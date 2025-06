U.S. Defense Secretary Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force General Dan Caine speak during a press conference at the Pentagon in Arlington, Va., on Thursday.

Synopsis: The once-clear delineation of what is fact and what is commentary has become murky. Is there anything that can be considered factual? The reporting on the bombing of Iranian nuclear facilities by the U.S., and the extent of damage suffered at those sites, is now in contention.

Aloha mai käkou e nä makamaka heluhelu. Eia mai kaæu nïnau no ia mea he kükala nühou, æo ia hoæi, he aha ia mea he nü? Aia nö paha he nü kahiko? I këia mau lä a käkou e hoæolohe nei i ka nü ma luna o ke kïwï, a e heluhelu nei ma ka nüpepa a kelepona paha, ua æokoæa kekahi moæolelo no kekahi kumuhana a æokoæa hoæi kekahi no ia kumuhana hoæokahi nö. A he aha lä ke kumu e æokoæa ai? Me he mea lä, æaæole hoæokahi wale nö æoiaæiæo. He mau æaoæao like æole nö paha, a he paipai aku këlä me këia æaoæao i käna moæolelo e manaæo ai he æoiaæiæo. A eia ka mea æäpiki, he mau manaæo ia e küæëæë ana kekahi i kekahi. Pehea lä e æiæo ai nä mea æelua? Pehea lä hoæi? I koæu nänä æana i ka nühou ma luna o ke kïwï, a ua nänä au i nä känela like æole, nui ka puka æana mai o nä moæolelo e pili ana i ka päkaha æana o nä mokulele æAmelika i nä waihona nukelea o Iran. E æoliæoli ana kekahi poæe i ka holo pono o ia hana, a e känälua ana hoæi kekahi me ka manaæo, æaæole paha e pau nä waihona nukelea o Iran i ia hana hoæokahi.

Aia i hea ka æoiaæiæo? He lolelua paha kona æano ma waena o nä känela hoæolaha nühou. Eia mai kahi laæana, i æike æoukou. Iaæu e nänä ana i ka Fox News i ka pule nei i hala, lohe akula au i ka leo mahalo iä Trump no ia hoæopahü æana i kauwahi waihona nukelea ma Iran. No ka loaæa æole naæe o nä æike a pau, e kuhi ana kekahi poæe no ka mau æana a me ka æole o ia mau waihona nukelea. æOiai ua kaena maila ka Pelekikena Trump no ka pau loa æana o ia mau waihona nukelea i ka wäwahi æia, ua pane akula æo Will Cain, kahi æähaæilono o Fox News, i ke æano o Trump mä, æo ia hoæi, “the Trump administration has been the most transparent” i loko o nä makahiki he nui. Kähühü! Ua poina paha ka hana malü a kahi Trump mä i lawelawe aæe nei. He aha lä hoæi këlä æano? He hopena paha ia no ka æike æole i käna e æölelo nei, a i æole ia, he hoæokamani?

Noæu iho, i loko nö o kuæu hänau æole æia i ka MH 1941, ua lohe au i ka moæolelo no ka hoæouka kaua æana a nä püæali kaua lewa o Iäpana, a me ko läkou hoæopahü malü æana mai i ka püæali holo moana o æAmelika ma Puæuloa i ia MH nö. Nui ka luku æia o ia wahi, a nui hoæi ka poæe i make. He hana malü a lohe mai ke aæo! A ma ia hope mai a i këia wä æänö, nui ka hoæohalahala æia o ka poæe Kepanï i ka lawelawe malü æana i ia hana. æAæohe wahi “transparency” ma laila! æEä, e ka makamaka, æaæole o kana mai ka malü o ka hana a Trump mä! Ma hope o ko Trump kaupalena æana i ka nui o ka wä a Iran e hoæöki ai i ke kaua æana me Iseraela, he æelua pule hoæi, ua hoæouna æo ia i kauwahi mokulele kaua i æÄsia, ma ke æano hoæowaliwali, a paæa ai ko Iran makaæala æana iä laila. I ia wä hoæokahi nö, ua hoæouna æo ia i nä mokulele mea hoæopahü i Iran.

He keu kä hoæi ka hana malü a ka hoæokamani nui wale! Inä nö æo haæi ke lawelawe mai i ia æano hana kohu æole, nui ka hauwalaæau o æAmelika, me ka hoæohalahala aku i ka æino. Inä naæe, æo æAmelika ke hana aku pëlä, e like hoæi me ia hana ma Iran, he hana pono ia, a he akamai hoæi ka hana æepa æana! Kohu mea lä, ma lalo o këia poæe e kü nei i ka moku, æaæohe wä e hewa ai kä läkou hana. Aia ka mana iä läkou, a aia ka hewa iä haæi i nä manawa a pau. A pehea lä hoæi ka poæe o æAmelika? He hoæohewahewa anei i ka hana hoæokamani? He wä nö paha e ao ai ia æano noæonoæo? Koe aku ia.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.