Column: ʻO kēia ka 900 o ka pukana o Kauakūkalahale

This week’s column marks the 900th appearance of Kauakūkalahale. In order to reach a younger audience, we will be putting the column on Instagram after it comes out in the Star-Advertiser. Read more

Synopsis: This week’s column marks the 900th appearance of Kauakükalahale. In order to reach a younger audience, we will be putting the column on Instagram after it comes out in the Star-Advertiser.

———

Hülö! Hülö! He nühou hoæohauæoli. Eia mai ka 900 o ka pukana o Kauakükalahale. Ua kü mai ka pukana mua loa o kä käkou wahi kolamu æölelo Hawaiæi nei i ka lä 27 o æOkakopa, 2002, he 18 makahiki aku nei. æOiai he kolamu kü mai ia i këlä me këia pule, hele nö paha a pönaæanaæa ihola ka manaæo o ka poæe makemakika ke höæuluæulu mai i ka nui o nä pule i hala mai ia manawa mai. He 902 ka æoiaæiæo. æElua nö pule o ke kü æole mai o ka ua ma nä kala hale i loko o ia mau makahiki löæihi a nele ka lehulehu i ka loaæa æole o ke kolamu æölelo Hawaiæi.

æO kekahi o ia mau pule, aia i ka lä 14 o Pepeluali, MH 2009. æO ia ka lä i hoæokaæawale æia ai hoæokahi æaoæao piha no ka hoæomanaæo æana iä Corky Trinidad, ka mea kaulana i ka höæike manaæo politika ma o nä kätuna. Ua hala akula æo ia i ke ala hoæi æole mai. Aloha nö! æO kekahi lä i puka æole mai ai, æo ia ka lä 3 o Ianuali, MH 2016. I këlä pule, ua käkau æia he kolamu no ka hihia ma ke Kikowaena Lapaæau Maæi æAæai o ke Kulanui o Hawaiæi. æAæole i puka mai ua kolamu nei, no ka mea, ua makemake æia ka unuhi æana ma ka æölelo haole. Ua paio aku a paio mai mäkou a, i ka hopena, æo ka æaelike nö ia o nä æaoæao æelua a unuhi æia ke kolamu ma ka æölelo haole. æAæole naæe i höæike æia aku ua unuhina nei i mua o ka lehulehu.

Ke höæike æia aku nei këia mana o ka moæolelo i æike ahuwale æia ai, e nä makamaka heluhelu, æaæole kaukaæi ka æölelo Hawaiæi i luna o ka æölelo haole i mea e akäka ai kona manaæo. He manaæo küæokoæa nö kona. No laila, no ka nüpepa wale nö ia. æAæole ia e hoæolaha æia aku i ka lehulehu.

æO ia kekahi mähele o ka moæolelo o Kauakükalahale i æike æoukou. Eia hou mai kekahi. I ka hala mai o ia wä löæihi, ua loli ke æano o ka laha æana o nä mea hou o ka æäina. Ua hapa mai ka nui o ka poæe heluhelu nüpepa maoli. Eia nö ka hanauna hou ke heluhelu nei i ka nühou ma luna o ke kelepona paæa lima. A no laila, ua hoæokumu æia kekahi waihona ma ka pünaewele ma lalo o Instagram, kahi hoæi e heluhelu æia ai ke kolamu. A æoiai ua æano makule maila këia wahi mea käkau, eia nö kekahi poæe æöpio ke kökua nei iaæu i ke kükulu æana i këia wahi paena. Eia ma lalo nei nä æökuhi e lou aku ai ia hanauna hou i ke kolamu ma o ka Instagram.

E hoæoili i ka polokalamu Instagram ma luna o käu kelepona paæa lima ma o ka hahai æana i këia mau æökuhi. æO ka mea mua, e hoæokumu i waihona no nä kolamu Kauakükalahale. He mau æaoæao ia e höæike ana i këlä me këia kolamu. E kikokiko mai ma ka æaukä æimi paena pünaewele i ka inoa æo “Kauakükalahale”. Ke æöæili mai ka waihona, e kaomi i ke pihi “Follow”. I këlä me këia P6, e æöæili mai ana kahi kelekiko e höæike ana ua kau mai ke kolamu hou o ia pule.

æO kekahi ala e heluhelu ai i ke kolamu, aia ma o ke kamepiula. Ma laila e æike pololei æia ai ke kolamu me ka hoæokumu æole aku i kahi waihona Instagram. E kikokiko i loko o ka æaukä æimi paena pünaewele iä: http://www.instagram.com/kauakukalahale

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)