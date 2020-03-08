Vital statistics: Feb. 28 – March 5, 2020

MARRIAGE LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
Marriages
Filed on Oahu, Feb. 28-March 5
>> Suzanne April Adler and Henry Jay Wyatt
>> Michelle Ann Longakit Alburo and John Steven Almosara Jose
>> Alexander Driscoll Alioto and Sydney Kathleen Mannion
>> Ali Dawn Arave and John Andrew Sellen
>> Gregory Eugene Ashford II and Elaina Rhoshnise Williams
>> Jason Dee Barsell and Rachelle Marie Nicolson
>> Derek Adam Bastyr and Diane Thu Vo
>> Timothy Allan Beck and Melissa Ann Daniels
>> Jansen Lorenzo Black and Yonaidaliz Valle
>> Mark Robell Alabata Bologa and Erin Krystle Carandang
>> Francisco Adonay Chicas Aleman and Anthony Wei Kit Lee
>> Joshua Edward Churchtown and Laura Ann Watters Goemans
>> Logan Tanner Colby and Alice Merk
>> Gyan Deva Cova and Tupouveiongo Potauaine Kulihaapai
>> Yannick Marten Danielsson and Keng Eun Lee
>> Marco De Faveri and Arianna Medda
>> Daisy Marie De Luna and Rogelio Ricardo Aguilar
>> Jacquelyn Marie Doran and Kelvin Dior Thomas
>> Jerome Paiste Ermitanio and Antonette Impelido Ventura
>> Maria Frutoz and Travis James Bell
>> Ryan Matthew Gage and Kelsey Marie Garrasi
>> Taylor Alexander Galeazzo and Stephanie Anna Asselin
>> Esai Garcia and Corina Angeline Huey
>> Aaron George Goldman and Sherri Lynn Kinoshita
>> Amanda Renee Green and Monica Joy Kaufman
>> Perrion Lamar Hill and Amelia Mae Mosier
>> Vivien Chiu-Yun Huang and Felix Hay-Chun Law
>> Rudy Joshua Labinia II and Latoya Ann Kaui Bentosino
>> McKenzie Brenn LaCoss and Jonathan Neil Mincher
>> Leonelly Kristy Leon and Dustin Aaron Akeo
>> Tony Ma and Kristie Satomi Watanabe
>> Roy Clifford Martin and Brandie Renee Riley
>> Robert Leslie Maynard III and Debra Ann Lucey
>> Erin McAlpine and Joshua Eftimovski
>> Brie Danielle Messier and Matheau Joseph Hohn
>> Thomas Jay Moderie and Miranda Leigh Sheffey
>> Albert Chonito Morales and Kristy Michele Moneski
>> Daniel Juan Morales and Casandra Victoria Velasco
>> Kelly Newbolt and Cecilia Dabu de Guzman
>> Mark Kimo Kame Palakiko and Monica Angelica Cabus Matanguihan
>> Reilly Kiyohiko Park and Grace Katherine Woodrow
>> Edwin Forbes Kalani Perry III and Jolene Ann Pisa Peapealalo
>> Richard Allen Peterson and Tanya Jean Hartmann
>> Kyle Sterling Praiswater and Marina Rocio Leos Tapia
>> Kami Irene Robinson and Daniel Wayne Swartwood
>> Andrew David Sheetz and Nikki Renee’ Boos
>> Caroline Dale Shipp and Michael James Kontanis
>> Timothy Paul Sinapati and Luis Daniel Santiago Garcia
>> Martin Pauoakalani Thomas-Garcia and Jasmine Linn Medeiros
>> Megan Alexandra Tice and Zachary Chandler Ford
>> Paul Jonathan Tomas and Mark Ray Allen
>> Tucker Scott Troelstrup and Ericka Leigh Syhre
>> Joseph Franklin Usry II and Jennifer Leigh Drummond
>> Crystal Lin Vara and Jason Mattew Yee
>> Patrick John Villanueva and Christine Ramos Santos
>> Mark Alan Washburn and Mary Ann Sykes
>> Matthew Cody White and Emily Kathleen Willis
>> Karl Heinz Williams and Sangoma Pauline Marion de la Roode
Births
Filed on Oahu, Feb. 28-March 5
>> Akosita Ivalani Helmuli ‘Aho
>> Myles Rogelio Acpal
>> Caleb John Amundson
>> Milo Kana‘iokalahouika‘upena‘i‘o Arasato
>> Aubrey Alexander Armstrong
>> Prinstyn Ke‘Oni Brant Atwell
>> Lacie-Ann Lilinoe Kanaka‘Ole Mao Auld Kekina
>> Myriam Virginia Berriri
>> Natalie-Jade Rene’E Bui
>> Rainen Jezrel Cardona
>> Elijah Carney
>> Sophie Kahokupolena Desuacido Carroll
>> Evolet An Li Chang
>> Mazikeen Mackenzie Cron
>> Edwin Ning Yee Ebisui IV
>> Brayzlyn Ballesteros Edu
>> Cameron Euhl Elliott Jr.
>> Levi Andrew Enriquez
>> Ashton James Felkel
>> Tori Leigh Gamble
>> Amir Lamar Hall
>> Evelyn Chandara Hoogervorst
>> Alexis Rae Ho‘opomaika‘i Lani Jenkins
>> Madison-Rose Mililani Kalahiki
>> Lennox Brian Kamaki Kalani
>> Kairi Agpaoa Kikuchi
>> Evan Henry Allen Hokumohala Ekahi King-Mau
>> Owen Benjamin Allen Hokumohala Elua King-Mau
>> Elais Nils Knipple
>> Oliver George Kozai
>> Julian Kurosu Kramberg
>> Jhayzen Amari Asisclo Lonso
>> Leianna Hana Lopez
>> Starlette Reyn Kayumi Madarang Ishii
>> Lynnie Malanai Chiyono Maio
>> Jax Michael Nakoa Matias
>> Asher Koalton McCoy
>> Khyler Ace Alcaide Mendeguarin
>> Kailyn Ruby Middleton
>> Dorian Hanamanamaikalanihanaumeihupani‘ikenakaikaikaakaupalena‘ole‘iaho‘oipoipo Miguel
>> Bigby Anthony Miller
>> Jace Alexander Oden
>> Kayara Lin Pajente
>> Noa Rei Pineda
>> Emilia Myka Roop
>> Kelly Pualani Rulloda
>> Adrian Makana Mai Ke Akua Rzonca-Benkman
>> Hinanao Rai Dydasco Santos
>> Rodney-Jacob Kaleikaumaka Silva-Olegario
>> Hailey Trinidad Tarape
>> Helena Kauila Taylor
>> Axton Shayne Tolentino
>> Nevyn-Reign Ka‘imiloaikapo‘okela Tuifua
>> Scarlett Serenity Malie Valentine
>> Zoe Nicole Velasquez
>> Ashlynn Delilah Vierra
>> Timothy Daniel Horatio Weston