Column: Eo ka ho‘okē ho‘okamani i ka puni mana

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis : Hypocrisy is rife. A new appointment to the Supreme Court, based on ideological positions, could soon bring an end to abortion rights. Read more

Synopsis: Hypocrisy is rife. A new appointment to the Supreme Court, based on ideological positions, could soon bring an end to abortion rights.

Aloha mai nö käkou e nä hoa heluhelu. Eia mai nö kauwahi manaæo oæu no ia mea he hoæokamani. I æike æia ko käkou æano maikaæi i ka maikaæi o kä käkou mau hana. Pehea lä naæe ka nui o ua mau hana maikaæi nei, i lawelawe æia auaneæi he hoæokahi wale nö hanana hoæokamani, æo ka nalo aku nö ia i ka poina. He haumia wale nö koe no këlä inoa maikaæi a he hoæohuoi æia nä æölelo a pau.

æEä, æaæohe mea o käkou i hemolele, a pëia pü me kä æoukou wahi mea käkau nei. E höæähewa æia mai nö paha au i ka hoæokamani no ke küæë paæa i ka noho hewa mai o æAmelika ma ko käkou æäina aloha nei, a me käna hoæohui hewa i ko käkou æäina nei ma lalo o kona mana. æEä, æaæohe wahi hoæokamani i laila. Eia mai nö paha ka mea hoæokamani. He kupa au no Hawaiæi, a e koho naæe i nä koho päloka o æAmelika, a e uku nö hoæi i käna æauhau. Penei paha au e pakele ai i ka hoæokamani. Ma kahi æano, he pio au i loko o ka hale paæahao o æAmelika, ma koæu æäina ponoæï! I hänai mai läkou i palaoa me ka waiü paka, æaæohe aæu hoæokano aku. E haupa aku nö i mau ai ka ikaika kino a me ka ikaika küæë. Me he ala ua eo ka hoæokamani i ke aloha æäina.

He aha lä ia mea he puni mana? æAæole kä paha kaæu haupa æana he puni mana. He külia ia i ke küæokoæa, i ke aloha ‘äina hoæi. æO kaæu e kuhi nei i ka hoæokamani, æo ia nö ka hana politika a æAmelika, a he hoæokamani ko nä æaoæao æelua ma këia nïnau no ka hoæonoho æana i luna känäwai hou ma ka æAha Hoæokolokolo Kiæekiæe. Ma æaneæi, no ka pökole o nä æinihä kolamu, e nänä wale aku nö käkou i ke æano hoæokamani o ka æaoæao Lepupalika.

I ka hala æana o ka luna känäwai Antonin Scalia i ka MH 2016, ua mau nö ka noho æana o Obama ma ke külana pelekikena, a æo kona kuleana, æo ia ka wae æana i moho no ka pani æana i ia hakahaka. Aia nö naæe ka mana koho i ka ‘Aha Kenekoa, a aia nö ka mana o ia æAha i ka lima o Mitch McConnell, he lepupalika, näna nö e mälama i ke koho æana. Wahi äna, he makahiki koho päloka ia, a e aho e kali a koho æia ka pelekikena hou a näna nö e wae moho. Wahi äna, na ka lehulehu ka pelekikena e koho, a æo ke koho a ka pelekikena, æo ia ke koho a ka lehulehu. Hoka nö ka æaoæao kemokalaka!

Eia ka mea æäpiki. æO ka MH 2020 këia a e koho päloka auaneæi ka lehulehu (a pau pü nö me ka poæe küæë iä æAmelika e like me aæu) no ke külana pelekikena ma Nowemapa. Eia hou, ua laha ka nühou no ka hala æana o Ruth Bader Ginsburg, kekahi o nä luna känäwai o ka æAha Hoæokolokolo Kiæekiæe a hemo ia noho. æO ka mea hoæokamani, e häpai ana ka pelekikena Trump i inoa moho no ia külana, a e mälama æia he koho æana e McConnell. Ahu hou mai ka hoka ma nä kapakai o Maleka!

æO ka hoæokamani ia o nä hoæokamani! Kohu mea ua eo ka hoæokë hoæokamani i ka puni mana. E lilo nö ka hapanui o nä luna känäwai o ka æAha Kiæekiæe he luna i koho æia e nä lepupalika, a e lilo pü nö me ka mana e hoæopau ai i ke känäwai e æae nei i ka hana æömilo keiki. Inä e hoæopau æia ua känäwai nei, e like me ka manaæo o nä lepupalika, aloha nö nä wähine i ka æauæa æia mai o ko läkou mana koho. E lilo ia mana i ka æaoæao lepupalika.

———

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.