Senior: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Tracie Carreiro, Mahina Chillingworth, Nani Haia, Ipo Kaeo, Deedee Kila, Branz Williams) 15:36.23. 2. ‘Alapa Hoe 16:04.37. 3. Windward Kai 16:17.93.