Column: Ho‘opiha ka makika i ka makika i ka ‘awahia

Synopsis: In order to preserve a number of endemic Hawaiian birds, male mosquitoes are being dropped by drones over remote areas of Maui and Kauaæi. These mosquitoes have been bred to carry a strain of bacteria called Wolbachia, which causes the females’ eggs not to hatch.

Aloha mai nö käkou e nä makamaka heluhelu. Inä æaæole möakaaka këlä poæo e kau maila i luna, e noke mai i ka heluhelu. He akaaka mai koe. Nui ka lohe æia o ka pilikia o nä manu Hawaiæi, e laæa me ke akekeæe, ka æakikiki, ka æäkohekohe, a me ke kiwikiu. He mau manu æäpaæakumu läkou no Hawaiæi nei, æo ia hoæi, hoæokahi wale nö æäina o ka honua nei e loaæa ai, æo ko käkou paemoku uliuli nö ia. Inä auaneæi e halapohe ma æaneæi, e pau loa läkou ma ka honua holoæokoæa. æAæohe wahi lohe hou æia o ko läkou leo mele, e pëlä nö i nä kau a kau. æEä e ka makamaka, æaæole këia he moæolelo hou. He mau mea hou aku o Hawaiæi nei i halapohe a æane halapohe paha, a i ka nui o ka manawa, i hewa hoæi iä käkou känaka. Aia nö kekahi mau luapoæi hou aku a käkou i pepehi ai a i hulikua ai hoæi æoiai kekahi poæiiæa e luku ana iä läkou. Aloha nö!

Eia naæe, he moæolelo këia no ka pepehi æana i ka makika. Na wai hoæi e æole ka hauæoli? He mea æino æiæo nö ka makika. He omo koko nö hoæi, a ua loaæa ka æili o käkou a pau i ka hou æia mai. Eia mai kahi wehewehena aæu i käkau ai ma loko o Kauakükalahale, 7/5/2021, ma kekahi æatikala i kapa æia æo “He nahu anei kä ka makika?”: “… æaæohe oæu pakele i ka hou æia mai e ke kui æoæoi o ka makika, a me ke omo æia o kuæu koko. æAæole he omo koko wale nö käna. He æelua paipu o ua kui nei, a he hoæohana æia kekahi no ka waiho æana mai i ko ia ala kuha i loko o ke aæa koko. Pëlä nö e lele ai ka maæi mai æö a æö! He hoæohana æia ke koko o ka luaahi i mea e hana ai i nä hua, a he hoæokomo æia ke kuha i mea e emi ai ka æeha o ia luaahi, a e hoæokaiaka ai i ke koko i æole e paæakükü.” No laila, e æole ke koko, hänau mai ka hua a ola ai ka lähui makika.

I këlä pule aku nei, ua käkau æo Benji Jones i kekahi æatikala no Vox e pili ana i kahi hana e lawelawe æia nei ma Hawaiæi nei no ka hoæëmi æana i ka lähui makika, a pakele ai hoæi ua mau manu æäpaæakumu Hawaiæi nei i ka maæi malaria, ka mea a ka makika e waiho mai ai, ma o kekahi paipu, i kona wä e omo ai i ke koko me kekahi paipu. Pëlä nö paha e pakele ai nä manu Hawaiæi i ka halapohe, a pakele pü ai kahi keiki æili palupalu æo au, a me nä mea ola æë aæe hoæi he nui. I mea e pale ai i ka laha æana o ia maæi, a me ka mähuahua æana o ka lähui makika, eia ke hoæäæo æia nei kekahi hana hoæëmi makika, æo ia hoæi, æo ka hoæonui æia o nä makika käne i loko o ka lehulehu makika e pepehi nei i nä manu Hawaiæi.

æEä, e ka makamaka, he aha lä këlä æano? E hoæonui æia ana ka heluna o nä makika i mea e hoæëmi æia ai ia heluna? æAno æë kä hoæi ia æano makemakika! Penei nö ka manaæo nui. E hoæokuæu nui æia ana nä makika käne mai kekahi mokulele liæiliæi lele wale mai (æaæohe ona pailaka), ma luna o ka nähelehele. æAæohe wahi “nahu” a ka makika käne i hoæopiha æia i kekahi koæohune æawahia i kapa æia æo ka Wolbachia. Na ua koæohune nei e hökai i ka æönaehana hoæohua o ka wahine. Ke häæule ka hua, æaæohe wahi kiko o ia hua. A no ka nui o nä makika käne i hoæokuæu æia mai ka MH 2023 mai, ma kahi o ke 40 miliona ma Maui a me Kauaæi, æaæole nö paha a he wä, e emi loa ana ka nui o ka lähui makika ma Hawaiæi nei, a e pakele ua mau manu Hawaiæi nei mai make. He hoæäæo wale nö këia hana, eia naæe, ua holo pono ma kauwahi æäina æë aæe. Ua lana nö ka manaæo!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

