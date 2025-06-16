Honolulu Star-Advertiser

Monday, June 16, 2025 77° Today's Paper

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Vital Statistics: June 6-12, 2025

Today

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health.

MARRIAGES

Filed on Oahu, June 6-12

>> Thor Kalani Akana and Keani Shigeko Filomena Gugudan Valdez

>> Wezley Rebekah Bass and Maria Fernanda Avila

>> Robert Alan Beck and Claire Frances Peruda Coller

>> Gargi Maganlal Bhadani and Parthav Shah

>> Kayla Nicole Bostwick and Aaron Michael Coleman

>> Robert Michael Bravo and Jennifer Pagaran Theriot

>> Rene Marcos Chavez and Erin Daniele Horne

>> Gary Allan Coleman and Joseph Allen Hancock

>> Rayven Eleanor-Rose Cooper and Myles Elliott Avery

>> Breanna Taylor DeCriscio and Evan Nicholas Wayne Hendrickson

>> Aaron Neal Dimos and Jessica Maria Rose Sawchuk

>> Casandra Leigh Durden and Seth Michael Erickson

>> Richard Wayne Fontes III and Kristy Rose Santiago

>> Olga Vilhelmina From and Daniel Lopaka Kalahele

>> Patrick Matthew Groden and Shruti Shrikant Dixit

>> Kara-Lea Ann Hansen and Jonathan Lee Marshall

>> Jacob William Helmhold and Karlee Brieann Belanger

>> Kendra Marie Hernandez and Klim Fela Yee Loy

>> Brandon James Hutson and Kripa Aryal Moore

>> Nastasia Iwanowska and Kevin Lau

>> Benjamin Scott Kerber and Patricia Ines Back

>> Daniel Haring LaBruyere and Colette Diana Cycotte

>> Anna-Sophia Lazarou and Bryan David Esser

>> Jerry Edward Leinecke and Ping Cao

>> Mahaley Nicole Lloyd and Zachary Vincent Bobenhouse

>> Makenry Lujan Orosco and Brenda Iriarte

>> Grayce Christie Marshall and Chelsea Erin Gazia

>> Tamara Denise Mays and Jessee Nobuharu Lee

>> Blaize Arielle McGrath Roepke and Maksym Brahinets

>> Noemi Pavlisová and Jesus Guillermo Jiménez Ángeles

>> Diamond Dane Payne and Stephenson Arthur Smith Jr.

>> Cassandra D’Nae Pennington and Russell Adam Wanda

>> Clifton Nuestro Quitevis and Colleen Abigail Bixler

>> Amy Adrian Sadek and Mitchell Craig Palmer

>> Nico Vincente Salgado and Heather Renee Gomez

>> Jeremy Wayne Sullivan and Tina Marie Warrell

>> Tiffany Ashley Thatcher and Clayton Bradley Pierce

>> Joanna Rivera Valdez and Del Kawika Staggs

>> Mindy Margaret Verdugo and Louis Reyes Martinez Jr.

>> Travis Whitt and MacKenzie Lynn Welch

>> Guilherme Wieczorek de Souza and Amanda Garcia Ferreira

>> Shavar Montez Wise and Desiree Lee Hendrix

>> Hailey Ranae Witherspoon and Jonnathan Iseiah Vilela

BIRTHS

Filed on Oahu, June 6-12

>> Violet Aurora Pulelehua Aoyama

>> Koen Haru Arakaki

>> Kiyo Takashi Kia‘ikai Asuncion Teshima

>> Raegan Sinathalang Barayuga

>> Etujin Joshua Bazargur

>> Trison Kaimana Carinio-Ybarra

>> Lucas J.V. Taumailelei Fuamatu

>> Skylar Kaprice Jones

>> Kassie Mayumi Kawano

>> Malia Emiko Madariaga

>> River-Mae Amarantine Martin

>> Aila Sora Keilani Matsushima

>> Ezra Mateo Moreno

>> Levan Makaio Tano Naweli

>> Taj Toshiro Otsuka

>> Marilyn Beauramey Ouk

>> Mateo Pimienta

>> Kymani Keola Luka Salavea

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