Column: E ‘a‘a nō i ka tuko, e waiho i ka hilahila i ke ākea

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: The pandemic has forced us into seeking new forms of amusement. It is no surprise that we are entertained by the mishaps of others. Viral challenges on the internet, with bad results, are a new source of laughter. Read more

Synopsis: The pandemic has forced us into seeking new forms of amusement. It is no surprise that we are entertained by the mishaps of others. Viral challenges on the internet, with bad results, are a new source of laughter.

Aloha mai käkou. Eia nö i këia mau lä hoæoluæuluæu o ka noho paæa æana ma kauhale, ke mahalo nei nö i nä mea a pau e henehene mai ai ka æaka. æO ka mea æäpiki naæe, i nalu iho ka hana i ke kumu e æakaæaka ai, luæuluæu ka naæau i ka noæonoæo no koæu æano menemene æole i ka ‘eha o ka hoa kanaka. æO ka mea aæu e hoæohali æölelo nei, æo ia hoæi ka pöæino o kahi hoa kanaka ma muli o kona naæaupö. I mea ia noæu e hialaæai ai. æEä, e oæu mau makamaka heluhelu, æo kahi keiki henehene nei, ua like nö a like me nä kini lehulehu, o ko käkou one hänau.

Ua kukuæi maila ka lono no kauwahi poæe hoa pili o Waæawaæa Iki Naæaupö, a no kekahi wä pökole, poina ihola ka poæe naæaupö o ke aupuni o æAmelika näna e hulikua nei i ka pono a e hoæopili nei naæe i ka mana. Kohu mea lä, æo ia wale nö ka mea e laha mai nei ma o ka nühou. I ka lohe æana no ua poæe hoa lä o Waæawaæa Iki Naæaupö, poina nö kahi nühou æino, no ka manawa, a kani nö hoæi ka æaka.

æO kekahi, he wahine ia i kïkï hewa i kahi ehu tuko i loko o kona lauoho ponoæï ma kahi o ke ehu hoæopaæa lauoho maæa mau äna, æo ke Got2B Glued Blasting Freeze Hairspray. No ka pau æana aæe nei o ia mea, ua kïkï æo ia i kekahi tuko i kapa æia æo Gorilla Glue Spray Adhesive Heavy Duty. Ua paæa pono aæe nö ko ia ala lauoho. æAæohe nö a he mäewa iki i ka makani pähili. Eia naæe, i kona wä i holoi ai, æaæohe wahi hemo iki o ua tuko nei. Ua hele a paæa loa i loko o ka lauoho! æO kona komo akula nö ia i loko o ka haukapila, kahi e wehe æia ai ka tuko e ke kauka.

æO kekahi laæana, ua pili nö i kekahi kanaka ma Luisiana. æO ia Mokuæäina hoæokahi nö ia me ko ua wahine lauoho paæa lä e noho ana. I ka lohe æana no ka hihia o ua wahine nei, ua hoæohüoi kahi kaæaka a höæole æo ia i ka paæa loa o ua tuho nei. E kaena ana nö hoæi æo ia ua hiki iä ia ke pakele aku i kona ikaika hoæopaæa. No laila, i mea e höæoia ai i käna mau æölelo kaena, hoæopaæa akula nö æo ia i kona lehelehe i kekahi kïæaha æea me ua tuko kolila nei.

æO ka paæa loa o ko ia ala lehelehe i ke kïæaha, æaæohe wahi mea e hemo ai. æO ka hele akula nö ia i ka haukapila i mea e wehe æia ai ka tuko e ke kauka. Wahi a ka moæolelo, ua mäihi liæiliæi æia ka tuko, he kohu æili ka hoa like. Hoæokahi hola a æoi ka hana æana, a i këia manawa, aia kona pono æo ka uhi æia o kona lehelehe i mea e ola hou ai ka æili. Inä æaæole auaneæi e ola pono mai, e wehe æia paha kahi mahele o kona lehelehe.

No ke aha lä æo ia ala i hana ai pëlä? I këia mau lä a käkou e hoæomanawanui nei i ka maæi Kolona, eia nö kauwahi poæe ke uilani nei i ka noho paæa æana ma ka hale, a ke æimi nei nö hoæi i mea e hiaæai ai ia nohona päküä. æO ka æaæa æana i nä hana kohu æole a naæaupö hoæi, he mea ia e laha aku nei ma o ka pünaewele. æO këia kaæaka, me he mea lä, æaæohe ona nänä i ia mea he hilahila. æO ke kaulana nö ka pahuhopu, a æo ka hopena æino a æeha paha, æaæohe ona nänä! Inä nö pëlä, æaæole nö au e käohi i koæu æaka!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.