Vital statistics – Jan. 24-30, 2020

MARRIAGE LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
Marriages
Filed on Oahu, Jan. 24-30
>> Godofredo Lazaro Banatao Jr. and Rachelle Umaoid
>> Ryan Anthony Brown-Burton and Victoria Roberta Krites
>> Robert Ray Bujosa and Yanira Favela
>> Frank Joseph Camara and Reiko Niwa
>> Jamie de Guzman Caranto and Pascal Bernardus Jacob Vrijburg
>> Joshua Calvin Cole III and Brittany Channel Moncrease
>> Patrick Kaneala Kawika Cordeiro and Shaynalyn Napua Kauilena Lehano-Toro
>> Christopher Pacpaco Daquioag and Wenli Liu
>> Bryan Russell Franklin and Shyla Maliamasae LeVasseur
>> Jeffrey Allen Garies and Nicole Rose Stein
>> Marcelina Kanakele Garza and Jordan Robert Hammond
>> Samantha Jean James and Jonathan Boyd Carter
>> Lawrence Hajime Joaquin and Davidene Christalyn Yamane
>> Susan Soo Jung Kim and Keola Lindsey Mun Fook Fong
>> Pearl Varapun Kochaphum and Garrett Michael Enright
>> Koen Lauwaet and Elena Paula Alvarez Dosil
>> Johnathan James Lee and Melodie Nohealani Enos
>> Reana Megan Lee and Sean Kenneth Mulcahy
>> Shane John Loxterkamp and Alexandra Ann Kotyk
>> Brandon James Puuwaihaokila Maglinti Jr. and Leinaala Mackie Ondayog
>> Elsie Bianey Marin and Cody Wayne Ketchum
>> Brittany Chanel Meadows and Ricardo Launce Griffin
>> Jonathan Glen Kwan Chiw Moribe and Stacey Ann Sakamoto
>> Kimberly Angel Moyer and Stephen Craig Morgan
>> Seth Thomas Newman and Amy Marisa Loflin
>> Hanh Ai Thi Nguyen and Andrew Robert Lee
>> Christopher Bautista Pelayo and Elizabeth Anne De Leon
>> Lexus Nicole Porter and Giancarlo Luis
>> Kyle Patrick Post and Kristina Dianne Ferri
>> Alvin Nuestro Rocillo and Alyce Pascual Peña
>> Sheldon Scott Schuyler and Lisa Lenee Edwards
>> Brad Arnold Sikula and Brenda Susanne Moore
>> Jerry Lee Spears and Jet Louise Akerley
>> Cassandra Michelle Springer and Kaimana Tong Kwai Lee
>> Jamie Sutton and Gentry Mehringer
>> Devin Robert Swanson and Nicole Mahealani Nakakura
>> Kelsi Kaohinani Arlene Tama- shiro and Reyn Hajime Tanaka
>> Bethany Hannah Thiessen and Brayden Mathew Hammer
>> Louise Ying To and Sami Rashid
>> Shanna-Rose Yukime Venzon and Christopher James Young
>> Jhared Mitchell Vosburgh and Erin Marie Harrington
>> Abigail Cherie Williams and Richard Alan Reames
>> Reginald Estelle Williams and April May Jenks
>> Dawn Naomi Yamane and Matthew Hideo Arakawa
Births
Filed on Oahu, Jan. 24-30
>> Shaniah Mae Mabini Agliam
>> Camille Haukea Akau
>> Carter Noah Amarello
>> Eden Emery Barreto
>> Achit Bayasgalan
>> Charles Toshihisa Bibens
>> Sofia Mehana Emika Chun
>> Lincoln Kaho‘okele Ray Sumi- Yuki Clevenger-Richardson
>> Jordan Samuel Cuerbo Damas
>> Kili‘ohu Jazmine Hiwahiwa Dela Pena
>> Nalea Hali‘aaloha Dung
>> Briella Kamaehuonalani Felisi
>> Madison June Foster
>> Kymani Oliwakeolawaianuenue Kahealani Gatewood Pila
>> Sarah Elizabeth Goerner
>> Primrose Adaline Ku‘ulei Graef
>> Lucas Lee Griggs
>> Jackson Doyle Hartsfield
>> Skyla Yachi Hirabayashi
>> Nora Patrice Hosey
>> Karson Reign Makalapua-okalani Huddy
>> Naleeah Hudgins
>> Naleiah Hudgins
>> Ethan Jacob Navasca Insigne
>> David Ohilebo Isei II
>> Kaleia Allora Johnny
>> Kai Samuel James Kam
>> Eden Nahuluokahali‘a Kama
>> Onosa’i Angel Keli
>> Kanoa Gee Yung Enriques Kim
>> Audrey Lynn Kirihara
>> Cherrylyn Jenelle Alcaraz Labtis
>> Astoria Kealani Sumirenohana Lee
>> Anaya Reyna Lopez
>> Bailey Rose Toyoko Lum
>> Hali‘a Faith Elizabeth Mariano-Hardy
>> Aubrey Mikahail Marshall Jr.
>> Nixon Hayes Martin
>> Maddison Kiyono-Lina McDaniel
>> Caden Kichiro Kamahao Miyashiro
>> Dylan Mino‘aka Nanpei
>> Avery Grant Natale
>> Lanihau Namaile Akie Noa
>> Amelie Kei Pang
>> Alexander Liam Felonia Parma
>> Liam Jason Pool
>> Kainalu Silva Rao
>> Justice Nakoa Malosi Reed
>> Catalina Marie Hokulani Rivera
>> Gabriela Antonette Soria Sana
>> Delaney Agatha Sciara
>> Jacob Alan Serkis
>> Make‘e Paaluhi Mea Kane Shimizu-Buenconsejo
>> Reya-Narai Lahela Silva
>> Baylee-Ann Lilinoe Kaulula‘auokalani Takahashi
>> Tiki Pilialoha Kahopukauna Titcomb
>> Asher Jonathan Vara
>> Leighton Wayne Vega
>> Ekolu Ensley Villaver
>> Ezekiel Kamakanamaikalani Jason Viveiros
>> Benjamin Ikaikaalaka‘i Wells
>> Harvey Ku‘uleipomaika‘imaku‘upolialoha Munn Wong