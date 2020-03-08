comscore Vital statistics: Feb. 28 - March 5, 2020 | Honolulu Star-Advertiser
Hawaii News | Vital Statistics

Vital statistics: Feb. 28 – March 5, 2020

  • Today
  • Updated 10:43 p.m.

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System. Read more

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