Column: Ma luna a‘e o nä lanakila a pau, ke ola o ke kanaka

Synopsis: Despite his controversial loss in the Octagon, Max Holloway remains a champion for his people in the good fight against hunger during these trying times.

He hoæomau æia æana këia no ka moæolelo nüpepa i hoæopuka æia i këlä pule aku nei a i ia pule aku. Ua kamaæilio æia ka hakakä æana o Max Holloway läua æo Alexander Volkanovski ma ka lä 11 o Iulai ma ka æaha mokomoko laukua æo UFC 251.

I ka manawa i pau ai nä æaipuni æelima o ka hakakä, kohu mea ala, e kaæa ana ka lanakila iä Holloway æAæole naæe pëlä ka æölelo hoæoholo a nä luna loiloi. Häæawi akula æelua o nä luna loiloi i nä æai penei: 48 iä Volkanovski a me 47 iäHolloway. Hoæokahi wale nö luna loiloi i manaæo, æo Holloway kai lanakila, a näna i häæawi i nä æai he 48 iä Holloway a he 47 iä Volkanovski. æOiai æekolu wale nö läkou poæe luna loiloi, ua pua aæela ka uahi iä Volkanovski.

Nui ka poæe i mahuæi i ke kaæa æana o ka lanakila iä Holloway, æaæole naæe i kö. Eia kekahi höæailona o ke æano æë o ka æölelo hoæoholo i hoæopuka æia i ia pö. æO FanDuel ka inoa o kekahi paena pünaewele no ka piliwaiwai æana. æO ke kälä a ka poæe i pili ma hope o Holloway no ia hakakä, ua hoæihoæi æia ma muli o ke æano æë o ka æölelo hoæoholo. Pau koæu namunamu æana ma æaneæi. Hala ka hoæoilo; ua pau ka ua.

æAæohe wahi namunamu a Holloway e pili ana i ka hopena o ka hakakä, he koa ia i hänai æia i ka ua Kiæowao. æO këia keiki papa no Waiæanae, ua æau i ke kai loa, æaæole i loaæa käna pahuhopu i manaæolana ai, a hoæi mai æo ia ala i Hawaiæi nei me ka æiæini e kökua i nä känaka o kona lähui. Küæai akula æo Max i nä lole a me nä pale lima äna i æaæahu ai ma loko o ka hakakä, i hoæonaninani æia e ka æehu koko o nä käæeæaæeæa æelua. æO ke kälä i loaæa ma o ke käæai æana, he $21,100, ua häæawi manawaleæa æia i ka Hawaiæi Food Bank.

Eia hoæi kekahi laæana o kona puæuwai hämama. Ma ka mahina æo Mei, ma mua o kona hakakä æana me Volkanovski, ua hana æo Max i kekahi hoæoulu kälä no ka Maui Food Bank a me ka Hawaiæi Food Bank. æO ke æano o ia hoæoulu kälä, küæai æia nä likiki lülü no $10, a æo ke kanaka näna ka likiki e koho æia, e komo ana æo ia i kekahi papa mokomoko ma ke æano he haumäna, a æo Max ana ke kumu. Hiki ke kono æia æehä hoa e hele pü ai i ka papa, a ma hope, e lawe ana æo Holloway iä läkou i kahi hale æaina e päæina ai.

I kona nïnau æia æana e ka poæe ma UFC.com, ua wehewehe mai æo Max i kona kumu o ka hana æana i ua hoæoulu kälä nei, i æole hoæi e pöloli nä æöpü o kekahi mau poæe ma Hawaiæi nei. Makemake æo ia e hoæonä i ka lua o ka inaina o ka poæe lawa æole o ka mea æai. Ma ka hana ka æike, a æo käna hana, he kökua. Nui nö paha ka poæe kähähä i ka nui mäkaukau o kahi Holloway ma kona hakakä æana, a pëlä pü koæu manaæo. Akä, ma luna aæe o ka nui ikaika a palamimo hoæi o kona hakakä æana, æoi loa aku koæu mahalo i kona naæau aloha a me kona æiæini e mälama i ka poæe o kona lähui. æAæole æo ia i käæili i ka lanakila, akä ua æauamo æo ia i ke kuleana æo ka mälama æana i ka poæe o Hawaiæi nei. E haæaheo ko Hawaiæi i ia keiki o ka æäina, æo ia nö ka æoi.

