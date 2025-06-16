Vital Statistics: June 6-12, 2025
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health.
MARRIAGES
Filed on Oahu, June 6-12
>> Thor Kalani Akana and Keani Shigeko Filomena Gugudan Valdez
>> Wezley Rebekah Bass and Maria Fernanda Avila
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>> Robert Alan Beck and Claire Frances Peruda Coller
>> Gargi Maganlal Bhadani and Parthav Shah
>> Kayla Nicole Bostwick and Aaron Michael Coleman
>> Robert Michael Bravo and Jennifer Pagaran Theriot
>> Rene Marcos Chavez and Erin Daniele Horne
>> Gary Allan Coleman and Joseph Allen Hancock
>> Rayven Eleanor-Rose Cooper and Myles Elliott Avery
>> Breanna Taylor DeCriscio and Evan Nicholas Wayne Hendrickson
>> Aaron Neal Dimos and Jessica Maria Rose Sawchuk
>> Casandra Leigh Durden and Seth Michael Erickson
>> Richard Wayne Fontes III and Kristy Rose Santiago
>> Olga Vilhelmina From and Daniel Lopaka Kalahele
>> Patrick Matthew Groden and Shruti Shrikant Dixit
>> Kara-Lea Ann Hansen and Jonathan Lee Marshall
>> Jacob William Helmhold and Karlee Brieann Belanger
>> Kendra Marie Hernandez and Klim Fela Yee Loy
>> Brandon James Hutson and Kripa Aryal Moore
>> Nastasia Iwanowska and Kevin Lau
>> Benjamin Scott Kerber and Patricia Ines Back
>> Daniel Haring LaBruyere and Colette Diana Cycotte
>> Anna-Sophia Lazarou and Bryan David Esser
>> Jerry Edward Leinecke and Ping Cao
>> Mahaley Nicole Lloyd and Zachary Vincent Bobenhouse
>> Makenry Lujan Orosco and Brenda Iriarte
>> Grayce Christie Marshall and Chelsea Erin Gazia
>> Tamara Denise Mays and Jessee Nobuharu Lee
>> Blaize Arielle McGrath Roepke and Maksym Brahinets
>> Noemi Pavlisová and Jesus Guillermo Jiménez Ángeles
>> Diamond Dane Payne and Stephenson Arthur Smith Jr.
>> Cassandra D’Nae Pennington and Russell Adam Wanda
>> Clifton Nuestro Quitevis and Colleen Abigail Bixler
>> Amy Adrian Sadek and Mitchell Craig Palmer
>> Nico Vincente Salgado and Heather Renee Gomez
>> Jeremy Wayne Sullivan and Tina Marie Warrell
>> Tiffany Ashley Thatcher and Clayton Bradley Pierce
>> Joanna Rivera Valdez and Del Kawika Staggs
>> Mindy Margaret Verdugo and Louis Reyes Martinez Jr.
>> Travis Whitt and MacKenzie Lynn Welch
>> Guilherme Wieczorek de Souza and Amanda Garcia Ferreira
>> Shavar Montez Wise and Desiree Lee Hendrix
>> Hailey Ranae Witherspoon and Jonnathan Iseiah Vilela
BIRTHS
Filed on Oahu, June 6-12
>> Violet Aurora Pulelehua Aoyama
>> Koen Haru Arakaki
>> Kiyo Takashi Kia‘ikai Asuncion Teshima
>> Raegan Sinathalang Barayuga
>> Etujin Joshua Bazargur
>> Trison Kaimana Carinio-Ybarra
>> Lucas J.V. Taumailelei Fuamatu
>> Skylar Kaprice Jones
>> Kassie Mayumi Kawano
>> Malia Emiko Madariaga
>> River-Mae Amarantine Martin
>> Aila Sora Keilani Matsushima
>> Ezra Mateo Moreno
>> Levan Makaio Tano Naweli
>> Taj Toshiro Otsuka
>> Marilyn Beauramey Ouk
>> Mateo Pimienta
>> Kymani Keola Luka Salavea