Calendar

Today

BASKETBALL

College women: Exhibition—Hawaii Pacific at Hawaii, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

BOWLING

OIA West: 5 p.m., at Schofield.

GOLF

College women: Pac-12 Preview, all day, at Kailua-Kona.

VOLLEYBALL

PacWest women: Fresno Pacific vs. Chaminade, 7 p.m., at McCabe gym.

OIA West girls: Kapolei at Pearl City, Mililani at Campbell, Waialua at Waianae, Waipahu at Radford, Aiea at Leilehua; matches begin at 7 p.m.

THURSDAY

BOWLING

OIA East: 5 p.m., at K-Bay.

OIA West: 5 p.m., at Schofield.

VOLLEYBALL

PacWest women: Fresno Pacific at Hawaii Pacific, 7 p.m., at The Shark Tank; Academy of Art at Hawaii Hilo, 7 p.m., at Vulcan gym.

OIA East girls: Anuenue at Kaimuki, Moanalua at Kalaheo, Kaiser at Kalani, McKinley at Roosevelt, Farrington at Castle, Kahuku at Kailua; matches begin at 7 p.m.

Air riflery

OIA Boys

Moanalua 2084, Kaimuki 0

High Scorer: MOA—Aidan Fong 537.

Kailua 1904, Kalani 1905

High Scorer: KAIL—Giacomo Ruiz 496. KAL—Jay Suh 496.

Kahuku 757, Roosevelt 441

High Scorer: KAH—Talen Lohman. ROOS—Mason Lee 441.

Farrington 0, Kaiser 1947

High Scorer: KAIS—Michael Mann 502.

Waianae 472, Radford 552

High Scorer: WAIA—Lawrence Ujimori 472. RAD—Michael Haynes 307.

Nanakuli 586, Waipahu 1238

High Scorer: NAN—William Brown 325. WAIP—Cris-Audrey Taclay 454.

Campbell 1245, Kapolei 1607

High Scorer: CAM—James Tadios 347. KAP—Jacob Membrere 410.

Pearl City 1970, Leilehua 1877

High Scorer: PC—Sean Delara 505. LEI—Jayden Francoise 480.

Basketball

Big west conference

women’s basketball coaches’ poll

(First place votes in parantheses)

Record

1. UC Davis 99(9)

2. UC Irvine 88 (1)

3. UC Santa Barbara 75 (1)

4. Long Beach State 74

5. Hawaii 67

6. CSU Bakersfield 54

7. UC San Diego 38

8. UC Riverside 35

9. Cal Poly 25

10. Cal State Fullerton 22

11. CSUN 18

Big west conference

women’s basketball Media poll

(First place votes in parantheses)

Record

1. UC Davis 104(6)

2. Long Beach State 100 (1)

3. UC Irvine 98

4. Hawaii 76 (1)

5. CSU Bakersfield 73 (1)

6. UC Santa Barbara 72 (1)

7. Cal Poly 54

8. UC Riverside 48 (1)

9. UC San Diego 46

10. CSUN 30

11. Cal State Fullerton 25

Volleyball

OIA Girls

Varsity

Campbell def. Aiea 25-8, 25-21, 25-12

Waianae def. Leilehua 25-20, 25-18,

27-25

Kapolei def. Mililani 25-19, 25-23, 25-22

Pearl City def. Waipahu 21-25, 19-25,

25-12, 25-17, 15-13

Kaiser def. Kaimuki 25-12, 27-26, 25-14.

Kahuku def. Farrington 25-21 25-14,

25-18

Moanalua def. Roosevelt 25-12, 25-16, 25-18

Junior Varsity

Campbell def. Aiea 21-8, 21-12

Leilehua def. Waianae 21-19, 21-20

Pearl City def. Waipahu 21-12, 15-21,

15-13

Kahuku def. Farrington 21-9, 21-7

Moanalua def. Roosevelt 21-10, 21-6

ILH Girls

Girls’ Varsity 2

Damien def. St. Andrews 25-7, 25-19,

25-11

University Lab def Hawaii Baptist 25-18, 25-15, 14-25, 25-16

Maryknoll def Sacred Hearts 25-20, 25-21, 25-15

Le Jardin def. Hanalani 25-17, 25-8, 25-14

BIIF Girls

Varsity

Kamehameha Hawaii def. Laupahoehoe 25-16, 25-11 and 25-21

Bowling

ILH Girls

Monday

Varsity

Punahou 2, Hawaii Baptist 1

Iolani 3, Pacific Buddhist 0

Maryknoll 2, Island Pacific 1

Damien 3, Hanalani 0

Mid-Pacific 2, Kamehameha 1

Game/Series High

PUN: Kyra Park 181/485. HBA: Jaylynn Sasano 193/497. IOL: Carianne Takeuchi 201/Rebecca Iha 484. PBA: Riley Jose 188/Jessica Mukae 388. MS: Mandi Agustin 191/Melody Mortimer 478. IPA: Kristin Chun 183/484. DMS: Ariana Tyler 183/Kahea Downing 380. HAN: Angela Phillipa 157/408. KSK: Mariah Antoque 179/Taylor Akau 478. MPI: Caitlyn Chang 220/515.

Junior Varsity

Punahou 3 vs. Iolani Black 0

Kamehameha 2 vs. Mid-Pacific 1

ILH boys

Tuesday

Varsity

Kamehameha 3 vs. Mid-Pacific 0

Iolani 3 vs. Assets 0

St Louis 3 vs. Damien 0

Hawaii Baptist 3 vs. Island Pacific 0

Maryknoll 3 vs. Punahou 0

Game/Series High

MPI: Kyler Osaki 204/494. KSK: Laakea Kaalouahi 247/Triton Keohokapu. AS: Keone Mahi 148/402. IOL: Connor Miyake 184/505. DMS: Caleb Ceberano 159/453. STL: Brandon Nakaoka 206/Aidan Davis 540. IPA: Jett Taaca 166/438. HBA: Justin Sumiye 235/621. MS: Angelito Agsalud 214/546. PUN: Ryden Iwamoto 174/Kaden Hiraoka 456.

Junior Varsity

Kamehameha 3, Mid-Pacific 0

Iolani 3, Punahou Gold 0

St Louis 2, Damien 1