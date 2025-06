Scoreboard – June 27, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

CALENDAR

TODAY

GOLF

Manoa Cup: Open Division, quarterfinals at 7:09 a.m.; semifinals at noon. Women’s Division, Final, 7 a.m.; at Oahu Country Club.

SATURDAY

GOLF

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

Manoa Cup: Open Division, 36-hole Final, first 18 holes at 7 a.m.; second 18 holes at 11:30 a.m.; at Oahu Country Club.

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a: Na Keiki O Ka Moi Regatta, 8:30 a.m. at Maili Beach Park.

GOLF

Manoa Cup

At Oahu Country Club

Open Division

Thursday

Round of 16

(17) Peter Jung def. (1) Joshua Hayashida

2 & 1

(57) Katsuhiro Yamashita def. (56) Landon

Long 5 & 3

(4) Kolbe Irei def. (20) Austin Koki 4 & 3

(28) Aidan Sugihara def. (44) Steven

Cable 1 up

(2) Remington Hirano def. (50) Robert

Berris 5 & 4

(10) Taylor George def. (26) Bryce

Toledo-Lue 4 & 3

(3) Brandan Kop def. (19) Jake Otani

20 holes

(43) Zachary Sagayaga def. (6) Spencer

Shishido 2 & 1

Today

Quarterfinals

(57) Katsuhiro Yamashita vs. (17) Peter

Jung, 7:09 a.m.

(28) Aidan Sugihara vs. (4) Kolbe Irei,

7:18 a.m.

(10) Taylor George vs. (2) Remington

Hirano, 7:27 a.m.

(43) Zachary Sagayaga vs. (3) Brandan

Kop, 7:36 a.m.

Women’s Division

Thursday

Semifinals

(9) Ava Cepeda def. (5) Varnika Achanta

5 & 3

(6) Kara Kaneshiro def. (2) Leia Chung

4 & 3

Today

Final

(9) Ava Cepeda vs. (6) Kara Kaneshiro,

7 a.m.

PGA Rocket Classic

At Detroit

Thursday

First Round; par 72

Aldrich Potgieter 33-29—62

Kevin Roy 32-30—62

Max Greyserman 32-31—63

Mark Hubbard 33-30—63

Minwoo Lee 31-32—63

Andrew Putnam 32-32—64

Lee Hodges 33-32—65

Zach Johnson 31-34—65

Chris Kirk 32-33—65

Henrik Norlander 34-31—65

Hayden Springer 31-34—65

Michael Thorbjornsen 33-32—65

Kristoffer Ventura 31-34—65

Patrick Cantlay 33-33—66

Luke Clanton 33-33—66

Wyndham Clark 33-33—66

Nico Echavarria 34-32—66

Ben Griffin 31-35—66

Harry Hall 32-34—66

Philip Knowles 33-33—66

Victor Perez 33-33—66

Matthew Riedel 33-33—66

Jackson Suber 35-35—66

Davis Thompson 31-35—66

Kevin Velo 31-35—66

Harrison Endycott 33-34—67

Matt Fitzpatrick 32-35—67

Ryan Gerard 33-34—67

Lanto Griffin 32-35—67

Adam Hadwin 34-33—67

Ryo Hisatsune 34-33—67

Michael Kim 33-34—67

Tom Kim 32-35—67

Thriston Lawrence 33-34—67

Hideki Matsuyama 36-31—67

Matt McCarty 34-33—67

Max McGreevy 34-33—67

William Mouw 33-34—67

Thomas Rosenmueller 35-32—67

Isaiah Salinda 33-34—67

Paul Waring 35-32—67

Brett White 35-32—67

Gary Woodland 35-32—67

Anders Albertson 34-34—68

Byeong-Hun An 34-34—68

Akshay Bhatia 33-35—68

Keegan Bradley 36-32—68

Jacob Bridgeman 35-33—68

Cameron Champ 34-34—68

Patrick Fishburn 35-33—68

Doug Ghim 34-34—68

Harry Higgs 34-34—68

Takumi Kanaya 33-35—68

Si Woo Kim 36-32—68

Kevin Kisner 35-33—68

Ben Kohles 33-35—68

Luke List 35-33—68

Kaito Onishi 35-33—68

Paul Peterson 34-34—68

Chad Ramey 33-35—68

Brandt Snedeker 34-34—68

Sami Valimaki 32-36—68

Camilo Villegas 35-33—68

Vince Whaley 36-32—68

Cameron Young 34-34—68

Mason Andersen 37-32—69

Vince Covello 33-36—69

Cristobal Del Solar 34-35—69

Steven Fisk 36-33—69

Will Gordon 33-36—69

Emiliano Grillo 36-33—69

Nick Hardy 34-35—69

Garrick Higgo 35-34—69

Nicolai Hojgaard 33-36—69

Rasmus Hojgaard 35-34—69

Matt Kuchar 35-34—69

David Lipsky 33-36—69

Peter Malnati 34-35—69

Ben Martin 34-35—69

Collin Morikawa 36-33—69

Thorbjorn Olesen 35-34—69

John Pak 34-35—69

Antoine Rozner 34-35—69

David Skinns 34-35—69

Erik Van Rooyen 35-34—69

Matt Wallace 35-34—69

Also

Chan Kim 34-36—70

Rickie Fowler 37-34—71

U.S. Senior Open

Championship

At Colorado Springs, Colo.

First Round; par 70

Thursday

Mark Hensby 30-37—67

Padraig Harrington 32-35—67

Stephen Gallacher 35-33—68

Bob Estes 33-35—68

Freddie Jacobson 35-33—68

Ken Tanigawa 34-34—68

Thomas Bjorn 34-34—68

Stewart Cink 35-33—68

Matt Gogel 35-33—68

Shane Bertsch 35-34—69

Peter Baker 34-35—69

Billy Andrade 33-36—69

Paul Broadhurst 35-34—69

Miguel Angel Jiménez 35-34—69

Steve Flesch 34-35—69

Robert Karlsson 35-34—69

Steven Alker 35-34—69

Andrew Sapp 35-35—70

Ted Purdy 35-35—70

Arjun Atwal 35-35—70

Scott Dunlap 38-32—70

Adilson da Silva 35-35—70

Tag Ridings 34-36—70

Dicky Pride 37-33—70

Notah Begay III 35-35—70

Joakim Haeggman 36-34—70

Kevin Sutherland 37-33—70

Greg Chalmers 33-37—70

Rod Pampling 34-36—70

Y.E. Yang 35-35—70

Retief Goosen 34-36—70

Kelly Grunewald 37-33—70

Stuart Appleby 36-35—71

Simon Griffiths 37-34—71

Kirk Triplett 36-35—71

Soren Kjeldsen 37-34—71

Jason Caron 35-36-—71

Bernhard Langer 35-36-—71

David Toms 36-35—71

Richard Green 35-36-—71

Paul Goydos 37-34—71

Darren Clarke 36-35—71

Tracy Phillips 37-34—71

Robert Coles 35-36-—71

Brian Gay 36-35—71

Steve Allan 36-35—71

Joe Durant 34-37—71

Scott Hend 36-35—71

Tim Petrovic 36-35—71

Chris DiMarco 33-38—71

Also

Ernie Els 34-38-—72

Vijay Singh 40-33—73

LPGA Dow Championship

At Midland, Mich.

Thursday

First Round; par 70

66-—Gemma Dryburgh/Cassie Porter.

67—Jodi Ewart Shadoff/Heather Lin, Saki Baba/Yuri Yoshida, Yan Liu/Yahui Zhang, Jennifer Kupcho/Leona Maguire, Megan Khang/Lexi Thompson, Jin Hee Im/Somi Lee.

68-—Jeeno Thitikul/Ruoning Yin, Sarah Schmelzel/Albane Valenzuela, Manon De Roey/Pauline Roussin-Bouchard, Ruixin Liu/Yu Liu, Mariel Galdiano/Fiona Xu, Daniela Darquea/Karis Davidson, Jaravee Boonchant/Chanettee Wannasaen.

69—Andrea Lee/Lucy Li, Kumkang Park/Jing Yan, Kristen Gillman/Kate Smith-Stroh, Cheyenne Knight/Elizabeth Szokol,

Pornanong Phatlum/Arpichaya Yubol.

70-—Rio Takeda/Miyu Yamashita, In Gee Chun/Jennifer Song, Lauren Hartlage/Brooke Matthews, Jenny Bae/Robyn Choi, Allisen Corpuz/Dewi Weber, Akie Iwai/Chisato Iwai, Narin An/Ayaka Furue,

Lauren Coughlin/Nasa Hataoka, Carlota Ciganda/Gaby Lopez, Dottie Ardina/Aditi Ashok, Dani Holmqvist/Alexa Pano.