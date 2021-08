Column: He aloha no Haunani-Kay Trask, no ku‘u kumu

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: This is a kanikau or lamentation chant written for Haunani-Kay Trask. It samples her writing, her poetry, and her speeches, all of which offer insight into her way of viewing the world. Her lectures had a profound effect on me, a child of 6, as I tagged along with my mom to her classes at the University of Hawaii.

No ke kumu o Hulilani

No ke kumu o Hulihonua

No ke kumu o Hanaumoku

Ke kumu enaena o Piilani

Ke Alii no ka puu kaua o Kauwiki

Enaena ka lani ia Owe

Ninau Kane ma laua o Kanaloa

I huakai aha kau e Kahai

I ka anapa ou e Kahikoluamea

He lau, he kini, he mano ke kino

Ou e Haumea nui a Keaiwaiwa

Ke kalohe akua i na Keiki

Moe moopuna no ia Haloa

Moe moopuna no ia Waia

Moe moopuna no ia Hinanalo

Moe Moopuna no ia Nanakahili

Moe moopuna ia Wailoa

He wahine akua kapu no Nuumehalani

E Haumea

Aia i kukulu o Kahikiku me Kahikimoe

Aia i Keapapanuu me Keapapalani

Aia hoi ha

I laila loa na maka o Hema

Lawe i ka unulau i ka ilio a Lono

O Laka o ka moo o Haloa i ka lani

He aloha mako

Hoohakuikui nakolokolo

Haehae i ka puuwai

Auwe kuu Kumu

I ka uka kanakaole o Mauna Kea

Lawe hanai ana i na mamo

I lei lehua me maile laulii,

Luuluu i ka uhiwai

Ua mae ko Lehua

Eloelo i ka honua a Kaneikaluhonua

Hoinana i ta Naueue

Kaapuni ko leo a puni ka honua

I ka muo mai a ka lehua-a

Aia i KaiwioPele ka hiolani

Lolii ana i ke au o Ku

Kaulilua i ke anu

Aia hoi i te tua motumotu ao Heeia

Walea ana oe me ke onaona

Kuu lei hulu mamo pili o ke anu

Ua a ka uila ai Kaneohe

Nopu ana oe i ke one

Me ka wela a Kaneloa

Aia i ka lani ke kuhao

Ka ua nihi ae ana i ka pali o Hanalei

Uluwehi ka luna i Lanihuli

Elo i ka ua Waahila – Lewa

Lawe no i ka lei awapuhi melemele ao Puowaina

E lele kapu ahi ana i ka hae a ka enemi

Mukiki ana oe i ka pua lehua a Niolopua i ke kapu

Ka makani hunehune e pahu ana i na kolea momona i Tahiti

Na lima olapa onaona o Waikiki

He iwa no e nihi ana i ka pali

Ominomino na maka o ka aina

I ka omou paa i ka puuwai

Nalohia oe i ke ehu kakahiaka

O oe e Haumea

E Poele

E Hiiaka

E Papa

E Waliinuu

E Namakaokahai

E Hina

E Hopoe

E Kahikoluamea

E Pele e

E Pelehonuamea e

E Peleaihonua e

Kue – Kue – Kue

A Amamalua ia o Amelika

Hele oe i ke ala hoi ole mai

Napoo ana oe ia Lehua ala

Aia hoi oe i ka paepae kapu a Manamana

Aloha no e kuu kumu

Auwe anuanu ou iwi hilo e.

