Column: ʻAʻohe pono o ka mau mai o ka ʻea i loko o ka ʻāina

Synopsis: Kōkua Hawaiʻi Foundation is working to clean up plastics from a piece of land in Haleʻiwa. Anyone who would like to help can contact info@kokuahawaiifoundation.org. Saturday, Feb. 1, is the next work day. Read more

Synopsis: Kökua Hawaiæi Foundation is working to clean up plastics from a piece of land in Haleæiwa. Anyone who would like to help can contact info@kokuahawaiifoundation.org. Saturday, Feb. 1, is the next work day.

Aloha mai käkou e nä hoa menemene ‘äina. Eia nö ke mau nei ka moæolelo no ka hoæöla æana i kekahi æäpana æäina ma Haleæiwa. He hana ia na ke kaiäulu no ke kaiäulu. He æäpana æäina ia i küæai æia mai nei e ke Kökua Hawaiæi Foundation a e mälama æia nei no ka pono o ke kaiäulu. æO ka pahuhopu nui, æo ia nö ka hoæonaæauao æia æana o ke kaiäulu no ka mälama æana i ka æäina, ka hoæolako æana i ka mea æai a æaeæoia nä kupa, a me ka hoæëmi æana i ka nui æöpala e haumia ai.

I këlä P6 aku nei, he lä ua a æömalumalu hoæi, ua æäkoakoa mai ma kahi o ke 50 poæe kupa a makamaka o ia kaiäulu no ka mälama æana i ka lä hana mua loa a ke KHF. Huli ihola nä lau lima o nä æohana i lalo i ke kanu i nä pulapula läæau æöiwi e laæa ka æilieæe a me ka æaeæae, he mau läæau hihi näna e kolo i æö a i æaneæi a paæa mai ka honua. He mau pulapula ia i häæawi manawaleæa æia mai e kauwahi poæe kupa o Waimea. Eia hou, ua æülaæa æia nähi kumuläæau haole, huki æia ka nähelehele, a hoæomaæemaæe æia ka æäina a mäkaukau no ka mahi hou æana.

E waiho mahakea ana ua æäpana æäina nei a he mau makahiki nö paha ka löæihi mai kona wä i küæai æia ai. A i ka hoæomaæemaæe æana a ka poæe kökua, ua ahu mai ka æöpala, he mau haneli paona ka nui, a æo ka hapa nui o ia ahu æöpala, he mau mea æea i waiho wale æia e ka hoaæäina kahiko. æO ka paipu æoe, æo nä æäpana hoæokuæi paipu æoe, a me nä pale lahilahi i hoæomoe æia akula ma luna o ka æäina no ke käohi æana i ka ulu mai o ka nähelehele. I ke kä æana a ka hoaæäina kahiko i ka lepo, kohu mea lä, ua weluwelu maila ua mau æäpana nei a waiho paæa æia i loko o ka æäina. I ka æeli a ka poæe kökua, æo ia mau loaæa nö o ia mau æöpala. Minamina paha kona kapa æia i ka “hoa” æäina.

He hana æino maoli ia i ka æäina, akä, ua hiki ke hoæoponopono æia. Noæu iho, ua oki loa ka manaæo æino o ka hoaæäina näna i hulikua i kona kuleana, æo ia hoæi ka hoæomaæemaæe æana i ka æäina näna æo ia i hänai. He aha lä këlä æano? He keu hoæi a ke aloha æole a me ka mahalo æole i kona mea i ola ai. æAæole anei æo ia i nänä i ka hopena o ia hana æana pëlä? He hana hoæohaumia ia i ka æäina, ka wai, a me ke kai! æO ia naæaupö paha æo ia i ka hopena o ia pono hana wale aku ma ka mahiæai æana. æO ia nö ke kumu i hoæokumu æia ai ke KHF.

I loko o nä makahiki e hiki mai ana, e hoæöla hou æia këia æäpana æäina a e mahi æia me ka mälama pü æana i nä hana hoæöla æäina. E hoæomomona æia ka lepo a e hänai æia nä kupa o ia wahi. E päpä æia nä mea hoæomomona lepo kemikala a æo nä mea æea, e hoæohana æia me ke akamai a æaæole e waiho wale æia i loko o ka æäina. Pëlä e pono ai ke ola kino o nä kupa o Waialua.

Inä he manaæo kou e huki like mai, e mälama hou æia ana kekahi lä hana i ka lä 1 o Pepeluali, he P6, mai ka hola 9:00 kakahiaka a i ka hola 12:00 æauinalä. Inä hoihoi i ka huki like, e leka uila mai i ka helu info@kokuahawaiifoundation.org. E ola ka æäina!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)