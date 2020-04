Column: He kulanui aloha aina o UHM?

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The use of the term “aloha aina” as a motto for an institution that has shown little aloha for the aina, or for the people whose aina it is, is truly misguided. Read more

Aue no ka hoi e. Akahi no a heluhelu ia keia palapala hoolala (he kamua wale no) a ke Kulanui o Hawaii ma Manoa. Na wai i hoakoakoa a hookohu no hoi i kekahi puulu kanaka a hookuleana ia lakou la e lilo i mau waha olelo a elele no hoi no ka leo o ka poe aloha aina? Aole la na ka poe paa mau i ke aloha aina! Na kahi poe e paha, o ia hoi, na kekahi poe luna o ke kulanui.

He kuleana anei ko keia mau luna ma keia naauao kupuna, o ia hoi o ke aloha aina? Ka! Aohe la! A pehea i kuleana ai ua poe luna la i mea e hookohu ai lakou i mau ai pala maunu nana e apakau mai i ia mau hua koikoi a na kupuna? Ea, ke i aku nei makou, ua koho ia a hookohu ia hoi no ia kulana ma muli o ko lakou ano waha pilo a lima lahilahi. He hoopilimeaai a he hapai laho hoi i ku no i ko lakou mana ai, æo ia hoæi na luna hooluhi hewa a hookakauha o ke kulanui. He keu no lakou a ka poe huikau a nawaliwali!

Kai ka huhu! He mau olelo kupono no kakou Hawaii ko ua palapala nei? Aole ka! Hiki no ke ike ia ka Lassner me Bruno ma e hana nei, o ia no ke kumu no ko laua hookohu ana i ia ano poe nele i ka ike ole i na mea e pono ai ka lahui kanaka. O ia no ka poe ae wale aku i ka makemake a ka hookolonaio. Ka! Aohe wahi hilahila!

I ka heluehelu ana i na manao hakuepa no na moolelo Hawaii a keia poe i hookomo ai i loko o ua palapala nei, ua akaka lea he hana hookamani wale no keia na kekahi poe ma o ko lakou hailiili ana i ka naauao a me ka leo ao a ko kakou poe kupuna aloha.

O ka ninau hoi, he aha la hoi ko ke kulanui kumu o ke kapa ana ia ia iho i ke aloha aina? Ma muli paha ia o kona hoololi maoli me ka hoomalule ana i kona ano? E lilo ana ia i kulanui nana e kipaku okoa i na ohe nana malihini e hoohaumia nei i ka piko kapu o Manuakea? Pehea hoi o Haleakala? E hoopau ia auanei na papahana kulanui e kanu nei a e hooulu nei i na mea kanu liliu ewe (gmo)? Pehea na laau make? E nana mai ana ke kulanui i ka pono o ka poe oiwi o Hawaii? E ike auanei lakou i ke kulana oiwi me ke kuleana o ka poe Hawaii i ko kakou aina ponoi? E hoopau ia paha ko ke kulanui noii a kakoo nui i na puali koa Amelika e noho hewa nei ma ko kakou paeaina? Aole loa!

Aole wahi hoike ia ma loko o ua palapala nei, a ina no pela auanei ka hana apiki, ina la no e mau mai ana ka hana hoohaumia aina a me ka hoole ana i ka pono sivila o na Hawaii. Ina pela ana ka hana kümau a ke Kulanui o Hawaii, ina no e lilo ia i kumu no kekahi poe Hawaii e kokua ai ma na hana e holopono ai keia kulanui i ka hooko i na moemoeä a ka haole. I hana auanei ia e malama ai a e hoohanohano ai hoi i ka leo ao a Haunani? i ka leo o Kanalu? o Noeau? o Kekuni? Aole la! He hana ia e koliuliu ai ko lakou mau leo a nalo ai i ke au e kaahope wale aku nei.

E Hawaiinuiakea e, e ala mai! No wai la keia ike o na kupuna? No ka pono anei o ka lahui kanaka? A i ole ia, no ka pono o ko waho poe kaili kuleana? Ua pau ka po, ua ao kakou. E paio mau kakou no ka pono. He oia mau no ka pono o ka lahui kanaka i ka naauao Hawaii a me ka wiwo ole o ka poe aloha aina!

E hoomau ia ana.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)