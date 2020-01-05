comscore Vital Statistics - Dec. 27, 2019 - Jan. 2, 2020 | Honolulu Star-Advertiser
Hawaii News | Vital Statistics

Vital Statistics – Dec. 27, 2019 – Jan. 2, 2020

  • Today
  • Updated 10:30 p.m.

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System. Read more

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