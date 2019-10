Column: Kūhaʻo Maunakea

Kūhaʻo Maunakea, the songs of Mauna Kea are ready. Proceeds will go to Puʻuhuluhulu. Read more

æO æOe ia e Mauna Kea

Mauna Kea i ka æihi kapu aloha

Mauna Kea i ke äiwaiwa noho anu

Ka æohu kähiko o ke kapa hau

æO Mauna Kea æOe

He leo këia e ualo aku nei i ka hikina a ka lä puka i Haæehaæe, e kü ana hoæi i ka hene wai æolu o Mauna Kea e hulali mäæamaæama mai ana ka æili wai kamahaæo o Waiau, aia lä i ka piko o ke kuahiwi, a hiki aku i Niæihau i ka welelau makani Mikioi, ka makani nowelo piko o Lehua. A hoæi mai i Oæahu, ka æönohi o nä kai, me ka ua o Honolulu e kükala mau mai ana ma nä kaupoku o kauhale nei. Welina me ke aloha iä käkou a pau!

He wahi leo hoæomaikaæi këia iä Kanaeokana, The Kula Hawaiæi Network o Kamehameha, ka æönaehana hoæi “… e kupu ai a kawowo a lau a muæo a æao a liko a pua nä ulu koa hou o këia mua aku …”, i ka hoæolälä æana i papahana e hoæoæiliæili æia ai nä mele hoæoheno Mauna Kea i haku æia aku nei ma muli o ka ulu o ka naæau o känaka i ke kïpü a küpaæa i ke aloha æäina. Ua kono æia he mau haku mele no ka hoæopaæa æana i ko läkou mau lei moæolelo i wili æia a hao ä paæihi no Mauna Kea, me ka manaæo hoæi, e lilo ia papahana i mea küæai æia ma ka pünaewele, i kälä hoæi e hoæolako ai iä Puæuhuluhulu, kahi e lähui nei ka lähui. Ma muli o ka æeleu kaæukaæu lua æole o nä lima huli i lalo, i hoæopau koke æia ai këia papahana, nei hiwahiwa a ka lähui, æo ia hoæi æo Kühaæo Maunakea.

Ke häæawi aku nei au i kuæu leo mahalo iä Ryan “Gonzo” Gonzalez no ka hoæolaukaæi æana i këia papahana. Pëlä pü me Shawn Pimental, Michael Grande, Kanaiæakukui Nakamura, Kamaoli Kuwada, Këhaulani Abad a me nä limahana æë aæe hoæi o Kanaeokana, no ka hoæoholomua æana i këia papahana nui o ke koæikoæi. A huli mai nei kuæu wahi leo mahalo nui palena æole i nä hoa makeæe lähui æelua i noke mau i kaua mea he luhi aloha, a pau pono këia papahana, æo ia nö æo Chad Kaleo Takatsugi me Zachary Alakaæi Lum. No läua nei këia mau lälani hoæohanohano, æoiai, i koæu wä i lohe mua ai i ke mele a koæu æohana i makana ai i këia papahana, hikilele aæela këia, he mele kä, he hoæoheno hoæi!

Kü maila ke kähiko æönohi æula i ka lani

Ahonui ana i ka hoa ua o ke Kiæowao

Lei hiæia na ke käwelu holu æöpua o ke kualono

E lono mai ana Lanihuli i ka hoæöho aloha æäina

O ke kiaæi o Püæiwa, kuæu lei rose mau!

—- æO ia —- kaæu a e æupu aæe nei

Ziona lamakü æoe i ke kakahi o ke aka hikina

A mälamalama i ka lä puka ma Haæehaæe

Choni æoe a koni hoæi hä i ka makeæe lähui

Hawaiæi aloha kou mäkia e külia mau ana

A nä æönohi aloha æäina a e hoæoheno nei

Rei hulu aliæi æoe o ka æähui manu nënë æili kapu

You nö e ke ALAKAæI, ke hoa æänela kia‘i mau!

—- ‘O ia —- ka‘u a e æupu a‘e nei

A no laila e ka lähui aloha æäina puæuwai hämama mau, e eæe ma kanaeokana.net/Maunakea a e küæai i këia päleo hou æo Kühaæo Maunakea i hiki ke käkoæo æia nä æohana æöæili pulelo hae Hawaiæi, nä koa noho mauna hoæi e kü kiaæi nei i ka malu æihiæihi o ka pönaha lani. Me läkou kuæu aloha nui palena æole!

Kähelahela ka hälau æöpua lani i ka nahele

E mämalu ai ka æöiwi pali Pu‘uhuluhulu

He hulu kaumaka, hulu küpuna, hulu aliæi i ke kuhi mai

E koa, e wiwoæole i ke kü kiaæi mauna

No Mauna Kea ë!

