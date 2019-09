Derived from the state conveyance tax data. Information deemed reliable but not guaranteed. Read more

For the week of August 5-9

Derived from the state conveyance tax data. Information deemed reliable but not guaranteed.

Residential City and County of Honolulu Property Date Price Aiea, Halawa 99-070 Kauhale St #407 8/8/19 $250,000 1562 Epukane St 8/9/19 $865,000 Airport/Mapunapuna 1291 B Moanalualani Way #16B 8/9/19 $760,000 1716 Ala Amoamo St 8/6/19 $452,786 5065 Likini St #116 8/5/19 $460,000 1005 Ala Lilikoi St #W105 8/9/19 $340,000 3130 Ala Ilima St #5B 8/9/19 $560,000 3148 Ala Ilima St #403 8/5/19 $300,000 949 Ala Nanala St #204 8/6/19 $292,000 990 Ala Nanala St #18D 8/6/19 $552,400 3215 Ala Ilima St #A306 8/8/19 $325,000 Ala Moana 933 Kaheka St #A407 8/6/19 $250,000 419 Atkinson Dr #1001 8/9/19 $390,000 475 Atkinson Dr #1809 8/6/19 $322,000 410 Atkinson Dr #1402 8/9/19 $292,500 410 Atkinson Dr #2027 8/6/19 $143,000 1637 Kapiolani Blvd #3607 8/6/19 $749,880 Ewa, Kapolei 91-593 Kuilioloa Pl #Y2 8/8/19 $238,533 91-623 Kilaha St #32 8/5/19 $340,000 91-1126 Kiwi St 8/7/19 $650,000 91-138 Makalea St #8 8/7/19 $635,000 91-2031 Luahoana St #98 8/8/19 $580,000 91-1984 Luahoana St #53 8/5/19 $535,000 91-1020 Kaiau Ave #2C 8/9/19 $360,000 520 Kunehi St #701 8/9/19 $511,000 91-707 Kilipoe St 8/8/19 $599,000 91-1046 Pohahawai Pl 8/8/19 $700,000 92-1158 Olani St #1 8/9/19 $905,000 92-1109 Koio Dr #M213 8/5/19 $737,500 91-932 Laaulu St #45F 8/7/19 $560,000 91-1145 Laaulu St #12E 8/8/19 $528,000 91-1205 Kaneana St #5A 8/5/19 $359,000 91-1028 Puuainako Pl 8/7/19 $645,000 91-1126 Aukahi St 8/6/19 $685,000 91-1051 Laulauna St #2E 8/9/19 $355,000 91-1021 C Manaolana St #117 8/9/19 $512,000 91-199 Niuhiwa Pl #88 8/8/19 $528,000 91-1000 Kailoa St 8/9/19 $700,000 91-1022 Kaikoele St 8/7/19 $770,000 91-1022 Kaihoi St 8/6/19 $715,000 91-1021 Hoomalie St 8/8/19 $830,000 91-1145 Kai Kukuma St 8/7/19 $818,000 91-1335 Keoneula Blvd #503 8/8/19 $590,000 91-1312 Keoneula Blvd #204 8/8/19 $585,000 91-1001 Keaunui Dr #412 8/8/19 $640,000 91-1364 Keoneula Blvd #1206 8/6/19 $590,000 91-1180 Waiemi St 8/5/19 $715,000 1020 Kakala St #1003 8/7/19 $512,000 91-1282 Kaikohola St #D48 8/8/19 $974,000 91-1159 Kamakana St #920 8/9/19 $599,400 91-1159 Kamakana St #922 8/9/19 $580,100 91-1110 Hokua St 8/5/19 $782,000 91-1106 Hokua St 8/8/19 $785,050 91-1115 Iliahialoe Lp 8/8/19 $632,250 91-1511 Aniania St 8/9/19 $666,000 Hauula 54-036 B Waikulama St 8/9/19 $115,000 Hawaii Kai 125 A Maunalua Ave #9 8/7/19 $1,470,000 500 Lunalilo Home Rd #13A 8/5/19 $650,000 520 Lunalilo Home Rd #V1411 8/6/19 $695,000 7142 Hawaii Kai Dr #155 8/8/19 $645,000 7160 Hawaii Kai Dr #218 8/7/19 $606,560 355 Paliku St 8/7/19 $900,000 735 Hahaione St 8/8/19 $1,070,000 7302 Mokuone St 8/8/19 $864,000 1070 B Awawamalu St 8/7/19 $579,000 Heeia 46-075 Aliipapa Pl #1421 8/8/19 $590,000 46-272 Kalali St 8/9/19 $899,000 46-324 Nahewai St 8/6/19 $789,000 Kailua 333 Aoloa St #339 8/8/19 $603,000 916 Maunawili Rd 8/5/19 $575,000 1274 Ulupii St 8/8/19 $1,125,000 567 D Keolu Dr 8/9/19 $815,000 1557 Kanapuu Dr 8/6/19 $1,240,000 155 Kaapuni Dr 8/7/19 $2,000,000 150 Ohana St 8/9/19 $1,328,000 364 Kaha St #A 8/8/19 $1,480,000 Kaimuki 938 Koko Head Ave 8/7/19 $1,595,000 1141 21St Ave 8/6/19 $250,000 618 Hunalewa St 8/5/19 $1,075,000 Kakaako 801 S King St #2406 8/7/19 $353,333 888 Kapiolani Blvd #2408 8/5/19 $1,019,000 888 Kapiolani Blvd #2610 8/5/19 $1,020,000 1009 Kapiolani Blvd #4204 8/5/19 $695,000 1108 Auahi St #301 8/6/19 $1,600,000 88 Piikoi St #1411 8/6/19 $799,000 Kalihi Valley 2942 Holua Way 8/9/19 $815,000 Kaneohe 45-074 Lilipuna Rd 8/8/19 $1,009,000 45-218 William Henry Rd 8/9/19 $750,000 45-705 Kolokio Pl 8/5/19 $925,000 45-236 Haunani Pl 8/9/19 $1,210,000 45-553 Ualani Pl 8/6/19 $985,000 Kapahulu 3006 Pualei Cir #108 8/5/19 $530,000 2969 Kalakaua Ave #103 8/6/19 $289,300 2895 Kalakaua Ave #1804 8/7/19 $1,870,000 Kapalama 2310 Makanani Dr 8/9/19 $680,000 Laie 55-610 Kamehameha Hwy 8/5/19 $1,700,000 Liliha 311 Puuhue Pl 8/9/19 $800,000 Lower Kalihi 2550 Kalihi St 8/7/19 $919,500 1735 Palanehe Pl 8/7/19 $569,700 1739 Palanehe Pl 8/7/19 $499,500 1732 Palanehe Pl 8/8/19 $487,900 Lower Manoa 1737 S Beretania St #B503 8/8/19 $285,000 1320 Alexander St #201 8/6/19 $425,000 Makaha 84-612 Kepue St 8/9/19 $310,000 84-1260 Maunaolu St 8/8/19 $850,000 Makakilo, Ewa Beach 92-526 Akaawa St 8/7/19 $685,000 92-1295 Panana St #29 8/8/19 $429,000 92-1152 Panana St #341 8/5/19 $388,000 92-1210 Palahia St #V206 8/9/19 $439,000 92-1359 Hauone St 8/5/19 $1,400,000 92-1336 Uahanai St 8/6/19 $775,000 92-6044 Kohi St 8/6/19 $925,000 Makiki 1746 B Citron St 8/7/19 $950,000 1314 Kalakaua Ave #703 8/7/19 $875,000 1450 Young St #101 8/6/19 $550,000 1450 Young St #2409 8/6/19 $123,250 1450 Young St #2505 8/8/19 $457,400 1525 Wilder Ave #303 8/9/19 $700,000 1323 Makiki St #A207 8/7/19 $351,000 1403 Makiki St #B102 8/9/19 $370,000 1019 Maunaihi Pl #305 8/6/19 $408,000 1415 Liholiho St #203 8/7/19 $325,000 1805 Poki St #1101 8/9/19 $445,000 1717 Mott-Smith Dr #806 8/9/19 $340,000 1687 Pensacola St #606 8/7/19 $325,000 Manoa Valley 3011 Vista Pl 8/6/19 $980,000 2650 Kaaipu Ave 8/5/19 $1,500,000 3557 Alani Dr 8/9/19 $1,280,000 3091 Kahaloa Dr #B 8/5/19 $925,000 McCully 2333 Kapiolani Blvd #801 8/5/19 $480,000 796 Isenberg St #7D 8/7/19 $382,533 796 Isenberg St #17B 8/7/19 $365,000 2754 Kuilei St #1204 8/5/19 $400,000 2740 Kuilei St #1106 8/8/19 $300,000 2525 Date St #502 8/9/19 $329,000 581 Kamoku St #1502 8/8/19 $610,000 2845 Waialae Ave #313 8/7/19 $235,000 730 Makaleka Ave #404 8/8/19 $445,000 Mililani, Waipio 95-305 Kahikinui Ct #201 8/7/19 $545,000 95-314 Kaloapau St #122 8/9/19 $415,000 95-060 Waikalani Dr #C-104 8/8/19 $495,000 95-2055 Waikalani Pl #205 8/7/19 $307,500 95-146 Kipapa Dr #13 8/8/19 $410,000 95-423 Awiki St 8/8/19 $925,000 95-1056 Lalai St 8/6/19 $765,000 95-1198 Lalai St 8/5/19 $610,000 95-1017 Kuauli St #124 8/9/19 $553,000 95-1060 Hoakua St #82 8/7/19 $755,000 95-1026 Puuanu St #107 8/5/19 $750,000 95-1002 Moaula St 8/7/19 $995,000 95-957 Ukuwai St #1804 8/9/19 $539,500 Mokuleia 68-047 Apuhihi St #4 8/5/19 $440,000 68-055 Akule St #112 8/9/19 $339,000 Nanakuli, Maili 87-2089 Pakeke St #22 8/9/19 $506,000 87-116 Maipalaoa Rd 8/9/19 $400,000 87-200 Helelua St 8/7/19 $225,000 87-1776 Mokila St 8/9/19 $482,900 Niu Valley 16 Niuiki Cir 8/9/19 $2,395,000 579 Kahiau Loop 8/9/19 $1,850,000 Nuuanu 1200 Queen Emma St #2207 8/9/19 $800,000 Palolo Valley, St Louis Heights 3928 Pili Pl 8/5/19 $780,000 Pearl City 798 Hoomaemae St 8/9/19 $715,000 2120 Aamanu St 8/7/19 $881,000 2117 Aluka Loop 8/7/19 $736,000 Pearl Ridge, Aiea Heights 98-500 Koauka Loop #11G 8/9/19 $380,000 98-796 Iliee St 8/6/19 $908,000 98-402 Koauka Loop #806 8/7/19 $335,000 98-1383 D Nola St #23 8/7/19 $199,000 98-434 Kilinoe St #403 8/7/19 $420,000 Puunui Alewa Heights 2065 Alewa Dr 8/8/19 $890,000 Sand Island Access 215 N King St #1510 8/5/19 $538,000 1441 Kaumualii St #241 8/8/19 $340,000 Sunset Beach, Pupukea 59-004 Holawa Pl 8/8/19 $2,800,000 59-608 A Kamehameha Hwy 8/9/19 $1,132,500 Tantalus 2616 Aaliamanu Pl 8/6/19 $1,175,150 Wahiawa 2069 California Ave #13G 8/9/19 $286,000 Waialae, Kahala 4308 Kahala Ave 8/7/19 $5,500,000 720 Elepaio St 8/9/19 $2,300,000 Waianae 85-175 Farrington Hwy #A238 8/7/19 $169,000 86-222 Moekolu St 8/9/19 $519,000 86-240 Pokaiikena Way 8/9/19 $170,000 Waiawa 67-324 Kaiea Pl 8/8/19 $1,600,000 Waikiki 1765 Ala Moana Blvd #1087 8/5/19 $365,000 1860 Ala Moana Blvd #900 8/9/19 $265,000 411 Hobron Ln #1614 8/7/19 $159,533 425 Ena Rd #405 8/8/19 $127,000 469 Ena Rd #1402 8/5/19 $628,000 1837 Kalakaua Ave #3508 8/9/19 $1,320,000 448 Namahana St #202 8/9/19 $265,000 445 Kaiolu St #1203 8/8/19 $280,000 444 Kanekapolei St #901 8/7/19 $224,000 445 Seaside Ave #3014 8/6/19 $220,000 444 Nahua St #1108 8/5/19 $425,000 2425 Kuhio Ave #503 8/6/19 $235,000 2440 Kuhio Ave #1007 8/5/19 $400,000 201 Ohua Ave #3514 8/9/19 $624,000 2500 Kalakaua Ave #602 8/8/19 $995,000 2611 Ala Wai Blvd #1104 8/8/19 $390,000 229 Paoakalani Ave #1508 8/6/19 $569,000 229 Paoakalani Ave #2212 8/9/19 $615,000 Waipahu 94-345 Hokuahiahi St #221 8/9/19 $340,000 94-870 Lumiauau St #R103 8/5/19 $385,000 94-730 Lumiauau St #Hh4 8/7/19 $515,000 94-215 Lumiaina Pl #B203 8/7/19 $430,000 94-547 Lumiaina St #R103 8/9/19 $400,000 94-676 Lumiauau St #Xx202 8/9/19 $460,000 94-668 Lumiauau St #F1 8/8/19 $595,000 94-245 Leowahine St #113 8/8/19 $200,000 94-245 Leowahine St #2025 8/9/19 $235,000 94-133 Pupupuhi St #201 8/6/19 $295,000 94-527 Hiahia Loop 8/9/19 $780,000 94-409 Lanikuhana Pl 8/9/19 $283,333 94-309 Puuwepa Pl 8/7/19 $740,000 94-370 Keehuhiwa St 8/6/19 $867,500 94-457 Keehuhiwa Pl 8/6/19 $805,000 94-218 Kealohi St 8/9/19 $464,000 94-1037 Paha Pl #S7 8/8/19 $358,000 94-1100 Paawalu St #T4 8/9/19 $420,000 94-1005 Ukee Pl 8/8/19 $730,000 94-1168 Eleu St 8/7/19 $715,000 94-1154 Heahea St 8/8/19 $699,000 94-1002 Makakoa Loop 8/5/19 $780,000 94-1035 Pumaia Pl 8/6/19 $650,000 94-1061 Mauele St 8/9/19 $745,000 Whitmore Village 1016 Ehoeho Ave #210 8/8/19 $219,900 COMMERCIAL City and County of Honolulu Property Date Price Airport/Mapunapuna 848 Ala Lilikoi St 8/8/19 $578,600 Heeia 46-028 Kawa St 8/7/19 $4,620,000 Kaimuki 3615 Harding Ave #102 8/7/19 $316,000 3615 Harding Ave #406 8/9/19 $322,000 Kakaako 1013 Kawaiahao St 8/9/19 $2,300,000 Liliha 1146 Smith St 8/9/19 $1,900,000 Lower Manoa 2209 Young St 8/9/19 $950,000 Wahiawa 405 California Ave 8/6/19 $3,663,680 Waipahu 94-170 Leokane St 8/9/19 $835,000

Source: Title Guaranty