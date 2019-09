Column: I mua nö ka ho‘okae ‘ili o ke alo a hala

Synopsis: John Learned, a professor at the University of Hawaii, is claiming that he is not a racist, despite some very unfounded, derogatory remarks he has made about Hawaiians. His position reflects the privilege of power, but at least we know where he stands. Read more

Aloha mai käkou. I këlä pule aku nei, ua käkau au no ke kupu mai o kahi hihia ma ke Kulanui o Hawaiæi a me ka waiwai o ia mea he “apology” inä aia ia ma ka lehelehe wale nö. I ka P4 nei, ua puka mai ma ke kükala nühou kïwï, kekahi moæolelo no ia hihia hoæokahi. He mahalo hou iä Mähealani Richardson i kona hoæolaha æana i këia moæolelo, no ka mea, he kumuhana nui koæikoæi ia no käkou a pau e noæonoæo ai, æo ia hoæi ka hoæokae æili.

Ma kekahi häläwai a UHARI (University of Hawaiæi Association of Research Investigators) i mälama æia he mau pule aku nei, ua hoæopuka æia kauwahi æölelo hoæokae æili a kekahi polopeka, John Learned, e pili ana i ka poæe Hawaiæi. æO kekahi, e hoæohalahala ana æo ia i ka hoæonaæauao æia æana o nä haumäna o Kamehameha Schools. æO ia hoæi, ua lohe æo ia i ka höæike a kekahi o käna mau haumäna laeoæo a laeæula paha e aæo ana ma Kamehameha ë ua æae æia ka puka æana o kekahi mau haumäna i hiki æole ke heluhelu! Auë! Aloha nö kahi makua æo au!

Ua hele kino æo Summer Maunakea, he polopeka i hai æia iho nei ma ke kula hoæonaæauao, i ia häläwai me ka manaæo e hoæolohe i ka manaæo o ka poæe e käkoæo ana i ka TMT. A lohe æo ia i ia æölelo hoæohalahala a Learned, hoæäæo æo ia nei e hoæopololei aku. æO ko läua hoæopaæapaæa ihola nö ia, a ua æoki æia nä æölelo a pau a hoæopaæa æia ma ke kelepona paæa lima a Summer. I ko Learned æike æana ua loaæa pono æo ia ma ka æumiæumi, æo kona mihi maila nö ia.

Eia ka mea æäpiki. Ma ia kükala nühou a Mähealani Richardson, ua höæike æia ke æano wahaheæe o kä ia ala “apology” iä Summer i kekahi pule ma mua akula. æO ia hoæi, ua höæole æo ia i ke æano hoæokae æili o käna æölelo. Kähähä! He aha lä kona æano? E hoæomaopopo æia, he hoæohalahala wale mai nö käna i nä keiki Hawaiæi o Kamehameha Schools! æAæohe wahi höæike e käkoæo ana i käna æölelo hoæomäæinoæino iä läkou. He hakuæepa wale nö ia! æAæole ia he hana na ka poæe paipai noiæi haole e kaena ai. æAæole hiki ke höæoia æia kona manaæo. No laila, æaæole paha këia he nïnau no ke æano o ka noiæi i æoi aæe. He hoæokae æili kä!

æEä, e ka makamaka, mai nö a manaæo mai æo këia kanaka hoæokahi wale nö ka mea hoæokae æili. He nui hou aku nö. æO ka nui o nä makahiki o ka hoæokiæekiæe æia o ka æike a ka haole, ua lilo ia he mea æoiaæiæo i ko läkou lä manaæo, a pëia hoæi ka manaæo o kekahi o käkou! Ua like me ka naio e kolo ana i loko o ka uha. æAæole hiki ke æike æia a he hana nui ka wehe æana a hemo. A no laila, æo ia höæole æana o Learned i kona æano hoæokae æili, æo kona manaæoæiæo nö paha ia, a he küpaæa nö æo ia ma laila. æO kekahi poæe hoæokae æili naæe, ua känalua i ka maikaæi a me ka æole o ko läkou æano pëlä, a no laila, he hoæopalaimaka ka hana i æole e æike æia ko läkou æano maoli. æO läkou nö kaæu e makaæu ai, no ka mea, æaæole hiki ke æike æia ko läkou æano maoli. He hoa paha, he æenemi paha? I mua nö ka hoæokae æili o ke alo, a hala!

