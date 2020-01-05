Vital Statistics – Dec. 27, 2019 – Jan. 2, 2020

MARRIAGE LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
Marriages
Filed on Oahu, Dec. 27 – Jan. 2
>> Taina Almeida Cruz and Quinn Michael Szanyi
>> Joshua John Anderson and Abby Kaye Aman
>> Robert Doyle Angell and Nichelle Renee Kewish
>> Daniel Mia Arenas Iii and Annalynn Bulan Marasigan
>> Jonathan Robert Kwong Pung Chang and Jennifer Kanoelani Noborikawa
>> Brian Anthony Cloudt and Jennifer Lea Maxwell
>> Marylouise Cullen and Michael Lee Balwinski
>> Manaokalani Yoon Choy Gabriel Davis and Cindy Mai Thao Tran
>> Michael Joseph Garcia and Katelyn Averi Brown
>> William James Koch and Cheryl Lee Helms
>> Maricel De Guzman Lacson and Gerard Henry Siu
>> Nick Anthony Laszlo and Emma Jean Lallas
>> Norrin Kwock Wai Lau and Maria Karenina Tuazon Sevilla
>> Danielle Renea Laws and David Mana‘O Akamai Proctor
>> Justin Wing Toh Lui and Kristen Kelli Yuuko Kogachi
>> Lucas Joseph MacLellan and Victoria Noelle D’Andrea-Roy
>> Chase Matthew Maglangit and Michelle Marie Grow
>> Meda Minerva Maria and Joseph John Garrity Jr.
>> Misty Tihana Ku‘uipo Martin Kalamau and Fred Junior Auelua
>> Brandon David Mercado and Carmina Dela Cruz Gacusan
>> Krystal Ann Mootoo and Michael Benson Jones Jr.
>> Arthur Lee Ong and Ying Qi
>> Simeon Jacob Overley and Casey Kananimalieokekaimana Tasiaeafe Fernandez
>> Anelaaulii Keala Payton and Vimalkumar Dineshkumar Parmar
>> Brandon Joseph Hianaloli Peterson and Lisa Kuuipo Michiko Bayaoa
>> Denice Placencia Gomez and Bryan Edward Nesbitt
>> Casey Kenneth Rollins and Christina Elizabeth Abegglen
>> Arnold Irving Descalsota Sanez and Guenevere Saliba Reynante
>> Eddie Lee Sims and Laura Arias
>> Hunter Jackson Smith and Joy Iris Piotrowski
>> Bryan Jared Starks and Angela Yvonnie Starks
>> Collette Renee Street and James Ernest Cole Jr.
>> Junyi Sun and Haibei Zhou
>> Alex Jason Trujillo and Melody Erin Zoelle
>> Kai Chien Wang and Jack Shawn Houghtaling
>> Joseph Michael Wouters and Patricia Anne Alvara
Births
Filed on Oahu, Dec. 27 – Jan. 2
>> Rose Emma Andreev
>> Nathaniel Reyman Arquines
>> Sophie Bastatas Aurrecoechea
>> Landen Matthew Barrett
>> Kit Seth Roan Beck
>> Lalea Corazon de Francia Belmoro
>> Max Benshoof Clough
>> Matthew Makoa Laramy Dwyer
>> Namaka Leilaniwahikealohala‘ikuokeakua Fernandes
>> Beau Checinski Goddard
>> Kainoa Simpson Hadley
>> Micah Kapali Ku Hoomanawanui
>> Alan Cassidy Jorkan
>> Ruth Tomie Kahiokalimahiku Kahele
>> Juliette Chiyeko Makanaokalanipua‘Ala Kaneshiro
>> Kamaluokeanuenue Muramoto Kekua-Berg
>> Karoline Hope Kelley
>> Matalasi Sinu’u Noela Lang
>> Emi Nohealani Le
>> Audrey Kate Leslie
>> Noah Ezekiel Ling
>> Aaliyah ‘Anela‘ale‘alani Maria Mahuka-Kim
>> Alyvia Grace Mandato
>> Eli Mendel McClatchey
>> Trust Kulamaokahonua Melemai-Bruhn-Nakihei
>> Giovanni Sky Middleton
>> Tod Hoku Nasanbold
>> Maya Nolan
>> Noah Peter Olivas
>> Knox John Oliveira
>> Jaydacie Kauanoeanuhea Paoa
>> Manaia Shai Kamale‘aikapolimehanaokamakualani Perkins
>> Kevin Kunani Perry Jr.
>> Eowyn Rose Pierce
>> Jeshayli Ku‘umomimakamae Pilialoha-Fong
>> Emma Yukiko Ricketts
>> Cassandra Jade Rosales
>> Evelyn Rose Sharp
>> Anuhea Telina Nicole Shimmy
>> Roman James Shipley
>> Vayda-Belle Ana Uson-Paragas
>> Iris Felicity Vier
>> Beckham Jack Wilson