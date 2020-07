Column: E ha‘aheo ko Hawai‘i ia Holloway, ‘o ia no ka ‘oi

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: In a recent MMA title match, Max Holloway fought Alexander Volkanovski for the featherweight title. It was a close fight, and here are some of the highlights.

Ua hakakä æo Max Holloway läua æo Alexander Volkanovski ma ka Pöæaono i hala aku nei. æO ka lua ia o ko läua hoæokükü æana, aia ko läua hui mua æana ma ke kahua mokomoko ma Këkëmapa o këlä makahiki aku nei. æÄhaæi akula æo Volkanovski i ka hanohano ma ia hakakä mua æana, a käæili æia ka inoa moho ma nä paona he 145 maiä Holloway mai.

I ia hoæokükü mua æana o, ua æike æia ka mäkaukau maoli o nä æaoæao æelua. Peku pinepine æia ka æulu o ka wäwae hema o Holloway e kona hoa paio ma nä puni a pau o ka hakakä æana, a no ka pehu æana o ia wäwae, he pono æo ia e hoæololi i kona külana a kau mai ka wäwae æäkau i mua. Eia naæe, æaæole hemahema ka neæe æana o kahi Holloway, a noke akula æo ia i ka hoæolei puæupuæu a hiki i ka pau æana o ka puni æelima, me ke kaæa æana o ke eo iä Volkanovski.

I ka hakakä hou æana o ua mau koa wiwo æole nei, i mälama æia iho nei i ka P6, æaæole i kaiena nä wäwae o ko Hawaiæi käæeæaæeæa e like me ka hana ma ka hakakä mua, a he mea ia e ili æole ai nä lapawäwae o Volkanovski ma ka hoæäæo æana e peku iä Holloway, a no laila, æaæole i hiki iä ia ke kuæi pehi i nä wäwae o Max e like me kona makemake. æOi aku ka nui o ko Holloway hoæouka æana i käna mau kuæi, æaæohe kuæi lima wale nö, akä, he pekuna nö hoæi ia i ke poæo, ke keæahakahaka, a me nä wäwae o kona hoa leæaleæa. Ma o kona hoæololi æana i këia mau mea ma ka lua o ka hakakä æana, ua höæike mai æo Max, æaæole æo ke kuæikuæi puæupuæu wale nö kona ala hoæokahi e lanakila ai. He æälapa mokomoko laukua æo ia ma nä æano a pau.

He kuæi aku nö a kuæi mai ke æano o këia hakakä æana, a ua æike æia ka mäkaukau o nä moho æelua. æAæohe wehena i laila. Hoæokahi koe minuke ma mua o ke kani o ka pü puhi i ka hopena o ka puni mua, ua ili kekahi kuæina a Max ma ka æauwae o Alexander, a æo ka luli ihola nö ia me ka pelu iki o ko ia ala mau wäwae. Ma mua iki o ke kani æana o ka pü, peku huli ikaika akula æo Max i ke keæahakahaka o kahi “Volko”, a laila, peku aæela æo ia iä hope o ke poæo, a kukuli ihola ka hoa paio no kahi wä pökole, a kü koke aæela i luna. I ke kokoke æana i ka hopena o ka puni æelua, ua kuæi poholalo æo Max i ka wä o Volko e ulele ana i mua. æO ke kukuli hou nö ia o kahi hoa paio. æAæohe nö a he wä, kü hou aæela këlä i luna.

Ma nä puni æekolu hope, ua æoi aku nö paha ka heluna o kä Volko mau kuæina i hoæoili ai ma luna o Max, eia naæe, ua æoi aku ka æeha a nä kuæina a Max i pänaæi aku ai, i ka manaæo o kou wahi mea käkau nei. Eia hou hoæi, ua kulaæi æo Volko iä Holloway me ka manaæo e häkökö, akä, ua hiki iä Max ke kü hou aæe i luna me ke kuæi æole æia, a i ka hoæäæo hou æana o Volko e hoæohina iä ia nei, küpahu akula æo Max i hiki æole ai iä Volko ke hoæohina mai. Kulaæi hou maila æo Volko iä Max æelua manawa i loko o ka puni æelima, æaæole naæe i hiki iä ia ala ke püæili a päpio iä Holloway no ke kuæi æana iä ia nei ma ka papahele o ke kahua mokomoko. A laila, lohe æia ka pü puhi, a æo ka pau æana ia o ka hakakä. E hoæomau æia ana i këia pule aæe.

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.