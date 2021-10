Column: E inu i ka wai o ka ‘awa, ‘a‘ohe hope e ho‘i ai

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: Drinking awa is a much better alternative to drinking alcohol. I had no choice but to abandon alcohol, and although it was rough going at first, I have found awa to be much preferable. Read more

Synopsis: Drinking awa is a much better alternative to drinking alcohol. I had no choice but to abandon alcohol, and although it was rough going at first, I have found awa to be much preferable.

Aloha mai käkou e oæu hoa make wai. I koæu mau lä uæi, i hala loa akula, puni loa nö au i ka inu wai æona a ka haole, he ‘alekohola, a hei ai nö hoæi a paæa i käna æumeæume mai. I kekahi lä naæe, ua pä æokoæa koæu lolo i ka ua mea he hihia o nä aæa koko. He æano maæi huki wahi a ka æölelo o kauhale. æO ia hoæi, ua hihia nä aæa koko i loko o ka lolo a ua æäkeæakeæa æia ka holo æana. Pau nö hoæi ka pono o ka ‘önaehana mänowai koko.

Wahi a ke kauka, aia nö ka polapola æana a æo koæu pakele nö ia i ia hihia æo ka puni inu lama. æAæole naæe i æupu mai ua hihia nei ma muli o ka inu lama æana. He maæi nö naæe ia i ili mai ma loko o nä öewe æohana. A lohe æia ua æölelo nei a ke kauka o ke aæoaæo æana mai, ua maopopo, æaæole æo ia e hana wale mai ana iaæu. He mea æoiaæiæo naæe këia, a i loko nö o koæu hei æana i ka mana hoæowalewale a ka lama, ua pau ia mau lä o koæu puni i ka inu wai æona.

Aloha nö kahi keiki puni lama æo au! I aha auaneæi koæu mea e leæaleæa ai. I ke kono mai o koæu mau hoa e hele pü me läkou i ka hale inu e kämau ai i ona kïæaha pia, i loko nö o koæu haliæa nui æana i ka æona a ka pia, he höæole wale aku nö ka hana. æAæole nö a he wä, e mahuæi æia ana kaæu höæole æana i ko läkou mau leo kono a hapa mai ana ko läkou kähea æana mai. Noæu iho, æaæole hiki ke hoæohalahala. Ua pau koæu pono! Inä nö e hele pü au me läkou i ka hale inu, æo läkou ke inu a æo wau ke hoæokë lama a inu koloaka wale nö. I noke aku paha au i ke kamaæilio me läkou, æaæohe wahi hoæomaopopo i kä läkou o ka æölelo æana. A æo nä mea höæakaæaka aæu e hoæopuka ai, æaæohe wahi æakaæaka a lohe æia mai!

æO ia pau æana nö ia o koæu hele æana i nä hale inu lama. Ma ia hope mai, ua hoæomaka au i nä wahi e mälama æia ana nä papahana Hawaiæi. Ma laila i hui ai me kekahi poæe puni i kekahi inu wai æona, he æawa. I ka hoæäæo mua æana, æaæohe wahi æono a æike æia mai. He wai koæekoæe i ka puæu ke moni aku. Eia naæe, æaæole æü, hele ke alelo a he lölö a ka launa æole mai! He æono æokoæa nö ia a he mea ia e puni hou ai au i ka inu wai æona.

I nehinei, ua hele au i kahi o kaæu hiapo, a e inu ana nö ka æohana i ka æawa, a pau pü kä hoæi me kaæu moæopuna, he æelua wale nö ona makahiki. E mükïkï ana æo ia i ka æawa ma loko mai o käna wahi æapuæapu liæiliæi. A i koæu nänä æana iä ia, æaæohe wahi æano o ka hoæokano i ia mea. æAæohe wahi püæeæeke iki. æO ka æoiaæiæo, he meæomeæo ke æano me ka nui o ka æiæini e komo pü ma ia hana a nä mäkua. He kü nö paha i ka mäna.

I këia mau lä, mau nö koæu hoæokë i ka inu lama. Ua mahi nö hoæi au i kahi æäpana liæiliæi ma kahi ihona künihi o koæu æäina, a ua kanu akula i kauwahi æawa liæiliæi. æOiai, ke noho nei au ma ka æaoæao Koæolau, a æo ka nui o ka ua i këia mau lä, ke nui mai nei nö hoæi ua mau keiki lä. I loko o kauwahi makahiki, e huki ana au i ia mau æawa, e mama, e hoka, a e inu nö hoæi a kena. A eia nö au ke paipai aku nei iä æoe e ke hoa inu lama, ö haæalele nö paha æoe i ia mea a hele mai i ke ao mälamalama. æAæohe hope e hoæi ai!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.