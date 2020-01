Column: A‘o manuahi ‘ia ka ‘ōlelo kanaka, he makepono!

Synopsis: Free Hawaiian language classes are being offered at UH and all are welcome. This is an excellent way for a new generation to pay forward the valuable lessons they have received during their own journeys. What a deal! Read more

Synopsis: Free Hawaiian language classes are being offered at UH and all are welcome. This is an excellent way for a new generation to pay forward the valuable lessons they have received during their own journeys. What a deal!

Aloha mai e nä hoa heluhelu o ka æölelo kupa o nëia pae æäina, a aloha hoæi nä hoa i paæa æole iä æoukou ka æölelo makuahine o ko käkou mau küpuna. Ua æike æia ke ala e paæa mai ai ua æölelo nei, a i këia mau lä, e moe nö ia ala ma nä kula, æo ke kula aupuni paha a æo ke kula küæokoæa paha, a no ka pili o ka æölelo i ke kula, æo ia nö paha kona kumu i hoæohalahala æia ai i ka æölelo “puke”. I ka wä e lohe pinepine æia ana ka æölelo a nä küpuna mai këlä pae a i këia pae o ko käkou æäina aloha nei, he ili wale mai nö kona mai kekahi hanauna a i kekahi, a æo ka hele kula æana, he ala ia e hoæoikaika ai i ka heluhelu, ke käkau, ka makemakika, ka æepekema, a ia mea aku ia mea aku.

æO nä keiki o ke kaiäulu i ia wä, ua paæa æë ka walaæau a me ka hoæolohe ma mua o ka hele æana i ke kula. He mea loaæa wale ma ka noho pü æana. I këia wä a käkou e æike nei, aia ka paæa æana o ka æölelo a hoæomanawanui æia nä haæawina kula. æO ia nö paha ke kumu e kapa æia nei ka hapanui o ka poæe æölelo Hawaiæi o këia au i ka æölelo “puke”.

Eia mai nö kekahi pilikia o kahi æölelo e paæa ana ma ke kula, æo ia hoæi, æaæole ia he mea noa i ka lehulehu. æO ia hoæi, æo nä keiki wale nö e komo ana ma nä kula aupuni a kula küæokoæa paha e aæo æia nei ka æölelo Hawaiæi, æo läkou ke hoæopaæa i ka æölelo Hawaiæi. æO nä haumäna maikaæi o ke kaha ma ia mau kula, a i lawa paha ke küæonoæono o ka æohana, æo läkou wale nö ke komo ma ke kulanui. æO ka poæe naæe i kü æole ko läkou æike i kä ke kula e paipai ana, a i nele paha i ka lawa æole o ke kälä, ua hoka!

Aia naæe kahi papahana hou i hoæokumu æia no ke aæo æana i ka æölelo Hawaiæi i ka lehulehu, a i hoæolako æia i ke kälä e ka ASUH, ka hui haumäna o ke Kulanui, i noi i ke aupuni i haæawina kälä e holo pono ai ua papahana nei. Ke hoæokele æia nei e kekahi mau haumäna laeoæo æelua, æo Paige Okamura o Kamakaküokalani a æo Akea Kahikina o Kawaihuelani. Ua hoæokumu æia he mau haæawina küæokoæa i mea e aæo liæiliæi ai ka haumäna me ka hopohopo æole i ka hühewa o kona noæonoæo inä hala mai kekahi papa i ka hele æole æia. Aia ka wikiwiki o ka holomua i këlä me këia haumäna. æO nä känaka a pau e æimi ana i ka æike, e æae æia ko läkou komo æana. æAæohe mea e höæole æia a hoæi nele paha i ka hale. Ua hele a lëæï ka lumi ma ke Campus Center i ka nuæa nä känaka! He 300 paha ka nui, wahi a ka lohe.

Nui koæu mahalo i ka æeleu o këia mau haumäna a æelua. Ua paæa iä läua kahi haæawina koæikoæi ma o ka noke paupauaho æole æana iho i luna o nëia ala æo ka hoæopaæa æana i ka æölelo Hawaiæi, æo ia hoæi, e hiki mai ana ka wä e lilo ai æo läua ana nä kumu näna e alakaæi i nä haumäna e hahai mai ana i ko läua mau meheu. Eia nö läua ke æaæa nei i këia mea he aæo, no ka pono o käkou a pau. He kuleana nui nö ia i hiki æole ke huli kua æia. E like me kä ko käkou mau küpuna i hoæoili mai ai i ko läkou æike, pëlä nö ka hoæoilina e hoæoili ai i ia æike i luna o nä hanauna e hiki mai ana.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)