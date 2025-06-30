Vital Statistics: June 20-26, 2025
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health.
MARRIAGES
Filed on Oahu, June 20-26
>> Brynn Anne and Joel Dean Hammock
>> Jereck Ikaikakeali ‘iokalani Matthew Alcos and Guia Mae Bautista Tamondong
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>> Jazmine Peralta Alop and Ryan Reyes Advincula
>> Hallie Elizabeth Angelo and Herbert Agngarayngay Cacal
>> Elena Louise Arinaga and Ralph Vernon Renaud
>> Kelsey Taylor Barbour and James Ian Heydon
>> Victoria Sophia Bolieiro and Cameron Kekoa Wilkinson
>> Camile Noel Braeger and Austin Stevan Ganley
>> Harlen Michael Burgett and Jacqueline Vargas
>> Aleksandra Bylicka and Remigiusz Marcin Nowak
>> Christopher Gary Carter and Rebecca Louise Johnson
>> Siyu Chen and Hanran Weng
>> Yuleidys Comas Kindelan and David Allen LaMonte Jr.
>> Brian Jefferson Currence and Crystal Marie Calloway
>> Matthew Tyler de Carvalho and Ellie Smith
>> Mohamad Kamal El Bayrouti and Dania Jenna Kalaji
>> Henry Tulaga Faasalaiai and Crystal Mamo Anelalani Robb
>> Cheyenne Tiare Kiana Freitas and Bransen Kuiokalani Peterson
>> Leonie Susan Gast and Jett Austin Mallas
>> Jia Jun Guo and Yinyin Tan
>> Brianna Sultannah Hild and Peyton Lee Fletcher
>> Thalia Uilani Isomura and Andres Jose Riley
>> Alexander Kamm and Tatianna Hung Wah Cheong
>> Tae Min Kim and Katherine Naomi Kuwada
>> Shanice Nichole Lucas and Aaron Landon Dwayne Griego
>> Oceano Jeremiah Kashif Marshall and Lahna Suzanne Tomlinson
>> Shyanne Marie Medero and Javes Daniel Cabreras
>> Maximo Antonio Mejia and Jamielyn Nikko Mendame
>> Nolan Carter O’Dell and Bill Oates Gilley
>> Edgar Javier Ortiz and Vanessa Lynn Vizcarra
>> Leah Marie Osborne and Christian William Seelhorst
>> William Shields Putnam Jr. and Pooja Prasad Kodavanti
>> Dominick Sai Redmon and Manaka Nakamura
>> Lorinda Jeanne Roy and Abram Bartholomew Moreno
>> Alexander Ryan Rucker and Tiffany Kay Adams
>> Marlon Raymond Sales and Jasmine Amber Narkiewicz
>> Shelby Boone Saunders and Ryan Hunter Calhoun Moore
>> Tyler Lance Scott and Gloria Alexis Koval
>> Anthony Azad Seedeen-Vargas and Roselyn Macias
>> Juan Carlos Sequera Correa and Nicole Blank
>> David Kekoa Shimabukuro and Sarah Kazuko Oishi
>> Kaitlyn Ann Smith and Bryson Davis McFarland
>> Sylvia Bronwyn Spillane and Aydin VonCanon Maxcy
>> Emma Ann Storkson and Casey Boyd Needham
>> Mariah Hope Walls and Leslie Louis Peet IV
>> Natalia Wierzelewska and Cezary Stanisaw Podraza
>> Aaron Boyd Kaiminaauao Wolfe and Deborah Ann Dombrosky
>> Zhengwen Zhang and Fengyi Liu
BIRTHS
Filed on Oahu, June 20-26
>> Eliana Marie aguirre
>> Luke Koamalu Almeida
>> Orso Michael Barneveld
>> Hoomaluhia Psalm Eli Bernardino
>> Kalei Makana-Greer Carter
>> Nawai Kamakaniokalewa Debina-ishikawa
>> Gabriel Keanuenueikawauauaaomailakala del Prado
>> Taina Temae Ferguson
>> Leila Pi’ilani Shiroma Gersaba
>> Kanekoa Kalamakaipo‘i Hina
>> Marin Chu Galvan Huynh
>> Pu’ilimaiapa‘ailokokealohaokalani Rose-Marie Kaninau-Gorospe
>> Kaspian Kaiemi Jason Kaohe-Surell
>> Ayson John Kilohana I Ke Kukui O Kalani Keala Haili-Inn
>> Easton Pomaikai Kalahikiola Keike-Generalao
>> Leona Elaine Kellerhuis
>> Mikhail Antonio Marquez-Valera
>> Ramana Matepi
>> Coen-Jayce Toribio Matias
>> Kaia River Gimeno Mercado
>> Nico Kukuluokalani Nakamura
>> Raiden-James Ho’oilina Arriola Pawn Kahana
>> Alaka‘i Nakana Irving Pearson
>> Isla Kawainonoheolehua Peroff
>> Luca Arthur Ramos
>> Charlie Anela Rubi
>> Kennedy Faith Sharpe
>> Noemi Tawata
>> Jesse Ryan Welsh