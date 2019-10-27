MARRIAGE LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES
Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
Marriages
Filed for October 18 to 24
>> Brenna Leimomi Aken and Kaipo Kaehuokekaimalinoakalani Hanakahi
>> Victor Matthew Albrecht and Rochelle Amelia Schneider
>> Morgan Deshan Alexander and Dennis James Bell
>> Grant John Bagwell and Paulina Svedova
>> David Christopher Brendgard and Dawn Chantel Dowell
>> Daniel Austin Buss and Roberta Dall’Agnese
>> Brandon Camelia and Leizl Basas Espina
>> Jael Tabujara Caoile and Angelina Medina Llego
>> Deanna Kauionalani Chang and Adam Webster Lyon
>> Sean Charles Ciminesi and Nicole Lani Kegley
>> Shelby Lyn Crawford and Aaron Peter Huttig
>> Rodney Benton Crow and Stacey Marie Basham
>> Joanna Marie Dela Cruz and Grant Andrew Rossman
>> Cheryl Denson and Roy Covington
>> Justin Jacob Effres and Amanda Waipualani Leong
>> David Anthony Exum and Amber Christine Hernandez
>> Sam Rod Fatoohi and Leticia Miranda Maciozek
>> David Desilva Fendelander and Mirna Solis Garrido
>> Mariano Flores Jr. and Tiffany Michelle Palacios
>> Donald Carroll Garran and Kawaiohawaiki Luana Anakalea
>> Christopher Evan Gordon and Misti Chantel Rust
>> Felix Hamelmann and Laura-Christin Tillmann
>> Mark Tyler Harrison and Marietta Monillas Orden Schaab
>> William Luke Harrison and Hayley Dent Gibson
>> Yves-Laurent Heroux and Marjan Khorashadi-Zadeh
>> Traci Ann Chiemi Honda and Erik Dashiell Martin
>> Jace Riley Horton and Tianna Louise Latour
>> Myron Lee Izuka and Wendi Malinay Bayudan
>> Steffen Jaeger and Ines Herzog
>> Charlee Marie Ku‘upuapomaika‘i Kapiioho and Jason Auali‘i Tanuvasa
>> Jacob Hanale Keanaaina and Sarah Diana Halstensgaard
>> Mark Lester Firmalan Lim and Chee Hae Mun
>> Stephen Nahoamanu‘onalani Mandeville and Rhiana Kai Beauregard
>> Tyler Robert Mitchell and Ryan Dean West
>> Jean David Arthur Moreau-Price and Yebean Ko
>> Kenneth Carrington Morris Iii and Charlotte Geneal Savage
>> Garrett Andrew Mozolic and Kara Danelle Stoner
>> Amanda Louise Pacheco and Timothy Adam Von Urff
>> Julio Cesar Pak and Diana Grace Marquez Corpus
>> Laura Elena Palacios and David Alan Weiner
>> Brenda Irene Paredes and Bryan Ali Rosales
>> Brett Andrew Piercefield and Katie Louise Holmes
>> Jessica Layne Prewett and Andrew Phillip Norris
>> Alika Kaukaohu Pruett and Robyn Leilani Ing
>> Kimberly Mieko Rivera and Edward Stephen Thommes
>> Anne Margaret Salazar Rosales and Aaron Michael Thomas McNally
>> Bruce Roworth and Angela Marie Tyree
>> Justin Brent Saniatan and Ashley Jordan Kanoelani Sau Lin Klein
>> Hannah Kailani Joan Smith and Christopher David Parker
>> Emily Elizabeth Sorgie and Andrei Restrepo
>> Skye Azurine Sperando and David Andrew Loeffler
>> Sean Yoshio Tateishi and Joylynn Pasol Tagupa
>> Asher Aliason Thompson and Douglas Carlton Linburg
>> Dominic Floyd Tinoco and Laura Mercedes Vega Cruzado
>> George Michael Avanceña Vingua and Sophia Cantu
>> Alexis Marayia Wallace and Elizabeth-Rochele Makana`nokalanimai Laronal Santana
>> Jordan Tane Williams and Amanda Marie Keliiheleohu Hee
Births
Filed for October 18 to 24
>> Danielle Lillian Adler
>> Lucy Kalia Joy Bonner
>> Kaimana Ikaika Chapa
>> Nyklas Kaapo Kapono Chong
>> Rilyn Ann Clark
>> Casey Grace Kuniko Correia
>> Troy Kaniala Kaoru Cottrell
>> Aria Kaylee Duong
>> Aviyana Amiotonu Suapeau Fa’ata’ape
>> Averie-Rose Hulalikapuauihauakamahina Fraticelli
>> Emmitt Michael Harvey
>> Sofia Nozomi Henman
>> Brian David Ingle III
>> Maleko Kawika Javellana
>> Malia Kaleinani Javellana
>> Rydah Mele Malia Fa’avavau Lava Lapale
>> Nixon Hatch Ho‘omanawanui Ligsay
>> Auberon Kai Meinke-Lau
>> Rayson Kenji Nierras
>> Ryu Kaimana Oki
>> Eliana Jean Princess Helena Pablo Oliveira
>> River Kaiulani Na Hana A Ke Aloha Pactol
>> Aizyn Hau‘Olimaikalani Pakele
>> Mazzi J Portillo
>> Dallas Emori Purcell
>> Char-Lei Aleah Mahina Casey Ramos-Kapeliela
>> Sophie Ryne Randall
>> Amara Trinity Reyes
>> Kaila Maridan Ku‘upulelehua Reynon
>> Davyn Sandoval Rimorin
>> Gunner Gaige Rodriguez
>> Marcus Robert Alcantara Rogers
>> Dash Alexander Kia‘imaikalani Torralba
>> Shuka Lily Yoshida
>> Ellie Manalani Ongchangco Zeager