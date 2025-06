Scoreboard – June 14, 2025

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a: Windward Kai Regatta, 8:30 a.m. at Kailua Beach Park.

SUNDAY

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: Father`s Day Regatta, 8:30 a.m. at Kalaniana‘ole Beach Park.

GOLF

HAWAII STATE JUNIOR GOLF ASSOCIATION

Uswing Mojing Junior World Qualifier

At Wailea Golf Club

Tuesday through Thursday

Boys 13-14

Leo Saito…………………………….72-71-70—213

Robert Loree ………………………73-73-74—220

Carson Kage ………………………77-78-69—224

Daniel Cho………………………….75-77-79—231

Donggeon Yoon………………….83-74-77—234

Caleb Ito…………………………….79-75-86—240

Blake Nakagawa ……………….90-85-83—258

Aaron Hall…………………………..88-84-90—262

Keola Earle…………………………89-90-90—269

Kai Taylor …………………………101-94-88—283

15-18

Tyler Loree………………………….68-67-65—200

Jordan Takai………………………. 73-76-66—215

Jake Otani …………………………..75-70-70—215

Keola Silva…………………………..76-69-72—217

Renner Chumley……………….. 76-73-69—218

Malakai Akeo………………………71-74-73—218

Lakota Lee…………………………..76-71-72—219

Landon Long ………………………68-76-76—220

Noah Izawa-Okazaki…………..73-73-74—220

Taylor George……………………..75-74-73—222

Girls 13-14

Brooke Asao………………………. 77-77-72—226

Keelee Nogawa………………….79-78-72—229

Makena Yonemura ……………..87-79-77—243

Mara Gillespie……………………86-82-77—245

Cassidy Chang………………….84-84-77—245

Brooke O’Heron…………………81-87-78—246

Amelia Silva ……………………….77-86-86—249

Jordyn Kawachi………………….82-87-80—249

Nicole Oda…………………………91-84-81—256

Briza Tibayan……………………..91-83-84—258

15-18

Alexa Takai …………………………66-69-70—205

Ava Cepeda………………………..75-73-70—218

Jacey Kage………………………….72-72-75—219

Denise Ng…………………………..77-71-73—221

Mariko Yonemura………………..76-77-73—226

Ava Kawahara ……………………..74-77-76—227

Mia Nakaoka………………………..77-74-76—227

Sydney Fuke……………………….76-77-77—230

Hudson Omori………………….. 75-81-76—232

Megan George …………………..73-81-78—232

BULLETIN BOARD

RADFORD HIGH SCHOOL

Radford is seeking a girls JV (winter) and girls varsity (spring) tennis coach. E-mail resumes to Radford athletic director Kelly Sur at kelly.sur@k12.hi.us