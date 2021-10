Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

CROSS COUNTRY

OIA: Qualifying Meet, 8:30 a.m., at location TBA.

FOOTBALL

OIA Open Division: Kahuku at Leilehua, varsity begins 25 minutes after 4 p.m. junior varsity game.

OIA Division I: Moanalua at Castle, varsity begins 25 minutes after 4 p.m. junior varsity game.

OIA Division II: Nanakuli vs. Kaimuki, 6 p.m., at Farrington High; Radford vs. McKinley, 6 p.m., at Roosevelt High; Kalani at Waialua, 6 p.m.

GOLF

College men: Ka’anapali Classic Collegiate Invitational, all day, at Royal Ka’anapali Golf Course.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Riverside at Hawaii, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SUNDAY

GOLF

College men: Ka’anapali Classic Collegiate Invitational, all day, at Royal Ka’anapali Golf Course.

SOCCER

Big West women: UC San Diego vs. Hawaii, 11 a.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

CHEERLEADING

BIIF

Oct. 18

At Waiakea

Team standings—1. Waiakea, 282.50; 2. Kamehameha-Hawaii, 280.00; 3. Hilo, 223.50; 4. Kealakehe, 196.

BOWLING

ILH

Friday

Varsity boys

Assets 3, Saint Louis 0

Maryknoll 3, Island Pacific 0

‘Iolani 3, Punahou 0

Kamehameha 3, Damien 0

Hawaii Baptist 3, Hanalani 0

High game/series—Asts: Seth Cauble 155/438. StL: Xavier Newbrey 222/Jadon Lingsay 521. Mryk: Dylan Shimomi 185/509. IPA: John Pagulayan 124/Alvin Mamala 316. Iol: Connor Miyake 234/648. Pun: Kaden Hiraoka 205/499. KS: Noah Akiona 229/545. DMS: Caleb Ceberano 176/481. Han: Brayden Kajiyama 169/Todd Dumlao 469. HBA: Justin Sumiya 210/605.

OIA

Friday

Varsity girls

Team standings 1. Kapolei 2,145; 2. Pearl City 1,795; 3. Mililani 1,579; 4. Radford 935; 5. Waipahu 842; 6. Campbell 369; 7. Leilehua 333; 8. Waianae 310; 9. Nanakuli 272.

High game/series high—Camp: Laynee Aquino 156/369. Kapo: Dynasty Aweau 168/474. Lei: Jaylynn Baker 116/333. Mil: Kylie Arai 163/476. Nan: Ladayna Aranas 104/272. PC: Samantha Kanehailua 185/497. Rad: Evy Ferreira 144/397. Wail: Melanie Zara 102/275. Wain: Darrilyn Bland-Kyle 142/310. Waip: Sharie Mamuad 157/394.

VOLLEYBALL

Friday

Varsity girls

Pearl City def. Waialua 25-17, 25-23, 12-25, 26-24

Junior varsity girls

Waialua def. Pearl City 21-5, 18-21, 15-6