Scoreboard – June 22, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

CALENDAR

TODAY

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: Waimanalo Regatta, 8:30 a.m. at Waimanalo Beach.

MONDAY

GOLF

Manoa Cup: qualifying, men at 6:30 a.m.; women at 11:15 a.m. at Oahu Country Club.

GOLF

HAWAII STATE JUNIOR GOLF ASSOCIATION

King Auto Group 13-18 State Championship

At Mauna Lani North Course

Wednesday through Friday

Boys

13-14

Leo Saito…………………………….74-74-74—222

Daniel Cho……………………….. 79-83-81—243

Caleb Ito…………………………….83-87-81—251

Carson Kage …………………….82-90-81—253

Kai Taylor …………………………..95-88-94—277

15-18

Gunnar Lee………………………..71-76-75—222

Casey Johansen………………..75-71-76—222

Noah Miyazono…………………. 79-74-72—225

Keola Silva………………………….76-75-75—226

Lakota Lee…………………………. 79-77-71—227

Bret Kiyuna…………………………79-75-73—227

Girls 13-14

Makena Yonemura ……………. 76-77-78—231

Brooke Asao………………………79-81-78—238

Jordyn Kawachi………………….78-93-76—247

Mara Gillespie………………….. 89-81-78—248

Amelia Silva ………………………83-84-87—254

15-18

Samantha Monroe……………. 74-76-73—223

Mariko Yonemura……………….75-76-73—224

Sydney Fuke………………………71-77-76—224

Kira Uno……………………………..80-75-73—228

Jacey Kage…………………………74-76-80—230

PADDLING

NA ‘OHANA O NA HUI WA‘A

Haleiwa Regatta

At Hale‘iwa Beach Park

Saturday

Team Standings

AAA Divison (29-44 events): 1. Manu O Ke Kai 227. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 134.

AA Division (15-28 events): 1. Kaneohe 102. 2. Lahui O Koolauloa 94. 3. ‘Alapa Hoe 68.

A Division (1-14 events): 1. Waikiki Beach Boys 36. 2. Windward Kai 28, Lokahi 28. 4. Kumulokahi-Elks 27, Haleiwa Outrigger 27. 6. Waikiki Yacht Club 26. 7. I Mua 25. 8. Kamehameha 21. 9. Kai Poha 20. 10. Kalihi Kai 13. 11. Kamaha‘o 10. 12. Team Olelo 5. 13. Ka Mamalahoe Canoe Club 4. 14. Pukana O Ke Kai 3.

¼ mile

Male

10: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Skyzen Iosefa, Derek Kawamura, Isaiah Paishon, Cole Pavao, Ka’omaka Pojas-Kapoi, Irineo Rabang Jr.) 2:56.60. 2. Lahui O Koolauloa 3:10.62. 3. Manu O Ke Kai 3:13.48. 12: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Kana’i Kahalewai, Kala’i Pakele, Cole Pavao, Ka’omaka Pojas-Kapoi, Irineo Rabang Jr, Ryan-Matthew Yee) 2:22.15. 2. Kaneohe 2:26.43. 3. Kumulokahi-Elks 2:37.59. 13: 1. Lahui O Koolauloa (Graydon Dimaria, Kalawai’a Glasco-Kamauoha, Garrett Ida Jr, Kamakani Ponciano, Mataio Pula, Knox Stephens) 2:14.41. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 2:15.66. 3. Haleiwa Outrigger 2:17.19. 14: 1. Kaneohe (Tanner Featheran, Kyson Malufau, Ocean Silva, Karter Smith, Enzo Turner, Iokepa Wong) 2:13.87. 2. Manu O Ke Kai 2:24.05. 3. Lahui O Koolauloa 2:25.90. Novice B: 1. Kaneohe (Ahtoo Jones, Tailoa Ngaluola, Austin Sabado-Stamm, Nate Sato, Calvin Todd, Shane Tom) 2:01.86. 2. Lahui O Koolauloa 2:03.37. 3. Manu O Ke Kai 2:17.14.

Female

10: 1. Manu O Ke Kai (Kaira Dow, Azurae Escorzon, Summer Oros, Emma Phillips, Margarette Swim, Presley Toki -Andrade) 3:12.90. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 3:19.15. 3. Lahui O Koolauloa 3:19.63. 12: 1. Lahui O Koolauloa (Jade Fa‘amaile, Charise Narvaez, Shawna Perez, Neriah Seau-Fonoti, Skylah Siri, Penny Stephens) 2:36.46. 2. Manu O Ke Kai 2:39.31. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 2:40.71. 13: 1. Kaneohe (Taylor Featheran, Abby Fong, Miyah Nuesca-Duque, Cienna Rosario, Xaysci Tilton, Lexi Todd) 2:30.67. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 2:30.90. 3. Lahui O Koolauloa 2:31.85. 14: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Tiare Ah Nee-Weaver, Kalena Cueto, Lillia Keesee, Miyu Palmer, Domirie Pelen-Lopez, Zayshalee Silva-Teixeira) 2:27.28. 2. Manu O Ke Kai 2:30.89. Novice B: 1. Manu O Ke Kai (Laura Ambrosecchio, Stuey Bowers, Kiani Corpuz, Chloe Ferguson, Lily Nyhof, Millie Tyrell-Edra) 2:27.61. 2. Kaneohe 2:30.71. 3. ‘Alapa Hoe 2:33.05.

Mixed

12: 1. Kaneohe (Taylor Featheran, Koali Jones, Koiawe Jones, Kevesi Malufau, Nixon Nakakura, Xaysci Tilton) 2:25.75. 2. Lahui O Koolauloa 2:32.83. 3. Kalihi Kai 2:36.12. Novice B: 1. Lahui O Koolauloa (Maile Enos, Celest Harris, Dayton Harris, Chelsie Lucas, Keoni Lucas, Mason-Sky Timario) 2:11.33. 2. Manu O Ke Kai 2:14.64. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 2:16.35.

½ mile

Male

15: 1. Manu O Ke Kai (Kade Celebre, Ez Fitzsimmons, Hayden Kaaialii, Kyler Murray, Luke Nakashima, Kaholu Southard) 4:32.05. 2. ‘Alapa Hoe 4:33.88. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:49.83. 16: 1. Manu O Ke Kai (Kekai Amantiad, Colt Gomersall, Tapu Kamauoha, Alec Pao, Kaliko Sellesin, Kamaka Spalding) 4:06.50. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:30.49. 3. Kumulokahi-Elks 4:35.07. 18: 1. Manu O Ke Kai (Hakea Clarke, Nyah Cuellar, Saige Estaniqui, Tevai Foster-Blomfield, Zy Tilo, Noah Wohler) 4:09.20. 2. Waikiki Yacht Club 4:11.38. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:18.88. 40: 1. Waikiki Beach Boys (Carl Bayaca, Steve Gerwig, Joe Giovannini, Eric Ichinose, Eric Lentz, Lale Turcan) 4:02.37. 2. Manu O Ke Kai 4:09.16. 3. Kaneohe 4:14.70. 50: 1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Steve Canon, Rick Cretsinger, Moku Sanborn, Tim Vierra, Kevin Wilson) 4:08.40. 2. Waikiki Beach Boys 4:23.74. 3. I Mua 4:27.65.

55: 1. Manu O Ke Kai (Johnny Agoo, Ama Amantiad, Dominic Amantiad, Doug Osborn, Moku Sanborn, Scott Vierra) 4:12.21. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:25.09. 3. I Mua 4:26.33. 60: 1. Kamehameha (Troy Branstetter, Ron Gridley, Dirk Neal, Bert Sing, Goran Streng, Boyd Yap) 4:30.68. 2. Lokahi 4:47.51. 3. Waikiki Yacht Club 4:52.03. 65: 1. Windward Kai (Bill Cooper, Hugh Jones, Dave Krahe, Chico Kualapai, Jack Laufer, Thomas Vinigas) 4:22.01. 2. Kalihi Kai 4:34.83. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:43.88. 70: 1. Kai Poha (Michael Bacoro, Dickie Chow, Colin Galang, Shaka Madali, Kamu Magno, Kawika Ramler) 4:14.47. 2. Lokahi 4:21.76. 3. Windward Kai 4:25.99. Novice A: 1. Manu O Ke Kai (Nate Burgoyne, Curtis Hunt, Finley Konold, Guy Phillips, Ikaika Rogers, Dane Watson) 3:56.73. 2. Kaneohe 4:05.13. 3. Lokahi 4:46.10. Freshman: 1. Manu O Ke Kai (Fernando Carvalho Pacheco, Tevai Foster-Blomfield, Jaycee Guerrero, Thomas Pule, Makana Schlotman, Solomon Souki) 3:44.83. 2. Lahui O Koolauloa 3:52.31. 3. ‘Alapa Hoe 4:00.45. Open 4: 1. Lahui O Koolauloa (Vonn Chee, Levi Garcia, Nai Kahale, Harley Salis) 4:04.67. 2. Manu O Ke Kai 4:11.99. 3. Kaneohe 4:14.06.

Female

15: 1. Manu O Ke Kai (Pualiliawai Clarke, Kalyssa Ogawa, Alex Petree, Anaiah Rowe, Olivia Smith, Eliana Stultz) 4:54.70. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 5:00.93. 3. Kumulokahi-Elks 5:01.48. 16: 1. Kumulokahi-Elks (Rylie Anzai, Cianni Biondine, Kaylen De Luna, Mikayla Ferrer, Ku’ualoha Heanu, Hana Masuda) 4:55.26. 2. Manu O Ke Kai 4:57.48. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:58.96. 18: 1. Manu O Ke Kai (Ihilani Chang, Mia Gomersall, Pomaikai Ikalani, Katie Llamas, Jerzie McEnroe, Kalena Mckeague) 4:47.86. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 5:01.47. 3. Kamehameha 5:05.68. 40: 1. Manu O Ke Kai (Varina Amantiad, Danielle Cretsinger, Jen Ignacio, Barbara Souki, Lili Taliulu, Carla Vierra) 4:35.74. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:37.31. 3. ‘Alapa Hoe 4:58.67. 50: 1. Manu O Ke Kai (Catharine Griffin, Dana Okano, Michele Sales, Barbara Souki, Lili Taliulu, Carla Vierra) 4:33.84. 2. Haleiwa Outrigger 4:59.39. 3. Waikiki Beach Boys 5:03.88.

55: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Mahina Chillingworth, Lisa Kaaekuahiwi, Ipo Kaeo, Deedee Kila, Sheila Silva, Branz Williams) 4:55.53. 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:01.23. 3. Haleiwa Outrigger 5:13.77. 1. ‘Alapa Hoe (Leslie Alstad, Karen Cheatham, Lei Cunningham, Maria Holley, Gina LeTourneur, Lilinoe Yong) 5:09.13. 2. Windward Kai 5:18.60. 3. Kaneohe 5:24.69. 65: 1. Manu O Ke Kai (Kay Burgoyne, Cindy Covell, Linda Cox, Cindy Fuentes, Charlyn Sales, Isabelle Yao) 5:36.91. 2. Kai Poha 5:57.18. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 6:08.95. 70: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Mapu Auwae, Terrie Kaleohano, Kris Lindquist, Peppy Martin, Mary Martinez, Sarah Jane Watson) 4:59.41. 2. Manu O Ke Kai 5:05.16. 3. Kai Poha 5:33.50. Novice A: 1. Lahui O Koolauloa (Haley Mathis, Sonnie Muaina, Jill Rabaino, Michelle Rabaino, Andrea Tuialuuluu, Sunny Unga) 4:51.38. 2. Waikiki Beach Boys 4:54.02. 3. Kaneohe 4:56.08. Freshman: 1. Manu O Ke Kai (Kahanu Amantiad, Evonne Amantiad-Williams, Danielle Cretsinger, Riley Kealoha, Jenna Kiejko, Bree Thuston) 4:35.84. 2. Kaneohe 4:46.59. 3. I Mua 4:55.10. Open 4: 1. Manu O Ke Kai (Ivy Blomfield, Jen Ignacio, Jenna Kiejko, Sami Palhano) 5:00.78. 2. ‘Alapa Hoe 5:09.67. 3. Kaneohe 5:15.64.

Mixed

18: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Noah Draper, Kiare Ibarra, Faith Manlapit, Leichelle Tabangcura, Justice Torres, Elijah Yockeman) 4:32.16. 2. Manu O Ke Kai 4:34.88. 3. Kaneohe 4:38.82. 40: 1. Manu O Ke Kai (NA) 4:17.67. 2. ‘Alapa Hoe 4:25.15. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:25.72. 55: 1. Windward Kai (Joanie Ishiki, Colleen Miller, Kaipo Miller, Carmen Pilien, Steve Silva, Thomas Vinigas) 4:34.39. 2. Manu O Ke Kai 4:38.66. 3. Haleiwa Outrigger 4:39.10. Men and women: 1. Kaneohe (Keoni Anderson, Jafet Bazaldua, Grace Ching, Xian Pomare, Israel Santana, Kaohu Smith) 4:11.06. 2. ‘Alapa Hoe 4:17.86. 3. Lahui O Koolauloa 4:23.86.

1 mile

Male

Junior: 1. Manu O Ke Kai (Christopher Berg, Tapu Kamauoha, Rob Pactol, Thomas Pule, Solomon Souki, Ben Wilkinson) 8:17.89. 2. Lahui O Koolauloa 8:17.93. 3. Waikiki Beach Boys 8:41.67.

Female

Junior: 1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Monet Bisch, Ivy Blomfield, Molly O’Keefe, Sami Palhano, Jackie Reiser) 9:31.51. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 10:00.35. 3. Lahui O Koolauloa 10:10.77.

1½ mile

Male

Senior: 1. Manu O Ke Kai (Kekai Amantiad, Tyrus Lopes, William Lumayas, Kaliko Sellesin, Kamaka Spalding, Noah Wohler) 13:21.73. 2. I Mua 13:30.48. 3. Lahui O Koolauloa 13:40.69.

Female

Senior: 1. Manu O Ke Kai (Kahanu Amantiad, Varina Amantiad, Evonne Amantiad-Williams, Monet Bisch, Molly O Keefe, Bree Thuston) 13:53.23. 2. Haleiwa Outrigger 15:35.07. 3. ‘Alapa Hoe 15:59.35.