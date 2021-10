Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

GOLF

College men: Ka’anapali Classic Collegiate Invitational, all day, at Royal Ka’anapali Golf Course.

SOCCER

Big West women: UC San Diego vs. Hawaii, 11 a.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

MONDAY

BASKETBALL

College men: Exhibition—Chaminade at Hawaii, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

GOLF

College women: Pac-12 Preview, all day, at Kailua-Kona.

VOLLEYBALL

OIA West girls: Waianae at Leilehua, Campbell at Aiea, Pearl City at Waipahu, Nanakuli at Waialua, Kapolei at Mililani; matches begin at 7 p.m.

CROSS COUNTRY

BIIF

Girls 5k Run

1, Cozette Wood, Kealakehe 19:07.17; 2, Kekaihulali Halpern, Hilo 19:28.09; 3, Kiralynn Kuramoto, Waiakea 19:52.23; 4 Shanay Ha’a, Waiakea 20:13.42; 5, Wynter Radey-Morgan, Hawaii Prep 20:25.98; 6, Xochi Gervias, Hilo 21:08.83; 7, Lia Ho, Waiakea 21:22.47; 8, Taarini Godbole, Waiakea 21:23.36; 9, Sophia Wilson, KS Hawaii 21:34.53; 10, Rovi Alfaga, Parker 21:37.19.

Boys 5k Run

1, Ngirakederang Ueda, Waiakea 15:51.75; 2, Levi Childers, Kealakehe 16:10.28; 3, Aiden Ankrum, Kealakehe 16:20.58; 4, Cameron Cornforth, Kealakehe 16:21.85; 5, Austin Mohica, Waiakea 16:32.65; 6, Archer Ankrum, Kealakehe 16:55.04; 7, Parker Smith, Hawaii Prep 17:02.56; 8, Luca Kasumovich, Hawaii Prep 17:03.52; 9. Zane Vannatta, Hawaii Prep 17:08.82; 10, Kiyoshi Todd, Waiakea 17:25.54.