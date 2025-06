Scoreboard – June 24, 2025

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

Manoa Cup: Open round of 64, time 7 a.m.; women’s round of 16, 11:48 a.m.; at Oahu Country Club.

WEDNESDAY

Manoa Cup: Open round of 32, time 7 a.m.; women’s quarterfinals, 9:33 a.m.; at Oahu Country Club.

Golf

Golf

Manoa Cup

At Oahu Country Club

Today’s tee times, scores in Monday’s qualifying in parentheses

Open round of 64

Par 71

7 a.m.: 1) Joshua Hayashida (defending champ) vs. 64) Alan Wong (84)

7:09 a.m.: 32) Derek Chinen (77) vs. 33) Noah Izawa Okazaki (77)

7:18 a.m.: 16) Kyle Krupp (74) vs. 49) Daniel Cho (79)

7:27 a.m.: 17) Peter Jung (74) vs. 48) Trevor Ozawa (79)

7:36 a.m.: 8) Donggeon Yoon (71) vs. 57) Katsuhiro Yamashita (81)

7:45 a.m.: 25) Brayden Sato (76) vs. Benjamin Sandborn (78)

7:54: a.m.: 9) Santino Diokno (71) vs. 56) Landon Long (81)

8:03 a.m.: 24) Casey Johnason (76) vs. 41) Kevin Ko (78)

8:12 a.m.: 4) Kolbie Irei (69) vs, 61) Sean Smith (83)

8:21 a.m.: 29) Chance Wilson (77) vs. 36) Bret Kiyuna (77)

8:30 a.m.: 13) Matt Tonokawa (73) vs. 52) Lann Higa (80)

8:39 a.m.: 20) Austin Kaki (75) vs. 45) Ryan Perez (78)

8:48 a.m.: 5) Anson Cabello (70) bs. 60) Lance Katahara (82)

8:57 a.m.: 28) Aigan Sugihara (76) vs. 37) Curtis Quinn (77)

9:06 a.m.: 12) Jordan Sato (72 vs. 53) Peter Sims (80)

9:15 a.m.: 21) Drew Higashihara (75) vs. 44) Steven Cable (78)

9:24 am.: 2) Remington Hirano (68) vs. 63) Matthew Milton (83)

9:33 a.m.: 31) Gunnar Lee (77) vs. 34) Joseph Ferrall ( 77)

9:42 a.m.: 15) Joe Matyas (73) vs. 50) Robert Berris (79)

9:51 a.m.: 18) Noah Otani (75) vs. 47) Loren Lum (79)

10 a.m.: 7) Joey Sakaue (70) vs. 58) Mason Wong (81)

10:09 a.m.: 26) Bryce Toledo-Lue (76) vs. 39) Christopher Chung-Salem (78)

10:18 a.m.: 10) Taylor George(72) vs. 55) Jon Jew (80)

10:27 a.m.: 23) Garrett Takeuchi (75) vs. 42) Andrew Otani (78)

10:36 a.m.: 3) Brandan Kop (69) vs. 62) Jarryd Gano (83)

10:45 a.m.: 30) Brayon Yamada (77) vs. 35) Tensuke Sakurai (77)

10:54 a.m.: 14) Isaiah Kanno (73) vs. 51) Ethan Nouchi (80)

11:03 a.m.: 19) Jake Otani (75) vs. 46) Thomas Kim (79)

11:12 a.m.: 6) Spencer Shishido (70) vs. 59) Edison Nihipali (81)

11:21 a.m.: 27) Reagan James Miles (76) vs. 38) Tyler Tamayori (78)

11:30 a.m.: 11) Dane Watanabe (72) vs. 54) Nick Gerard (80)

11:39 a.m.: 22) Shion Suzuki (75) vs. 43) Zachary Sagayaga (78)

Women’s round of 16

Par 73

11:48 a.m.: 1) Jasmine Wong (defending champ) vs. 16) Mia Cepeda (77)

11:57 a.m.: 8) Nicole Tanoue (73) vs. 9) Ava Cepeda (74)

12:06 p.m.: 4) Kira Uno (70) vs. 13) Bella Campos (75)

12:15 p.m.: 5) Varnika Achanta (71) vs. 12) Sora Kishida (75)

12:24 p.m.: 2) Leia Chung (70) vs. 15) Kirsten Hall (77)

12:33 p.m.: 7) Arianna Bell (73) vs. 10) Chloe Jang (74)

12:42 p.m.: 3) Brooke Asao (70) vs. 14) Kellie Yamane (76)

12:51 p.m.: 6) Kara Kaneshiro (73) vs. 11) Mia Horashima (75)

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

Waimanalo Regatta

At Waimanalo Beach

Sunday

Team Standings: Unavailable

Medal Standings: 1. Lanikai 38 (22 gold, 11 silver, 5 bronze); 2. Outrigger 18 (5-7-6); 3. Leward Kai 14 (3-6-5); 4. Keahiakahoe 11 (3-3-5); 5. Kailua 15 (2-6-7); 6. Healani 8 (2-4-2); 7. Hui Nalu 7 (2-1-4); 8. Kai Oni 1 (1-0-0); 9. Waimanalo 4 (0-1-3); 10. Waikiki Surf Club 2 (0 1-1); 11. Koa Kai 1 (0-0-1); 12. Honolulu Pearl 1 (0-0-1).

¼ mile

Male

10: 1. Lanikai (Jimmy Austin III, Aksel Jensen, Preston Norris, Ayden Salis, Leo Smith, Jace Williams) 2:16.02; 2. Kailua 2:52.46; 3. Waimanalo 2:54.61.

12: 1. Lanikai (Kai Botelho, Liko DePonte, Dean DiAntonis, Alakai Freitas, Micah Jervis, Kahiau Seto-Mook) 2:05.16; 2. Leeward Kai 2:06.83; 3. Kailua 2:14.24.

13: 1. Lanikai (Moku Daniels, Koamalu DePonte, Alakai Freitas, Micah Jervis, Noa Kellerman, Cameron Powlison) 1:55.08; 2. Leeward Kai 2:00.09; 3. Keahiakahoe 2:00.42.

14: 1. Lanikai (Jimmy Austin III, Campbell Bagood, Isaac Berryman, Lazzaro Canevari, Matisse Coudrier, Maddox Souza) 1:49.21; 2. Outrigger 1:56.15; 3. Leeward 1:56.41.

Novice B: 1. Outrigger (Benjamin Bryce, Patrick Flynn, Graham Harmon, Ryland Hart, Charles Smith, Troy Winkenhower) 1:48.18; 2. Lanikai 1:48.90; 3. Koa Kai 1:50.11.

Female

10: 1. Lanikai (Kailea Camacho, Kamalani Freitas, Wailea Horton, Tahetaheavai Kela, Catalina Pena, Adrienne Yang) 2:34.31; 2. Leeward Kai 2:37.23; 3. Honolulu Pearl 2:38.34.

12: 1. Leeward Kai (Leah Alama, Asaria Aweau, Dazmin Esteban, Kiya Hanohano-Kamana, Anela Kamana, Hilina’i Kamana) 2:21.96; 2. Lanikai 2:23.95; 3. Waimanalo 2:28.54.

13: 1. Hui Nalu (Capri Hangai, Brooklyn Kauffman, Julia Kjonegaard, Amaia Pinal, Kate Piriyakarnjanakul, Maggie Twigg-Smith) 2:17.44; 2. Lanikai 2:20.82; 3. Leeward Kai 2:21.40.

14: 1. Lanikai (Ohia Botelho, Tevai Camacho, Havana Chapman-Edwards, Leiohu Daniels, Hannah Howard, Chelsea Kahalepauole-Bizik) 2:13.21; 2. Kailua 2:14.38; 3. Outrigger 2:15.34.

Novice B: 1. Outrigger (Lectie Batula, Anastasia David Demakas, Cassandra Forsyth, Lauren Heslop, Abigail Mawae, Kahala Schneider) 2:08.68; 2. Lanikai 2:09.02; 3. Healani 2:14.37.

Mixed

12: 1. Leeward Kai (Leah Alama, Natalie Kaawa, TristO Kaho’okele-Santos, Ha’aheo Kawai’ae’a, Kaihemakawalu McGinn, Kainalu Souza) 2:02.54; 2. Outrigger 2:12.31; 3. Lanikai 2:12.74.

Novice B: 1. Lanikai (Susan Bealor, Alakai Freitas, Stephen Jordan, Maria Benita Kuhr, Kayla Moschetti, Johnny Sun) 1:58.41; 2. Outrigger 2:01.42; 3. Waimanalo 2:02.95.

½ mile

Male

15: 1. Lanikai (Matisse Coudrier, Nico Esguerra, Christoph Gutierrez, Anthony Klutz, Keahikai Knight, Nathan Stoutemyer) 4:11.29; 2. Outrigger 4:29.96; 3. Leeward Kai 4:31.35.

16: 1. Lanikai (Michael Hochart, Jack Kellerman, Keahikai Knight, James Larue, Ean Omori, Nathan Stoutemyer) 4:13.04; 2. Leeward Kai 4:35.56; 3. Waikiki Surf Club 4:36.75.

18: 1. Lanikai (Kaula Ahsam, Noah Berryman, Castle Foti, Jaemon Foti, Kepler Pharaon, Jack Zinsius) 4:01.78; 2. Keahiakahoe 4:10.64; 3. Kailua 4:10.98.

Novice A: 1. Kai Oni (Ben Blair, Jesse Boord, Marcel Gilmer, Luke McGowan, Koa Poki, Kekoa Ulansey) 4:12.88; 2. Kailua 4:17.07; 3. Outrigger 4:17.45.

Masters 40: 1. Leeward Kai (Tim Ekau, Randyjake Keopuhiwa, Don Lui-Kwan, Tavita Maea, Hayden Ramler, Keola Wright) 4:02.60; 2. Healani 4:02.90; 3. Lanikai 4:18.48.

Masters 50: 1. Kailua (Heath Hemmings, Ikaika Kincaid, Kawai Mahoe, Christopher Rubie, Patrick Shea, Ramon Vrielink) 4:10.33; 2. Lanikai 4:12.07; 3. Healani 4:14.27.

Masters 55: 1. Lanikai (Jason Bellefeuille, Freddy Courteau, Jim Foti, Herb Nahinu, Dano Newbill, Skozilla Pecora) 4:07.18; 2. Keahiakahoe 4:08.85; 3. Kailua 4:20.42.

Masters 60: 1. Lanikai (Philip Binney, Alan Carvalho, John Foti, Scott Freitas, Kanai Kauhane, Bruce Lukas) 4:11.87; 2. Healani 4:12.92; 3. Outrigger 4:25.57.

Masters 65: 1. Outrigger (Boogie Black, David Dolman, Marc Haine, Twain Newhart, Vik Watumull, Guy Wilding) 4:22.75; 2. Lanikai 4:30.02; 3. Kailua 4:32.01.

Masters 70: 1. Lanikai (Peter Bareng, Cam Cavasso, Mike Collins, Gordon Hanson, Steve Kux, Peter Roney) 4:43.87; 2. Waimanalo 4:49.26 5; 3. Outrigger 5:03.40.

Open 4: 1.

Female

15: 1. Keahiakahoe (Hana Bradley, Joy Lisabeth Gora-Aina, Shaelynn Kekawa, Pua Kepoo, Mala’e Martinez-Peapealalo, Kealoha Velez) 5:13.97 7; 2. Waikiki Surf Club 5:26.89; 3. Hui Nalu 5:35.07.

16: 1. Keahiakahoe (Teiana Keliihoomalu, Kameaaloha Kenui, Pua Kepoo, Mala’e Martinez-Peapealalo, JiJi mcfadden, Kealoha Velez) 5:17.49; 2. Leeward Kai 5:20.63; 3. Lanikai 5:24.88.

18: 1. Lanikai (Olivia Boyden, Mia Chuckovich, Wailea Daniels, Nanea Harbottle, Alexis Heyer, Nicole Mench) 5:19.51; 2. Keahiakahoe 5:22.92; 3. Outrigger 5:23.17.

Novice A: 1. Outrigger (Carly Bargiel, Michelle Hee, Chloe Hughes, Claire Hughes, Katherine Kemp, Kali Larson) 4:50.96; 2. Lanikai 4:52.83; 3. Keahiakahoe 4:59.33.

Masters 40: 1. Healani (Mahealani Botelho, Dondi Dawson, Hannah Gaerlan, Teri Keliipuleole, Celeste Paiaina, Shantel Soo) 4:43.59; 2. Lanikai 4:44.90; 3. Hui Nalu 4:46.26.

Masters 50: 1. Healani (Kelly Allen, Violet Carrillo, Julie Finch, Dara Hubin, Janelle Komatsu, Nikki Queyrel) 4:54.84; 2. Lanikai 4:55.00; 3. Kailua 4:56.42.

Masters 55: 1. Kailua (Tracy Kane, Karen Kiefer, Ginger Lockette, Susan Maher, Dana Miller, Tonya Stevenson) 5:24.60; 2. Lanikai 4:32.74; 3. Keahiakahoe 5:45.64.

Masters 60: 1. Lanikai (Melanie Bailey, Robin Cooper, Denise Darval-Chang, Jennifer Fisher, Barrie Morgan, Miche Rainville) 4:52.32; 2. Hui Nalu 5:32.18; 3. Kailua 5:40.43.

Masters 65: 1. Lanikai (Susan Anderson, Cindi Chess, Susan Cowan, Ann Farrell, Jill Masunaga, Jane McKee) 5:13.20; 2. Kailua 5:15.69; 3. Hui Nalu 5:38.56.

Masters 70: 1. Hui Nalu (Mary Fern, Barbara Held, Linda Krieger, Lurline McGregor, Marcia Omura, Dayna Owskey) 5:22.96; 2. Kailua 5:27.66; 3. Lanikai 5:48.72.

Open 4: 1. 1 Lanikai (Anika Boyden, Kealohi Bruhn, Momo Chan, Laura Young) 5:16.29; 2. Healani 5:21.92; 3. Keahiakahoe 5:51.41.

Mixed

18: 1. Lanikai (Mia Chuckovich, Castle Foti, Jaemon Foti, Keona Ling, Nicole Mench, Kili Tanaka) 4:25.21; 2. Outrigger 4:27.18; 3. Keahiakahoe 4:36.04.

1 mile

Male

Freshman: 1. Outrigger (Ryland Hart, Nathan Loyola, Cheyne Mench, Matthew Mench, Miles Orr, Kai Wilding) 3:38.61; 2. Kailua 3:51.40; 3. Lanikai 3:55.30.

Sophomore: 1. Lanikai (Jimmy Austin III, Max Dieckmann, Mana Garcia, Spencer Niemann, Aaron Norris, Moehau Paie) 3:42.05; 2. Leeward Kai 3:50.90; 3. Hui Nalu 3:56.46. Female

Freshman: 1. Lanikai (Angie Dolan, Kamalani Freitas, Donna Kahakui-Ching, Chelsea Kahalepauole-Bizik, Samantha Stewart, Maile Villablanca) 4:29.45; 2. Outrigger 4:34.86; 3. Kailua 4:47.48.

Sophomore: 1. Keahiakahoe (Shaienne Estepa, Tiki Faufata, Shainna Kaawaloa, Tate Keliihoomalu-Fernandez, Tricia Kreidler, Kaui Peapealalo) 4:28.11; 2. Lanikai 4:29.31; 3. Leeward Kai 4:48.17.

1½ mile

Male

Senior: 1. Lanikai (Jim Foti, Nick Foti, Jordan Gomes, Aaron Norris, Moehau Paie, Raven Pokini) 3:35.88; 2. Outrigger 3:38.62; 3. Leeward Kai 3:48.00.

Female

Senior: 1. Lanikai (Angie Dolan, Kamalani Freitas, Donna Kahakui-Ching, Chelsea Kahalepauole-Bizik, LO Masaniai, Carolyn Seto-Mook) 4:19.05; 2. Healani 4:22.35; 3. Outrigger 4:24.93.