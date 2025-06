Column: He makana no nā haumāna ‘ōlelo pa‘i‘ai

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Synopsis: No language should be considered superior to another. We should all seek to express ourselves in the most effective way possible. Hawai‘i creole English is no exception. Speakers should be recognized for their ability to produce it.

Aloha mai nö käkou e nä hoa paipai æölelo paæiæai. He æono æiæo nö ia æölelo ke lohe aku, a he æono pü nö hoæi ke heluhelu. Ua heluhelu aæe nei au i kahi æatikala a Lee Cataluna i käkau ai no Civil Beat. Ua pili nö ia i kekahi makana i kapa æia æo ka Seal of Biliteracy, a ke päpahi nei ka æOihana Hoæonaæauao o Hawaiæi i ia makana ma luna o nä haunäna i hiki ke heluhelu a käkau ma loko o nä æölelo æelua. æO ia hoæi, ua hiki ke käkau a heluhelu i kekahi o nä æölelo kühelu æelua o Hawaiæi, æo ia hoæi ka æölelo Hawaiæi a me ka æölelo haole, a ua hiki nö hoæi ke käkau a heluhelu ma o kekahi æölelo hou aku, a pau pü hoæi me ka æölelo kuhi lima. I këia makahiki, æakahi nö a helu æia ka æölelo paæaiæai i loko o ia æäuna, a no laila, inä ua mäkaukau ka haumäna ma ka æölelo Hawaiæi a me ka æölelo paæiæai, e päpahi æia mai ua makana nei ma luna ona. He keu kä hoæi ka æülölohi o ke ao æana mai o ka æOihana Hoæonaæauao! A i hewa hoæi iä wai?

I koæu wä e hele ana i ke kula kiæekiæe, æaæole i päpahi æia ke külana kühelu ma luna o ka æölelo Hawaiæi, ka æölelo æöiwi o këia paeæäina. I hewa nö hoæi iä wai? Aia kona lilo æana i æölelo kühelu no ka Mokuæäina 50 o æAmelika i ka MH 1978. æO ia mau nö naæe kauwahi poæe i æike æole no ia külana, a æo ka mea æäpiki, i loko nö o ia külana, inä he nïnau ke kupu mai no ke känäwai, e lanakila kona wehewehe æia ma o ka æölelo haole. Ma ia wä mai, he æaneæane 50 makahiki i hala, eia nö ke æae æia nei ka æölelo paæiæai he æölelo æiæo nö ia. He 200 paha MH ka hoæopuka æia o ka æölelo paæiæai ma Hawaiæi nei, a pëia hoæi ka löæihi o kona hoæohalahala æia i ka hemahema. æO ia hoæi, e külia ana ka poæe æölelo paæiæai i ka hoæopuka aku i ka æölelo haole, a no ka lawa æole o ke akamai, æaæole hiki! Keu kä hoæi ka hoæokano!

I ka makahiki nei, æakahi nö a ao mai ka æOihana Hoæonaæauao, a æike maila i ka waiwai o ka æölelo paæiæai. æO ka hoæokumu ihola nö ia i ua makana nei, a i këia manawa, ke puka kahi haumäna ma ke kula kiæekiæe, hiki iä ia ke kaena ua paæa iä ia he mau æölelo, æaæole hoæokahi wale nö, a he mea paha ia e mahalo æia mai e nä kulanui äna e noi ai i ka æae komo. I këia wä e laha loa aku nei ka æölelo haole mai æö a æö o ka honua, maikaæi ka mälama æana i nä æölelo æë aæe i æole e nalo loa aku. Eia hou, pehea e kaena ai ke kaæaka æölelo hoæokahi wale nö i ke akamai? Hoæokahi wale nö ona kuanaæike. E æölelo ana kona mau hoa kanaka i mua o kona alo a æaæohe ona wahi hoæomaopopo iki. Pehea lä e manaæo ai ua kanaka nei he æoi aku kona æike? He noho naæaupö wale iho nö æo ia æoiai nä hoa kanaka e nanea ana i ke kamaæilio.

Ua maopopo iä käkou ke æano o ka æölelo. He loli kona æano mau. He paæa käpekepeke hoæi i loko o ke kaiäulu. æAæole au i æölelo Hawaiæi i koæu wä uæi, a mai ka wä mai i hoæomaka ai au i ke aæo, he loli ke æano mau. Mai koæu wä mai hoæi e kamaliæi ana a hiki nö i këia wä æänö, nui ka loli o kaæu æölelo. æOkoæa loa kaæu æölelo paæiæai i këia wä a æokoæa hoæi ia i koæu wä e kamaliæi ana. æO ia ihola ke æano o ka æölelo. æAæohe ona kü paæa æana ma kahi hoæokahi. A pëia nö me ka manaæo o ka lehulehu no ka waiwai o ia mea he æölelo. Nui koæu mahalo i ka æike æia o ka æölelo paæiæai he æölelo maoli, a he æölelo waiwai ma ke kamaæilio æana. Noæu iho, ua hiki ke hoæopuka æia kekahi manaæo ma o kekahi æölelo i hiki æole ke hoæopuka æia ma o kekahi. He waiwai ko nä æölelo a pau. A he æono æiæo nö ko ka paæiæai.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.