CALENDAR

TODAY

CHEERLEADING

OIA: Preseason meet, 1 p.m., at Farrington High.

CROSS COUNTRY

OIA East: Qualifying Meet, 3 p.m., at Kalani High.

OIA West: Qualifying Meet, 2:30 p.m., at Pearl City High.

FOOTBALL

Mountain West: San Diego State at Hawaii, 5 p.m., at Clarence T.C. Ching Complex.

OIA Open Division: Campbell at Kapolei, Kahuku at Waianae; varsity begins 25 minutes after 4 p.m. junior varsity game.

OIA Division II: McKinley at Kalani, 6 p.m., at Kaiser High; Kaimuki vs. Kalaheo, 6 p.m., at Kailua High.

VOLLEYBALL

PacWest women: Academy of Art vs. Chaminade, 3 p.m., at McCabe gym; Fresno Pacific at Hawaii Hilo, 6 p.m., at Vulcan gym.

ILH girls Division II: Championship Tournament, quarterfinals—University at Damien, 1 p.m.; Maryknoll at Le Jardin 2 p.m.; also, loser’s bracket—St. Andrew’s at Hawaii Baptist, 1 p.m.; Hanalani at Sacred Hearts, time tba

SUNDAY

SOCCER

PacWest men: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo, 2:30 p.m., at UHH Soccer field.

PacWest women: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo, noon, at UHH Soccer field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Academy of Art at Hawaii Pacific, 7 p.m., at The Shark Tank.

BOWLING

ILH

Friday

Varsity boys

Punahou 3, Island Pacific/Lanakila Baptist 0

Mid-Pacific 3, Hanalani 0

‘Iolani 3, Maryknoll 0

Saint Louis 3, Kamehameha 0

Damien 3, Assets 0

High game/series—Pun: Kaden Hiraoka 213/519. IP/LB: Jett Taaca 144/396. Han: Michael Hong 183/ Brayden Kajiyama 487. MPI: Raiden Nakagawa 231/610. Iol: Dylan Yoshikawa 209/Connor Miyake 563. Mryk: Carson Chie 183/Dylan Shimomi 520. KS: Noah Akiona 247/641. StL: Brandon Nakaoka 225/629. DMS: Caleb Cerebrano 179/504. Asts: Micah Coarsey 150/363.

OIA EAST

Thursday

Varsity girls

Team standings 1. Moanalua; 2. Kalani; 3. Kaimuki; 4. Kaiser; 5. Castle; 6. Kalaheo; 7. McKinley.

High game/series—Cast: Kasie Perreira 202/497. Kaim: Keahi Carden-Kapeliela 172/455. Kais: Mia Umeda 148/380. Kalh: Madyson Phillips 124/297. Kaln: Kawaileleleialoha Cabral 178/Kaili Takara 464. McK: Tierra Slade 102/204. Moan: Masie Shimabukuro 188/507. Varsity boys

Team standings 1. Kalani; 2. Moanalua; 3. Kalaheo; 4. Roosevelt; 5. Kaiser; 6. Castle; 7. Kailua; 8. Farrington.

High game/series—Cast: Kalin Ogata 211/546. Far: Angel Rodriguez 131/366. Kail: Donovan Tapper 143/397. Kais: Rylan Kawakami 156/414. Kalh: Miles Kunimura 147/388. Kaln: Bryson Nakata 188/Eun Ho Kim 477. Moan: Branson Lazo 191/519. Roos: Torin Hirasa 178/470.

AIR RIFLERY

OIA

Thursday

Varsity boys

Kailua 1,956, Kahuku 750

Roosevelt 447, Kalaheo 349

Kalani 2,003, Kaimuki 196

Moanalua 2,080, Farrington 0

Pearl City 2,020, Nanakuli 494

Campbell 1,272, Leilehua 1,689

Waipahu 1,611, Radford 359

Kapolei 1,721, Waialua 890

High shooters—Kail: Ehtan Kang 505. Kah: Talen Lohman 468. Roos: Mason Lee 447. Kalh: Kanoa Ventura-Berreto 215. Kaln: Jay Suh 525. Kaim: John De Rego 196. Moan: Landon Lau 524. PC: Sean Delara 532. Nan: Addeson Akuna 325. Lei: Jayden Francoise 527. Camp: Ocean Gouveia 392. Waip: Cris-Audrey Taclay 478. Rad: Michael Haynes 359. Kapo: Nicoangelo Ferrara 450. Wail: Logan Heath 450.