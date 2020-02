Column: Mau nō ka pōmaikaʻi i ka hana a Noʻeau

A new grant is funding the publication of Dr. Noʻeau Warner’s latest set of 21 children’s books. There will be a book launch at Waiwai Collection this Friday. Read more

Synopsis: A new grant is funding the publication of Dr. Noæeau Warner’s latest set of 21 children’s books. There will be a book launch at Waiwai Collection this Friday, Feb. 7, from 5:30 to 7:30 p.m.

I ka MH 2018, hoæonuæa æia aæela he puæukälä nona ka heluna he $2.4 miliona e ka æOihana Hoæonaæauao Pekelala ma o ke Kulanui o Hawaiæi ma Mänoa. I kälä hoæöla æölelo Hawaiæi ia ma lalo o ke alakaæi æia æana o ka “Noæeau Program”, he papahana i hoæokumu æia no ka hoæohanohano æana i kahi Hope Polopeka æÖlelo Hawaiæi poæokela, i ke Kauka Sam L. Noæeau Warner hoæi, i naue akula i ka makahiki 2016 ma ke ala hoæi æole mai. He kumu, he meæe, a he hoaaloha nö æo ia no nä wähine æelua i lilo iä läua ua puæukälä nei, a no ka poæe æölelo Hawaiæi he nui a lehulehu mai këlä pae a këia pae o ka æäina.

æO ua Kauka Warner nei kekahi o nä känaka näna i hoæokumu ka æAha Pünana Leo, he hui kumuloaæa æole näna e paipai i ke aæo æia o ka æölelo Hawaiæi ma loko o nä æohana a ma o nä kula. Na ke Kauka Warner nö i hoæomohala nä æano haæawina like æole e ulu ai ka hoi i loko o nä haumäna like æole mai ka æöpio a i ka mea kanikoæo. A, æo ia kekahi o nä polopeka i alakaæi i ka hoæokumu æia æana o Kawaihuelani Center for Hawaiian Language ma ke Kulanui o Hawaiæi ma Mänoa.

I ka MH 2009 i hoæopuka æia ai e Noæeau, he püæulu puke kamaliæi, nona ka heluna he 31, ma lalo o käna puæukälä pekelala ponoæï. He papahana ia i kupu mai mai loko mai o ka æiæini no ka hoæolako æana i ka poæe e hoæomanawanui ana i ka æaæapo æölelo kanaka, i nä puke æölelo kanaka. æO nä keiki, nä æöpio, a me nä mäkua o nä æohana kula kaiapuni, æo ia nö kai lako mua. Ma ka haku æana i nä moæolelo, kälele nui æia nä æano æölelo kü i ke kuana æike Hawaiæi. A paæa ia mau püæulu puke, ua makana manuahi æia aku i nä haumäna kaiapuni, nä kula, nä hale waihona puke, a pëlä wale aku. Nui ka waiwai o kä Noæeau mau puke. He mau haæawina ia e Hawaiæi ai ka æölelo Hawaiæi ma loko nö o kekahi kaiäulu i maæa i ka namu! A æo ia ke kumu i hoæokumu æia ai ka “Noæeau Project”, i mea e mahalo ai a e hoæomau ai i nä hana poæokela a ke Kauka Noæeau Warner, kona aloha lähui, a me kona paipai mau i nä hoa kanaka.

He æekolu mähele o nëia papahana, æo ka “Noæeau Project” a æo Lauæulu Literacy ka mea e höæike æia nei ma æaneæi. I hoæokumu æia ua æo Lauæulu i mea e hoæomau ai i ka hana a Noæeau i hoæomaka ai. Ma o ia kälä i paæi æia ai nä puke he 21 i koe, i paæi æole æia hoæi ma mua o kona hala æana. He mau haæawina aæo ko këlä me këia puke, e like hoæi me nä puke mua he 31 äna i hoæopuka aku ai. æAæole o kana mai ka hauæoli i loko o nä haumäna, nä kumu, a me nä mäkua i ka hoæolako æia mai i ia mau puke hou æoiai he käkaæikahi wale nö nä moæolelo Hawaiæi hou e heluhelu ai. æAæole nö a he wä, e kaulana ana këia mau puke hou, no laila, e hele mai i ka Waiwai Collective ma 1117 University Ave., i këia P5, hola 5:30 a ka 7:30. E kipa, e nanea, e heluhelu puke, a e hoæihoæi aku i kekahi i ka hale!

æEä, e ka poæe heluhelu, he leo mihi këia iä æoukou, a iä Paige Okamura hoæi. æAæole æo ia he haumäna no ka Hälau æIke Hawaiæi. No Kawaihuelani kä! E huikala mai i kahi æelemakule nei.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)