Vital statistics – Feb. 14-20, 2020

MARRIAGE LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
Marriages
Filed on Oahu, Feb. 14-20
>> Alfred Kahaawinui Au II and Thelma Ann Haunani Wakabayashi
>> Jessica Lynn Barker and Amir Hirsch
>> Arnel Fiesta Bautista and MC Elson Bjorn Basinga Gragasin
>> Marissa Lee Bethel and Scott Christopher Seavert
>> Sonja Palmer Brinkley and Michael Scott Mcmullan
>> Brannon Woodrow Brookshire and Saori Waki Yates
>> Vivien Budinszki and Ákos Ferenc Takács
>> Benny Wayne Cole and Chelsea Aria Duckworth
>> Casey Patrick Duffy and Lodivina Jumawan Crusse
>> Jennifer Ann Ficcardi and Richard Albert Morse Jr.
>> Marjorie Jean Gentilella and Jacinto Sotto Esprecion
>> Osiel Gerardo Gonzalez Galvan and Keana Camille Gaston
>> Cody Robert Gragg and Kacy Marie Todd
>> Travis Scott Hayes and Julie Yazaira Treece
>> William Henry Jackson IV and Noelani Kwei Fah Ho
>> Darrell Wayne Jacobs and Kasey Michelle Helms
>> Mysty Winter Jenkins and Matthew Fox Harper
>> Roxanne Marie Jones and Willie Diaz
>> Gabrielle Trisha Sadako Kawasaki and Carl Vincent Wenke
>> Victoria LaShanda Lowell and Nicholas Arin Branch
>> John Dietrich Lurken and Emily Ellen Allison
>> Jose Luis Martinez and Valerie Egri Aguilar Luna
>> Daniel Edward Myers and Kerameh Niktalean
>> Ryon Kenneth Nakasone and Jenai Marissa Umetsu
>> Dionne Dora Ehulanikawilimaiilikea Naki and Anesi-Glenn Upuetasi Foifua
>> Kaili Nawahine and Leinaala Maile Meyer
>> Kawela I Kai Manulani Needham and Derrick Keolani Tanaka
>> Joselito Cabiles Resgonia Pardillo and Emma-Thomas Elizabeth Laster
>> Eric Andrew Pollock and Viktoriia Mykolaivna Honcharenko
>> Amy Lynn Remington and Austin Wayne Sands
>> James Jarin Romero and May Yan Lee
>> Jilene Ruth Shirts and Jassen Larry Hansken
>> Prince Dale Simmons and Tameka Chantelle Mosley
>> Edward James Solomon and Theresa Mary Trout
>> Lonnie Allen Taber and Kristin Lee Chennault
>> Margaret Louise Talaroc and Trever Patrick Keola Wilson
>> Artem Viktorovich Verkhovodov and Marianna Ivaninva Makovey
>> Tracy Lynn Vigna and Robert James Bissell
>> Nicole Leanne Walsh and Allen Taiti Pao
>> Benjamin Joseph Wilkinson and Denise Leinaala Mailelani Hema
Births
Filed on Oahu, Feb. 14-20
>> Uraiah-Scott Kalamalamaokalani Luangrath Akee-Lota
>> Tevyenn Silas Kanuiokona-‘oia‘i‘o Bajet
>> Evander Stanley Diaz
>> Kaya Kamalani Fontaine
>> Brynley Kau‘imakamaeaka-‘imilani Hall
>> Jordyn Hi‘ilani Mayumi Kiuchi
>> Parker La‘akea Kazuma Kiuchi
>> Ryder Juelz Chantharatry Lorenzo
>> Tristen Macabeo
>> Camden Takeshi Morikawa
>> Treyson John Ku‘oko‘a Nagum
>> James Keith Sanchez Kaimana Nakamoto
>> Troy Nathaniel Pace III
>> Miki‘ala Fujiko Saito-Lai
>> Alvin Joseph Speller Jr.
>> Scarlett Alyvia Flores Sumaylo
>> Spencer Cade Flores Sumaylo
>> Remy Faye Puamelia Tecson