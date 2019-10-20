MARRIAGE LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
Marriages
Filed on Oahu, Oct. 11 to 17
>> Kara Sayuri Akiyama and Christopher Scott Rohrer
>> Sarah Wayan Alethea and Joshua Warren Remo
>> Arion Jodan Kamohoalii Arquette and Samantha Akino Taniguchi
>> Ryan James Brimley and Ashley Noelani Rodriguez Kong
>> Orlando Humphrey Haseltine Browne and Samantha Lindsey Jones
>> Elizabeth Mary Bryan and Aaron Lee Criner
>> Claudia Michelle Carlos and Casey Roncone Thomas
>> Jonathan Claude Champagne and Lyndsey Nicole Packett
>> Galen Kikaha Chee and Candice-Joy Yii Soon
>> Brandon Robert Culbreth and Sara Elizabeth Bearden
>> Jennifer Rose Curwick and Tyler Somming Earll
>> Caroline Dawn Decherong and Jeremiah Lopez Jr,
>> Samuel George Drizos and Andrea Dolores Rodriguez
>> Rochelle Lacindra Dubose and Alexis Nikole Hemsley
>> Daniel Thomas Durkin and Megan Cronin Johnson
>> Diamond Junior-Rose Edwards and Janell Annie Kamaka‘alohinani Matsumoto
>> Curtis Stephen Evans and Andrea Leonie Laermans
>> Ricky Manuel Fuentes and Bobbiann Batteate
>> David Tani Garcia and Ria Dumanan Siemens
>> Grand Kamaile Giffard and Prudence Akiko Renti Cruz
>> Tyler Corbin Giovanni and Melanie Andrea Demarie
>> Ioane Kahuapono Goodhue and Hailey Noel Grossman
>> Byron Anthony Gregory and Kittrick Sanai Hamilton-Amoncio
>> Reese Allen Haine and Jodi Lynn Frankel
>> Benji Allen Hanson and Elizabeth Anne Minyard
>> Jessica Louise Harding and Mark Norman Brooker
>> Stephanie Lynn Henry and Vincent John Rogers
>> Zachary Aaron Hixon and Emily Ariana Lawson Jackson
>> Ryan Eiji Isobe and Jessica Reiko Seki
>> Nicole Nalani Kay and Andrew Mafoa Kiliona
>> Paul Douglas Kinman III and Susan Lelani Olson
>> Joshua Seth Kling and Nicole Michelle Smith
>> Carrie Frances Kunze and Alexander Prescott Shideler
>> Lisa Ka’ipo Lau and Herbert Raymon Zuniga
>> Haleigh Lynne Lecompte and Cole Alexander Hendrickson
>> Donald Erving Lichtenberg and Casandra Aileen Marshall
>> Matthew Christopher Yee Martines and Maxana Koplar
>> Natasha Marie Muniz and Jammie Glinne Dorsey Jr.
>> Kimberly Nicole Newell and Ben Thomas Wieduwilt
>> Antoine Rene Nicholson II and Mayra Jeanette Rincon Arrieta
>> Lawrence Quilardo Ozoa and Nigel Kevin Shea
>> Michael Roy Pattinson and Jennifer Ann Crawford
>> Jesus Genaro Pedraza Aguilar and Jennifer De Santiago Olivera
>> Tia Sherie Penington and Andray Mark Clay
>> Yi An Quach and Gabrielle Minh Hoa Nguyen
>> Jennifer Ramos and Ruben Carlos Mendez
>> Mathias James Reed and Grace Gaudia Ramiscal
>> Brittany Ku‘uleialoha Rista and Bronston Ke Keiki Kane O Ku ‘Ipo Correia
>> Thomas David Robinson and Sarah Nicole Beeson
>> Ryan Patrick Keawenuiaumi Sabado and Micha Kekalineinokawika Mcpeek
>> Savanna Ann Sias and Thomas James Gourd
>> Todd Oneal Spears and Pamela Compton Davis
>> Adam David Stevens and Olivia Irene Varnell
>> Mae Taga and Munenori Otsu
>> Jeremy Daniel Ter Louw and Laura Lea Perry
>> Katie Marie Thurman and Daniel Rava Zolnikov
>> Jason Keoki Trist and Amber Gail Wood
>> Ty Evans Vanscoy and Stephanie Leann Todd
>> Luis Jesus Varela-Ortega and Ana Laura Lopez-Benitez
>> Raj Jayantilal Vasnani and Kathryn Alice Leoni
>> Desiree Nicole Velasquez and Anthony Gabriel Yoda
>> Morlynn Renae Via and Hayden James Hodge
>> Katie Elaina White and Kevin Trnka Fawcette
>> Nikki Anne Widup and Ignacio Gomez
>> Joshua Eric Woods and Coco Chanel Kohn
>> Mark William Zurcher and Anamaria Pipas
Births
Filed on Oahu, Oct. 11 to 17
>> Princess Anastasia Kaleionalani ‘Iongi
>> Liam Jaxon Sadaya Corpuz
>> Dante Tomoki Davis
>> Karoline Marie Densmore
>> Tomasz Donald Douglas
>> Keanu Glenn Shigeo Enoki
>> Alana Valentina Estrada Ayala
>> William Gregory Friel Iv
>> Princess Che’Vaughn Shekinah Ka Makana O Ka Mana‘o I‘O Hou A Kamalamalama Grambusch Nakihei-Cannon
>> Taylin Ku‘ualoha Guerrero
>> Sasha Naomi Hall
>> Lea Youngsook Haruki
>> Justin Xu Yang He
>> Lilianna Sofia Danielle Hernandez
>> Kaiden-Jay Elliott Hufstetler
>> Anna Marisa Inae
>> Kauilahikimaiolono Kaleikaumaka Jumawan-Vertido
>> Makakoa Kalahikiola Kaanaana-Sherrier
>> Joci Holokaiali‘iehukea Kaopua–Bishop
>> Aria Autumn Kim
>> River Cadence Klotzbach
>> Esme Brooke Lamb
>> Jay Elijah Mack
>> Melia Tangakina Makalika Ateli Mailelagi Manu
>> Mason Jo Ikaika Miyasaka
>> Nyla Ridley Napier
>> Reagan June O’Hare
>> Shaystin-Kash Ka Ikaika Makana Makamae ‘O Momilani Perreira Lino-Adkins
>> Legend Keokolo Kaleoikaika‘okalani Pina
>> John Frank Raimondi III
>> Linalei Ruth Julie Tautalatasi
>> Jessica Wai Jing Wong
>> Yura Yoshitake
>> Mia Hideko Kyla Yuen