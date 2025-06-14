Scoreboard – June 14, 2025

Saturday, June 14, 2025
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8:57 p.m.
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CALENDAR
TODAY
PADDLING
Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a: Windward Kai Regatta, 8:30 a.m. at Kailua Beach Park.
SUNDAY
PADDLING
Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: Father`s Day Regatta, 8:30 a.m. at Kalaniana‘ole Beach Park.
GOLF
HAWAII STATE JUNIOR GOLF ASSOCIATION
Uswing Mojing Junior World Qualifier
At Wailea Golf Club
Tuesday through Thursday
Boys 13-14
Leo Saito…………………………….72-71-70—213
Robert Loree ………………………73-73-74—220
Carson Kage ………………………77-78-69—224
Daniel Cho………………………….75-77-79—231
Donggeon Yoon………………….83-74-77—234
Caleb Ito…………………………….79-75-86—240
Blake Nakagawa ……………….90-85-83—258
Aaron Hall…………………………..88-84-90—262
Keola Earle…………………………89-90-90—269
Kai Taylor …………………………101-94-88—283
15-18
Tyler Loree………………………….68-67-65—200
Jordan Takai………………………. 73-76-66—215
Jake Otani …………………………..75-70-70—215
Keola Silva…………………………..76-69-72—217
Renner Chumley……………….. 76-73-69—218
Malakai Akeo………………………71-74-73—218
Lakota Lee…………………………..76-71-72—219
Landon Long ………………………68-76-76—220
Noah Izawa-Okazaki…………..73-73-74—220
Taylor George……………………..75-74-73—222
Girls 13-14
Brooke Asao………………………. 77-77-72—226
Keelee Nogawa………………….79-78-72—229
Makena Yonemura ……………..87-79-77—243
Mara Gillespie……………………86-82-77—245
Cassidy Chang………………….84-84-77—245
Brooke O’Heron…………………81-87-78—246
Amelia Silva ……………………….77-86-86—249
Jordyn Kawachi………………….82-87-80—249
Nicole Oda…………………………91-84-81—256
Briza Tibayan……………………..91-83-84—258
15-18
Alexa Takai …………………………66-69-70—205
Ava Cepeda………………………..75-73-70—218
Jacey Kage………………………….72-72-75—219
Denise Ng…………………………..77-71-73—221
Mariko Yonemura………………..76-77-73—226
Ava Kawahara ……………………..74-77-76—227
Mia Nakaoka………………………..77-74-76—227
Sydney Fuke……………………….76-77-77—230
Hudson Omori………………….. 75-81-76—232
Megan George …………………..73-81-78—232
BULLETIN BOARD
RADFORD HIGH SCHOOL
Radford is seeking a girls JV (winter) and girls varsity (spring) tennis coach. E-mail resumes to Radford athletic director Kelly Sur at kelly.sur@k12.hi.us