Column: He myu ‘o ia a i ‘ole he mu? He ‘ano mū nō paha?

Synopsis: A new variant of the coronavirus has just appeared. It is a “variant of interest” at this time, and should not be a cause for concern. Its name is “Mu” or “Myu,” depending on who is spelling or pronouncing it. We should call it “Mü” in Hawaiian. Read more

æAuhea æoukou e nä hoa heluhelu o Kauakükalahale e hoæomanawanui nei i ka hölapu æana aæe o ka maæi Covid-19 mai æö a æö. Eia nö ke æike æia nei kona æano kupua no ka loli mau æana o kona æano. A ke æöæili mai kekahi mana hou o ua maæi nei, he kapa æia æo ia i kahi inoa hou. æO ka mana Delta ka mea e kaulana nei i këia manawa a eia nö æo ia ke hölapu aku nei mai æö a æö o ka honua me he ahi lä, a eia hoæi käna mau hopena æino ke æike æia nei ma o ka piæi æana o ka heluna o ka poæe e loaæa ana i ia maæi a e komo ana i loko o nä haukapila, a e hele ana paha i ke ala hoæi æole mai.

Wahi a ka CDC, ua mau nö ka pale æana o ka läæau koæokoæo e hou æia nei i loko o ko käkou mau lima, i ka æino a ua mana hou nei o ka maæi Covid, eia naæe, no kona æano loli mau, ke puka mai kahi mana hou, æaæole maopopo ka ikaika pale o ua läæau koæokoæo nei. A no laila, i ka lohe aku no ka æöæili mai o kahi mana hou, he kumu ia no käkou e hopohopo ai. æEä, e nä hoa heluhelu, æaæole au e manaæo nei e hoæomakaæu wale aku iä æoukou. Eia ka mea æoiaæiæo, ma ka hoæokaæina æana a ka CDC, he “variant of interest” wale nö kona külana i këia manawa. Ke hoæolawehala mai, e piæi ia külana a lilo mai he “variant of concern”, a ke piæi hou mai ka hopena æino, he “variant of consequence” ana ke külana. E makaæala nö paha käkou o hoæolawehala auaneæi.

No këia moæolelo, e kau ka noæonoæo i ke æano o ke kapa æia æana o nä inoa o nä mana o ka maæi Covid. Ke kapa æia nei i nä inoa o nä leka o ka pïæäpä Helene. Pëlä i loaæa mai ai ka inoa æo “Delta”. æO këia mana hou naæe, ke kapa æia nei ma muli o ka leka “mu” o ua pïæäpä nei. æO ka mea æäpiki, he huikau ka puana æana. æO ia hoæi, ke laha nei ka puana a ka poæe kükala nühou me ke komo mai o kahi æölali “y”. Penei hoæi, “myü”. Ma ka lohe æana naæe i ka puana a kekahi kanaka æölelo Helene, puka maila ka hua “mï”, a penei hoæi nä æano pela æana aæu i æike ai ma nä moæolelo e laha aku nei: mu a me myu. Ua hoihoi ke komo æana o ka “y” i loko o këia inoa. He puana paha na ka poæe æölelo Pelekane.

Iä läkou ala e hoæoholo nei i ke æano o ka puana æia ma ka namu, eia au ke häpai nei i ka inoa “mü” no ka ‘ölelo kanaka. He kü nö kona manaæo i ka manaæo o “germ” a o “bug” paha ma ka æölelo haole. æO ia nö ke kumu i haku æia ai ka huaæölelo ‘o “mühune æino” i æölelo Hawaiæi no “pathogen”, a æoiai he æano pathogen ka virus, ke manaæo nei au, he hua maikaæi æo mü ke komo i loko o ka hua Hawaiæi no “virus”. He nani ia ua liæiliæi loa ka virus, maikaæi ka hoæopälulua æia o ka hua “mühune” a loaæa mai æo “mühunehune”.

æO këia mühunehune hou i huikau ka puana æia o kona inoa, e aho ke kapa æia i ka mana Mü (Mü variant). A pehea lä ka inoa, he mana hoæomake paha kona, a no kona æuæuku loa hoæi, æaæole hiki ke æike æia. E ao käkou. He mü æo ia!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.